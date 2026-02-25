VIDEO Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș: Turcii de la Makyol lucrează cu 400 muncitori pe tronsonul 2, ajuns la un stadiu de 21%
Economica.net, 25 februarie 2026 11:50
Lucrările avansează pe tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș (A13), chiar și în condiții de iarnă, anunță miercuri Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Anunţ de la BNR despre banii pe care populaţia şi firmele îi ţin la bănci – date oficiale depozite ianuarie 2026 # Economica.net
Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut în luna ianuarie 2026 cu 1,8% faţă de luna anterioară, până la nivelul de 664,101 miliarde lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,3% (-3% în termeni reali), informează marţi Banca Naţională a României (BNR).
Rottaprint din Cluj ajunge la afaceri de aproape 195 mil. lei în 2025, cu exporturi în 20 de țări. Industria alimentară a rămas principalul motor # Economica.net
Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografică producătoare de etichete autoadezive și ambalaje flexibile din România, companie de familie cu acționariat 100% local, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de circa 195 milioane de lei, în creștere cu peste 3% față de 2024. Această evoluție a fost susținută de creșterea volumelor de producție, extinderea exporturilor și investițiile continue în tehnologie și dezvoltarea echipei.
Guvernul Bolojan caută bani pieţele externe. Emisiune de obligaţiuni în euro şi dolari – Profit.ro # Economica.net
Guvernul Bolojan a ieșit miercuri, 25 februarie 2026, să se împrumute de pe piețele externe cu obligațiuni în euro pe 7 și 18 ani, precum și cu titluri în dolari pe 10 ani, anunţă Profit.ro.
Segmentul corporate ajunge la 20% din vânzările evomag, pe fondul creșterii proiectelor mari și a comenzilor integrate # Economica.net
Segmentul corporate a urcat la 20% din vânzările totale evomag în 2025, marcând o etapă de consolidare a diviziei dedicate companiilor. Evoluția a fost susținută de creșterea valorii medii a unei comenzi la 2.000 de euro, cu aproximativ 10% peste nivelul din 2024, și de orientarea tot mai accentuată către proiecte de infrastructură de amploare.
Rompetrol cere pe ultima sută de metri aleșilor locali din Constanța să nu voteze pentru dărâmarea benzinăriilor și arată ce efecte negative asupra orașului va avea decizia # Economica.net
În condițiile în care mâine, 26 februarie 2026, Consiliul Local Constanța pentru a vota proiectele de hotărâre inițiate de primarul Vergil Chițac, prin care alte trei benzinării din Constanșa dispar, grupul Rompetrol arată ce efecte va avea decizia, dacă va fi votată, subliniind că a propus mai multe soluții legate de menținere în funcțiune a stațiilor în care lucrează 80 de oameni, însă autoritatea locală nu a acceptat niciuna dintre acestea.
Cel mai mare operator european de reţele energetice anunţă zeci de miliarde pentru investiţii pentru extindere în pregătirea pentru noua eră a centrelor de date. E.ON majorează bugetul la 48 mld. euro # Economica.net
E.ON, cel mai mare operator european de reţele energetice, a anunţat miercuri că în următorii cinci ani va majora investiţiile la 48 miliarde de euro, în încercarea de a extinde reţelele şi a le pregăti pentru dezvoltarea centrelor de date pe continent, transmite Reuters.
Universitatea Hyperion din București organizează înscrieri LUNAR, în perioada 1 – 15 a fiecărei luni a anului, la următoarele cursuri:
Bani pentru firme – Refinanţare pentru programele IMM Invest şi IMM Invest Plus. Care sunt sumele şi ce perioade au finanţările garantate (FNGCIMM) # Economica.net
Soldul creditelor acordate pentru programele IMM Invest şi IMM Invest Plus existent la data de 31 decembrie 2025 poate fi refinanţat, informează, miercuri, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM).
NEPI Rockcastle încheie încă un an cu cifre record: venituri de 618 milioane de euro # Economica.net
NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de centre comerciale din România, a încheiat 2025 cu venituri nete de 618 milioane de euro, în creștere cu 11% față de anul precedent, în special datorită achiziției a două malluri în Polonia pe final de 2024, arată datele din raportul financiar al companiei.
Când va fi gata podul România-Ucraina de pe Tisa, dintre Sighetu Marmaţiei şi Bila Ţerkva # Economica.net
Lucrările la noul pod peste râul Tisa, care va lega Sighetu Marmaţiei de localitatea ucraineană Bila Ţerkva (Biserica Albă), vor fi finalizate până la sfârşitul lunii mai, a declarat, pentru AGERPRES, şeful Agenţiei de Stat pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a Infrastructurii, Serhii Suhomlin.
