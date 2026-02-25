Veste teribilă pentru Real Madrid înainte de returul cu Benfica! Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe
Fanatik, 25 februarie 2026 08:50
Alvaro Arbeloa a primit o veste extrem de neplăcută înainte de partida dintre Real Madrid și Benfica din returul UEFA Champions League. Cu ce probleme se confruntă Kylian Mbappe.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
08:50
Veste teribilă pentru Real Madrid înainte de returul cu Benfica! Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe # Fanatik
Alvaro Arbeloa a primit o veste extrem de neplăcută înainte de partida dintre Real Madrid și Benfica din returul UEFA Champions League. Cu ce probleme se confruntă Kylian Mbappe.
08:40
George Pușcaș, dezvăluire spumoasă după ce a semnat cu Dinamo! Cum a fost primul contact cu fotbalul din Anglia: „Eu mă consider un jucător mare”. Video # Fanatik
George Pușcaș, noul atacant al lui Dinamo, dezvăluiri în premieră despre cea mai importantă perioadă din cariera sa: „A fost visul meu”
Acum o oră
08:20
Pensia uriașă pe care o încasează Dumitru Dragomir de la statul român. „Soția îmi spune unde e dreptatea” # Fanatik
Care este pensia pe care o încasează Dumitru Dragomir după perioada pe care a petrecut-o în fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal. Suma este una foarte mare.
08:10
Digitalizarea în sănătate, doar pe hârtie. România, în coada clasamentului european la accesarea dosarului electronic medical. „E numai o iluzie frumoasă” # Fanatik
Comisia Europeană arată că România se află printre ultimele locuri când vine vorba despre accesul la dosarele medicale electronice. Care este realitatea, expusă chiar de medicii de familie
Acum 2 ore
07:50
Reghecampf a scăpat de el! Cel mai bine plătit fotbalist din Africa a schimbat echipa și câștigă cât nu visează niciun fotbalist din SuperLigă # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a primit o veste bună înaintea meciurilor din sferturile de finală ale Ligii Campionilor Africii, acolo unde este calificat cu Al Hilal Omdurman
07:40
Interul lui Cristi Chivu, distrus pe rețelele sociale după eșecul cu Bodo/Glimt: „Figurile de carton au fost umilite” # Fanatik
Inter a părăsit UEFA Champions League în faza play-off-ului, fiind învinsă de Bodo/Glimt cu scorul general de 5-2, iar contestatarii „nerazzurrilor” au sărbătorit eșecul pe rețelele sociale.
07:10
Cristi Borcea este încântat până peste cap de cum va arăta, în curând, ofensiva lui Dinamo! Laude la scenă deschisă pentru fotbalistul pe care Andrei Nicolescu l-a adus în „Ștefan cel Mare”
Acum 4 ore
06:40
FRF a făcut un anunț extrem de important pentru fanii care au achiziționat bilete pentru meciul cu Turcia, dar și pentru suporterii care încă vor să pună mâna pe tichete.
05:50
Cum arată un an de austeritate la Transelectrica: cocktailuri, mese festive și zboruri de 1,6 milioane de euro. Când curentul se scumpește, protocolul explodează # Fanatik
În plină austeritate, Transelectrica și-a alocat un buget extrem de generos pentru acțiuni de protocol, ieșiri la restaurant și călătorii internaționale
Acum 8 ore
01:50
„Inter, eliminată de Bodo/Glimt sau play-off fără FCSB, care e rușinea mai mare?”. Răspunsul dat în direct de Mihai Stoica # Fanatik
Lui Mihai Stoica i s-a adresat o întrebare pe un subiect sensibil după ce Interul lui Cristi Chivu a fost eliminat din Champions League de Bodo/Glimt. Cum a răspuns oficialul de la FCSB
Acum 12 ore
01:00
Legendarul Fabio Capello a făcut praf tactica lui Cristi Chivu pentru Inter – Bodo/Glimt 1-2: „Fumau o țigară până să ajungă mingea la ei” # Fanatik
Eșecul suferit de Inter cu Bodo/Glimt, 1-2, care a dus la eliminarea din Champions League, l-a făcut pe Fabio Capello să fie critic la adresa lui Cristi Chivu, tehnicianul formației italiene.
