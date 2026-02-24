Contract reziliat Semifinalista ultimului Mondial, fără antrenor cu mai puțin de 4 luni înainte de CM 2026 » Nume fanteziste pe lista înlocuitorilor
Golazo.ro, 24 februarie 2026 23:10
Walid Regragui (50 de ani) și-ar fi reziliat contractul cu naționala Marocului cu nici 4 luni înainte de CM 2026.
Confirmarea lui Marotta Președintele lui Inter despre posibila înlocuire a lui Chivu cu Simeone: „Nu are rost să discutăm” # Golazo.ro
Giuseppe Marotta (68 de ani) a vorbit despre ultimele speculații privind o posibilă instalare a lui Diego Simeone pe banca lui Inter Milano.
Teribila dramă a lui Lindsey Vonn Dezvăluie că i se putea amputa piciorul. A publicat o poză horror! Ce sindrom a suferit, ce fracturi, dar și cum a fost salvată # Golazo.ro
Lindsey Vonn, 41 de ani, a povestit tot ce i s-a întâmplat la Jocurile Olimpice după căderea din 8 februarie. Multiple fracturi la gambă și gleznă și un sindrom care ar fi făcut-o să-și piardă piciorul stâng
Alertă la Real Madrid! Kylian Mbappe s-a accidentat și va rata manșa retur cu Benfica, din Liga Campionilor. Care ar fi cauza # Golazo.ro
Kylian Mbappe (27 de ani) a suferit o nouă accidentare și nu va fi disponibil pentru duelul cu Benfica, din returului play-off-ului Ligii Campionilor.
„Dinamo-Badea”, atacată din toate părțile după faliment Statul își vrea toți banii, iar CS Dinamo revendică peste 500.000 de € # Golazo.ro
Asociația Club Sportiv Fotbal Club Dinamo București, cunoscută drept „Dinamo-Badea”, se află sub presiunea mai multor creditori după ce a fost declarată oficial în faliment pe 12 noiembrie 2025.
Florentin Petre rămâne la Dinamo Președintele clubului a făcut anunțul în privința secundului: „E normal să existe continuitate” » Care e situația lui Kopic # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a venit cu detalii despre situația „secundului” de la Dinamo, Florentin Petre.
„E un fundaș groaznic” Drăgușin, pus la zid de un fost jucător cu peste 300 de meciuri în Premier League: „Eu și McCoist am arăta foarte bine împotriva lui” # Golazo.ro
Radu Drăgușin (24 de ani) a fost criticat dur de Gabriel Agbonlahor (39 de ani) la finalul derby-ului londonez dintre Tottenham și Arsenal, scor 1-4.
FCSB, la mâna lui Dinamo Mesajul lui MM Stoica pentru Kopic: „Ar fi pansament, o spun din toată inima” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, i-a transmis un mesaj lui Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo.
Mondial amenințat Ce a cerut Mexicul Americii legat de eliminarea șefului cartelului. A cedat și s-a declanșat haosul # Golazo.ro
Zile de violență în Mexic după asasinarea lui Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes, liderul cartelului Jalisco Nueva Generacio. Autoritățile mexicane nu ar fi vrut să încerce capturarea sau eliminarea lui „El Mencho” înaintea Mondialului
„Rar face așa ceva un jucător” Ultimele detalii despre accidentarea lui Tănase: „Trebuie să i le trecem în contract” # Golazo.ro
MM Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre starea lui Florin Tănase (31 de ani), care s-a accidentat din nou la victoria cu Metaloglobus, scor 4-1.
„Scenariul nu poate să fie altul” Varianta lui Pițurcă, dacă Lucescu nu poate continua la națională + Despre o revenire a sa: „Nu știi ce-ți rezervă viitorul” # Golazo.ro
Victor Pițurcă (69 de ani) a vorbit despre situația echipei naționale și despre posibilele variante de selecționer, după plecarea lui Mircea Lucescu.