Impozit pentru SRL în 2026 și diferențele dintre microîntreprindere și impozit pe profit # Economica.net
Anul 2026 aduce un context fiscal mai riguros pentru societățile cu răspundere limitată, iar antreprenorii trebuie să analizeze atent modul în care își organizează activitatea. Discuția despre impozit pentru un SRL în 2026 nu mai poate fi tratată superficial, deoarece diferențele dintre microîntreprindere și impozit pe profit pot influența direct rentabilitatea afacerii, fluxul de numerar și stabilitatea pe termen lung.
SUA au avertizat Ucraina să nu atace interesele americane în raidurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei – Ambasadoarul Ucrainei la Washington # Economica.net
Departamentul de Stat al SUA i-a cerut guvernului ucrainean să se abţină de la a ataca interesele americane, în urma unui atac ucrainean asupra portului rusesc Novorosiisk de la Marea Neagră, a afirmat marţi ambasadoarea Kievului la Washington, Olha Stefanişina, relatează Reuters.
Românii achită printre cele mai mici taxe și costuri asociate din Europa atunci când cumpără o locuință prin credit – ipotecare.ro # Economica.net
Cumpărătorii unei locuințe în București achită printre cele mai mici taxe și costuri asociate din Europa în momentul achiziționării unei locuințe prin credit ipotecar, de circa 2.500 de euro pentru un apartament mediu cu două camere, în timp ce cumpărătorii unui apartament similar din alte capitale europene plătesc în total costuri asociate care urcă și la câteva zeci de mii de euro, arată o analiză realizată de brokerul online Ipotecare.ro.
Oficialii UE cred că SUA vor modifica în curând taxele vamale la produsele care conţin la oţel şi aluminiu, o problemă care a afectat relaţiile transatlantice şi a fost un punct cheie al negocierilor comerciale, transmite Bloomberg.
Carburanții s-au scumpit din nou în benzinării, după doar o zi. Cât costă benzina și motorina azi, 25 februarie # Economica.net
Carburanții auto s-au scumpit din nou azi la stațiile de distribuție, la doar o zi de la precedenta scumpire, și pentru a șasea oară în această lună. Și benzina se apropie de pragul de 8 lei pe litru.
VIDEO – SUA (Starea Uniunii) | Trump a ţinut cel mai lung discurs din istorie. Cele mai importante declaraţii # Economica.net
Cu o durată de 1 oră şi 47 de minute, preşedintele american Donald Trump a ţinut marţi cel mai lung discurs despre Starea Uniunii în faţa Congresului SUA, informează miercuri EFE şi AFP. Trump a acuzat marţi Iranul că dezvoltă arme capabile să lovească SUA, dar a declarat că este în favoarea unei abordări diplomatice cu Teheranul.
Banca Transilvania simplifică accesul la banking pentru românii din diaspora, prin noua campanie lansată special pentru ei – HELLO, BT PAY!
Ce se va întâmpla cu magazinele La Cocoș după preluarea de către nemții de la Lidl și Kafland. Planurile fondatorului Iulian Nica # Economica.net
Acordul Consiliului Concurenței privind preluarea lanțului de supermarketuri La Cocoș de către grupul Schwarz, proprietarul lanțurilor Lidl și Kaufland, presupune consolidarea poziției de lider pe care grupul german o are pe piața locală. Vorbim despre o cifră de afaceri cumulată de aproximativ 9 miliarde de euro, dacă ne uităm pe cifrele din 2024. Pentru consumatori, lucrurile ar trebui să rămână la fel.
Top constructori autostrăzi: Ozaltin, Pizzarotti – Retter și Makyol au avut cele mai mari progrese în ianuarie # Economica.net
Unii constructori de autostrăzi au înregistrat progrese semnificative pe șantiere și în luna ianuarie, în ciuda temperaturilor scăzute. Astfel, cel mai mult au avansat cu lucrările asocierea italo - română Pizzarotti - Retter și companiile din Turcia Ozaltin și Makyol.