01:00
Ilie Dumitrescu șochează după ce Interul lui Cristi Chivu a fost eliminat din Champions League de Bodo/Glimt: „Mă așteptam!” # Fanatik
Ilie Dumitrescu a analizat eșecul suferit de Interul lui Cristi Chivu în returul cu Bodo/Glimt, iar fostul mare internațional a oferit un verdict surprinzător.
00:50
Cristi Chivu, descumpănit total după dezastrul lui Inter din Champions League: „Am încercat totul”. Explicațiile rușinii cu Bodo/Glimt # Fanatik
Cristi Chivu, prima reacție după eliminarea lui Inter Milano din Champions League în fața lui Bodo/Glimt! Cum a explicat rușinea trăită de echipa sa
00:20
Imagini ale deznădejdii! Lautaro Martinez, distrus în tribune, și Thuram, în lacrimi după Inter – Bodo/Glimt 1-2. Foto # Fanatik
Inter a fost eliminată din Champions League de Bodo/Glimt, după ce și manșa retur a fost una sub așteptări pentru trupa lui Cristi Chivu, iar imaginea cu Lautaro Martinez a devenit virală.
00:20
Ce notă a luat Cristi Chivu după Inter – Bodo/Glimt și eliminarea dezastruoasă din UEFA Champions League. „Dezamăgire totală” # Fanatik
Nota obținută de Cristi Chivu, după ce Inter a cedat cu 1-2 contra lui Bodo/Glimt în manșa retur a dublei din play-off-ul pentru optimile UEFA Champions League.
00:20
„Catastrofă și lacrimi!”. Presa din Italia, nemiloasă cu Interul lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League în fața lui Bodo/Glimt! # Fanatik
Presa din Italia a reacționat instant după ce Interul lui Cristi Chivu a fost eliminat în mod rușinos de Bodo/Glimt din Champions League!
00:00
Jackpot ratat! Câți bani au pierdut Cristi Chivu și Inter după eliminarea rușinoasă din UEFA Champions League # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu a părăsit UEFA Champions League în faza play-off-ului, „nerazzurrii” fiind eliminați de Bodo/Glimt. Eșecul este unul dezastruos atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.
00:00
Președintele lui Inter a făcut anunțul despre Cristi Chivu! Cum a comentat varianta Diego Simeone # Fanatik
Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, a clarificat situația în care se află Cristi Chivu, după ce presa din Spania a anunțat că Diego Simeone ar avea un pre-contract cu „nerazzurrii”.
24 februarie 2026
23:50
Xavi revine! Naționala care îl vrea pe fostul antrenor de la FC Barcelona pentru Cupa Mondială # Fanatik
Xavi este dorit de o echipă națională cu obiective îndrăznețe la Cupa Mondială! Antrenorul este liber de contract de un an și jumătate, după plecarea de la FC Barcelona
23:30
Meme Stoica l-a distrus pe fotbalistul care l-a îngropat pe Cristi Chivu în Inter – Bodo/Glimt: „De asta a renunțat Pep Guardiola la el”. Video # Fanatik
Cristi Chivu a fost „îngropat” în Inter - Bodo/Glimt din Champions League de unul dintre favoriții săi de la Inter! Meme Stoica îl criticase chiar recent dur pe fotbalist
23:30
Ronaldo a venit la meciul lui Chivu și a avut un dialog neașteptat cu Capello: „Gata, nu mai vreau!”. Ploaie de vedete pe „Meazza”. Foto # Fanatik
Ronaldo Nazario, fostul jucător al lui Inter, a ales să meargă la meciul echipei lui Cristi Chivu din play-off-ul Champions League, contra celor de la Bodo/Glimt, și a oferit o fază ce a stârnit hohote de râs.
23:20
Cristiano Ronaldo, mesaj superb pentru Lindsey Vonn. Ce i-a transmis după accidentarea de la Jocurile Olimpice de iarnă # Fanatik
Cristiano Ronaldo a lăsat un comentariu sugestiv pentru Lindsey Vonn, schioarea care și-a rupt piciorul la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Ce i-a spus.
23:10
Pontul zilei de miercuri, 25 februarie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Juventus – Galatasaray # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 25 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.25 la meciul Juventus – Galatasaray
23:00
Surpriză uriașă pentru Ianis Hagi în Turcia! Ce s-a întâmplat după antrenamentul lui Alanyaspor. Video # Fanatik
Ianis Hagi a avut parte de o vizită surpriză după antrenamentul efectuat alături de coechipierii de la Alanyaspor. Cine a fost prezent la baza clubului din Turcia.
