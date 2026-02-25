Protest în Piața Victoriei: „Ne opunem unei noi nedreptăţi la adresa poliţiştilor și militarilor!”
PSNews.ro, 25 februarie 2026 16:20
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne anunţă un protest pentru ziua de marţi, în Piaţa Victoriei. Sindicaliştii cer ca din legea privind reforma administraţiei să fie eliminat articolul care prevede majorarea vârstei de pensionare. „Astăzi, 23.02 2026, între orele 08.30-13.05, SNPPC a participat la dezbaterea publică pe Proiectul de […] Articolul Protest în Piața Victoriei: „Ne opunem unei noi nedreptăţi la adresa poliţiştilor și militarilor!” apare prima dată în PS News.
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, marţi seară, că în ceea ce priveşte funcţiile publice, reforma administraţiei propune „mecanisme noi, inovatoare, care au suscitat foarte multe discuţii, inclusiv în avizarea interministerială", aşa cum a fost cazul mobilităţii prin rotaţie a funcţiilor de conducere. Astfel, potrivit lui Cseke, prin acest mecanism se instituie maximum două mandate
Bogdan Pîrlog îşi retrage candidatura pentru şefia DIICOT, însă o menţine pe cea pentru funcţia de procuror general # PSNews.ro
Procurorul Bogdan Pîrlog anunţă, într-o postare pe Facebook, că îşi retrage candidatura pentru şefia DIICOT, însă o menţine pe cea pentru funcţia de procuror general. El consideră că experienţa, calităţile sale intelectuale şi profesionale, caracterul şi tot ansamblul competenţelor dovedite de-a lungul unei cariere de procuror de peste 25 de ani îl recomandă pentru funcţia
„Lăsați Armata României în pace!”. Fifor, reacție tranșantă după ce Guvernul a anunțat creșterea vârstei de pensionare # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seara, după ședința extraordinară de Guvern în care au fost aprobate ordonanțele privind reforma administrativă și cea de relansare economică, că va crește vârsta de pensionare pentru polițiști și militari. Astfel, vârsta standard de pensionare pentru militari/polițiști crește treptat, de la 60 la 65 de ani, în mod eșalonat,
Bolojan îi dă replica lui Cristian Preda, după ce acesta și-a rupt diploma de doctor în direct la TV # PSNews.ro
Ilie Bolojan, întrebat fiind de protestul lui Cristian Preda – care și-a rupt diploma de doctor în direct la TV, a spus că România nu duce lipsă de diplome, ci mai degrabă de oameni care „vor să facă ceva acolo unde sunt". Premierul conduce țara care are cea mai mică pondere a persoanelor cu studii superioare
Toni Neacșu s-a dezlănțuit la adresa felului în care guvernul Bolojan a trecut Ordonanța de urgență referitoare la reforma administrativă, fără avizul CES și al Consiliului Legislativ. El asociază actul brutal a lui Bolojan cu situația stărilor de urgență în care țara era condusă prin ordonanțe militare. În opinia sa, nu se mai poate face nimic, pentru
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat că săptămâna viitoare va începe o campanie de reparații pe toate străzile din sector, iar pentru evitarea sincopelor bugetare a virat 2 milioane de lei în conturile Administrației Străzilor. În cadrul unei ședințe de lucru, s-a stabilit bugetul și calendarul intervențiilor, care vor fi realizate simultan de Primăria
Patrick de Hillerin despre gestul lui Cristian Preda: „O circotecă televizată” și o revoltă cu țintă selectivă # PSNews.ro
Editorialistul Patrick de Hillerin ironizează în termeni duri gestul făcut de Cristian Preda în direct la Digi 24, unde acesta și-a rupt diploma de doctor în semn de protest față de reducerea sporului de doctorat decisă de guvernul condus de Ilie Bolojan. Potrivit lui de Hillerin, momentul a fost prezentat ca o revoltă autentică a
Thuma îl pune la zid pe Bolojan: „Este premierul de acord cu atacurile la adresa Ilfovului?” # PSNews.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, îi solicită public premierului Ilie Bolojan să clarifice dacă este la curent și dacă își asumă declarațiile unui consilier guvernamental care ar fi criticat administrația liberală din județ. Într-o postare publică, Thuma afirmă că i se pare „inacceptabil" ca „un simplu consilier" să lanseze atacuri la adresa celor 540.000
