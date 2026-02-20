„Dragoste la înălţime” – întâlnirea baloanelor cu aer cald la Cernat
Covasna Media, 20 februarie 2026 18:20
„Dragoste la înălţime” – întâlnirea baloanelor cu aer cald la Cernat
• • •
„Dragoste la înălţime” – întâlnirea baloanelor cu aer cald la Cernat
Nu aruncați șervețele umede în toaletă! Hydrokov face apel la utilizarea responsabilă a...
Nu aruncați șervețele umede în toaletă! Hydrokov face apel la utilizarea responsabilă a...
Sesiuni de instruire desfășurate de ISU Covasna la Întorsura Buzăului și Sfântu Gheorghe
Sesiuni de instruire desfășurate de ISU Covasna la Întorsura Buzăului și Sfântu Gheorghe
Jandarmii covăsneni, prezenți la meciurile de hochei de la Târgu Secuiesc
Accident rutier în Sfântu Gheorghe: trei persoane implicate, fără victime
Cod galben de ninsori, polei și viscol în 16 județe și în București, până duminică...
Cod galben de ninsori, polei și viscol în 16 județe și în București, până duminică...
Asociația covăsneană Justice for Animals acuză primarii din județ de cruzime și indiferență în cazul firmei din Vrancea
Asociația covăsneană Justice for Animals acuză primarii din județ de cruzime și indiferență în cazul firmei din Vrancea
1.416 apeluri, 1.164 persoane legitimate și doar 6 amenzi pentru cerșetorie, în bilanțul Poliției Locale Sfântu Gheorghe
1.416 apeluri, 1.164 persoane legitimate și doar 6 amenzi pentru cerșetorie, în bilanțul Poliției Locale Sfântu Gheorghe
Ce merită notat în agendă la final de februarie
Horoscop 20 februarie 2026 (vineri)
Culegere de teste la Limba română pentru elevii maghiari, lansată la Sfântu Gheorghe
Culegere de teste la Limba română pentru elevii maghiari, lansată la Sfântu Gheorghe
Vești bune pentru elevi: pârtiile din județ se deschid exact în pragul vacanței de schi
Vești bune pentru elevi: pârtiile din județ se deschid exact în pragul vacanței de schi
Gestul de 10 minute care salvează o viață. Campanie de donare de sânge pe 3 martie, în orașul...
Gestul de 10 minute care salvează o viață. Campanie de donare de sânge pe 3 martie, în orașul...
A trecut județul Covasna testul ninsorii? 470 de tone de material antiderapant împrăștiate într-o singură zi
A trecut județul Covasna testul ninsorii? 470 de tone de material antiderapant împrăștiate într-o singură zi
Horoscop 19 februarie 2026 (joi)
Demersuri pentru clasarea ca tezaur a statuetei neolitice descoperită la Arcuş
IPJ Covasna: se circulă în condiții de iarnă pe toate drumurile din județ (ora 12:00)
IPJ Covasna: se circulă în condiții de iarnă pe toate drumurile din județ (ora 12:00)
Zăpadă și viscol în Covasna până la ora 23:00. Ce recomandă pompierii
Alerte Cod portocaliu și Cod galben de ninsori și vânt în 25 de județe și în București,...
Alerte Cod portocaliu și Cod galben de ninsori și vânt în 25 de județe și în București,...
Bani publici pentru adăpostul groazei. Nouă primării din județul Covasna au contracte cu firma Vetmedan SRL
Bani publici pentru adăpostul groazei. Nouă primării din județul Covasna au contracte cu firma Vetmedan SRL
Investiție de 1,6 milioane de lei pentru modernizarea rețelelor de apă din Târgu Secuiesc
Investiție de 1,6 milioane de lei pentru modernizarea rețelelor de apă din Târgu Secuiesc
Ai o oră liberă? Schimbă viața unui câine
Horoscop 18 februarie 2026 (miercuri): Soarele în Pești
Deşeurile din judeţ, analizate pentru o colectare şi reciclare mai eficiente
IPJ Covasna: atenționare pentru participanții la trafic în contextul avertizării meteo
IPJ Covasna: atenționare pentru participanții la trafic în contextul avertizării meteo
Consiliul Local Sfântu Gheorghe aşteaptă nominalizări pentru Premiul Pro Urbe 2026
Atenţionări Cod portocaliu şi Cod galben de ninsori abundente și viscol în mai multe judeţe,...