22:40
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 25 februarie 2026. Câștig de 366 de lei cu două meciuri din Champions League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 25 februarie 2026, poate aduce un câștig de 366 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din UEFA Champions League.
22:40
Două posturi vizate pentru transferuri la Dinamo după venirea lui Puşcaş! Căpitanul Cîrjan, criticat: “Vorbeşte mai mult decât joacă!” # Fanatik
Dănuț Lupu a analizat echipa lui Dinamo și a spus de ce mai are nevoie pentru a se bate la titlu. Ce a spus despre căpitanul Cătălin Cîrjan.
22:40
Unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei României din ultimii ani ar putea să prindă transferul carierei la finalul acestui sezon competițional.
22:20
Pep Guardiola, pe urmele lui Gică Hagi și Ioan Ovidiu Sabău! Antrenorul lui Manchester City, surprins într-un loc special pentru fotbalul românesc. Foto # Fanatik
Pep Guardiola a fost surprins într-un loc cu totul și cu totul special. Antrenorul lui Manchester City îi calcă pe urme lui Gică Hagi și Ioan Ovidiu Sabău.
22:10
Motivul pentru care Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid! Ce l-a supărat pe Zeljko Kopic şi care sunt jucătorii care au rămas datori: „Acolo este problema noastră!” # Fanatik
Zeljko Kopic a tras linie după finalul etapei a 28-a. Deși a pierdut derby-ul cu Rapid, scor 1-2, Dinamo e în continuare pe locul 2 în SuperLiga. Ce jucători l-au dezamăgit pe antrenorul croat
21:50
Cât costă să petreci ziua de 8 martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Meniu de 5 stele pentru doamnele și domnișoarele din România # Fanatik
Ce preț are distracția de 8 martie, în locația care poartă numele fostei tenismene Simona Halep. Ce primesc doamnele și domnișoarele care ajung în Poiana Brașov.
21:30
Cristi Chivu, veste de ultimă oră despre viitorul lui Inter! Totul depinde de meciul cu Bodo/Glimt # Fanatik
Formația pregătită de Cristi Chivu, Inter, are un meci crucial cu Bodo/Glimt, în returul play-off-ul din Champions League, iar în funcție de rezultat urmează să se stabilească un detaliu important.
21:20
FCSB - Metaloglobus a fost cel mai urmărit meci al etapei, depășind clar derby-ul Rapid - Dinamo la audiențe. Campioana domină clasamentul ratingurilor TV din 2026.
21:10
Ion Duvac, psihologul acuzat de hărțuire, se prezenta drept ofițer SIE! Ce recomandare le-a făcut președintelui Nicușor Dan și premierului într-un podcast: „Dacă nu, se prăbușesc” # Fanatik
Ion Duvac, psihologul acuzat că își hărțuia pacientele, se prezenta drept ofițer în rezervă al SIE și a făcut, de-a lungul timpului, analizele mai multor figuri politice de la noi
21:00
De ce și-a ales George Pușcaș la Dinamo un număr care nu le convine fanilor și motivul ieșit din comun pentru care și-a luat permis de port armă. Video # Fanatik
George Pușcaș și-a ales la Dinamo un număr care nu este deloc pe placul fanilor. Care este motivul atipic din spatele acestei decizii
20:40
Șoc în fotbalul mondial: penalizare cu 60 de puncte și retrogradare în liga a 3-a pentru fosta adversară a CFR-ului # Fanatik
O grupare implicată în cupele europene în sezonul 2023-2024 a ajuns în colaps din cauza problemelor financiare și a retrogradat după ce a fost depunctată cu 60 de puncte.
20:30
Clauza secretă a lui Daniel Pancu în contractul cu CFR Cluj! Ce propunere de prelungire îi fac şefii ardelenilor. Exclusiv # Fanatik
Iuliu Mureșan visează la un nou titlu de campion cu CFR Cluj și vrea să facă acest lucru cu Daniel Pancu antrenor. Ce propunere de prelungire îi vor face șefii ardelenilor
20:10
Secretul celor 9 victorii consecutive de la CFR Cluj: “Plecarea lui Louis Munteanu a adus liniştea la echipă!” # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit care este secretul celor 9 victorii consecutive obținute de CFR Cluj în SuperLiga. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre strategia lui Daniel Pancu.
