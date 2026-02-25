Cât costă birocrația? O comună din România a fost scoasă la licitație
Jurnalul.ro, 25 februarie 2026 18:10
Primarul unei comune din Iași a dus localitatea într-o situație gravă. Edilul a ezitat să elibereze un certificat de urbanism pentru o firmă care voia să construiască un depozit de fructe din bani europeni. Astfel că societatea a pierdut finanțarea.
Drama care a zguduit Hollywood-ul: Actorul Martin Short își plânge fiica pierdută mult prea devreme # Jurnalul.ro
Moartea fiicei lui Martin Short a zguduit lumea filmului. Katherine Short s-a stins la 42 de ani, iar actorul a transmis un mesaj emoționant. Detalii tulburătoare din spatele tragediei.
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles # Jurnalul.ro
Mecanismul EastInvest, destinat țărilor cele mai afectate de războiul din Ucraina, printre care și România, va fi lansat joi la Bruxelles.
Deputatul PSD Mihai Fifor sare din nou la gâtul lui Ilie Bolojan: „A pus din nou Parlamentul României între paranteze”.
Muzeul Luvru din Paris are un nou șef. Istoricul de artă Christophe Leribault, un director veteran, preia conducerea, asumându-și provocarea de a scoate cel mai mare muzeu din lume din criză, după jaful spectaculos din octombrie al bijuteriilor coroanei franceze.
Horoscop Martie 2026 pentru toate zodiile. Previziuni astrologice complete pentru dragoste, bani, carieră și sănătate. Află ce ți-au pregătit astrele.
Mai mulți studenți s-au adunat, miercuri, în fața rectoratului Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de decizia majorării taxelor din toamnă, decizie care a fost adoptată săptămâna trecută de Senatul UBB.
Guvernul Bolojan schimbă regulile jocului: ce se întâmplă cu primăriile, bugetarii, șoferii și companiile # Jurnalul.ro
Guvernul Bolojan a aprobat reforma administrației și un amplu pachet economic: concedieri masive, reguli noi pentru primării, amenzi mai dure pentru șoferi și investiții de 5 miliarde euro. Află toate măsurile.
SUA avertizează Ucraina să evite atacurile asupra Rusiei care afectează interesele americane # Jurnalul.ro
Administrația condusă de Donald Trump a transmis oficial un avertisment Ucrainei, solicitând ca forțele de la Kiev să evite atacurile asupra țintelor din Rusia care ar putea afecta interese economice americane.
Zelenski anunță că șeful delegației ucrainene se va întâlni joi, la Geneva, cu negociatorii SUA # Jurnalul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri faptul că șeful delegației ucrainene privind negocierile de pace, Rustem Umierov, se va întâlni joi, la Geneva, cu echipa americană. Liderul de la Kiev a anunțat și când ar putea avea loc următoarea întâlnire trilaterală SUA-Rusia-Ucraina.
Blenderul este probabil cel mai subestimat aparat din bucătărie. Mulți îl asociază doar cu smoothie-uri, dar posibilitățile sale depășesc cu mult zona băuturilor. De la supe creme catifelate până la aluaturi pentru clătite sau deserturi răcoritoare, un blender bun transformă ore de muncă manuală în minute de pregătire.
De ce trăiesc femeile mai mult? Conferința „Harta longevității feminine” aduce în prim-plan perspective medicale și științifice contemporane asupra sănătății femeilor # Jurnalul.ro
În România, femeile trăiesc în medie cu aproape opt ani mai mult decât bărbații. Și totuși, ultimii ani din viață sunt adesea umbriți de boli cronice, dezechilibre hormonale și o calitate scăzută a sănătății. De ce trăiesc femeile mai mult, dar nu neapărat mai bine? Și, mai ales, ce poate fi făcut concret pentru ca longevitatea să însemne vitalitate, nu supraviețuire?
Acuzații de blat la un club de fotbal. Unii jucători ar fi pariat pe meciurile echipei lor # Jurnalul.ro
Un club de fotbal din România este în mijlocul unui scandal uriaș. Unii jucători, reprezentanți și apropiați ai clubului sunt suspectați că au contribuit la trucarea unor meciuri pentru a obține bani din pariuri sportive. 34 de percheziții se desfășoară miercuri în șase județe și în București.