Metrorex are în plan extinderea Magistralei 3 de metrou către comuna Chiajna, respectiv cartierul Militari Residence. Mariana Miclăuș, director general al Metrorex, anunță că este vizată extinderea către vest a rețelei de metrou din București cu 8 noi stații și 19 km de linie nouă de metrou. Documentațiile în pregătire vizează următoarele segmente: a) Preciziei
Copiii filosofului Mihai Șora dau în judecată văduva acestuia pentru moștenire, la trei ani de la deces # PSNews.ro
Pe 25 februarie 2023, se stingea la București, la vârsta de 106 ani, filosoful și scriitorul Mihai Șora. La exact trei ani de la moartea acestuia, copiii academicianului au decis să-i deschidă văduvei un proces pentru moștenire. Surse judiciare au declarat în exclusivitate pentru MEDIAFAX că acțiunea a fost introdusă deja în instanță. Membru de
Reforma administrației locale ar putea fi compromisă chiar din fașă. Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, a dezvăluit la Digi24 un truc legal prin care aproape orice primărie poate evita tăierile impuse de Guvern. Potrivit primarului din Galați, administrațiile locale pot să își creeze o societate comercială în subordinea Consiliului Local, iar astfel, în loc să dea
Grupul ungar Indotek pregătește achiziția centrelor comerciale care găzduiesc magazinele ATAC din România # PSNews.ro
Grupul ungar Indotek, controlat de omul de afaceri Dániel Jellinek, apropiat al premierului maghiar Viktor Orban, pregătește o achiziție care ar marca revenirea sa în forță pe piața de retail din România, într-un moment în care sectorul comercial local traversează o perioadă accelerată de reașezări, pe fondul schimbărilor de proprietari și al reconfigurării prezenței unor
Kim Yo-Jong, sora lui Kim Jong-un, promovată în Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord # PSNews.ro
Influenta Kim Yo-Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a fost promovată de Partidului Muncitorilor, partidul de guvernământ, în cadrul unui congres, a relatat marți presa de stat. Comitetul Central al Partidului Muncitorilor a numit-o luni pe Kim Yo-jong – anterior director adjunct de departament – în funcția de director de departament cu drepturi depline, a
UDMR s-a aliat cu PSD pentru majorarea pensiilor. Seniorii vor primi mai mulţi bani de Paşte şi de Crăciun # PSNews.ro
PSD propune ca acordarea ajutorului one-off să se facă în funcție de trei praguri de venituri. Astfel, cei cu pensia mai mică de 1.500 de lei ar urma să primească un ajutor de 1.000 de lei, în două tranșe, pe parcursul acestui an, în lunile aprilie și decembrie. Pensionarii cu pensia cuprinsă între 1.501 și
România din Primării. Arad: 97% colectare, fondul de salarii – 13%. De ce transportul public local nu poate fi gratuit # PSNews.ro
România din Primării – Într-un context în care administrațiile locale din România sunt supuse unor presiuni financiare intense și discuții privind reforma sistemului public, primarul municipiului Arad, Călin Bibarț oferă, în exclusivitate pentru PS News, un portret direct al situației din orașul pe care îl conduce. Edilul vorbește despre buget, investiții, fonduri externe, reformă administrativă,
Protest la Cotroceni. Federaţiile sindicale din Educaţie îi cer lui Nicuşor Dan să intervină, ca mediator # PSNews.ro
Federaţiile sindicale din Educaţie îi solicită, într-o scrisoare deschisă, preşedintelui Nicuşor Dan, să intervină ca mediator pentru a transmite coaliţiei de guvernare revendicările lor, care vizează, între altele, abrogarea măsurilor privind creşterea numărului de elevi la clasă, majorarea normei didactice de predare, diminuarea tarifului la plata cu ora, dar şi creşterea bugetului educaţiei şi menţinerea
Uniunea Europeană a anunţat marţi suspendarea, pentru un an, a taxelor vamale la importurile de îngrăşăminte, cu excepţia celor din Rusia şi Belarus. Această măsură vizează importurile de îngrăşăminte azotate, precum amoniacul şi urea, și are scopul de a sprijini fermierii europeni, care se confruntă cu creşteri ale costurilor de producţie. Comisia Europeană a subliniat
Mecanismul prin care tarifele lui Trump au ocolit Curtea Supremă. Care sunt consecințele asupra economiei românești # PSNews.ro
Decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula o mare parte din tarifele vamale impuse de administrația Donald Trump a marcat un moment de cotitură în politica comercială americană și în raporturile dintre puterea executivă și cea judecătorească. Judecătorii au decis, cu șase voturi la trei, că schema de tarife „reciproce" și alte măsuri
Principalele 5 partide parlamentare în spațiul online românesc. Tendințe în ultima săptămână # PSNews.ro
Pe parcursul ultimei săptămâni, spațiul online a fost dominat de teme politice interne precum anularea condamnării lui Dan Șova în dosarul „CET Govora", altercațiile din Senat dintre parlamentarii PSD și grupul PACE, tensiunile interne și pierderile de primari ale PNL în Teleorman, precum și scandalurile care îl vizează pe George Simion și stabilitatea AUR. Acest
Persoanele care depun Declarația Unică până la 15 aprilie vor beneficia de o bonificație # PSNews.ro
Guvernul a adoptat un proiect de OUG care prevede o bonificație de 3% pentru persoanele fizice care depun Declarația Unică și plătesc impozitul pe venit datorat până la 15 aprilie, înainte de termenul limită de 25 mai. Această bonificație se va aplica la impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025, oferind astfel
Operatorii de jocuri de noroc vor trebui să obțină aviz de la primării pentru a desfășura activități, # PSNews.ro
Primăriile vor putea aproba sau chiar interzice desfășurarea jocurilor de noroc în localitățile pe care le gestionează, conform unei ordonanțe adoptate de către Guvern. În prezent, licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc permit unui operator autorizat să își desfășoare activitatea pe întregul teritoriu al României, fără alte avize, aprobări sau
Hidroelectrica scade prețul energiei pentru populație și vine cu oferte noi pentru clienții comerciali # PSNews.ro
Hidroelectrica a lansat mai multe oferte de energie electrică, pentru clienți casnici și non-cansnici, grupate sub umbrela unei campanii, „Giga Oferte la Mini Prețuri", potrivit unui comunicat de presă. Oferta pentru clienții casnici este mai avantajoasă decât cea actuală. "Hidroelectrica lansează campania „Giga Oferte la Mini Prețuri", o inițiativă comercială care oferă prețuri fixe și
Primarul unui oraș din România și-a propus ca localitatea să fie prima din România „liberă de păcănele". Autoritățile locale vor putea decide relocarea sau chiar interzicearea sălilor de jocuri de noroc, potrivit unei decizii a Guvernului. Primarul din Slatina Mario de Mezzo a anunțat miercuri, printr-un material video postat pe Facebook, că orașul va fi
Judecătorii îi cer preşedintelui Nicuşor Dan să trimită la reexaminare Parlamentului legea privind pensiile de serviciu # PSNews.ro
Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) solicită preşedintelui Nicuşor Dan să retrimită în Parlament, spre reexaminare, Legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Judecătorii susţin că reexaminarea este „esenţială" pentru garantarea dreptului cetăţenilor la o justiţie independentă şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. Judecătorii îl atacă dur pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l
Camera Deputaților: Agresorii sexuali nu se mai pot angaja în școli, spitale sau centre de educație fizică și sport # PSNews.ro
Plenul Camerei a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit căruia agresorii înscriși în Registrul național al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale sau de exploatare a unor persoane ori asupra minorilor nu se vor mai putea angaja în școli, spitale, centre de îngrijire sau centre de educație fizică și sport, publice sau private. 'Persoanelor
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă miercuri că Primăria Municipiului Bucureşti r
Comisia Europeană lansează Centrul European pentru Reziliență Democratică. Ce atribuții va avea # PSNews.ro
Comisia Europeană a anunțat lansarea Centrului European pentru Reziliență Democratică, inițiativă fanion a European Democracy Shield, cu obiectivul de a coordona și consolida capacitatea statelor membre de a răspunde la manipularea informațională străină și la dezinformare, printr un hub strategic voluntar care conectează rețele și instrumente deja existente. Centrul a fost marcat oficial la reuniunea […] Articolul Comisia Europeană lansează Centrul European pentru Reziliență Democratică. Ce atribuții va avea apare prima dată în PS News.
