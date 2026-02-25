A văzut fumul și a fugit spre flăcări: o femeie salvată dintr-o casă cuprinsă de incendiu, în Piatra-Neamț
Monitorul de Neamț , 25 februarie 2026 09:50
A văzut fumul și a fugit spre flăcări: o femeie salvată dintr-o casă cuprinsă de incendiu, în Piatra-Neamț, după o intervenție rapidă care a făcut diferența dintre viață și moarte. În data de 24 februarie 2026, în jurul orei 14:10, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs
• • •
Acum 30 minute
09:50
A văzut fumul și a fugit spre flăcări: o femeie salvată dintr-o casă cuprinsă de incendiu, în Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
A văzut fumul și a fugit spre flăcări: o femeie salvată dintr-o casă cuprinsă de incendiu, în Piatra-Neamț
Acum 2 ore
09:10
Buletinul electronic complică lucrurile. De ce românii trebuie să aibă încă un document la ei # Monitorul de Neamț
Buletinul electronic complică lucrurile. Românii sunt obligați să poarte o adeverință obligatorie cu ei, după ce adresa de domiciliu nu mai este tipărită pe noua carte de identitate. În prezent, domiciliul este stocat exclusiv pe cipul electronic, invizibil pentru ochiul liber. Buletinul electronic complică lucrurile: adresa nu mai apare tipărită Introducerea cărții de identitate electronice
Acum 24 ore
19:10
Ne prăbușim încet, dar sigur. Nu sub bombe. Nu sub invazii. Nu sub ocupații străine. Ci sub propria noastră nepăsare. România nu moare din lipsă de discursuri patriotice. Moare din lipsă de copii. În toamnă, în multe sate și orașe mici, clopoțelul va suna pentru clase aproape goale. Băncile vor rămâne cu două-trei ghiozdane rătăcite
18:00
■ câștigătoarea competiției organizate de AJF Neamț se va desemna duminică, în Sala Sporturilor din Roman CSM Roman, AS Unirea Trifești, AS Voința Ion Creangă și CS Cimentul Bicaz sunt cele patru formații calificate în semifinalele Cupei de Iarnă la fotbal în sală, întrecere organizată de Asociația Județeană de Fotbal Neamț. Competiția își va afla
16:10
Iarna aduce mereu provocarea de a combina confortul termic cu un stil care să ne reprezinte. Într-o perioadă în care temperaturile scad, hainele devin mai mult decât simple piese vestimentare: sunt un scut împotriva frigului și un mod de a ne exprima personalitatea. Alegerea corectă nu se rezumă la grosimea materialului, ci implică atenție la
15:10
33 de elevi ai Școlilor de Agenți de Poliție, în stagiu de practică la IPJ Neamț # Monitorul de Neamț
33 de elevi ai Școlilor de Agenți de Poliție, în stagiu de practică la IPJ Neamț, începând de astăzi, în structurile de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Tinerii provin de la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr" Câmpina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan" Cluj-Napoca, iar stagiul de
14:10
WhatsApp pregătește o schimbare uriașă și schimbă regulile jocului în comunicarea online # Monitorul de Neamț
Noua funcție de programare a mesajelor, descoperită în versiunea beta pentru iOS, ar putea permite trimiterea automată chiar și fără ca utilizatorul să fie activ în aplicație WhatsApp pregătește o schimbare uriașă și schimbă regulile jocului în comunicarea online, prin introducerea mesajelor programate care se trimit automat la data și ora stabilite. Funcția a fost
13:10
Dragobete, sărbătoarea iubirii la români, marchează în tradiția populară momentul în care natura renaște, iar tinerii își caută perechea. Dragobete, sărbătoarea iubirii la români, este celebrată la sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie, în funcție de zona etnografică. Considerată, local, prima zi de primăvară, această sărbătoare îmbină mitologia, credințele populare și obiceiurile legate de
11:50
Primăriile vor putea plăti salariile cluburilor sportive private. Ce prevede inițiativa legislativă # Monitorul de Neamț
Primăriile vor putea plăti salariile cluburilor sportive private a fost adoptat de Senat și stabilește condițiile în care autoritățile locale pot finanța cheltuielile salariale pentru sportivi și antrenori din cluburile sportive private. Inițiativa legislativă completează Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000. Ce prevede proiectul adoptat de Senat Propunerea legislativă completează articolul 18 indice 1
11:20
Fără permis în Roznov și 1,75 mg/l alcool pe DN 15D: două infracțiuni rutiere într-o singură zi # Monitorul de Neamț