Acum 24 ore
20:00
Europa, victimă colaterală în războiul contra cartelurilor. Uciderea celui mai căutat traficant din lume ar putea muta frontul drogurilor pe continentul nostru # Fanatik
Uciderea în Mexic a baronului drogurilor "El Mencho" ar putea declanşa un "efect de balon", iar Europa riscă să devină principala destinaţie pentru cocaină şi fentanil.
19:50
Diego Simeone, în locul lui Cristi Chivu la Inter? Italienii au risipit misterul: „Va semna la finalul sezonului” # Fanatik
Presa din Italia a reacționat după informațiile apărute în Spania cu privire la posibilitatea ca Diego Simeone să îl înlocuiască pe Cristi Chivu pe banca lui Inter.
19:40
Adrian Porumboiu laudă arbitrajul Iulianei Demetrescu: “A fost impecabilă! Ar putea să arbitreze oricând FCSB – Dinamo” # Fanatik
Arbitrajul Iulianei Demetrescu din meciul FCSB - Metaloglobus 4-1 a fost apreciat de Adrian Porumboiu. În opinia fostului mare arbitru, aceasta e capabilă să conducă și un derby al campioanei cu Dinamo.
19:10
FCSB, din nou în Ghencea? Cu Arena Națională „blocată”, Gigi Becali a aruncat bomba: „E o idee bună” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat revenirea celor de la FCSB pe stadionul Ghencea. Arena Națională urmează să fie indisponibilă la finalul sezonului, dar și la începutul stagiunii viitoare.
19:00
Dinamo mai dă o lovitură! După George Pușcaș, legenda clubului semnează: „Totul este stabilit” # Fanatik
Andrei Nicolescu a anunțat ce se întâmplă cu legenda lui Dinamo! După George Pușcaș, un alt nume important este gata să semneze un nou contract în Ștefan cel Mare
18:50
Cazul bebelușului răpit chiar din maternitate acum aproape un an, aruncat în aer de un test poligraf! Ce s-a întâmplat între mămica din Bacău și răpitoare: „E o nebunie să credem” # Fanatik
Cazul geamănului nou-născut răpit anul trecut de o tânără de 19 ani de la o maternitate din Bacău e readus în atenția publică, iar FANATIK a aflat noutățile din această telenovelă care bate orice serial sud-american
18:40
Victor Pițurcă l-a auzit pe ministrul Apărării și a ieșit la atac: „Îmi pare rău pentru suporterii FCSB. Becali a repetat de 1.000 de ori” # Fanatik
Victor Pițurcă susține modificarea legii pentru ca Steaua să poată promova în Superliga și reacționează la declarațiile ministrului Apărării și la poziția lui Gigi Becali.
18:20
Fostul jucător de la FCSB a semnat cu Universitatea Craiova: „Mai tehnic decât Radu Drăgușin” # Fanatik
A fost oficializat transferul unui fost jucător de la FCSB la Universitatea Craiova! Fotbalistul a fost comparat cu Radu Drăgușin: „Mai tehnic decât el”
18:10
Gigi Becali a anunțat principala favorită la titlu în SuperLiga: ”Câștigă campionatul la pas! Singurul ghinion al lor ar fi să intrăm noi în play-off” # Fanatik
Cine este principala favorită la titlu în SuperLiga, din punctul de vedere al patronului celor de la FCSB. Gigi Becali este convins că această echipă va lua la pas trofeul, dar cu o condiție.
18:00
E unic în România, exclusiv în SuperSocial și s-a întrecut pe sine în luna februarie: Clubul SuperPariorilor by Superbet a consumat marele pot de 700.000 de lei înainte ca luna să se termine! Cum? Cu […]
18:00
Prejudiciu uriaș la o primărie din România. S-a discutat inclusiv despre scoaterea ei la licitație după ce a blocat banii europeni: „Au fost ținute în curtea cuiva” # Fanatik
Riscă o primărie să fie scoasă la licitație pentru recuperarea unui prejudiciu de 1,2 milioane euro? Descoperă ce bunuri sunt vizate și cum continuă activitatea administrației locale.
17:40
Cristi Chivu, campion cu Inter în Serie A?! Giovanni Becali a făcut toate calculele. Meci crucial cu Bodo/Glimt # Fanatik
Cristi Chivu și echipa sa, Inter, sunt în pole-position pentru titlul din Serie A. Giovanni Becali a dat verdictul despre traseul românului. Ce spune acesta despre meciul nerazzurrilor cu Bodo/Glimt din Liga Campionilor.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.