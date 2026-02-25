Sesizare anti-Dani Coman! FRF a cerut, oficial, deschiderea unui dosar disciplinar din cauza discursului în care șeful lui FC Argeș a incitat la violență
Golazo.ro, 25 februarie 2026 14:20
FRF a sesizat comisia, prin intermediul unui memoriu făcut de secretarul general Radu Vișan, iar fostul portar s-ar putea alege cu multe luni ca sancțiune.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 15 minute
14:40
Afiș controversat în Madrid Kings League, promovat cu un atac mascat la Arbeloa. Lui Casillas nu i-a venit să creadă: „Pique, cât de mult îți place să provoci!” # Golazo.ro
Rivalitatea Barcelona - Madrid nu cunoaște limite. Deși retras din fotbal în 2022, Gerard Pique încă adoră să-i provoace pe madrileni.
Acum o oră
14:20
Sesizare anti-Dani Coman! FRF a cerut, oficial, deschiderea unui dosar disciplinar din cauza discursului în care șeful lui FC Argeș a incitat la violență # Golazo.ro
FRF a sesizat comisia, prin intermediul unui memoriu făcut de secretarul general Radu Vișan, iar fostul portar s-ar putea alege cu multe luni ca sancțiune.
14:00
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline! # Golazo.ro
Emma Răducanu (23 de ani, #25 WTA), finalistă la Transylvania Open, a semnat un contract de sponsorizare cu brandul japonez Uniqlo, după ce parteneriatul său cu Nike s-a încheiat.
Acum 2 ore
13:40
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite” # Golazo.ro
Kjetil Knutsen are 57 de ani, e din 2017 la Bodo/Glimt și a transformat echipa aflată la nord de Cercul Arctic în revelația Norvegiei și a Europei. E omul recordurilor
13:30
„40.000 de euro amendă dacă întârzii” Hansi Flick a băgat frica în jucătorii de la Barcelona # Golazo.ro
Hansi Flick (61 de ani) e cunoscut drept un antrenor exigent, care impune reguli stricte. Jucătorii de la Barcelona confirmă: amenda pentru întârzieri poate ajunge la o sumă uriașă!
13:00
„Denigrează, generează violență” Un fost arbitru îl pune la zid pe Vinicius și atacă UEFA: „Sancționează fără dovezi obiective” # Golazo.ro
Javier Castrilli (68 de ani), fost arbitru argentinian, a criticat UEFA, pe social media, pentru decizia de a-l suspenda provizoriu pe Gianluca Prestianni (20 de ani), după scandalul de la meciul Benfica - Real Madrid, în care fotbalistul argentinian e acuzat de Vinicius de rasism.
13:00
Dublă campioană WNBA a murit la doar 43 de ani S-a stins din viață în urma unui tragic accident rutier # Golazo.ro
Kara Braxton, dublă campioană WNBA, a murit la 43 de ani, în urma unui tragic accident rutier produs în comitatul Cobb, Georgia.
Acum 4 ore
12:20
Gorenje îl numește pe Luka Modrić ambasador de brand: povestea lucrurilor mărețe începe acasă # Golazo.ro
Gorenje, producătorul european de electrocasnice, anunță semnarea unui parteneriat cu legenda fotbalului Luka Modrić, care devine noul ambasador de brand al companiei.
12:20
„Gabi Matei mi-a fost adus” Fostul antrenor de la CS Păulești, dezvăluiri uluitoare în dosarul privind meciurile trucate din Liga 3 „Mi s-a cerut asta” # Golazo.ro
Faddi Hadad (44 de ani) a oferit o primă reacție cu privire la ancheta de amploare privind suspiciunile de blat și meciuri trucate în Liga 3.
12:20
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 90.
12:00
Barcelona, dezavantajată! Comisia de Arbitri din La Liga recunoaște greșeala de la meciul cu Girona: „VAR-ul trebuia să intervină și să anuleze al doilea gol” # Golazo.ro
Comisia de Arbitri din Spania a emis un comunicat în care recunoaște eroarea din meciul Girona - Barcelona 2-1.
