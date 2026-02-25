O declarație făcută în ciuda lui Viktor Orban. Comisia Europeană spune că nu vede nicio criză energetică în Ungaria ca urmare a închiderii conductei Drujba

16:40

Pe măsură ce iarna se apropie de sfârșit și în ciuda faptului că bugetele gospodăriilor rămân sub presiune, cererea pentru călătorii nu dă semne de scădere. O nouă analiză realizată de platforma de tranzacționare și investiții eToro arată că un coș ponderat egal de acțiuni importante legate de călătorii a crescut cu 17% în ultimul an, cu 108% în ultimii trei ani și cu 124% în ultimii cinci ani. Aceste câștiguri se extind la marile firme din domeniul turismului, inclusiv companii aeriene, hoteluri, companii de rezervări online și operatori de croaziere, evidențiind modul în care cererea de călătorii a rămas rezilientă, în ciuda crizei continue a costului vieții și a mediului economic în continuă schimbare.