DOBÂNZI. Schimbare pentru toți românii cu economii. Băncile încep să ia fața statului: câștiguri mai mari pentru deponenți. Fidelis și Tezaur rămân în urmă # Economica.net
După circa doi ani în care randamentele oferite de bănci pentru depozitele constituite de populație au stat mult sub dobânzile plătite de stat în programele Tezaur și Fidelis, mai ales că acestea din urmă au câștiguri neimpozabile (spre deosebire de dobânzile bancare), trendul se schimbă radical. Mai interesant este că băncile se duc cu dobânzi mai bune inclusiv pe scadențele medii , de doi și trei ani, acolo unde Guvernul nu avea concurent.
GLO Marine, companie din România care oferă servicii integrate pentru industria navală şi care are clienţi din toată lumea, a anunțat o investiție de 6 milioane de euro într-o nouă facilitate integrată de asamblare și producție în Galați pentru modernizarea și decarbonizarea navelor.
Guvernul României a aprobat astăzi, la propunerea Ministerului Finanțelor, Ordonanța de Urgență care instituie un set complex de măsuri de relansare economică a României. Măsurile adoptate astăzi vizează un mix de măsuri fiscale și de stimulare a investițiilor, a exportului și activității economice precum și accelerarea modernizării prin investiții autohtone și mobilizarea strategică a capitalului intern către sectoare cu valoare adăugată mare, proiecte strategice de dezvoltare, asigurând premisele unei redresări economice reziliente și sustenabile pe termen lung, arată Ministerul Finanțelor într-un comunicat de presă.
Alexandru Nazare: Pachetul de relansare vizează economia României până în 2032. Avem 5 miliarde de euro pentru toate schemele # Economica.net
Pachetul de relansare economică nu este un pachet care să vizeze doar anul 2026, ca scheme de finanţare vizează economia României până în 2032 şi avem 5 miliarde de euro pentru toate schemele, a anunţat marţi seara ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Hidroelectrica scade prețul energiei pentru populație și vine cu oferte noi pentru clienții comerciali # Economica.net
Hidroelectrica a lansat mai multe oferte de energie electrică, pentru clienți casnici și non-cansnici, grupate sub umbrela unei campanii, „Giga Oferte la Mini Prețuri”, potrivit unui comunicat de presă. Oferta pentru clienții casnici este mai avantajoasă decât cea actuală.
Sindicatul Angajaților din Guvern îi cere lui Bolojan să nu adopte în forma actuală proiectul de OUG pentru reforma administrației și avertizează că altminteri vor exista urmări # Economica.net
Sindicatul Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului îi solicită premierului Ilie Bolojan să nu adopte în forma actuală proiectul de ordonanţă de urgenţă privind reforma administraţiei publice şi să retrimită proiectul la analiză tehnico-juridică, apreciind că este "vulnerabil constituţional", transmite Agerpres.
Guvernul a adoptat ordonanțele privind reforma administrației și relansarea economică. Bolojan a făcut anunțul # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seara, că Guvernul a adoptat ordonanţele de urgenţă privind reforma administraţiei publice şi relansarea economică, transmite Agerpres.
Casa Albă anunță că diplomația este prima opțiune a președintelui Trump în privința Iranului # Economica.net
Prima opţiune a preşedintelui american Donald Trump în ceea ce priveşte Teheranul este întotdeauna diplomaţia, dar el este dispus să folosească forţa dacă este necesar, a declarat marţi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, în timp ce secretarul de stat american Marco Rubio se pregăteşte să informeze liderii de rang înalt ai Congresului SUA despre Iran în cursul zilei, relatează Reuters, transmite Agerpres.
România, în aceeași categorie cu Germania, Polonia și Italia la kilometri de cale ferată cu ETCS # Economica.net
România, Germania, Polonia și Italia au cele mai ambițioase planuri privind implementarea Sistemului European de Control al Trenurilor (ETCS) pe rețeaua feroviară până în 2030. Și asta deoarece ETCS încă trebuie să fie pus în funcțiune pe aproximativ 90% din kilometrii planificați, arată un raport al Comisiei Europene.
Slovacia anunță că se așteaptă ca livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba să fie reluate joi # Economica.net
Reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba, care trece prin Ucraina, este aşteptată pentru joi, a anunţat marţi Ministerul slovac al Economiei, citat de AFP, transmite Agerpres.
Sindicatul Angajaților din Guvern îi cer lui Bolojan să nu adopte în forma actuală proiectul de OUG pentru reforma administrației și avertizează că altminteri vor exista urmări # Economica.net
Sindicatul Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului îi solicită premierului Ilie Bolojan să nu adopte în forma actuală proiectul de ordonanţă de urgenţă privind reforma administraţiei publice şi să retrimită proiectul la analiză tehnico-juridică, apreciind că este "vulnerabil constituţional", transmite Agerpres.