Primarul Buzăului consideră o decizie bună suspendarea permisului pentru neplata amenzilor de circulaţie # PSNews.ro
Constantin Toma, primarul Buzăului, consideră o decizie bună suspendarea permisului pentru neplata amenzilor de circulaţie, el arătând că la Buzău au vreo şapte milioane de euro numai în amenzi la circulaţie şi speră să poată să recupereze cât mai mulţi bani, primn această măsură introdusă de Guvern. El a mai afirmat că toate măsurile luate […] Articolul Primarul Buzăului consideră o decizie bună suspendarea permisului pentru neplata amenzilor de circulaţie apare prima dată în PS News.
Premierul Ilie Bolojan discută la Bruxelles finanțările UE pentru regiunile de frontieră # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, în cadrul vizitei pe care o va face la Bruxelles, va discuta despre programul pe care Uniunea Europeană l-a dezvoltat pentru ţările de la graniţa de est a UE. El a precizat că acest program care înseamnă facilităţi suplimentare pentru regiunile din România de la graniţa cu Ucraina sau […] Articolul Premierul Ilie Bolojan discută la Bruxelles finanțările UE pentru regiunile de frontieră apare prima dată în PS News.
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, prin Centrul Național de Competență HPC din România – RoNCC, a organizat RoNCC Connect: Bringing the Community Together around HPC, AI & QC, eveniment dedicat consolidării comunității din jurul calculului de înaltă performanță (HPC), inteligenței artificiale (AI) și calculului cuantic (QC). Evenimentul a reunit reprezentanți ai […] Articolul RoNCC Connect – Comunitatea HPC, AI și QC s-a reunit la București apare prima dată în PS News.
Daniela Tontsch, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România, acuză Guvernul că a ignorat din nou persoanele cu dizabilități în pachetul de măsuri fiscale anunțat. Invitată la Prima News, Tontsch a criticat dur eliminarea unor drepturi garantate prin lege și înlocuirea lor cu ajutoare temporare, pe care le consideră insuficiente și nedrepte. „Nu s-a ținut cont de cei care […] Articolul Acuzații de reclasificări abuzive în cazul persoanelor cu dizabilități apare prima dată în PS News.
Ilie Bolojan avertizează: Sistemul de pensii se confruntă cu un deficit de forță de muncă # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan reclamă faptul că principala problemă a României este că noile generații sunt de trei ori mai mici decât cele care ies la pensie, în unele sisteme. În acest ritm, avertizează el, în câțiva ani nu va mai exista suficient personal pentru a înlocui angajații care părăsesc piața muncii, potrivit Profit.ro. În acest […] Articolul Ilie Bolojan avertizează: Sistemul de pensii se confruntă cu un deficit de forță de muncă apare prima dată în PS News.
Senatul a aprobat un proiect de lege care poate scuti de impozit părinții cu cel puțin doi copii # PSNews.ro
Un proiect de lege recent aprobat de Senat prevede scutirea de impozit pe venitul din salarii pentru părinții care au în întreținere cel puțin doi copii minori. Măsura, care urmează să fie votată în Camera Deputaților, ar putea aduce beneficii financiare semnificative pentru aproximativ 1,2 milioane de români. Condițiile pentru a beneficia de această scutire […] Articolul Senatul a aprobat un proiect de lege care poate scuti de impozit părinții cu cel puțin doi copii apare prima dată în PS News.
Autoritățile din Mexic au desfășurat aproape 10.000 de militari pentru a restabili ordinea și a asigura securitatea populației, după ce un val de violențe a cuprins mai multe regiuni ale țării, în urma unei operațiuni împotriva cartelurilor de droguri. Situația s-a deteriorat rapid după ce membrii cartelului Jalisco Nueva Generación au reacționat violent la uciderea […] Articolul Mexic mobilizează 10.000 de militari pentru a controla violențele cartelurilor apare prima dată în PS News.