EHF EURO CUP Bilete pentru meciul României cu Slovacia + lotul convocat de Ovidiu Mihăilă # Golazo.ro
Federația Română de Handbal a pus în vânzare biletele pentru meciul României cu Slovacia, la feminin, din EHF EURO CUP
„Toți eram îngroziți” La patru ani de la începutul războiului în Ucraina, povestește călătoria de coșmar spre România # Golazo.ro
Paulo Fonseca și-a amintit primele nopți de război în Kievul asediat de armata rusă, panica trăită alături de soție și fiu și, mai ales, călătoria prin Ucraina spre zona sigură
„N-o să se termine lumea” MM Stoica, mai pesimist ca niciodată: „O să fiu sincer” + ce spune despre un aranjament anti-FCSB la Dinamo - FC Argeș # Golazo.ro
MM Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre șansele ca echipa sa să mai prindă play-off-ul Superligii.
Caz șocant în Italia Un fan Napoli a fost înjunghiat de soție, după ce aceasta a crezut că insultele bărbatului față de arbitraj îi erau adresate ei # Golazo.ro
Un fan al echipei Napoli a fost înjunghiat de propria soție, după ce o confuzie legată de reacția sa după meciul cu Atalanta
Răspuns pentru rivali Kopic, după ce oficialii FCSB au transmis că vor susține Dinamo ca să prindă play-off-ul: „Asta mi-a spus Gigi Becali” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani) a reacționat după ultimele declarații ale lui Mihai Stoica (60 de ani) și Gigi Becali (67 de ani), în legătură cu lupta din ultimele două etape ale sezonului regulat.
Portarul lui CS Dinamo, Ionuț Iancu, a suferit o accidentare gravă, care-l va ține pe margine până în vară
„Aș putea fi pus sub acuzare” Trump le-a ironizat pe campioanele olimpice la hochei, în dialog cu echipa masculină: „Știți și voi asta” # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani) a felicitat către echipa de hochei masculin a SUA, după cucerirea aurului olimpic, însă a venit cu o serie de replici nepotrivite la adresa celei feminine.
Detalii de ultimă oră În ce zonă s-a ajuns cu demolarea la stadionul Dinamo: „Se reiau lucrările” # Golazo.ro
După o scurtă perioadă în care munca la demolarea stadionului Dinamo s-a desfășurat într-un ritm mai redus, lucrările au fost reluate
MApN o atrage pe FCSB în Ghencea! Becali, convins de ministrul Apărării: „E o idee bună, da” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, aplaudă decizia lui Radu Miruță, ministrul Apărării, de a micșora chiria pentru stadionul Steaua.
De ce are Pușcaș permis de port armă Atacantul lui Dinamo a explicat totul: „Acesta e scopul” # Golazo.ro
George Pușcaș, 29 de ani, a semnat azi cu Dinamo și a oferit un interviu postului oficial al clubului
„Lucescu să meargă până la capăt” Edi Iordănescu, despre barajul cu Turcia: „Sunt extrem de optimist” » „Tricolorii” remarcați # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al naționalei României, a vorbit despre meciul de baraj cu Turcia, dar și despre decizia lui Mircea Lucescu (80 de ani) de a continua pe banca „tricolorilor”.
Are Pușcaș cel mai mare salariu? Răspunsul ferm al lui Andrei Nicolescu + Când va debuta atacantul la Dinamo: „Depinde foarte mult de asta” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre transferul lui George Pușcaș la formația din „Ștefan cel Mare”.
FRF, anunț important Mesaj pentru românii care merg la Istanbul, pentru meciul Turcia - România: „Orice alte informații sunt eronate” # Golazo.ro
FRF a făcut un anunț important pentru suporterii României care și-au achiziționat bilete pentru meciul cu Turcia.
Fotbalul, interzis pe Arena Națională Anunțul făcut Gino Iorgulescu: „Trebuie să ne descurcăm cu stadioanele pe care le avem la dispoziție” # Golazo.ro
Arena Națională va fi indisponibilă pentru fotbal începând cu luna mai 2026.
