Constantin Bâzu Cantacuzino, omagiat de Complexul Muzeal Național Neamț
Monitorul de Neamț , 18 februarie 2026 17:10
Constantin Bâzu Cantacuzino, omagiat de Complexul Muzeal Național Neamț printr-un proiect expozițional outdoor dedicat uneia dintre cele mai remarcabile personalități ale aviației românești. Expoziția stradală este amplasată în proximitatea Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni „Gheorghe Dumitroaia", începând cu data de 17 februarie. Inițiativa aparține Complexul Muzeal Național Neamț și aduce în atenția publicului figura pilotului
• • •
Alte ştiri de Monitorul de Neamț
Acum 30 minute
17:10
Acum 2 ore
16:00
Un incendiu a izbucnit miercuri, într-o gospodărie din Pipirig, din cauza unui coș de fum neprotejat termic față de materialele combustibile. „În jurul orei 12:50, prin apel la 112 a fost anunțat un incendiu ce s-a produs la o locuință din satul Stânca, comuna Pipirig. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de
Acum 4 ore
15:10
Peste 3.400 de elevi nu au putut ajunge la cursuri din cauza ninsorii, în Neamţ # Monitorul de Neamț
Ninsoarea de marţi noaptea a provocat probleme şi pentru 3.443 de elevi care nu au mai ajuns la cursuri miercuri dimineaţa. „La data de 18 februarie 2026, cursurile din toate unitățile școlare ale județului Neamț se desfășoară în regim normal, conform structurii anului școlar în curs și programului fiecărei unități de învățământ. Din punct de
14:10
Istoria loteriei românești, adusă la Piatra-Neamț printr-o expoziție inedită, organizată de Complexul Muzeal Național Neamț în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României. Vernisajul expoziției „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)" va avea loc joi, 19 februarie 2026, ora 13.00, la Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț. Expoziția poate fi vizitată
Acum 6 ore
13:00
Doi bărbați reținuți în aceeași zi în Neamț, după ce au încălcat ordine de protecție provizorii emise împotriva lor. La data de 17 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești au intervenit în două situații distincte, ambele vizând încălcarea ordinelor de protecție. A intrat în locuința concubinei, deși avea ordin de protecție
12:10
Oglinzi distruse pe două străzi din municipiul Roman au dus la reținerea unui bărbat de 35 de ani, bănuit de comiterea faptelor. La data de 17 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați că o persoană necunoscută ar fi distrus mai multe oglinzi ale unor autoturisme parcate pe strada Progresului și
Acum 8 ore
11:30
Scene de coșmar într-o locuință din Oglinzi: femeie amenințată cu toporul – un bărbat de 68 de ani a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat soția și ar fi amenințat-o cu un topor. Agresată și amenințată în propria casă La data de 17 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală
10:10
Proiect major pentru energie la Bicaz: centrală hidroelectrică „îngropată” sub munte și lac artificial FOTO # Monitorul de Neamț
Un proiect amplu de dezvoltare a energiei regenerabile este planificat în zona Bicaz, județul Neamț, vizând construirea unei centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj în apropierea Lacului Bicaz, potrivit documentelor analizate. Inițiativa aparține companiei Hydro Blue Energy SRL, controlată de omul de afaceri Iulian Dascălu, și prevede un ansamblu tehnic complex, inclusiv lucrări subterane de
09:40
Cum se circulă pe drumurile din Moldova 18 februarie 2026 – traficul se desfășoară fără restricții pe toate drumurile naționale din regiune, în condiții de iarnă, potrivit informațiilor transmise de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. Intervenții continue ale echipelor de deszăpezire Circulația este posibilă datorită intervențiilor permanente ale echipelor de deszăpezire ale DRDP
Acum 12 ore
09:30
Ninsorile abundente lasă peste 2.700 de consumatori fără energie electrică în Neamț # Monitorul de Neamț
Ninsorile abundente lasă peste 2.700 de consumatori fără energie electrică în Neamț, potrivit informațiilor transmise la ora 08:00 de Delgaz Grid. Localitățile Boboiești, Dolhești, Pâțâligeni, Pipirig, Pluton și Stânca din comuna Pipirig, precum și Mănăstirea Neamț din comuna Vânători-Neamț sunt afectate din punct de vedere al alimentării cu energie electrică. În total, 2.721 de consumatori
09:20
Accident grav în Gherăești: o persoană încarcerată după impactul dintre un autoturism și un autotren # Monitorul de Neamț
În aceste momente, forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman acționează în comuna Gherăești, unde a avut loc un accident rutier între un autoturism și un autotren. O persoană aflată în autoturism este încarcerată, iar echipajele intervin pentru extragerea acesteia și acordarea primului ajutor. Vom reveni cu detalii.