Ucrainenii de la Join UP! programează pentru această vară zboruri charter pe 26 de noi rute, cu plecări din 14 orașe din România # Economica.net
Agenția de turism Join UP! anunță că își continuă strategie de extindere în România și ajunge la una dintre cele mai mari dezvoltări geografice din România în ce privește orașele din care operează zboruri, având ca obiectiv să facă călătoriile ușor accesibile oricui, direct din orașul de domiciliu.
Bursa de la București a închis în scădere ședința de tranzacționare de marți. Rulajul a ajuns la 161 de milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere şedinţa de tranzacţionare de marţi, iar rulajul total s-a cifrat la 161 milioane de lei (31,6 de milioane de euro), din care 134,8 milioane de lei (26,4 milioane de euro) tranzacţii cu acţiuni, relatează Agerpres.
Fabrica Nokian Tyres din România a obținut certificarea LEED Gold, devenind prima unitate de producție de anvelope din lume care atinge acest standard # Economica.net
Clădirea de producție din cadrul fabricii Nokian Tyres din Oradea a obținut certificarea LEED v4 Gold pentru construcții sustenabile din partea U.S. Green Building Council, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
Prețedintele Mexicului Claudia Sheinbaum dă asigurări că vor exista toate garanțiile ca orașul Guadalajara să găzduiască meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 # Economica.net
Preşedintele Mexicului Claudia Sheinbaum a dat asigurări marţi că vor exista "toate garanţiile" pentru ca Guadalajara, lovită de o explozie de violenţă a cartelurilor de droguri, să găzduiască meciurile de la Cupa Mondială de Fotbal din 2026, conform planului, informează AFP, citată de Agerpres.
Domeniul cu deficit de forță de muncă de 500.000 de angajați și în care doar 5% au sub 25 de ani # Economica.net
Transportul rutier de marfă din Uniunea Europeană continuă să se confrunte cu o criză structurală de forță de muncă. În 2023, deficitul de șoferi profesioniști a fost estimat la aproximativ 500.000 de persoane, într-un context în care vârsta medie a conducătorilor auto a ajuns la 47 de ani, iar doar 5% dintre aceștia au sub 25 de ani. Fără un ritm suficient de reînnoire generațională, presiunea asupra capacității logistice a Europei devine tot mai evidentă, transmite Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR).
De ce diversificarea geografică a devenit o strategie de supraviețuire pentru investitori # Economica.net
În 2026, geopolitica a trecut de la statutul de risc de fundal la cel de factor structural, care modelează rezultatele investițiilor. Intensificarea presiunilor militare și politice în jurul Iranului, reînnoirea activismului SUA în America Latină, amplificarea dezbaterilor privind controlul strategic al Arcticii și al Groenlandei, precum și fragmentarea accelerată a comerțului global nu mai sunt, pentru investitori, simple titluri îndepărtate din presă.
Electrica vrea să construiască o centrală fotovoltaică pe platforma combinatului din Galați # Economica.net
Compania Electrica informează investitorii de la Bursa de Valori București că a semnat astăzi, 24 februarie 2026, un Memorandum de Înțelegere cu Liberty Galați S.A. referitor la dezvoltarea de capacități de producere și de stocare a energiei din surse regenerabile (fotovoltaice) de până la 500 MW, pe terenurile aflate în proprietatea combinatului siderurgic.
Rusia avertizează asupra riscului declanșării unui război nuclear, dacă Franța și Marea Britanie transferă armament atomic Ucrainei # Economica.net
Preşedintele rus Vladimir Putin a apreciat marţi că adversarii Rusiei probabil înţeleg care vor fi implicaţiile unui atac nuclear asupra acesteia sau a trupelor sale, în timp ce Ministerul rus de Externe a avertizat asupra riscului de conflict între puteri nucleare şi a consecinţelor teribile care ar decurge de aici, reacţii venite după ce Serviciul rus de Informaţii Externe (SVR) a susţinut că Franţa şi Regatul Unit pregătesc să transfere clandestin Ucrainei arme nucleare şi elemente purtătoare ale unor astfel de arme, în timp ce Kievul neagă că ar încerca să obţină arme nucleare, relatează Reuters, transmite Agerpres.
Uniunea Europeană a confirmat marţi suspendarea, pentru un an, a taxelor vamale la importurile de îngrăşăminte, cu excepţia celor care provin din Rusia şi Belarus, în ideea de a veni în sprijinul fermierilor ale căror costuri de producţie au crescut, transmite AFP, relatează Agerpres.
