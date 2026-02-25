Trei scenarii de război pregătite de Pentagon împotriva Iranului. De la atacuri cibernetice la bombardamente masive
Adevarul.ro, 25 februarie 2026 15:00
În timp ce diplomații americani și iranieni negociază la Geneva viitorul programului nuclear al Teheranului, Pentagonul are deja pe masă trei planuri militare distincte pentru a forța capitularea regimului iranian.
• • •
Acum 5 minute
15:15
Femeia acuzată că și-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale, pentru moștenirea de 1 milion de euro, rămâne în arest preventiv # Adevarul.ro
Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins miercuri, 25 februarie, ca nefondată, contestația formulată de Amiana Păştină, femeia din Sibiu acuzată că și‑a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale. Astfel, aceasta rămâne în arest preventiv.
15:15
Mai multe unități de cazare și localuri în aval de barajul Vidraru, anchetate pentru fose fără fund care au contaminat pânza freatică # Adevarul.ro
Polițiștii din Argeș au deschis patru anchete penale după ce au descoperit că mai multe pensiuni, restaurante și săli de evenimente din aval de barajul Vidraru folosesc fose fără fund, care contaminează pânza freatică.
15:15
Pas important pe Autostrada Sibiu - Făgăraș: Au fost montate primele grinzi de beton pe tronsonul dintre Avrig și Arpașu de Jos # Adevarul.ro
Lucrările la Autostrada Sibiu-Făgăraș continuă într-un ritm susținut, chiar și în condiții de iarnă.
15:15
Cel mai bun espresor manual 2026 – Top 4 + alternative Breville & De’Longhi: transformă fiecare ceașcă într-un ritual de barista la tine acasă # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune espressoare manuale din 2026! Top 4 + alternative Breville și De’Longhi care transformă fiecare ceașcă într-un ritual de barista acasă. Alege aparatul perfect pentru cafea de calitate!
Acum 30 minute
15:00
Scandalul comasării Ilfovului cu Bucureștiul: Vlad Gheorghe vorbește de „mulți baroni locali în Ilfov”. Hubert Thurma: „A ajuns consilier ca să nu rămână șofer” # Adevarul.ro
Vlad Gheorghe, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat miercuri, 25 februarie, că referendumul privind asimilarea județului Ilfov în București este „o temă de actualitate pentru locuitorii” din ambele zone și o soluție pentru a preveni „cimentarea unor oameni în funcții”.
15:00
Căutând cel mai bun aer condiționat, ajungi să compari capacitatea de răcire, brandurile, funcțiile, performanțele, prețurile.
15:00
Omul lui George Simion, dat jos din autobuz la Napoli după ce ar fi refuzat să plătească biletul și a invocat imunitatea parlamentară # Adevarul.ro
Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, ar fi fost dat jos dintr-un autobuz de polițiștii italieni, după ce ar fi refuzat să își achite călătoria în Napoli. Incidentul ar fi avut loc în data de 15 februarie.
15:00
Acum o oră
14:45
România are cea mai mare inflație din Europa: Scumpirile sunt cele mai mari din UE pentru a șasea lună consecutivă # Adevarul.ro
Scumpirile din România sunt în continuare cele mai mari din UE, pentru a șasea lună consecutivă, inflația ajungând în ianuarie la 8,5% față de media de 2% în blocul comunitar, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.
14:45
Inimi reunite: Un bărbat și-a cerut iubita din tinerețe de soție, după 45 de ani de despărțire. Imaginile de la Aeroportul Chișinău au devenit virale # Adevarul.ro
După patru decenii și jumătate de despărțire, dragostea a triumfat. Un bărbat și-a cerut iubita din tinerețe în căsătorie pe Aeroportul Chișinău, gestul emoționant fiind surprins de călători și distribuit rapid pe rețelele sociale.
14:45
Japonia prezintă „Buddharoid”, călugărul robot cu inteligență artificială care oferă îndrumare spirituală # Adevarul.ro
Un călugăr robot dotat cu inteligență artificială, numit „Buddharoid”, a fost prezentat de cercetători japonezi, care susțin că acesta poate oferi îndrumare spirituală.
14:30
„Este o ipocrizie uriașă!”. Ciucu avertizează că Bucureștiul riscă să piardă 220 de milioane de lei din cauza refuzului lui Băluță de a preda amplasamentele pentru termoficare # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, acuză un blocaj politic între Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 4, care poate duce la pierderea a 220 de milioane de lei și la întârzieri majore în modernizarea rețelei de termoficare.