Fără permis în Roznov și 1,75 mg/l alcool pe DN 15D: două infracțiuni rutiere într-o singură zi, constatate de polițiștii Serviciului Rutier Neamț, la data de 23 februarie. Depistat fără permis, cu ITP-ul expirat, în Roznov La data de 23 februarie a.c., în jurul orei 08.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au oprit pentru
10:20
Nu a oprit la semnal și a fost prins după 2,5 km: șofer reținut în Borlești, în urma unei urmăriri desfășurate în seara de 23 februarie. La data de 23 februarie a.c., în jurul orei 18.15, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Borlești au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe DC 125,
Ieri
09:10
Sfântul Cuvios Petroniu de la Schitul Prodromu – lumină și mângâiere pentru omul contemporan # Monitorul de Neamț
Într-o lume marcată de neliniște, zbucium și răniri adânci ale sufletului, viața Sfântului Cuvios Petroniu de la Schitul Românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, strălucește ca o lumină neîntreruptă. Ea ne arată că sfințenia nu este un ideal abstract, ci o cale concretă de a trăi prin rugăciune, ascultare și iubire, transformând durerea, frica și
23 februarie 2026
20:10
Un consilier local din Neamţ este sub ameninţarea de a fi exclus din partdiul pe listele căruia a candidat la alegerile locale. Este vorba despre Elena Didilă, consilier local la Târgu Neamţ, care a obţinut această poziţie candidând pe listele SOS România. Motivul? Ar fi denigrat partidul şi pe preşedintele acestuia. Cazul ei este în
19:00
E greu să scrii aceste cuvinte. E incomod. E riscant. Dar poate că tocmai de aceea trebuie rostite. Am arătat cu degetul, ani la rând, către politicieni. I-am numit corupți, lacomi, cinici, incapabili. Și de multe ori am avut dreptate. Dar adevărul complet doare mai tare: ei nu au apărut din vid. Ei au crescut
18:10
Consilierii locali pietreni sunt convocaţi în şedinţă ordinară pentru data de 26 februarie. Sunt 24 de proiecte pe ordinea de zi, printre acestea fiind unele referitoare la încheierea unor parteneriate, actualizarea cu rata inflaţiei a chiriilor la ANL-uri, dar şi aprobarea unor planuri urbanistice zonale. Un alt proiect de hotărâre interesant este cel privind darea
17:10
■ pietrenii au învins în sferturi pe Clujana Cluj Napoca și au pierdut ieri cu Odorheiu Secuiesc ACS Futsal Ceahlăul Piatra Neamț a ajuns până în faza semifinalelor Cupei României U19 în ediția 2025-2026, fiind eliminată de CSM Odorheiu Secuiesc. Scorul final al partidei a fost 5-3 pentru harghiteni, iar golurile formației noastre au fost
15:10
Beneficiile postului sunt analizate tot mai frecvent în literatura medicală, iar începutul Postului Mare readuce în atenție efectele pe care restricția alimentară le poate avea asupra sănătății. Specialiștii vorbesc despre impactul asupra metabolismului, inflamației și echilibrului cardiovascular. Postul Mare începe de astăzi pentru credincioșii ortodocși, fiind cea mai lungă și mai aspră perioadă de post
14:30
Dosar penal pentru un șofer din Roman, depistat cu 0,98 mg/l alcool, după un control efectuat de polițiști în seara de 22 februarie. La data de 22 februarie a.c., în jurul orei 20.40, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au oprit pentru control, pe bulevardul Roman Mușat, un bărbat în vârstă de 42 de ani,
14:00
Ce sistem de automatizări pentru uși de garaj propune Alexiana Group pentru locuințele moderne? # Monitorul de Neamț
Interesul pentru sisteme automatizate pentru uși de garaj este tot mai crescut în rândul românilor din toată țara. Ideea de casă practică nu mai înseamnă doar finisaje estetice și o curte atent îngrijită. Contează și cum arată și cât de practică este ușa de la garaj sau poarta de acces. Interesul pentru sisteme automatizate pentru
13:10
75 de intervenții în 48 de ore și amenzi de peste 170.000 de lei, în Neamț, acesta este bilanțul acțiunilor desfășurate de polițiști în ultimele două zile. În acest interval, oamenii legii au intervenit la 75 de evenimente, dintre care 62 au fost sesizate de cetățeni prin apel la 112. Aproape 480 de sancțiuni aplicate
12:10
82 de intervenții în trei zile: bilanțul pompierilor nemțeni, în perioada 20.02.2026 – 22.02.2026, în zona de competență a inspectoratului, unde s-au produs 82 de evenimente care au necesitat intervenția serviciilor profesioniste și voluntare pentru situații de urgență. 70 de urgențe SMURD și două incendii Din totalul misiunilor desfășurate: 70 au fost cazuri de urgență
