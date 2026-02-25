A plecat Jánosi József

Covasna Media, 25 februarie 2026 12:50

A plecat Jánosi József

Acum o oră
12:50
Acum 8 ore
06:50
ANCOM: Portarea numărului nu anulează obligațiile contractuale Covasna Media
ANCOM: Portarea numărului nu anulează obligațiile contractuale
06:40
Horoscop 25 februarie 2026 (miercuri) Covasna Media
Horoscop 25 februarie 2026 (miercuri)
06:30
Anunţ începere proiect „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea... Covasna Media
Anunţ începere proiect „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea...
06:30
Anunţ finalizare proiect „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea... Covasna Media
Anunţ finalizare proiect „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea...
Acum 24 ore
20:00
Bărbat rănit de urs la Olteni; cinci intervenţii pentru alungarea urşilor în acest an Covasna Media
Bărbat rănit de urs la Olteni; cinci intervenţii pentru alungarea urşilor în acest an
16:20
Avocatul Poporului oferă audiențe pe 2 martie, în Sfântu Gheorghe Covasna Media
Avocatul Poporului oferă audiențe pe 2 martie, în Sfântu Gheorghe
15:40
O femeie de 72 de ani, lovită de mașină pe trecerea de pietoni, pe strada Grigore Bălan Covasna Media
O femeie de 72 de ani, lovită de mașină pe trecerea de pietoni, pe strada Grigore Bălan
13:40
Alerte Cod portocaliu și Cod galben de viscol puternic în mai multe zone din țară, marți și... Covasna Media
Alerte Cod portocaliu și Cod galben de viscol puternic în mai multe zone din țară, marți și...
Ieri
10:30
Pârtia mare de la Șugaș Băi se închide de astăzi. Schiorii rămân cu opțiunea pârtiei mici Covasna Media
Pârtia mare de la Șugaș Băi se închide de astăzi. Schiorii rămân cu opțiunea pârtiei mici
07:00
Barcani, de la 4 la 11 pensiuni. Cum a reușit o pagină de Facebook să facă munca unei agenții de turism Covasna Media
Barcani, de la 4 la 11 pensiuni. Cum a reușit o pagină de Facebook să facă munca unei agenții de turism
07:00
Bilanțul Poliției Animalelor în județul Covasna: sute de amenzi și dosare penale pentru cruzime și rele tratamente Covasna Media
Bilanțul Poliției Animalelor în județul Covasna: sute de amenzi și dosare penale pentru cruzime și rele tratamente
06:40
Horoscop 24 februarie 2026 (marţi) Covasna Media
Horoscop 24 februarie 2026 (marţi)
23 februarie 2026
19:00
Judeţul Covasna, primul loc la nivel naţional la redirecţionarea cotei de 3,5% din impozitul pe... Covasna Media
Judeţul Covasna, primul loc la nivel naţional la redirecţionarea cotei de 3,5% din impozitul pe...
18:40
Sfântu Gheorghe, printre oraşele cu cei mai mulţi copii în creşe raportat la numărul de... Covasna Media
Sfântu Gheorghe, printre oraşele cu cei mai mulţi copii în creşe raportat la numărul de...
18:10
Disciplina în rândul pietonilor este în atenția polițiștilor rutieri Covasna Media
Disciplina în rândul pietonilor este în atenția polițiștilor rutieri
17:50
Weekend fără persoane rănite în accidente rutiere, în județul Covasna Covasna Media
Weekend fără persoane rănite în accidente rutiere, în județul Covasna
17:40
Activități ale polițiștilor de la siguranță școlară, în unități de învățământ din... Covasna Media
Activități ale polițiștilor de la siguranță școlară, în unități de învățământ din...
17:30
Agresiune într-un supermarket din Sfântu Gheorghe: o femeie de 39 de ani este cercetată penal Covasna Media
Agresiune într-un supermarket din Sfântu Gheorghe: o femeie de 39 de ani este cercetată penal
17:20
IPJ Covasna: Recomandări privind siguranța copiilor pe perioada vacanței școlare Covasna Media
IPJ Covasna: Recomandări privind siguranța copiilor pe perioada vacanței școlare
17:00
Incendiu la o cabană în Zăbala. O persoană a ajuns la spital cu arsuri Covasna Media
Incendiu la o cabană în Zăbala. O persoană a ajuns la spital cu arsuri
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Cod galben de viscol și vânt puternic în mai multe regiuni din țară, până miercuri dimineața Covasna Media
Cod galben de viscol și vânt puternic în mai multe regiuni din țară, până miercuri dimineața
07:00
Maria Nicoleta Goagă, asistentă la Ginecologie: „Femeile nu au timp să fie fragile” Covasna Media
Maria Nicoleta Goagă, asistentă la Ginecologie: „Femeile nu au timp să fie fragile”
06:40
Horoscop 23 februarie 2026 (luni) Covasna Media
Horoscop 23 februarie 2026 (luni)
21 februarie 2026
14:30
Sepsi OSK, victorioasă în deplasare cu CS Dinamo Covasna Media
Sepsi OSK, victorioasă în deplasare cu CS Dinamo