Atenţionări Cod portocaliu şi Cod galben de ninsori abundente și viscol în mai multe judeţe,...
Mărioara Neagu, asistentă la Psihiatrie: ce nu se vede dincolo de ușile secției
Amenzi de 73.600 de lei și confiscări de lemn după controalele polițiștilor din weekend
Amenzi de 73.600 de lei și confiscări de lemn după controalele polițiștilor din weekend
Mașină cuprinsă de flăcări la Valea Crișului, din cauza unui scurtcircuit electric
Horoscop 17 februarie 2026 (marți): Lună nouă
Tânără de 20 de ani, dusă într-un centru de urgență după ce a fost agresată, în Sfântu...
Tânără de 20 de ani, dusă într-un centru de urgență după ce a fost agresată, în Sfântu...
Val de rețineri după mai multe agresiuni în Întorsura Buzăului, Barcani și Sărămaș
Sfântu Gheorghe: minor de 15 ani, arestat, din nou, după ce a furat o mașină lăsată descuiată
Sfântu Gheorghe: minor de 15 ani, arestat, din nou, după ce a furat o mașină lăsată descuiată
Cod galben de precipitații mixte, ninsori și vânt, în aproape jumătate din țară, marți și...
Cod galben de precipitații mixte, ninsori și vânt, în aproape jumătate din țară, marți și...
S-a încheiat votul pentru Superlativele OCV 2025. Aproape 15.000 de voturi au decis câștigătorii!
S-a încheiat votul pentru Superlativele OCV 2025. Aproape 15.000 de voturi au decis câștigătorii!
Concert de chitară clasică marți, la Casa Muzicii
Horoscop 16 februarie 2026 (luni)
Sfântu Gheorghe: bărbat prins băut și fără permis după ce a încercat să evite controlul...
Sfântu Gheorghe: bărbat prins băut și fără permis după ce a încercat să evite controlul...
Cod galben de vânt și ninsori viscolite în mai multe județe; informare de precipitații și...
Cod galben de vânt și ninsori viscolite în mai multe județe; informare de precipitații și...
Horoscop 14-15 februarie 2026 – Saturn în Berbec
REPORTAJ Agerpres: Facebook-ul de acum 400 de ani, descoperit la Castelul Daniel din Tălișoara
REPORTAJ Agerpres: Facebook-ul de acum 400 de ani, descoperit la Castelul Daniel din Tălișoara
Dragostea care nu se vede la televizor. Despre „te iubesc"-ul spus prin curățatul zăpezii și biletul de pe masa din bucătărie
Dragostea care nu se vede la televizor. Despre „te iubesc”-ul spus prin curățatul zăpezii și biletul de pe masa din bucătărie
Sute de șoferi din județ au rămas fără certificate de înmatriculare în 2025
Ce faci de Ziua Îndrăgostiților?
Horoscop 13 februarie 2026 (vineri)
Fumatul, cauza probabilă a incendiului izbucnit marți seara într-un apartament din Sfântu...
Fumatul, cauza probabilă a incendiului izbucnit marți seara într-un apartament din Sfântu...
Creativitatea prinde voce împotriva bullyingului! „Eroul din clasă"- concurs național de...
Creativitatea prinde voce împotriva bullyingului! „Eroul din clasă”- concurs național de...
Bilanț rutier în județul Covasna: 32 de accidente grave și șapte morți, în 2025
Jandarmeria Covasna continuă demersurile pentru siguranța competițiilor sportive