11:10
Lovitură pentru pensionari. Anunțul ministrului Finanțelor despre situația pensiilor pe 2026 # Monitorul de Neamț
Lovitură pentru pensionari. Anunțul ministrului Finanțelor despre situația pensiilor pe 2026 vine în contextul în care discuțiile privind o posibilă dezghețare a pensiilor anul viitor sunt considerate „premature". Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că orice eventuală creștere trebuie realizată „într-un mod sustenabil", în funcție de evoluția lunară a veniturilor și de execuția bugetară. „Este
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Postul Mare este timpul în care Biserica ne cheamă nu doar la o schimbare de ritm exterior, ci la o mutare lăuntrică a centrului vieții: de la risipirea minții în cele multe, la adunarea ei în inimă, acolo unde se naște adevărata întâlnire cu Dumnezeu. În limbajul Sfinților Părinți, aceasta este lucrarea cea mai adâncă
10:10
Tragedie în Davideni: bărbat de 37 de ani găsit fără viață de un prieten, în urma unui apel la 112 efectuat în cursul zilei de 22 februarie. La data de 22 februarie a.c., în jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost sesizați prin apel la 112 de către un
21 februarie 2026
13:30
Protest al suporterilor pietreni la Bistriţa. Ceahlăul a pierdut la două goluri # Monitorul de Neamț
Banner de protest afişat de galeria Ceahlăului – Gate 7 – în deplasarea de la Bistriţa. „Promisiuni, vorbe şi minciuni, aleşii atât mai pot/Aveţi garanţia noastră că o să dispăreţi în 2028" este mesajul afişat, cu trimitere la faptul că încă nu a fost conturată o soluţie clară pentru finanţarea clubului pietrean. Iar lipsa de
20 februarie 2026
19:10
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, le-a transmis recent un avertisment celor care se dau drept prieteni ai lui şi, din această postură, promit că „rezolvă" ei tot felul de lucruri. Edilul le-a transmis celor în cauză că „nu e ok" şi chiar că se expun – inclusiv din perspectivă penală. Adrian Niţă nu a
18:10
18 februarie 2026. Te închini când vezi parlamentari care se bat în Parlament. Și te întrebi, în șoaptă: „Doamne, asta să fie oglinda poporului român?" Te uiți la imagini din Parlamentul României și pentru o clipă ai impresia că privești o scenă de mahala, nu forul suprem al democrației. Țipete. Îmbrânceli. Gesturi violente. Limbaj suburban.
17:10
■ turneul final al Cupei României U19 are loc la Târgu Mureș ACS Futsal Ceahlăul Piatra Neamț s-a calificat între cele mai bune opt echipe ale Cupei României U19 la fotbal în sală, iar în acest final de săptămână începe parcursul în turneul final al acestei întreceri. Competiția are loc la Târgu Mureș în acest
16:40
De la Bruges la Piatra-Neamț: „Lumea loteriei românești” și un cadou de patrimoniu pentru muzeu # Monitorul de Neamț
De la Bruges la Piatra-Neamț: „Lumea loteriei românești" și un cadou de patrimoniu pentru muzeu – la 560 de ani de la menționarea primei loterii în țările europene, la Piatra-Neamț a fost deschisă expoziția „LUMEA LOTERIEI ROMÂNEȘTI de la afacere la binefacere (1837–1989)". În februarie 1466, la Bruges, văduva artistului flamand Jan van Eyck organiza
15:30
Canal Piatra-Neamț – Racova, retras temporar din exploatare pentru lucrări de modernizare # Monitorul de Neamț
Canal Piatra-Neamț – Racova, retrat temporar din exploatare pentru lucrări de modernizare,
14:30
Final de „Serbările Zăpezii” la Durău: sfaturi pentru turiști din partea jandarmilor montani # Monitorul de Neamț
Final de „Serbările Zăpezii” la Durău: sfaturi pentru turiști din partea jandarmilor montani, în contextul ultimului weekend de distracție organizat în stațiune. Evenimentul reprezintă un prilej de bucurie pentru iubitorii sporturilor de iarnă, iar în acest sfârșit de săptămână jandarmii montani vor acționa pentru prevenirea incidentelor și sprijinirea turiștilor aflați atât în stațiune, cât și […] Articolul Final de „Serbările Zăpezii” la Durău: sfaturi pentru turiști din partea jandarmilor montani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
A intrat cu mașina într-un semafor și a luat o parte din el: dosar penal în Bicaz-Chei # Monitorul de Neamț
A intrat cu mașina într-un semafor și a luat o parte din el: dosar penal în Bicaz-Chei, după un eveniment rutier produs în seara de 19 februarie. La data de 19 februarie a.c., în jurul orei 19.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier […] Articolul A intrat cu mașina într-un semafor și a luat o parte din el: dosar penal în Bicaz-Chei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:20