„Sunt un «câine» adevărat” George Pușcaș, după ce a semnat cu Dinamo: „Sunt pregătit să mă sacrific!” » Ce spune despre națională # Golazo.ro
George Pușcaș a oferit primele declarații din postura de jucător al lui Dinamo.
Kirsty Coventry, președinta Comitetului Internațional Olimpic, poate triumfa la orice concurs „Cine nu știe, câștigă!”. Este o moștenire a ocultismului mișcării olimpice pe care fosta campioană la natație din Zimbabwe o duce înainte. Cu prețul derizoriu de a se face de râs la o conferință de presă.
39 de ani de la ceva strălucitor Succesul Stelei din Supercupa Europei, 1-0 cu Dinamo Kiev, e poate mai valoros decât cel din finala cu Barcelona, din 1986 # Golazo.ro
Astăzi, 24 februarie, dar în 1987, Steaua câștiga Supercupa Europei, reușind să bată o echipă fantastică la acel moment: campioana URSS și deținătoarea Cupei Cupelor.
„Vreau aur cu casca eroilor” Ucraineanul descalificat de la Jocurile Olimpice nu renunță la planul său » Ce spune despre război, Rusia, CIO și TAS. Acuzații grave! # Golazo.ro
Vladislav Heraskevych povestește ce a trăit la Jocurile Olimpice, ce a aflat despre decizia TAS legată de descalificarea sa, cum simte războiul, susține că foști soldați ruși care au luptat în război participă la Jocurile Paralimpice. Și anunță ce vrea să facă la JO 2030
Vin banii de la EHF Ce sume vor încasa cele trei reprezentante ale României din Liga Campionilor » Dinamo, peste CSM București # Golazo.ro
CSM București, Gloria Bistrița și Dinamo, cele trei reprezentante ale României în Liga Campionilor, vor fi recompensate de Federația Europeană (EHF).
„Nu există șanse să rămână” Zeljko Kopic, despre plecarea lui Kennedy Boateng: „Am fost foarte corecți cu el” + Ce spune despre Gnahore # Golazo.ro
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre potențiala plecare a lui Kennedy Boateng în China.
„Fair Play în viață” VIDEO. FRF a lansat o campanie împotriva violenței asupra animalelor » Bîrligea și cățelul său, în prim-plan # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a inițiat o campanie care are ca scop oprirea violenței împotriva animalelor.
FCSB - Metaloglobus a bătut Rapid - Dinamo! Meciul campioanei cu ultima clasată, audiență cu 20% peste derby. Top 10 rating în 2026 e șocant # Golazo.ro
Cel mai dezechilibrat și lipsit de dramatism meci din etapa a 27-a a fost cel care a făcut cea mai mare audiență TV
George Pușcaș (29 de ani) este noul jucător al celor de la Dinamo.
„Ne antrenăm pe unde putem” Au obținut locul 5 la JO de iarnă, dar nu au unde să se pregătească. Mihai Tentea: „Alții au mecanici, noi construim bobul” # Golazo.ro
Mihai Tentea, care a obținut locul 5 la Jocurile Olimpice la bob-2 persoane, alături de George Iordache, a vorbit despre performanța istorică de la Milano-Cortina.
„Am fost mințit!” Nicolae Dică, atac la adresa lui Walter Zenga: „Șapte luni m-am antrenat singur” # Golazo.ro
Nicolae Dică (45 de ani), fostul mijlocaș și antrenor de la FCSB, a lansat o serie de acuzații la adresa lui Walter Zenga (65 de ani).
Serena Williams revine! Legenda tenisului feminin a devenit eligibilă pentru a participa la competițiile WTA # Golazo.ro
Serena Williams a devenit din nou eligibilă pentru a participa în competițiile organizate de WTA.
Mureșan face dezvăluiri Care este marele regret al președintelui de la CFR Cluj: „Încă nu sunt liniștit” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a dezvăluit că regretă faptul că nu l-a instalat mai repede pe Daniel Pancu (48 de ani) pe banca tehnică a formației din Gruia.