14:30
CIA recrutează în farsi: milioane de vizualizări pentru mesajul adresat iranienilor. Sunt învățați cum să evite restricțiile și supravegherea online # Adevarul.ro
Agenția Centrală de Informații a SUA a lansat, marți, un mesaj neobișnuit adresat direct iranienilor, oferindu-le instrucțiuni în limba farsi despre cum pot contacta în siguranță serviciul secret american, într-un moment în care președintele Donald Trump analizează posibile lovituri militare împotri
14:30
Avertismentul crescătorilor: Carnea de porc se vinde cu 4,7 lei/kg la poarta fermei. Multe se vor închide în câteva luni pentru că nu-și pot acoperi datoriile # Adevarul.ro
Carnea de porc se vinde cu 4,7 lei/kg la poarta fermei, mult mai puțin decât prețul de producție, ceea ce înseamnă că multe ferme se vor închide în câteva luni, pentru că nu-și pot acoperi datoriile, a declarat miercuri Adrian Balaban, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc.
Acum 2 ore
14:15
Poliţist de frontieră, reţinut de DIICOT. Este acuzat că a obligat o fată de 17 ani să se prostitueze # Adevarul.ro
Un poliţist de frontieră în vârstă de 24 de ani a fost reţinut de DIICOT pentru trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism, fiind acuzat că a obligat o fată de 17 ani să se prostitueze în Elveţia şi Germania.
14:00
Judecătorii îi cer lui Nicuşor Dan să retrimită Parlamentului legea privind pensiile de serviciu. Îl acuză pe Bolojan de „mentalitate stalinistă” # Adevarul.ro
Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) solicită preşedintelui Nicuşor Dan să retrimită în Parlament, spre reexaminare, Legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor.
14:00
Copil de 9 ani, găsit inconștient pe șosea după ce a fost lovit de mașină în Cluj. Minorul ar fi traversat neregulamentar # Adevarul.ro
Un copil în vârstă de 9 ani a fost rănit, miercuri, 25 februarie, într-un accident rutier produs pe strada Ciobanului din municipiul Cluj-Napoca.
14:00
Cel mai bun aer condiționat 18000 BTU este Gree Pulsar si poate fi achiziționa de la cei mai de încredere retaileri, printre care și eMAG, Dedeman, Flanco si evomag.
14:00
Primul oraș din România fără păcănele. Primar: „Cât costă viețile copiilor, soților, taților, vieți distruse de păcănele?” # Adevarul.ro
Primarul unui oraș din România și-a propus ca localitatea să fie prima din România „liberă de păcănele”. Autoritățile locale vor putea decide relocarea sau chiar interzicearea sălilor de jocuri de noroc, potrivit unei decizii a Guvernului.
14:00
Procurorul care a trimis un om nevinovat 12 ani la închisoare în dosarul Țundrea a murit. A fost considerată una dintre cele mai mari erori judiciare din România # Adevarul.ro
Ion Diaconescu, procurorul din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, care a instrumentat dosarul Marcel Țundrea, a încetat din viață la vârsta de 76 de ani. Acesta a murit la Spitalul din Novaci, localitatea în care locuia după pensionare.
13:45
Reacția șefului CJ Ilfov Hubert Thurma după ce consilierul onorific al premierului Bolojan a cerut o comasare cu Bucureștiul # Adevarul.ro
Hubert Thuma a comentat propunerea lui Vlad Gheorghe privind organizarea unui referendum pentru unirea Ilfovului cu Bucureștiul. Președintele Consiliului Județean Ilfov consideră drept „inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din Ilfov”.
13:45
Bănel Nicoliță își continuă drumul în fotbal în Liga 5: unde a ajuns să joace fostul internațional # Adevarul.ro
Bănel Nicoliță are 41 de ani.
13:45
Doctoratul în România: meritocrație sau „afacere”? Mihai Maci: „Cei cinstiți plătesc oalele sparte de descurcăreți” # Adevarul.ro
Viitoarea reducere la jumătate a indemnizației de doctorat creează polemică în societate. Pe de o parte, sunt cei care spun că banii obținuți astfel sunt un privilegiu și arată cu degetul spre scandalurile de plagiat și felul în care un astfel de titlu se poate obține în România.
13:30
Lege dură împotriva agresorilor sexuali, adoptată de Parlament: interdicție la angajare în școli, spitale și centre pentru persoane vulnerabile # Adevarul.ro
Agresorii sexuali condamnați nu vor mai putea lucra în școli, spitale sau centre de îngrijire, după ce Parlamentul a adoptat proiectul de lege inițiat de senatorul USR Ștefan Pălărie. Actul normativ mai are nevoie doar de promulgare pentru a intra în vigoare.