Acum 24 ore
20:10
Am greșit. Am greșit pentru că, nu cu mult timp în urmă, pe un post național drag mie, am avut îndrăzneala să spun ceea ce vedeam. Un post care a avut curajul să mă invite și să mă lase să vorbesc liber despre rănile acestei țări numite România. Am spus că ne hrănim pe datorie.
19:10
Când fiecare secundă contează: trei salvatori din Neamț, premiați pentru intervenții decisive # Monitorul de Neamț
Intervenții care au făcut diferența între viață și moarte Când fiecare secundă contează: trei salvatori din Neamț, premiați pentru intervenții decisive – trei intervenții diferite, trei momente-limită și trei vieți readuse din pragul tragediei definesc anul 2025 pentru subofițerii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Un bărbat scos dintr-o locuință cuprinsă de flăcări și readus
18:10
Accident cu victimă un copil de 11 ani. Coliziune între un TIR şi un autoturism # Monitorul de Neamț
O coliziune între un TIR şi un autoturism produsă marţi, 17 februarie, în comuna Vânători-Neamţ, s-a soldat cu rănirea unui copil de 11 ani. „În jurul orei 16:00 prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în comuna Vânători Neamț. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de
Ieri
17:10
Repere ale excelenței: Brâncuși și Nadia Comăneci, celebrați la Biblioteca Județeană # Monitorul de Neamț
Repere ale excelenței: Brâncuși și Nadia Comăneci, celebrați la Biblioteca Județeană, printr-o expoziție de artă plastică organizată în perioada 19 februarie – 31 martie 2026 la Filiala de Carte Străină a Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț. Expoziție inspirată de Ziua Națională Brâncuși Evenimentul este prilejuit de Ziua Națională Brâncuși – 19 februarie, Anul Constantin Brâncuși
16:10
■ campioanele județene din Neamț și din Iași se vor duela în iunie pentru un loc în Liga 3 FRF a stabilit pe 11 februarie, meciurile ce urmează a avea loc în barajul de promovare din Liga 4 în Liga 3, meciuri care vor opune viitoarele campioane județene din Liga 4. Astfel, campioana din Neamț
15:10
Șofer de 32 de ani, depistat cu 0,42 mg/l alcool în aerul expirat, în Tazlău, în urma unui control efectuat de polițiștii rutieri. Control efectuat de polițiștii rutieri La data de 16 februarie a.c., ora 17.10, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au oprit pentru control, în localitatea Tazlău, un autoturism condus de un bărbat
14:10
Controale la transportatori în Neamț: 33 de autovehicule imobilizate, în urma acțiunii „TRUCK&BUS" desfășurate de polițiștii rutieri în perioada 9–15 februarie a.c. Acțiune desfășurată în cadrul planului ROADPOL În perioada 09–15 februarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Neamț au desfășurat acțiunea „TRUCK&BUS", pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de încălcarea normelor legale privind
13:30
Alertă într-un bloc din Târgu-Neamț după degajări de fum din pod, la data de 16 februarie, în jurul orei 11:25, când prin apel la 112 a fost sesizat faptul că se degajă fum de la acoperișul unui imobil de locuințe. Sesizare prin 112 și mobilizare de forțe Pompierii au fost solicitați să intervină la un
12:40
Poliţiştii nemţeni au efectuat două percheziţii la locuinţele unui bărbat în vârstă de 75 de ani, într-un dosar de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. „La data de 16 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Neamț au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în localitățile Piatra-Neamț
12:10
Apel la 112 după ce nu mai răspundea: femeie de 31 de ani, găsită inconștientă, în seara zilei de 16 februarie, într-un apartament din Târgu-Neamț. Deblocarea ușii de către pompieri În jurul orei 18:50, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină pentru deblocarea căii de acces a unui apartament situat într-un bloc
11:20
Intervenție într-un bloc din Târgu-Neamț după degajări masive de fum, în seara zilei de 16 februarie, când pompierii au fost sesizați că iese fum dintr-un apartament situat la primul etaj. Sesizare și mobilizare de forțe În jurul orei 21:00, pompierii au fost anunțați că se degajă fum din interiorul unui apartament situat la primul etaj
10:50