Pleacă de la Rapid după 4 ani Dan Șucu rămâne fără unul dintre cei mai importanți oameni din structura clubului » A semnat cu o echipă din Ligue 1! # Golazo.ro
Începând cu 1 martie, Daniel Sandu nu va mai face parte din structura clubului Rapid.
Verstappen, anunț neașteptat Fostul campion mondial din Formula 1: „Mă văd aproape de finalul carierei” » A dezvăluit noua sa prioritate: „Pe cine interesează?” # Golazo.ro
Max Verstappen, pilotul de la Red Bull, a vorbit despre potențiala sa retragere din Formula 1.
„Face ca Trump. Uită de oameni!” Atac extrem la adresa șefului FIFA și a președintelui SUA, după 4 ani de război în Ucraina: „E o rușine” # Golazo.ro
Paulo Fonseca, 52 de ani, antrenorul lui Lyon care a fost trei ani la Shakhtar, protest dur împotriva lui Donald Trump și Gianni Infantino la patru ani de la începutul războiului în Ucraina
„Nu știu dacă merităm” Mihai Stoica, despre șansele FCSB la play-off: „Calculele sunt simple” + Mesaj pentru Charalambous și Pintilii # Golazo.ro
FCSB - METALOGLOBUS 4-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a vorbit despre șansele campioanei de a ajunge în play-off.
Liga Campionilor LIVE de la 19:45, Atletico Madrid - Club Brugge. Inter, meci decisiv cu Bodo/Glimt » Astăzi aflăm primele patru echipe calificate # Golazo.ro
Atletico Madrid și Club Brugge se întâlnesc astăzi, de la ora 19:45, în returul play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor.
„Ne-a venit o idee nebunească” Joan Laporta, dezvăluiri despre cum a încercat să-l readucă pe Lionel Messi la Barcelona: „Am așteptat o lună” # Golazo.ro
Joan Laporta (63 de ani), fost președinte al clubului FC Barcelona, a explicat în cartea sa cum s-a produs despărțirea de Lionel Messi (38 de ani).
Astăzi vom afla primele 4 echipe calificate în optimile Champions League din Play-off. De fapt, Newcastle este ca și calificată după ce a câștigat cu 6-1 meciul cu Qarabag disputat în Azerbaidjan.
Nu pentru rasism! De ce l-a suspendat UEFA provizoriu pe Prestianni. Ce riscă extrema Benficăi # Golazo.ro
Gianluca Prestianni, 20 de ani, a fost exclus momentan de UEFA pentru returul Real Madrid - Benfica, în play-off-ul Ligii Campionilor. Motivul suspendării nu este rasismul
„Are deja abonament la Marijana!” Florin Tănase a fost luat peste picior după noua accidentare: „Joacă 5 minute și are avion spre Serbia” # Golazo.ro
FCSB - Metaloglobus 4-1. Analiștii Emil Grădinescu și Bogdan Cosmescu au vorbit despre noua accidentare suferită de Florin Tănase.
„Prietenii mei chinezi...” FOTO. Jucătorul de la Real Madrid și-a turnat cenușă în cap după ce a repostat un mesaj rasist # Golazo.ro
Dean Huijsen (20 de ani), fundașul central al celor de la Real Madrid, și-a cerut scuze pentru că a distribuit pe rețelele de socializare conținut ofensator la adresa asiaticilor.
Ofri Arad îl contrazice pe Becali! VIDEO. Ce a spus noul jucător al FCSB despre arbitra Iuliana Demetrescu » Șeful lui a jignit-o după meci # Golazo.ro
FCSB - Metaloglobus 4-1. Ofri Arad, noul jucător al campioanei României care a debutat în meciul de luni, a lăudat-o pe arbitra Iuliana Demetrescu.
FIFA schimbă regulile Modificarea radicală pe care forul mondial vrea să o facă în privința accidentărilor # Golazo.ro
FIFA își dorește din nou să schimbe regulamentul din fotbal. De această dată, forul internațional a venit cu o propunere legată de jucătorii accidentați.