Doi luptători SAS au intrat în flăcări și au salvat doi bătrâni, la Gherăești, în dimineața zilei de 20 februarie, în jurul orei 06:30, demonstrând că intervenția nu înseamnă doar misiuni oficiale, ci și reacție imediată atunci când viața cuiva este în pericol. Cei doi luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Neamț se aflau […] Articolul Doi luptători SAS au intrat în flăcări și au salvat doi bătrâni, la Gherăești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
Bovină căzută într-o fosă, salvată de pompieri în Dumbrava Roșie, după o intervenție desfășurată în cursul zilei de 19 februarie 2026. În jurul orei 13:30, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Dumbrava Roșie pentru scoaterea unei bovine căzute într-o fosă situată într-o gospodărie. Animalul, blocat într-o fosă de aproximativ […] Articolul Bovină căzută într-o fosă, salvată de pompieri în Dumbrava Roșie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19 februarie 2026
18:20
■ obiectivul echipei antrenate de Răzvan Caba și Alina Andrei este acumularea unui număr cât mai mare de puncte ■ în play-off, echipele din aceeași serie nu vor mai juca între ele ■ CSM Roman și-a câștigat dreptul de a participa și în acest sezon, 2025-2026, în faza play-off a Diviziei A la handbal feminin. […] Articolul CSM Roman – calificare meritată în play-off-ul Diviziei A de handbal feminin apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Trei accidente rutiere s-au înregistrat miercuri, 18 februarie, pe şoselele din Neamţ în interval de 12 ore. În jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săvinești au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment soldat cu pagube materiale. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce […] Articolul Accidente pe „bandă rulantă” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:00
„Ne putem întoarce cu un rezultat bun”. Declaraţii înaintea debutului CSM Ceahlăul în 2026 # Monitorul de Neamț
„Ne putem întoarce cu un rezultat bun”, este opinia şi sigur speranţa antrenorului Vali Avădanei, înaintea deplasării de la Bistriţa. El este completat de căpitalul Andrei Marc, care stabileşte clar obiectivul, nu doar pentru meciul de sâmbătă: „Cu toţii, jucători, staff, suporteri, trebuie să o scoatem la capăt”, cu referire mai ales la dorinţa ca […] Articolul „Ne putem întoarce cu un rezultat bun”. Declaraţii înaintea debutului CSM Ceahlăul în 2026 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
SC OCTANO DOWNSTREAM SRL, cu sediul in Bucuresti, str.Tipografilor nr.31, sector 1, Bucuresti, solicita de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Neamt aviz de gospodarire a apelor pentru proiectul „Construire statie mixta de distributie carburanti, magazin statie, copertina pompe, totem afisare preturi, bransamente utilitati, imprejmuire”, in comuna Alexandru cel Bun, sat Bistrita, str.Petru Rares nr.286A, […] Articolul ANUNT apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Mai multe persoane care au provocat scandal sau au încălcat ordine de protecţie au fost „potolite” fie cu cătuşe, fie cu control judiciar. Pe 17 februarie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și amenințare. În fapt, la data de 15 […] Articolul Scandalagii potoliţi cu cătuşe sau control judiciar apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Un şofer „condus de alcool” s-a dat în stambă, pe 18 februarie, pe un drum din Costişa. El a împiedicat mai întâi un utilaj de deszăpezire să cureţe partea carosabilă, apoi a ignorat şi semnalele poliţiştilor care încercau să-l oprească. Toată tevatura s-a finalizat cu un dosar penal. „La data de 18 februarie a.c., în […] Articolul Băutura l-a „scos” în faţa utilajului de deszăpezire apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Un bărbat în vârstă de 32 de ani, condamnat pentru furt, a fost încarcerat în Penitenciarul Bacău. „La data de 18 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna au pus în aplicare un mandat de executare al pedepsei cu închisorii, emis de Judecătoria Roman, față de un bărbat în vârstă de 32 […] Articolul Hoţ trimis la penitenciar apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Un accident rutier în care a fost implicat un autotren a avut loc joi pe un drum judeţean din comuna Petricani. „În jurul orei 10:40, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DJ 155I, în comuna Petricani, unde un autotren (fără încărcătură) a părăsit partea carosabilă. La locul solicitării s-au […] Articolul TIR „pus de-a latul” drumului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost arestat preventiv după ce a lovit o vecină cu lopata. „La data de 18 februarie a.c., în jurul orei 08.