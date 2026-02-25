Incendiul din Crans-Montana. 56.000 de dolari fiecărei victime, drept despăgubire
Cotidianul de Hunedoara, 25 februarie 2026 16:20
Guvernul intenţionează, de asemenea, să aloce 8,5 milioane de franci pentru a ajuta cantoanele afectate să acopere costurile extraordinare.
Acum 10 minute
16:40
Senatul aprobă platforma unică pentru digitalizarea instituțiilor statului # Cotidianul de Hunedoara
"Este primul pas spre o digitalizare reală a administrației publice și a interacțiunii funcționarilor între ei și a funcționarilor cu cetățenii".
Acum 30 minute
16:30
Cu pixul în mână, Bolojan imortalizează momentul când oficializează tăierile din administrație # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul a adoptat marți seara reforma administrației, în urma căreia mii de bugetari vor fi dați afară până pe 1 iulie 2026.
16:20
VIDEO Dușmanul lui Bolojan din PNL lovește din nou. Dă cu mătura ca să arate unde duce austeritatea premierului # Cotidianul de Hunedoara
Primarul liberal avertizează că eliminarea posturilor din primăriile mici poate transforma administrația într-un „one-man show" și poate duce la blocaje și stagnare. După măsurile luate de Guvernul Bolojan edilul își suplimentează atribuțiile. Un videoclip îl arată pe primar cu mătura în mână și cârpa de praf alături.
16:20
Acum 2 ore
15:40
Reforma lui Bolojan crește cu 100% un impozit. Românii, controlați din satelit # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul României majorează cu 100% impozitul pentru construcțiile fără autorizație: reguli noi privind declararea clădirilor și controale cu drone.
15:30
Senatul a votat instituirea anului 2027 drept „Anul Ilie Năstase". Traian Vuia și Grigore Moisil vor fi omagiați anul acesta.
15:30
Retragere din cursa pentru șefia DIICOT: Candidează profesioniști remarcabili # Cotidianul de Hunedoara
„Constatând că, printre candidaţi, se regăsesc profesionişti remarcabili, precum doamna Ioana Albani, care, de altfel a avut o prestaţie convingătoare la interviu, consider că participarea mea în cadrul aceste proceduri nu este absolut necesară, existând opţiuni care corespund nevoilor unui management de înalt nivel calitati", a scris Pîrlog pe rețelele de socializare.
15:30
Cine e doamna Pescaru, finanțista găsită vinovată de Ciolacu, Boloș și Grindeanu pentru cumpătare # Cotidianul de Hunedoara
Daniela Pescaru lucrează la Ministerul Finanțelor din 1991.
15:30
Reprezentanţii federaţiilor sindicale amintesc că una dintre promisiunile electorale ale lui Nicuşor Dan se referea la salarii decente pentru profesori şi educaţie de calitate.
15:20
Războiul prețurilor la raft. Ministrul Agriculturii: „Este o practică neloială” # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Agriculturii cere UE limitarea mărcilor proprii în magazine și adaos comercial egal pentru brandurile românești. Măsura vizează eliminarea prețurilor duble la produse similare.
15:00
Protest al profesorilor la Cotroceni. Sindicatele reclamă măsurile de austeritate # Cotidianul de Hunedoara
Aproximativ 500 de sindicaliști și cadre didactice au protestat, de la ora 12:00, în fața Administrației Prezidențiale, împotriva măsurilor de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan
14:50
Unele dintre persoanele intervievate referitor la problemele din penitenciar au declarat că s-au simțit presați să se vaccineze anti-COVID, relatează surse pentru Cotidianul.
Acum 4 ore
14:40
„Atacurile împotriva mass-media sunt un indicator major al atacurilor asupra altor libertăţi... suntem cu toţii în pericol atunci când jurnaliştii sunt ucişi pentru că relatează ştiri".
14:30
SUA cresc presiunea asupra Iranului: CIA publică ghid de contact pentru potențiali informatori # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Donald Trump analizează opțiuni strategice privind Iranul, inclusiv posibile măsuri militare, în timp ce presiunea internațională legată de programul nuclear iranian crește. În paralel, la Teheran au reizbucnit proteste studențești, iar nemulțumirea socială pare să se amplifice.
14:20
SUA avertizează Ucraina: Nu afectați interesele americane când loviți energia rusă # Cotidianul de Hunedoara
Cele două zile de negocieri de pace de la Geneva dintre Ucraina şi Rusia de săptămâna trecută nu au dus la niciun progres în schiţarea unui acord.
14:20
Negociatorii ucraineni se vor întâlni joi cu oficialii americani pentru a discuta despre reconstrucţia postbelică a ţării, inclusiv despre un „pachet de prosperitate", a anunţat miercuri preşedintele Volodimir Zelenski.
14:00
Frontiera invizibilă. Cum apără Republica Moldova Europa, în timp ce Rusia o testează # Cotidianul de Hunedoara
R. Moldova trebuie să își păstreze luciditatea, având în vedere că în războiul hibrid, victoriile nu vin spectaculos. Ele vin prin instituții care funcționează, prin transparență, prin justiție și prin capacitatea de a nu-ți vinde viitorul pe o factură sau pe un plic.
