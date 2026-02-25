VIDEO Dușmanul lui Bolojan din PNL lovește din nou. Dă cu mătura ca să arate unde duce austeritatea premierului

10:10

Viorel Salvador Caragea este pensionar special, iar în fruntea UM Sadu a fost numit de ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, relatează G4Media. Până de curând, ministru la Economie era gorjeanul Radu Miruță, pe care Caragea recunoaște că îl știe. Acum, Miruță conduce Apărarea.