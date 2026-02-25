A văzut fumul și a fugit spre flăcări: o femeie salvată dintr-o casă cuprinsă de incendiu, în Piatra-Neamț

15:10

Ninsoarea de marţi noaptea a provocat probleme şi pentru 3.443 de elevi care nu au mai ajuns la cursuri miercuri dimineaţa. „La data de 18 februarie 2026, cursurile din toate unitățile școlare ale județului Neamț se desfășoară în regim normal, conform structurii anului școlar în curs și programului fiecărei unități de învățământ. Din punct de […] Articolul Peste 3.400 de elevi nu au putut ajunge la cursuri din cauza ninsorii, în Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.