14:00
Metrou spre Militari Residence. Extinderea cu 8 stații noi, inclusă în planurile oficiale Metrorex # Cotidianul de Hunedoara
Metrorex plănuiește extinderea Magistralei 3 cu 8 stații noi către Chiajna și Bragadiru. Proiectul de 19 km va conecta zonele Militari Residence și Prelungirea Ghencea la rețeaua subterană. Autoritățile caută acum finanțare pentru a demara lucrările de infrastructură.
13:40
Motivarea curții se lasă așteptată, în contextul în care obținerea celor 231 de milioane de euro din PNRR dependenți de această reformă sunt sub semnul întrebării.
13:40
Magistrații cer reexaminarea legii pensiilor de serviciu, Bolojan criticat: Are ”mentalitate stalinistă” # Cotidianul de Hunedoara
Judecătorii îl atacă dur pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l de „mentalitate stalinistă" în raporturile dintre puterea executivă şi cea judecătorească, în care „Partidul era cel care decidea ce hotărâri judecătoreşti trebuie pronunţate".
13:20
Presa din Italia a fost necruțătoare cu Inter după eliminarea din Liga Campionilor pe care o caracterizează drept impardonabilă.
13:10
Măsuri stricte în zonele de risc: Mesaje anti-trafic de persoane impuse prin lege # Cotidianul de Hunedoara
România rămâne atât ţară de origine, cât şi destinaţie pentru victime, cu o creştere semnificativă a cazurilor identificate. În anul 2024 au fost identificate cu 35% mai multe victime faţă de anul anterior.
13:10
Sistemul de Garanție-Returnare administrat de RetuRO se apropie de 9 miliarde de ambalaje colectate. Datele Barometrului arată o rată de returnare de peste 100% în ianuarie 2026.
13:00
Agresorii sexuali, interziși în școli și spitale. Noua lege blochează peste 65.000 de condamnați # Cotidianul de Hunedoara
Agresorii sexuali nu se mai pot angaja în școli, spitale sau centre sportive, conform unei legi noi adoptate de Parlament. Peste 65.000 de condamnați sunt vizați de noile interdicții.
13:00
Christian Horner afirmă că Max Verstappen şi anturajul său „nu sunt responsabili" pentru demiterea sa de la Red Bull.
Acum 6 ore
12:40
„Dacă rezolvi cu Olguța, vine nu-știu-care de la PNL, de la USR, că UDMR e partid serios", spune Funeriu despre presiunile politice puse pe ministrul Educației.
12:30
Românii plătesc printre cele mai mici costuri din Europa la cumpărarea unei locuințe prin credit # Cotidianul de Hunedoara
Românii plătesc printre cele mai mici taxe din Europa la cumpărarea unei locuințe prin credit – circa 2.500 de euro pentru un apartament mediu în București, mult sub nivelul din alte capitale europene.
12:20
Statisticile arată că este în creștere numărul cazurilor de violență în familie. Doar în cursul lunii ianuarie 2026, polițiștii au intervenit în 11.911 cazuri de urgență și au emis 1.539 ordine de protecție provizorii.
12:20
Cea de-a doua inculpată din dosar, asistenta medicală care ar fi ajutat-o pe Păştină, nu a contestat decizia privind prelungirea perioadei de arest.
12:10
EXCLUSIV Andreea Paul admite discuțiile cu Bolojan pentru Ministerul Educației. Ce le promite profesorilor # Cotidianul de Hunedoara
„Am, într-adevăr, o senzație că se fuge de copiii noștri, pentru că tensiunile suprapuse de pe masa Ministerului Educației sunt dificil de gestionat într-un context bugetar atât de problematic cum este cel pe care îl are România în 2026".
12:10
Frate de coaliție, dar căldura e pe bani. Ciucu îl acuză pe Băluță că-și lasă sectorul în frig # Cotidianul de Hunedoara
„Este o IPOCRIZIE URIAȘĂ să plângi de grija oamenilor care nu au căldură și apă caldă în timp ce tu blochezi exact lucrările care ar rezolva aceste probleme", a scris Ciucu pe Facebook.
12:00
Coduri galben și portocaliu de ninsori, viscol și vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Avertizări severe la munte, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, unde rafalele pot depăși 100 km/h.
12:00
Cum să îmbunătățești infrastructura urbană cu soluțiile de drenaj Vodaland # Cotidianul de Hunedoara
Un sistem de drenaj bine gândit combină mai multe componente care lucrează împreună, nu soluții izolate montate punctual.
11:50
Trump, sfidat de un congresman în timpul discursului: „Persoanele de culoare nu sunt maimuțe” # Cotidianul de Hunedoara
Congresmanul Al Green a fost evacuat de la discursul lui Trump după ce a afișat o pancartă anti-rasistă cu mesajul „Persoanele de culoare nu sunt maimuțe".