Ninsori și viscol în Neamț: cod galben valabil până pe 18 februarie, în intervalul 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 12:00, potrivit avertizării meteorologice emise de ANM. Precipitații însemnate și strat consistent de zăpadă Județul Neamț intră sub incidența unui cod galben de vreme severă, fiind prognozate precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă,
10:20
Tragedie în Bodești: un tată și-a găsit fiul fără viață în curte. Bărbatul a apelat numărul de urgență 112 pentru a anunța cele întâmplate. Sesizare prin 112 La data de 16 februarie a.c., în jurul orei 21.20, polițiștii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Gârcina au fost sesizați prin apel la 112, de către un
16 februarie 2026
19:00
CSM Ceahlăul va relua competiţia oficială pe 21 februarie, cu un meci în deplasare la Unu Fotbal Club Gloria. Un rezultat pozitiv ar însemna foarte mult pentru graparea galben-negru, dar ceea ce s-a întâmplat la echipă în perioada de pauză – în principal prin plecarea unor jucători „consacraţi"drept titulari – face ca meciul să se
18:00
Motto: "Mai bine un gol marcat din pași, decât un zâmbet smuls unui copil". Dacă ambiția ar fi vizibilă, să zicem ca aburii de apă, atunci deasupra Romanului ar fi trebuit să fie nori groși în ziua de 14 februarie 2026. Asta pentru că ambiția a fost la cote incredibil de mari în meciurile din
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Un şofer neatent a lovit un stâlp de electricitate, luni, 16 februarie, pe strada Nordului, din Piatra Neamţ. „În jurul orei 15:30, prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment rutier produs pe strada Nordului din municipiul Piatra-Neamț, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit un stâlp de electricitate. La locul
17:00
Trei incendii în zece ore s-au înregistrat în judeţul Neamţ la sfârşitul trecut de săptămână, două dintre acestea fiind la două autoturisme. În jurul orei 10:35, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Dobreni pentru stingerea unui incendiu produs la o casă situată pe strada Lascăr Catargiu. La locul solicitării
16:00

14:50
Valoarea totală a contravențiilor aplicate de poliţiştii nemţeni într-un interval de 48 de ore este de 181.698 de lei. „În ultimele 48 de ore, polițiștii au acționat, pentru a preveni faptele antisociale, intervenind la 79 de evenimente, dintre care 67 au fost sesizate de cetățeni prin 112. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 442 […] Articolul Amenzi de 181.000 de lei în 48 de ore apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:50
Trei şoferi care au urcat la volan deşi consumaseră băuturi alcoolice au fost depistaţi în week-end-ul trecut pe şoselele din Neamţ Pe 15 februarie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna au oprit pentru control, pe DJ 207A, în localitatea Boghicea, o autoutilitară condusă de un tânăr de 25 de ani, din aceeași localitate. […] Articolul Şoferi „conduşi” de alcool apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Un bărbat care „pescuia” folosind o năpatcă pe râul Siret „a picat în plasa” poliţiştilor. „La data de 15 februarie, în jurul orei 08:10, polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă, au depistat în flagrant delict, pe albia răului Siret, în localitatea Ion Creangă, un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din […] Articolul Prins cu năpatca pe Siret apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:50
Raportul despre anularea alegerilor din România, promis de Nicușor Dan, a fost realizat în Congresul SUA # Monitorul de Neamț
În fatidica zi de 3 februarie, în România a explodat nucleara SUA, cu trimitere expresă la năravurile Comisiei Europene, condusă de Ursula von der Leyen. A fost dat publicităţii Raportul interimar al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA. Acest Raport preliminar urmează să fie completat cu rezultatul unor audieri incendiare şi supus apoi […] Articolul Raportul despre anularea alegerilor din România, promis de Nicușor Dan, a fost realizat în Congresul SUA apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14 februarie 2026
15:50