Consiliul Superior al Magistraturii anunță că își continuă demersurile pentru adoptarea unui mecanism de normare a activității instanțelor, în contextul creșterii semnificative a volumului de dosare și al lipsei de personal din sistemul judiciar. Potrivit unei informări transmise de Consiliul Superior al Magistraturii, instituția se află în prezent într-un proces de consultare cu toate instanțele […] Articolul Normarea instanțelor, prioritate pentru CSM în contextul volumului mare de dosare apare prima dată în PS News.
Florin Barbu: Producătorii români trebuie să aibă pe magazinul de retail brandul, la preţul corect. # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri că producătorii români trebuie să aibă pe magazinul de retail brandul, la preţul corect. Nu preţul la litrul de lapte marcă proprie să fie 4,90 lei, iar brandul românesc, acelaşi producător, să aibă litrul de lapte cu 9 lei. El a menţionat că, prin această aliniere, nu mai […] Articolul Florin Barbu: Producătorii români trebuie să aibă pe magazinul de retail brandul, la preţul corect. apare prima dată în PS News.
Șoferii care nu își achită amenzile vor rămâne fără permis. Calculul suspendării: o zi la fiecare 50 de lei # PSNews.ro
Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care prevede suspendarea permiselor de conducere pentru șoferii ce nu plătesc amenzile rutiere. Sistemul automat va aplica o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați. Guvernul a introdus un nou mecanism de sancționare pentru șoferii care nu își plătesc amenzile rutiere, printr-o ordonanță de urgență adoptată […] Articolul Șoferii care nu își achită amenzile vor rămâne fără permis. Calculul suspendării: o zi la fiecare 50 de lei apare prima dată în PS News.
Ilie Bolojan promite un buget realist, urmând să fie trimis Parlamentului săptămâna viitoare # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, marţi seară, că îşi doreşte ca săptămâna viitoare bugetul să fie trimis Parlamentului spre dezbatere şi aprobare, adăugând că, împreună cu miniştri, îşi doreşte un buget realist, bazat pe date reale, nu pe venituri supraestimate cum s-a întâmplat în anii trecuţi, relatează News.ro. Premierul a reiterat ideea că orice proist […] Articolul Ilie Bolojan promite un buget realist, urmând să fie trimis Parlamentului săptămâna viitoare apare prima dată în PS News.
Astăzi au loc interviurile pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), parchetul care a atras cei mai mulți candidați. Cinci procurori au intrat în procedura de selecție organizată de Ministerul Justiției, anume Ioana-Bogdana Albani, Alina Albu, Antonia Diaconu, Codrin Horațiu Miron și Bogdan Ciprian Pîrlog, care […] Articolul VIDEO Au început interviurile pentru șefia DIICOT – cei mai mulți candidați înscriși apare prima dată în PS News.
Ce face România dacă escaladează tensiunile în Marea Neagră. Explicațiile ministrului Apărării # PSNews.ro
Radu Miruță a fost întrebat, marți seara, la TVR, ce se întâmplă dacă mâine tensiunea escaladează în Marea Neagră și care este rolul României în scenariile NATO. „Noi vrem la Marea Neagră să avem un hub de securitate pe țărmul românesc. Al Uniunii Europene, dar cu cortul pus în România. Eu nu mă pot duce […] Articolul Ce face România dacă escaladează tensiunile în Marea Neagră. Explicațiile ministrului Apărării apare prima dată în PS News.
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunță rotația funcțiilor publice și limitarea mandatelor în administrație # PSNews.ro
Ordonanţa de urgenţă privind administraţia prevede mobilitatea prin rotaţie a funcţiilor publice de conducere, unde se instituie maximum două mandate de câte cinci ani, şi la înalţii funcţionari publici de maximum două mandate a câte trei ani, a anunțat marţi ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, potrivit Digi24. Potrivit ministrului, modelul este inspirat din practica Comisia Europeană, […] Articolul Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunță rotația funcțiilor publice și limitarea mandatelor în administrație apare prima dată în PS News.
E oficial! Construcțiile fără autorizație vor avea impozitul majorat cu 100% timp de 5 ani # PSNews.ro
Guvernul Ilie Bolojan a decis dublarea impozitului, timp de cinci ani, pentru construcțiile ridicate fără autorizație sau cu autorizație expirată și a introdus obligația declarării tuturor clădirilor de către proprietari. Vor fi făcute inspecții inclusiv cu drone și impuse penalizări suplimentare de 30% la fiecare șase luni de întârziere, pentru a descuraja construcțiile ilegale și […] Articolul E oficial! Construcțiile fără autorizație vor avea impozitul majorat cu 100% timp de 5 ani apare prima dată în PS News.