11:50
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a fost învinsă din nou și eliminată din Liga Campionilor de vicecampioana Norvegiei, Bodo/Glimt.
11:40
Anchetă extinsă la Spitalul Elias din Capitală. Mai mulți medici, suspectați că au muncit la privat în timpul programului de la stat # Cotidianul de Hunedoara
Scandal la Spitalul Elias. Un medic este verificat după ce a anunțat că operează la privat în timpul programului de la stat. Ministrul Sănătății a trimis Corpul de Control pentru anchetă.
11:40
Proiectul legislativ urmărește realizarea unui cadru clar care să reglementeze procedurile fertilizării în vitro şi ale tehnicilor de reproducere asistată.
11:20
11:20
Primul primar care anunță că va interzice păcănelele: Au nenorocit o țară întreagă # Cotidianul de Hunedoara
„Cât costă viața copilului de 27 de ani pe care eu l-am văzut mort în râul Olt, în mandatul meu de Prefect, și care s-a sinucis după ce a pierdut la păcănele?", îi întreabă De Mezzo pe contestatarii unei astfel de decizii.
11:20
Alternarea a trei sau mai multe tratamente, aplicând acelaşi principiu, ar putea elimina chiar şi tumori mai mari.
11:10
Sindicaliștii din Guvern: Executivul calcă avizele în picioare și zice că e responsabilitate # Cotidianul de Hunedoara
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului i-au solicitat marți premierului Ilie Bolojan să nu adopte în forma actuală proiectul de ordonanță de urgență privind reforma administrației publice.
11:00
Pacea cu Iranul, în pericol. Trump acuză reconstrucția programului de arme nucleare # Cotidianul de Hunedoara
Trump a acuzat Iranul că își reconstruiește programul nuclear distrus anul trecut de Israel. Deși preferă diplomația, Trump a mobilizat trupe masive și avertizează că nu va permite Teheranului să dețină arme atomice. Opoziția democrată se teme de un nou război iminent.
10:50
„A fost onest doar când a zis că prostia îl caracterizează.” AUR, moțiune simplă împotriva ministrului Culturii # Cotidianul de Hunedoara
„Momentul când dl. Demeter afirmă că e singurul în care a fost onest", se precizează în textul moțiunii AUR.
Acum 8 ore
10:40
VIDEO Percheziții de amploare în toată țara într-un dosar legat de mafia pariurilor sportive # Cotidianul de Hunedoara
Percheziții în București și șase județe într-un dosar de manipulare a meciurilor din Liga a III-a. Jucători și persoane din cadrul unui club sunt suspectați că au influențat rezultate pentru câștiguri din pariuri, prejudiciul fiind estimat la 840.000 lei.
10:30
Educația a rămas fără ministru de la finalul lunii decembrie, când Daniel David a demisionat. Bolojan a făcut mai multe propuneri, dar nimeni nu a dat curs solicitării, considerată neatractivă din cauza restricțiilor bugetare și măsurilor impopulare care vor fi făcute.
10:20
Bătălia pentru TVR și Radio ajunge la CCR. AUR acuză un blat politic în Parlament # Cotidianul de Hunedoara
AUR a atacat la CCR numirea conducerilor TVR și Radio, reclamând că a primit un singur loc în consilii, deși are o pondere parlamentară mai mare decât alte partide. Formațiunea cere anularea votului din Parlament, susținând că a fost ignorat principiul reprezentativității politice.
10:10
Între „vînduții" erau și academicieni celebri, candidați insistenți la eternitate. Dar despre dezbaterile acestora președintele Academiei Române nu spune mare lucru.
10:10
„Polițistul lui Ponta”, membru USR pentru o zi, trecut și prin AUR, numit în fruntea unei fabrici de armament # Cotidianul de Hunedoara
Viorel Salvador Caragea este pensionar special, iar în fruntea UM Sadu a fost numit de ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, relatează G4Media. Până de curând, ministru la Economie era gorjeanul Radu Miruță, pe care Caragea recunoaște că îl știe. Acum, Miruță conduce Apărarea.
09:40
Nou scandal între Bolojan și Thuma. Liderul de la Ilfov îl ceartă pe premier pentru afirmațiile consilierului # Cotidianul de Hunedoara
Hubert Thuma îl atacă pe Ilie Bolojan după ce un consilier al premierului a propus desființarea județului Ilfov. Șeful CJ Ilfov consideră jignitoare acuzațiile de „baronaj" și amenință cu blocarea autorizațiilor de construire, cerând totodată o întâlnire urgentă pentru bugetul pe 2026.
09:30
LIVE Cinci pe un loc în fruntea DIICOT. Procurorul general Florența vrea să iasă din prim-plan # Cotidianul de Hunedoara
Procurorul general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ, Alex Florența, vizează rolul de adjunct în cadrul structurii DIICOT. La fel ca șeful DNA Marius Voineag, care-și dorește să devină adjunct la parchet, și Florența vrea să iasă din prim-planul procuraturii din România.