CSM Ceahlăul Piatra Neamț s-a impus în partida de pregătire disputată sâmbătă, de la ora 12:00, în deplasare, în fața formației de Liga 3 CS Gheorgheni. Scorul final a fost 3-0, după ce la pauză galben-negrii au condus cu 1-0. Geani Crețu a realizat o dublă, iar Mihai Șandru a completat tabela, stabilind scorul final. […] Articolul CSM Ceahlăul – victorie în ultimul meci de pregătire apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:00
Sâmbăta celor adormiți — cunoscută în tradiția ortodoxă ca Moșii de iarnă — nu este doar o zi din calendar, ci un portal tainic către viața veșnică. Este clipa în care Biserica ne cheamă să ne deschidem inima către cei plecați, să le purtăm grija și să le aducem aminte prin rugăciune și milostenie, căci […] Articolul Neuitarea celor dragi: povață și grijă în Moșii de iarnă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13 februarie 2026
20:10
Mare zarvă mare privind participarea Consiliului Judeţean Neamţ la Târgul de Turism al României. Dincolo de prezentările triumfaliste – poate normale – şi dincolo de faptul că suntem aşi la participări, doar lipsa turiştilor ne omoară, ediţia de anul acesta are mari şanse să devină una de referinţă. Cel mai probabil vom reuşi să impunem […] Articolul Ananasul de Ozana – vedeta Târgului de Turism al României apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
Criza nu ne-a distrus. Criza ne-a grăbit. Ne-a împins mai repede spre limita suportabilității, acolo unde adevărul nu mai poate fi ascuns sub covorul propagandei și al promisiunilor reciclate. Ne-a obligat să vedem ceea ce ani la rând am refuzat să privim în față. Îi vedem cum fură. Îi vedem cum sunt plimbați cu cătușe […] Articolul Criza – momentul în care masca a căzut apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Senatorul PSD de Neamţ Adrian Păduraru a formulat o serie de previziuni nu foarte optimiste privind adoptarea bugetului. Acesta a opinat că bugetul de stat ar putea fi votat abia spre sfârşitul lunii martie. Aceasta în condiţiile în care deocamdată nu a fost iniţiată nici măcar o „simplă discuţie” pe marginea acestui subiect. „Din păcate […] Articolul Senator de Neamţ – previziuni „sumbre” privind bugetul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Amenzi în valoare de 251.396 de lei și 918 avertismente a aplicat poliţia Locală în 2025 pentru şoferii şi pietonii care „au călcat” legea. „În decursul anului 2025, echipajele Serviciului Siguranță Rutieră au fost prezente în teren pentru a interveni atât în cazul sesizărilor punctuale cât și pentru a asigura un trafic fluent și sigur, […] Articolul Amenzi de 251.396 de lei de la Poliţia Locală, în 2025 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
180 de sancțiuni și aproape 190 mc de lemn confiscați, în urma controalelor din zona Români # Monitorul de Neamț
180 de sancțiuni și aproape 190 mc de lemn au fost confiscați în urma controalelor din zona Români, desfășurate de polițiști pe linie silvică și rutieră. Acțiuni desfășurate pe parcursul a două zile În perioada 11-12 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Români au acționat, pe raza de competență, pentru combaterea faptelor […] Articolul 180 de sancțiuni și aproape 190 mc de lemn confiscați, în urma controalelor din zona Români apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Copiii invitați să confecționeze mărțișoare la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț, în cadrul unui atelier organizat în perioada 19-26 februarie 2026. Două întâlniri dedicate confecționării mărțișoarelor Biblioteca Județeană G.T. Kirileanu Neamț organizează un atelier de confecționat mărțișoare pentru copii. Întâlnirile vor avea loc în zilele de joi, 19 februarie și 25 februarie, în intervalul orar […] Articolul Copiii invitați să confecționeze mărțișoare la Biblioteca Județeană apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