13:30
Carlos Alcaraz a jucat meciul perfect de tenis. Cifrele reușite de spaniol la Doha erau neatinse din 2023 # Adevarul.ro
Liderul mondial în circuitul ATP are doar victorii în 2026.
13:30
Ministrul Agriculturii acuză supermarketurile de practici neloiale: Lapte marca proprie vândut cu 4,9 lei, iar pe brand - 9 lei # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri, 25 februarie, că producătorii români trebuie să aibă în supermarketuri produse pe care este inscripționat brandul la preţul corect. El susține că a observat practici neloiale.
Acum 4 ore
13:15
Pensionar special, membru AUR, numit administrator la o firmă de armament. Ministrul Irineu Darău: „Am luat în considerare experiența” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei Irineu Darău (USR) l-a numit marți pe Viorel Salvador Caragea, fost comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj, în funcția de administrator special la Uzina Mecanică Sadu, una dintre fabricile strategice de armament din România.
13:15
Declarația unei actrițe din „Anatomia lui Grey” i-a scandalizat pe fanii regretatului actor Eric Dane: „Karma” # Adevarul.ro
O actriță secundară din serialul Grey’s Anatomy se confruntă cu reacții negative după ce a făcut publice problemele pe care le-a avut în trecut cu regretatul actor Eric Dane.
13:15
Sindicatele și studenții protestează cu fluiere, vuvuzele și pancarte la Palatul Cotroceni, sub sloganul „Școală săracă - Țară needucată” # Adevarul.ro
Aproximativ 500 de sindicaliști și studenți s-au adunat miercuri, 25 februarie, în fața Palatului Cotroceni pentru a-și exprima nemulțumirea față de măsurile politice luate pentru diminuarea deficitului bugetar, care afectează salarizarea cadrelor didactice.
12:45
Cine este Abigail Spanberger, guvernatoarea care a dat o replică tăioasă după discursul lui Trump # Adevarul.ro
Guvernatoarea statului Virginia, Abigail Spanberger, a susținut replica Partidului Democrat la discursul privind Starea Uniunii rostit de președintele Donald Trump în fața Congresului.
12:45
Cea mai ieftină proprietate din România: casă și teren de aproape 300 mp, scoase la vânzare cu 10.000 de euro # Adevarul.ro
În timp ce prețurile locuințelor din România au înregistrat o creștere medie de peste 13% în ultimul an, ajungând la aproape 2.000 de euro pe metru pătrat, o proprietate situată în satul Șoimoș, județul Arad, se vinde cu doar 10.000 de euro.
12:45
Arsenalul imens al lui El Mencho, șeful cartelului Jalisco: rachete, drone, 400 de mercenari și mine terestre # Adevarul.ro
Liderul cartelului Jalisco, El Mencho, ucis într-un raid al forțelor speciale mexicane, deținea un arsenal sofisticat: 400 de gărzi, drone, vehicule blindate și rachete anti-elicopter. Protecția sa includea mine și echipe de hackeri pentru supraveghere militară.
12:45
Forțele ucrainene au efectuat, în noaptea de 24 februarie, lovituri coordonate asupra pozițiilor de comandă și logistică ale trupelor ruse din teritoriile ocupate, a anunțat Statul Major al Armatei Ucrainei.
12:45
Chivu a produs o gaură de proporții în buzunarul clubului. Eliminarea din Liga Campionilor a subțiat drastic veniturile Interului # Adevarul.ro
Față de sezonul trecut, Inter Milano a încasat de la UEFA cu 65 de milioane de euro mai puțin.
12:30
Călin Georgescu dezminte că ar fi cerut azil politic în SUA și Canada. „Orice utilizare a numelui meu a fost realizată fără consimțământul meu” # Adevarul.ro
Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, respinge informațiile potrivit cărora ar fi inițiat o petiție pentru acordarea de azil politic în SUA și în Canada.
12:30
Românul „milionar din Dubai”: vindea bijuterii contrafăcute în benzinării din Olanda pentru a face rost de bani de combustibil # Adevarul.ro
Un român a fost prins în Olanda încercând să înșele clienți cu bijuterii false. Bărbatul de 38 de ani se prezenta drept „milionar din Dubai” și susținea că are nevoie urgentă de bani pentru benzină.
12:15
Laptopurile ASUS ProArt și Zenbook din noua generație aduc avantajele aplicațiilor AI exclusive ASUS prin integrarea procesoarelor avansate AMD Ryzen™ AI 400 Series, rezultând cel mai sofisticat ecosistem Copilot+ PC pentru creatori, profesioniști și nu doar pentru aceștia.