06:30
Horoscop 21-22 februarie 2026 (previziuni pentru weekend) Covasna Media
Horoscop 21-22 februarie 2026 (previziuni pentru weekend)
20 februarie 2026
18:20
„Dragoste la înălţime” – întâlnirea baloanelor cu aer cald la Cernat Covasna Media
„Dragoste la înălţime” – întâlnirea baloanelor cu aer cald la Cernat
17:50
Nu aruncați șervețele umede în toaletă! Hydrokov face apel la utilizarea responsabilă a... Covasna Media
Nu aruncați șervețele umede în toaletă! Hydrokov face apel la utilizarea responsabilă a...
14:20
Sesiuni de instruire desfășurate de ISU Covasna la Întorsura Buzăului și Sfântu Gheorghe Covasna Media
Sesiuni de instruire desfășurate de ISU Covasna la Întorsura Buzăului și Sfântu Gheorghe
14:10
Jandarmii covăsneni, prezenți la meciurile de hochei de la Târgu Secuiesc Covasna Media
Jandarmii covăsneni, prezenți la meciurile de hochei de la Târgu Secuiesc
14:00
Accident rutier în Sfântu Gheorghe: trei persoane implicate, fără victime Covasna Media
Accident rutier în Sfântu Gheorghe: trei persoane implicate, fără victime
13:20
Cod galben de ninsori, polei și viscol în 16 județe și în București, până duminică... Covasna Media
Cod galben de ninsori, polei și viscol în 16 județe și în București, până duminică...
07:00
Asociația covăsneană Justice for Animals acuză primarii din județ de cruzime și indiferență în cazul firmei din Vrancea Covasna Media
Asociația covăsneană Justice for Animals acuză primarii din județ de cruzime și indiferență în cazul firmei din Vrancea
07:00
1.416 apeluri, 1.164 persoane legitimate și doar 6 amenzi pentru cerșetorie, în bilanțul Poliției Locale Sfântu Gheorghe Covasna Media
1.416 apeluri, 1.164 persoane legitimate și doar 6 amenzi pentru cerșetorie, în bilanțul Poliției Locale Sfântu Gheorghe
07:00
Ce merită notat în agendă la final de februarie Covasna Media
Ce merită notat în agendă la final de februarie
06:40
Horoscop 20 februarie 2026 (vineri) Covasna Media
Horoscop 20 februarie 2026 (vineri)
19 februarie 2026
19:10
Culegere de teste la Limba română pentru elevii maghiari, lansată la Sfântu Gheorghe Covasna Media
Culegere de teste la Limba română pentru elevii maghiari, lansată la Sfântu Gheorghe
12:50
Vești bune pentru elevi: pârtiile din județ se deschid exact în pragul vacanței de schi Covasna Media
Vești bune pentru elevi: pârtiile din județ se deschid exact în pragul vacanței de schi
11:40
Gestul de 10 minute care salvează o viață. Campanie de donare de sânge pe 3 martie, în orașul... Covasna Media
Gestul de 10 minute care salvează o viață. Campanie de donare de sânge pe 3 martie, în orașul...
07:00
A trecut județul Covasna testul ninsorii? 470 de tone de material antiderapant împrăștiate într-o singură zi Covasna Media
A trecut județul Covasna testul ninsorii? 470 de tone de material antiderapant împrăștiate într-o singură zi
06:40
Horoscop 19 februarie 2026 (joi) Covasna Media
Horoscop 19 februarie 2026 (joi)
18 februarie 2026
18:20
Demersuri pentru clasarea ca tezaur a statuetei neolitice descoperită la Arcuş Covasna Media
Demersuri pentru clasarea ca tezaur a statuetei neolitice descoperită la Arcuş
12:50
IPJ Covasna: se circulă în condiții de iarnă pe toate drumurile din județ (ora 12:00) Covasna Media
IPJ Covasna: se circulă în condiții de iarnă pe toate drumurile din județ (ora 12:00)
12:30
Zăpadă și viscol în Covasna până la ora 23:00. Ce recomandă pompierii Covasna Media
Zăpadă și viscol în Covasna până la ora 23:00. Ce recomandă pompierii
11:00
Alerte Cod portocaliu și Cod galben de ninsori și vânt în 25 de județe și în București,... Covasna Media
Alerte Cod portocaliu și Cod galben de ninsori și vânt în 25 de județe și în București,...
07:00
Bani publici pentru adăpostul groazei. Nouă primării din județul Covasna au contracte cu firma Vetmedan SRL Covasna Media
Bani publici pentru adăpostul groazei. Nouă primării din județul Covasna au contracte cu firma Vetmedan SRL
07:00
Investiție de 1,6 milioane de lei pentru modernizarea rețelelor de apă din Târgu Secuiesc Covasna Media
Investiție de 1,6 milioane de lei pentru modernizarea rețelelor de apă din Târgu Secuiesc
07:00
Ai o oră liberă? Schimbă viața unui câine Covasna Media
Ai o oră liberă? Schimbă viața unui câine
06:40
Horoscop 18 februarie 2026 (miercuri): Soarele în Pești Covasna Media
Horoscop 18 februarie 2026 (miercuri): Soarele în Pești
17 februarie 2026
18:40
Deşeurile din judeţ, analizate pentru o colectare şi reciclare mai eficiente Covasna Media
Deşeurile din judeţ, analizate pentru o colectare şi reciclare mai eficiente