Vehicul neînmatriculat și alcool la volan în Neamț, două situații distincte constatate de polițiști în cursul zilei de 12 februarie a.c., în urma controalelor desfășurate în trafic. Autoutilitară radiată din Italia, depistată în trafic La data de 12 februarie a.c., ora 13:20, un bărbat de 34 de ani, din Piatra-Neamț, a fost depistat în timp […] Articolul Vehicul neînmatriculat și alcool la volan, două dosare penale în Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost lovit de tren, în Roznov, în urma unui incident petrecut în gara CFR din oraș. Sesizare prin 112 și intervenție de urgență Prin apel la 112, în jurul orei 09:50, a fost sesizat faptul că, în gara CFR din Roznov, o persoană a fost lovită […] Articolul Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost lovit de tren, în Roznov apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
Urmărire pe 800 de metri ca în filme, încheiată cu 1,46 mg/l alcool în aerul expirat # Monitorul de Neamț
Urmărire pe 800 de metri ca în filme, încheiată cu 1,46 mg/l alcool în aerul expirat, după ce un șofer nu a oprit la semnalul regulamentar al polițiștilor și a fost blocat în trafic. Nu a oprit la semnalul polițiștilor La data de 12 februarie a.c., în jurul orei 22:30, polițiștii din cadrul Secției de […] Articolul Urmărire pe 800 de metri ca în filme, încheiată cu 1,46 mg/l alcool în aerul expirat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:50
Un incendiu pornit de la o țigară a trimis doi oameni la spital, după ce flăcările au cuprins două camere ale unei locuințe și o parte din acoperiș. Intervenție a pompierilor pe strada Dragoș Vodă Aseară, în jurul orei 19:30, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Piatra-Neamț pentru stingerea unui incendiu produs la […] Articolul Un incendiu pornit de la o țigară a trimis doi oameni la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12 februarie 2026
19:10
Am observat un lucru care mă întristează profund: unii politicieni se enervează atunci când aud adevărul. Nu când sunt jigniți. Nu când sunt calomniați. Ci când li se amintește, simplu și clar, ce s-a întâmplat în acești 35 de ani. Dragi politicieni, Eu nu înjur. Nu acuz fără dovezi. Nu batjocoresc. Eu doar amintesc. Din […] Articolul Cu inimă și minte despre adevăr și tăcere apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:00
Muzeul de Științe Naturale din Piatra-Neamț – o poveste despre timp, viață și evoluție – primește șansa unei transformări esențiale prin proiectul „Consolidare, reabilitare termică și extindere clădire Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț”, aprobat la finanțare prin Fondul de risc, anunţă reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ. „Investim în siguranță, educație și cunoaștere. Muzeul de Științe Naturale […] Articolul 7,4 milioane pentru Muzeul de Științe Naturale din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
■ campioanele județene din Neamț și din Iași se vor duela în iunie pentru un loc în Liga 3 FRF a stabilit pe 11 februarie, meciurile ce urmează a avea loc în barajul de promovare din Liga 4 în Liga 3, meciuri care vor opune viitoarele campioane județene din Liga 4. Astfel, campioana din Neamț […] Articolul Neamț – Iași, baraj cu repetiție pentru Liga 3 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Atelier gratuit de creație vestimentară pentru păpuși, organizat la Biblioteca Județeană Neamț # Monitorul de Neamț
Atelierul se desfășoară în perioada 20 februarie – 3 aprilie 2026 și este dedicat copiilor cu vârsta între 7 și 14 ani. Atelier gratuit de creație vestimentară pentru păpuși la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț, organizat în parteneriat cu meșterul popular Maria Tamaș, va avea loc în perioada 20 februarie – 3 aprilie 2026. Atelier […] Articolul Atelier gratuit de creație vestimentară pentru păpuși, organizat la Biblioteca Județeană Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:00
Controale RAR în Neamț: peste 75% dintre vehiculele verificate aveau neconformități # Monitorul de Neamț
Controalele RAR în Neamț, desfășurate în anul 2025, au vizat 1.877 de vehicule, iar 75,87% dintre acestea prezentau diferite neconformități tehnice sau legate de acte, iar 418 vehicule prezentau pericol iminent de accident. Situația în județul Neamț În județul Neamț au fost verificate, în perioada menționată, 1.877 de vehicule. Dintre acestea, 75,87% prezentau diferite neconformități tehnice […] Articolul Controale RAR în Neamț: peste 75% dintre vehiculele verificate aveau neconformități apare prima dată în Monitorul de Neamț.
