Sesizare anti-Dani Coman! FRF a cerut, oficial, deschiderea unui dosar disciplinar din cauza discursului în care șeful lui FC Argeș a incitat la violență

16:10

Kirsty Coventry, președinta Comitetului Internațional Olimpic, poate triumfa la orice concurs „Cine nu știe, câștigă!”. Este o moștenire a ocultismului mișcării olimpice pe care fosta campioană la natație din Zimbabwe o duce înainte. Cu prețul derizoriu de a se face de râs la o conferință de presă.