12:15
Corcodel mare salvat de un polițist. Cum a ajuns specia protejată în curtea unei instituții din București # Adevarul.ro
Un corcodel mare, o specie protejată, a fost salvat de un polițist local din București, după ce a căzut în zăpadă în curtea unei instituții de pe Șoseaua Olteniței.
12:00
Rusia poate continua războiul din Ucraina și în 2026, susțin analiștii militari ai IISS. Amenințare în creștere pentru Europa # Adevarul.ro
Rusia poate continua războiul din Ucraina și în 2026, în pofida presiunilor economice și a pierderilor masive de pe front, avertizează unul dintre cele mai respectate centre de analiză militară din lume, International Institute for Strategic Studies (IISS), citat de The Guardian.
12:00
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat, miercuri, în plenul Senatului, depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Culturii, Andras Istvan Demeter.
12:00
Cât de adevărate sunt afirmaţiile făcute de Trump în discursul despre Starea Națiunii: exagerările președintelui SUA # Adevarul.ro
Discursul-record ca durată al preşedintelui american Donald Trump rostit marţi în faţa Congresului SUA a conţinut o mulţime de afirmaţii exagerate, înşelătoare sau pur şi simplu false, scrie The Guardian.
12:00
La 13 ani, fiica lui Kim Jong Un este șefa rachetelor nucleare în Coreea de Nord și are autoritate de decizie # Adevarul.ro
Kim Jong Un și-a numit fiica de aproximativ 13 ani în funcția simbolică de „director general pentru rachete” în Coreea de Nord, atribuindu-i autoritate asupra rapoartelor primite de la generali și implicând-o în decizii legate de programul nuclear al țării.
12:00
Bodo a petrecut în casa Interului, după ce a dat lovitura la Milano. Explozie de bucurie la vestiare # Adevarul.ro
Bodo/Glimt este în „optimile” Ligii Campionilor la fotbal.
11:45
Cât te costă taxele pentru un apartament în București, față de alte capitale europene: orașul unde costurile depășesc 58.000 de euro # Adevarul.ro
Cumpărătorii de locuințe din București achită printre cele mai mici taxe și costuri asociate din Europa. Valoarea minimă a costurilor asociate achiziției unei locuințe prin credit ipotecar în București se ridică la 1,59% din prețul proprietății.
11:45
Unirea Slobozia transferă dintr-o țară aflată în război. Atacantul a venit în afara perioadei de mercato # Adevarul.ro
Unirea Slobozia luptă pentru evitarea retrogradării.
11:45
Reacția lui Bolojan, după ce profesorul Cristian Preda și-a rupt diploma de doctor: „Nu de diplome ducem lipsă” # Adevarul.ro
Reducerea sporului pentru doctorate a stârnit reacții în mediul academic după ce profesorul Cristian Preda și-a rupt simbolic diploma de doctor. Premierul Ilie Bolojan a declarat că această indemnizație „este o practică introdusă în zona noastră” și nu se regăsește în țările din vestul Europei.
11:30
Un preot a schimbat cursul unui râu pentru a-și construi ilegal păstrăvărie: „N-am știut că am nevoie de aviz pentru doi pești” # Adevarul.ro
Un preot din Dolj a redirecționat un pârâu și a construit un baraj ca să își facă păstrăvărie. Acesta a fost amendat cu 10.000 lei pentru construcția ilegală pe care acum trebuie să o demoleze.
11:30
Managerii spitalelor cer sancțiuni mai dure pentru medicii care pleacă la privat în timpul programului: „Du-te la privat definitiv” # Adevarul.ro
Legea este „destul de permisivă” cu medicii care combină activitatea din spitalele publice cu cea din privat, susțin managerii din Timișoara, după ce ministrul Alexandru Rogobete a anunțat controale naționale pentru verificarea respectării programului de lucru.
11:30
Discursul privind Starea Națiunii, între triumfalism și realitate. Cu ochii pe alegerile de la mijloc de mandat, Trump lansează un nou apel către susținători # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a lansat marți seară un apel puternic la patriotism, într-un discurs amplu privind Starea Națiunii, prezentat ca dovadă a ceea ce el a numit o „revenire pentru generații” a Statelor Unite.
Acum 6 ore
11:15
Pericolul din spatele semipreparatelor, mesele pe fugă din zilele aglomerate. Concluziile îngrijorătoare ale unui raport recent # Adevarul.ro
Mesele gata preparate încălzite la microunde sunt o soluție rapidă pentru zilele aglomerate, însă un nou raport avertizează că acest obicei ar putea avea efecte serioase atât asupra sănătății, cât și asupra mediului.