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați prin apel la 112, de o femeie, de 35 de ani, din Săbăoani, cu […] Articolul A sărit cu lopata la vecină apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18 februarie 2026
20:00
Accident rutier în Dumbrava Roșie: un bărbat de 35 de ani rănit, în urma unei coliziuni în lanț produse pe DN 15. La data de 18 februarie a.c., în jurul orei 17.10, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au fost sesizați cu privire la producerea evenimentului rutier. Coliziune între trei autoturisme Din verificările efectuate de […] Articolul Accident rutier în Dumbrava Roșie: un bărbat de 35 de ani rănit apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
■ La o adiere de vânt și o roabă de zăpadă, țara se închide. Avem gospodari și gropari Trăiască taxele și impozitele! Trăiască birurile care ne usucă buzunarele și ne învață lecția supunerii fiscale, în timp ce, la prima adiere de vânt, se sting luminile și se închid drumurile. Plătim pentru infrastructură, dar la o […] Articolul Trăiască taxele și impozitele! apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Poliția Locală le reaminteşte pietrenilor de obligaţia de a deszăpezi căile de acces # Monitorul de Neamț
Poliția Locală le reaminteşte pietrenilor de obligaţia de a deszăpezi căile de acces “În contextul căderilor abundente de precipitații sub formă de zăpadă, le reamintim locuitorilor municipiului Piatra Neamț, prevederile Regulamentului de gospodărire, întreținere și estetică în municipiul Piatra Neamț, cu privire la îndepărtarea zăpezii și a țurțurilor. ”Instituțiile publice, agenții economici cu profil de […] Articolul Poliția Locală le reaminteşte pietrenilor de obligaţia de a deszăpezi căile de acces apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Constantin Bâzu Cantacuzino, omagiat de Complexul Muzeal Național Neamț printr-un proiect expozițional outdoor dedicat uneia dintre cele mai remarcabile personalități ale aviației românești. Expoziția stradală este amplasată în proximitatea Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni „Gheorghe Dumitroaia”, începând cu data de 17 februarie. Inițiativa aparține Complexul Muzeal Național Neamț și aduce în atenția publicului figura pilotului […] Articolul Constantin Bâzu Cantacuzino, omagiat de Complexul Muzeal Național Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:00
Un incendiu a izbucnit miercuri, într-o gospodărie din Pipirig, din cauza unui coș de fum neprotejat termic față de materialele combustibile. „În jurul orei 12:50, prin apel la 112 a fost anunțat un incendiu ce s-a produs la o locuință din satul Stânca, comuna Pipirig. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de […] Articolul Incendiu de la coşul de fum apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Peste 3.400 de elevi nu au putut ajunge la cursuri din cauza ninsorii, în Neamţ # Monitorul de Neamț
Ninsoarea de marţi noaptea a provocat probleme şi pentru 3.443 de elevi care nu au mai ajuns la cursuri miercuri dimineaţa. „La data de 18 februarie 2026, cursurile din toate unitățile școlare ale județului Neamț se desfășoară în regim normal, conform structurii anului școlar în curs și programului fiecărei unități de învățământ. Din punct de […] Articolul Peste 3.400 de elevi nu au putut ajunge la cursuri din cauza ninsorii, în Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Istoria loteriei românești, adusă la Piatra-Neamț printr-o expoziție inedită, organizată de Complexul Muzeal Național Neamț în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României. Vernisajul expoziției „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)” va avea loc joi, 19 februarie 2026, ora 13.00, la Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț. Expoziția poate fi vizitată […] Articolul Istoria loteriei românești, adusă la Piatra-Neamț printr-o expoziție inedită apare prima dată în Monitorul de Neamț.