11:40
Camelia Voinea, plătită ilicit și de CSM? Antrenoarea Sabrinei Voinea e acuzată că a luat bani fără acoperire legală și de la clubul CSM Constanța # Golazo.ro
Surse GOLAZO.ro au dezvăluit, în exclusivitate, un nou scandal cu bani publici a cărei protagonistă e Camelia Voinea. Nu numai Farul Constanța a plătit-o pe Camelia Voinea deși aceasta nu mai desfășura ore de pregătire sau să coordoneze vreo grupă de copii, deci ilegal, ci și CSM Constanța a făcut același lucru!
11:10
Biletul Zilei XBets.ro miercuri, 25 februarie 2026 – pariuri Champions League cu cota 5.31 # Golazo.ro
Play-off-ul pentru optimile Champions League programează în această seară ultimele 4 meciuri. Primul meci al zilei va începe la 19:45 și la va avea ca protagoniste pe Atalanta Bergamo și Borussia Dortmund.
Acum 6 ore
10:50
„Un showman” Un fost fotbalist își amintește: „Președintele a intrat în vestiar și a început să-i explice portarului cum să așeze zidul” # Golazo.ro
Fabio Liverani (49 de ani) a vorbit, într-un interviu acordat publicației Gazzetta dello Sport, despre perioada în care era fotbalist.
10:50
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că doi jucători importanți se pot afla în lotul campioanei pentru meciul cu UTA.
10:30
Percheziții pentru pariuri în Liga 3 Anchetă de amploare în București și în alte 6 județe. Un fost fotbalist de la FCSB, printre cei vizați de trucarea meciurilor # Golazo.ro
Au fost efectuate 34 de mandate de percheziție domiciliară într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive.
10:00
„Multă amărăciune” Cristi Chivu, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Bodo a jucat patru meciuri în ultimele trei luni. Merită calificarea ” # Golazo.ro
INTER - BODO/GLIMT 1-2 (1-3, în tur). Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurilor, a vorbit despre eliminarea echipei sale din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor.
09:20
Părinții îi presează pe politicieni Deputați de la PSD, USR și PNL explică de ce au votat noile legi care protejează tinerii în fața jocurilor de noroc # Golazo.ro
Într-o mișcare surprinzătoare, recent două legi au fost adoptate de Senat. Votul a fost covârșitor „pentru” o mai bună protecție a tinerilor în fața gamblingului.
09:10
Rasism și homofobie în Premier League Weekend înfiorător. Poliția are 6 anchete simultane: „Cioară proastă”. Și „Mori, poponarule!” # Golazo.ro
Patru cazuri de rasism împotriva jucătorilor din prima ligă engleză. Și alte două contra fotbaliștilor din elita Scoției. Toate weekendul trecut
Acum 24 ore
23:30
Confirmarea lui Marotta Președintele lui Inter despre posibila înlocuire a lui Chivu cu Simeone: „Nu are rost să discutăm” # Golazo.ro
Giuseppe Marotta (68 de ani) a vorbit despre ultimele speculații privind o posibilă instalare a lui Diego Simeone pe banca lui Inter Milano.
23:30
Teribila dramă a lui Lindsey Vonn Dezvăluie că i se putea amputa piciorul. A publicat o poză horror! Ce sindrom a suferit, ce fracturi, dar și cum a fost salvată # Golazo.ro
Lindsey Vonn, 41 de ani, a povestit tot ce i s-a întâmplat la Jocurile Olimpice după căderea din 8 februarie. Multiple fracturi la gambă și gleznă și un sindrom care ar fi făcut-o să-și piardă piciorul stâng
23:10
Contract reziliat Semifinalista ultimului Mondial, fără antrenor cu mai puțin de 4 luni înainte de CM 2026 » Nume fanteziste pe lista înlocuitorilor # Golazo.ro
Walid Regragui (50 de ani) și-ar fi reziliat contractul cu naționala Marocului cu nici 4 luni înainte de CM 2026.
22:40
Alertă la Real Madrid! Kylian Mbappe s-a accidentat și va rata manșa retur cu Benfica, din Liga Campionilor. Care ar fi cauza # Golazo.ro
Kylian Mbappe (27 de ani) a suferit o nouă accidentare și nu va fi disponibil pentru duelul cu Benfica, din returului play-off-ului Ligii Campionilor.