Bolojan, despre organizarea administrativă: Fuziunea localităților este prea complicată fără modificări legislative # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, mari seară, că în actualul sistem de organizare administrativ-teritorială fuziunea dintre localităţi este o procedură greoaie, care prevede referendumuri în ambele localităţi. El a precizat că, fără o modificare legislativă care să prevadă explicit modul în care comunele sub 1.500 de locuitori ar putea fuziona nu vede fezabil acest lucru […] Articolul Bolojan, despre organizarea administrativă: Fuziunea localităților este prea complicată fără modificări legislative apare prima dată în PS News.
Europa cu mai multe viteze revine în dezbatere. Victor Negrescu respinge scenariul pentru România # PSNews.ro
Conceptul Europei cu mai multe viteze a reapărut în contextul în care UE se mișcă cu viteza celor mai „adormiți” membri ai săi, când situația internațională cere decizii rapide și curajoase. Implementarea acestui concept ar fi inacceptabilă pentru România, spune vicepreședintele PE, Victor Negrescu. Nevoia de integrare rapidă a Ucrainei în UE, în contextul în […] Articolul Europa cu mai multe viteze revine în dezbatere. Victor Negrescu respinge scenariul pentru România apare prima dată în PS News.
Un proiect de ordonanță prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în ministere și instituții publice, pe o perioadă de șase luni. Educația, Sănătatea și Apărarea vor beneficia de excepții. Guvernul a propus un proiect de ordonanță care vizează reducerea cheltuielilor de personal cu 10% în ministere, instituții subordonate și autorități publice. Măsura va […] Articolul Câte posturi se vor tăia din ministere și cine face excepție apare prima dată în PS News.
Alexandru Rogobete: Spitalele și ambulanțele, exceptate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat marți seară că spitalele publice, serviciile de ambulanță și mai multe instituții esențiale din domeniul medical vor fi exceptate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal decisă de Guvern, conform Adevărul. Măsura, spune oficialul, este necesară pentru a evita destabilizarea sistemului sanitar și pentru a proteja siguranța […] Articolul Alexandru Rogobete: Spitalele și ambulanțele, exceptate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal apare prima dată în PS News.
Ce se schimbă pentru primării, bugetari, șoferi și companii după reformele anunţate de Guvern # PSNews.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat, în ședința extraordinară de marți seară, reforma administrației și pachetul de măsuri pentru relansarea economiei. Decizia a fost luată cu o întârziere de câteva ore, pe fondul lipsei avizelor din partea Consiliului Economic și Social și a Consiliului Legislativ. Ce se schimbă pentru primării și autorități locale Simplificare […] Articolul Ce se schimbă pentru primării, bugetari, șoferi și companii după reformele anunţate de Guvern apare prima dată în PS News.
Cum arată reforma adoptată de Guvern: 45.000 de posturi dispar, 20.000 de concedieri și sporuri eliminate # PSNews.ro
Reforma administraţiei a fost adoptată aseară prin ordonanţă de urgenţă, alături de pachetul de relansare economică. În total, peste 45.000 de posturi de la stat dispar, iar 20.000 de oameni din ministere ar putea fi concediaţi. Schimbări sunt anunţate şi în Armată şi Poliţie, unde pragul de pensionare va creşte treptat la 65 de ani. […] Articolul Cum arată reforma adoptată de Guvern: 45.000 de posturi dispar, 20.000 de concedieri și sporuri eliminate apare prima dată în PS News.
Creste vârsta de pensionare pentru polițiști și militari. Ce schimbări a anunțat Bolojan # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seara, după ședința extraordinară de Guvern în care au fost aprobate ordonanțele privind reforma administrativă și cea de relansare economică, că va crește vârsta de pensionare pentru polițiști și militari. Prin măsurile propuse pentru adminstrația centrală se vor aplica măsuri de auditarea cheltuielilor de personal, creșterea vârstei de pensionare […] Articolul Creste vârsta de pensionare pentru polițiști și militari. Ce schimbări a anunțat Bolojan apare prima dată în PS News.
