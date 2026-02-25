„Lăsați Armata României în pace!”. Fifor, reacție tranșantă după ce Guvernul a anunțat creșterea vârstei de pensionare

11:10

Reforma administraţiei a fost adoptată aseară prin ordonanţă de urgenţă, alături de pachetul de relansare economică. În total, peste 45.000 de posturi de la stat dispar, iar 20.000 de oameni din ministere ar putea fi concediaţi. Schimbări sunt anunţate şi în Armată şi Poliţie, unde pragul de pensionare va creşte treptat la 65 de ani.