22:30
„Dinamo-Badea”, atacată din toate părțile după faliment Statul își vrea toți banii, iar CS Dinamo revendică peste 500.000 de € # Golazo.ro
Asociația Club Sportiv Fotbal Club Dinamo București, cunoscută drept „Dinamo-Badea”, se află sub presiunea mai multor creditori după ce a fost declarată oficial în faliment pe 12 noiembrie 2025.
22:00
Florentin Petre rămâne la Dinamo Președintele clubului a făcut anunțul în privința secundului: „E normal să existe continuitate” » Care e situația lui Kopic # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a venit cu detalii despre situația „secundului” de la Dinamo, Florentin Petre.
21:40
„E un fundaș groaznic” Drăgușin, pus la zid de un fost jucător cu peste 300 de meciuri în Premier League: „Eu și McCoist am arăta foarte bine împotriva lui” # Golazo.ro
Radu Drăgușin (24 de ani) a fost criticat dur de Gabriel Agbonlahor (39 de ani) la finalul derby-ului londonez dintre Tottenham și Arsenal, scor 1-4.
21:30
FCSB, la mâna lui Dinamo Mesajul lui MM Stoica pentru Kopic: „Ar fi pansament, o spun din toată inima” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, i-a transmis un mesaj lui Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo.
21:00
Mondial amenințat Ce a cerut Mexicul Americii legat de eliminarea șefului cartelului. A cedat și s-a declanșat haosul # Golazo.ro
Zile de violență în Mexic după asasinarea lui Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes, liderul cartelului Jalisco Nueva Generacio. Autoritățile mexicane nu ar fi vrut să încerce capturarea sau eliminarea lui „El Mencho” înaintea Mondialului
20:50
„Rar face așa ceva un jucător” Ultimele detalii despre accidentarea lui Tănase: „Trebuie să i le trecem în contract” # Golazo.ro
MM Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre starea lui Florin Tănase (31 de ani), care s-a accidentat din nou la victoria cu Metaloglobus, scor 4-1.
20:40
„Scenariul nu poate să fie altul” Varianta lui Pițurcă, dacă Lucescu nu poate continua la națională + Despre o revenire a sa: „Nu știi ce-ți rezervă viitorul” # Golazo.ro
Victor Pițurcă (69 de ani) a vorbit despre situația echipei naționale și despre posibilele variante de selecționer, după plecarea lui Mircea Lucescu.
20:10
EHF EURO CUP Bilete pentru meciul României cu Slovacia + lotul convocat de Ovidiu Mihăilă # Golazo.ro
Federația Română de Handbal a pus în vânzare biletele pentru meciul României cu Slovacia, la feminin, din EHF EURO CUP
20:00
„Toți eram îngroziți” La patru ani de la începutul războiului în Ucraina, povestește călătoria de coșmar spre România # Golazo.ro
Paulo Fonseca și-a amintit primele nopți de război în Kievul asediat de armata rusă, panica trăită alături de soție și fiu și, mai ales, călătoria prin Ucraina spre zona sigură
20:00
„N-o să se termine lumea” MM Stoica, mai pesimist ca niciodată: „O să fiu sincer” + ce spune despre un aranjament anti-FCSB la Dinamo - FC Argeș # Golazo.ro
MM Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre șansele ca echipa sa să mai prindă play-off-ul Superligii.
19:40
Caz șocant în Italia Un fan Napoli a fost înjunghiat de soție, după ce aceasta a crezut că insultele bărbatului față de arbitraj îi erau adresate ei # Golazo.ro
Un fan al echipei Napoli a fost înjunghiat de propria soție, după ce o confuzie legată de reacția sa după meciul cu Atalanta
19:30
Răspuns pentru rivali Kopic, după ce oficialii FCSB au transmis că vor susține Dinamo ca să prindă play-off-ul: „Asta mi-a spus Gigi Becali” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani) a reacționat după ultimele declarații ale lui Mihai Stoica (60 de ani) și Gigi Becali (67 de ani), în legătură cu lupta din ultimele două etape ale sezonului regulat.
19:10
Portarul lui CS Dinamo, Ionuț Iancu, a suferit o accidentare gravă, care-l va ține pe margine până în vară
19:00
„Aș putea fi pus sub acuzare” Trump le-a ironizat pe campioanele olimpice la hochei, în dialog cu echipa masculină: „Știți și voi asta” # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani) a felicitat către echipa de hochei masculin a SUA, după cucerirea aurului olimpic, însă a venit cu o serie de replici nepotrivite la adresa celei feminine.