Garda Forestieră a identificat 3.560 metri cubi de material lemnos tăiat ilegal în decembrie 2025 # Economica.net
O cantitate de 3.560 metri cubi de material lemnos tăiat ilegal a fost identificată în decembrie 2025 de Garda Forestieră Naţională, prejudiciile fiind stabilite la aproximativ două milioane de lei, a anunţat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), într-o postare publicată, marţi, pe pagina de socializare a instituţiei, transmite Agerpres.
Marina militară a SUA a capturat în Oceanul Indian încă un petrolier aflat pe lista de sancțiuni, după o urmărire care a început în Caraibe. Este a treia reușită de acest fel # Economica.net
Forţele Armatei SUA au capturat în Oceanul Indian un petrolier aflat sub sancţiuni, după ce l-au urmărit tocmai din Marea Caraibilor, a anunţat marţi Pentagonul, indicând că este a treia interceptare de acest fel, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Compania Anytime, membră a grupului Interamerican, lansează asigurarea auto complet digitală pentru șoferii din România # Economica.net
Anytime România, brandul de asigurări digitale al Interamerican și parte a grupului financiar olandez Achmea, anunță lansarea fluxului complet digital de emitere a asigurărilor auto pe www.anytime.ro.
Ministerul Dezvoltării a decontat astăzi peste 294 de milioane de lei pentru lucrări realizate prin PNRR # Economica.net
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 294.637.639,27 de lei pentru 312 investiţii realizate prin componentele C10 - Fondul local şi C15 - Educaţie, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat, marţi, ministrul Cseke Attila (foto), relatează Agerpres.
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: Umbrărescu va finaliza ultimii 46 de kilometri în primăvară – vară (oficial Transporturi) # Economica.net
Cei 46 de kilometri din Autostrada Moldovei cuprinși între Adjud și Bacău vor fi dați în trafic în primăvară - vară, estimează secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu. În total, cel mai mare constructor român de autostrăzi, respectiv grupul UMB controlat de Dorinel Umbrărescu, ar urma să finalizeze până la sfârșitul anului circa 124 de kilometri din A7.
Turcia a reușit să strângă o finanțare de 6,75 de miliarde de dolari pentru pentru construirea unei căi ferate peste Bosfor # Economica.net
Turcia a ajuns la un acord preliminar cu şase creditori internaţionali, inclusiv Banca Mondială, cu privire la o finanţare de 6,75 de miliarde de dolari pentru o nouă linie de cale ferată peste Bosfor, în ceea ce ar fi cel mai mare proiect feroviar al Turciei care va beneficia de finanţare externă, a declarat marţi ministrul Transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, informează Reuters, transmite Agerpres.
Dragobete, sărbătoarea iubirii din România, marchează astăzi începutul primăverii. Având loc după Ziua Îndrăgostiților, similară, dar mai cunoscută la nivel internațional, Dragobetele a crescut în popularitate în ultimii ani. Multe cupluri sărbătoresc astăzi, dar inflația ridicată înseamnă că Dragobetele din acest an, cu întâlnirea clasică la restaurant sau cu mici cadouri și ciocolată, va fi semnificativ mai scump decât cel de anul trecut.
FOTO Autostrada Transilvania: Se montează grinzi pe lotul Chiribiș – Biharia. „Fantoma” Bechtel încă bântuie șantierul # Economica.net
Grupul Selina, controlat de omul de afaceri Beniamin Rus, prezintă marți imagini cu șantierul lotului Chiribiș - Biharia din Autostrada Transilvania, unde a început montarea grinzilor la cinci dintre structurile incluse în contract.
Importul de țiței rusesc va fi interzis total și permanent în UE după alegerile din Ungaria # Economica.net
Comisia Europeană va prezenta o propunere legislativă pentru interzicerea permanentă a importurilor de petrol rusesc pe 15 aprilie, la trei zile după alegerile parlamentare din Ungaria, potrivit unor oficiali ai UE și unui document consultat de Reuters.
Reguli noi pentru mii de firme. ANAF vrea banii de accize înainte, de frica evaziunii. Garanții impuse comercianților de combustibil, alcool sau tutun # Economica.net
Statul vrea să se asigure că încasează accizele sau măcar o parte dintre acestea de la comercianții cu produse cum sunt combustibilii și alți derivați din petrol, alcool și tutun.