18:30
Detalii de ultimă oră În ce zonă s-a ajuns cu demolarea la stadionul Dinamo: „Se reiau lucrările” # Golazo.ro
După o scurtă perioadă în care munca la demolarea stadionului Dinamo s-a desfășurat într-un ritm mai redus, lucrările au fost reluate
18:30
MApN o atrage pe FCSB în Ghencea! Becali, convins de ministrul Apărării: „E o idee bună, da” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, aplaudă decizia lui Radu Miruță, ministrul Apărării, de a micșora chiria pentru stadionul Steaua.
18:00
De ce are Pușcaș permis de port armă Atacantul lui Dinamo a explicat totul: „Acesta e scopul” # Golazo.ro
George Pușcaș, 29 de ani, a semnat azi cu Dinamo și a oferit un interviu postului oficial al clubului
17:10
„Lucescu să meargă până la capăt” Edi Iordănescu, despre barajul cu Turcia: „Sunt extrem de optimist” » „Tricolorii” remarcați # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al naționalei României, a vorbit despre meciul de baraj cu Turcia, dar și despre decizia lui Mircea Lucescu (80 de ani) de a continua pe banca „tricolorilor”.
16:50
Are Pușcaș cel mai mare salariu? Răspunsul ferm al lui Andrei Nicolescu + Când va debuta atacantul la Dinamo: „Depinde foarte mult de asta” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre transferul lui George Pușcaș la formația din „Ștefan cel Mare”.
16:40
FRF, anunț important Mesaj pentru românii care merg la Istanbul, pentru meciul Turcia - România: „Orice alte informații sunt eronate” # Golazo.ro
FRF a făcut un anunț important pentru suporterii României care și-au achiziționat bilete pentru meciul cu Turcia.
16:30
Fotbalul, interzis pe Arena Națională Anunțul făcut Gino Iorgulescu: „Trebuie să ne descurcăm cu stadioanele pe care le avem la dispoziție” # Golazo.ro
Arena Națională va fi indisponibilă pentru fotbal începând cu luna mai 2026.
16:20
„Sunt un «câine» adevărat” George Pușcaș, după ce a semnat cu Dinamo: „Sunt pregătit să mă sacrific!” » Ce spune despre națională # Golazo.ro
George Pușcaș a oferit primele declarații din postura de jucător al lui Dinamo.
16:10
Kirsty Coventry, președinta Comitetului Internațional Olimpic, poate triumfa la orice concurs „Cine nu știe, câștigă!”. Este o moștenire a ocultismului mișcării olimpice pe care fosta campioană la natație din Zimbabwe o duce înainte. Cu prețul derizoriu de a se face de râs la o conferință de presă.
16:00
39 de ani de la ceva strălucitor Succesul Stelei din Supercupa Europei, 1-0 cu Dinamo Kiev, e poate mai valoros decât cel din finala cu Barcelona, din 1986 # Golazo.ro
Astăzi, 24 februarie, dar în 1987, Steaua câștiga Supercupa Europei, reușind să bată o echipă fantastică la acel moment: campioana URSS și deținătoarea Cupei Cupelor.
15:30
„Vreau aur cu casca eroilor” Ucraineanul descalificat de la Jocurile Olimpice nu renunță la planul său » Ce spune despre război, Rusia, CIO și TAS. Acuzații grave! # Golazo.ro
Vladislav Heraskevych povestește ce a trăit la Jocurile Olimpice, ce a aflat despre decizia TAS legată de descalificarea sa, cum simte războiul, susține că foști soldați ruși care au luptat în război participă la Jocurile Paralimpice. Și anunță ce vrea să facă la JO 2030
15:20
Vin banii de la EHF Ce sume vor încasa cele trei reprezentante ale României din Liga Campionilor » Dinamo, peste CSM București # Golazo.ro
CSM București, Gloria Bistrița și Dinamo, cele trei reprezentante ale României în Liga Campionilor, vor fi recompensate de Federația Europeană (EHF).
15:00
„Nu există șanse să rămână” Zeljko Kopic, despre plecarea lui Kennedy Boateng: „Am fost foarte corecți cu el” + Ce spune despre Gnahore # Golazo.ro
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre potențiala plecare a lui Kennedy Boateng în China.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.