În această seară, sezonul 3 Power Couple își va găsi perechea câștigătoare! Trei echipe vor lupta, până la epuizare, într-o probă incredibilă # Jurnalul.ro
O seară care a marcat premiere în competiție. O probă de revenire cu o echipă câștigătoare și cu alta care a beneficiat de o superputere. O semifinală începută care a scos la iveală cât de dificilă este lupta pentru a accede în marea finală.
Laureatul premiului Oscar, actorul Robert De Niro, a formulat critici severe la adresa președintelui Donald Trump în preajma prezentării raportului anual privind Starea Națiunii. Starul hollywoodian a declarat că șeful statului american „nu va părăsi niciodată funcția”.
Primarul unui oraș din România și-apropus ca localitatea să fie prima din România „liberă de păcănele”. Autoritățile locale vor putea decide relocarea sau chiar interzicearea sălilor de jocuri de noroc, potrivit unei decizii a Guvernului.
Schimbare majoră pentru români: ETA devine obligatorie la intrarea în Marea Britanie. Ce trebuie să faci înainte de plecare # Jurnalul.ro
Românii care călătoresc în Marea Britanie trebuie să obțină obligatoriu ETA de la 25 februarie. Află ce este autorizația electronică, cât costă, cum se obține și ce reguli noi trebuie respectate.
Un raport dezvăluie riscurile ascunse pentru sănătate ale meselor ambalate în recipiente de plastic # Jurnalul.ro
Recipientele de plastic cu mâncare gata preparată, care pot fi folosite în cuptorul cu microunde pentru a încălzi alimentele, pot elibera sute de mii de particule micro și nanoplastice, împreună cu un cocktail de substanțe chimice toxice, direct în alimente, arată un raport.
CARUSO – recital dedicat Femeii şi feminităţii, cu tenorul Ştefan von Korch şi invitaţii, pe 13 martie la Teatrul Constantin Tănase # Jurnalul.ro
Tenorul Ştefan von Korch, solist gazdă al stagiunii Musical Extravaganza, aduce esenţa repertoriului liric italian, pe scena Teatrului Constantin Tănase, în concertul „Caruso” – un spectacol dedicat eternului feminin şi inspirat de vocile legendare ale ale lumii lirice.
Camaro vs. Mustang - Colecționează cele 20 de reviste și construiește machetele celor două mașini. Piese noi, de mâine la chioșcuri # Jurnalul.ro
Colecția „Camaro vs. Mustang” ajunge la numărul 4 și continuă unul dintre cele mai atractive proiecte dedicate pasionaților de automobile și colecționarilor: două machete, două legende auto, într-o singură colecție.
Sindicaliştii din învăţământ protestează miercuri în faţa Palatului Cotroceni pentru a atrage atenţia asupra faptului că salariaţii din sistemul de educaţie nu sunt de acord cu măsurile politice luate pentru diminuarea deficitului bugetar.
La doar 20 de ani, Oleg Dobrin vine cu mari speranțe la Chefi la cuțite: „Am gătit pentru președinți de stat. Sunt de 4 ani în domeniu, dar bucătăria e totul pentru mine” # Jurnalul.ro
Mai sunt doar 5 zile până la startul sezonului 17 Chefi la cuțite: Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu aduc la Antena 1 și AntenaPLAY în fiecare seară de luni, marți și miercuri, de la 20:30, adrenalina luptelor pentru amulete, dar și savoarea specială a audițiilor în care descoperă noi concurenți îndrăgostiți de bucătărie.
Speciialiștii avertizează că anumite obiceiuri pot fi extrem de nocive pentru sănătate, provocând mii de cazuri de toxiinfecții alimentare în fiecare an.
Se deschide prima școală din lume în care profesorii sunt personaje de desene animate. În spatele avatarurilor sunt youtuberi. Pentru accesul la cursurile online se percepe o taxă.
Poate cea mai credincioasa imbracaminte a omului este pielea. Probabil cea mai potrivita haina a omului este pielea lui.
Deși Mercur retrograd este cunoscut pentru haosul pe care îl aduce în comunicare, relații și planuri, o zodie face excepție în perioada 25 februarie – 20 martie 2026.
Ciucu: PMB riscă să piardă 220.000.000 lei pentru că Băluţă nu predă amplasamentele pentru lucrările de termoficare # Jurnalul.ro
Edilul general, Ciprian Ciucu, susţine că Primăria Capitalei riscă să piardă 220.161.760 de lei (fără TVA) pentru că primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la reţeaua de termoficare.
Parlamentul European a aprobat marți un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru susținerea Ucrainei, dar decizia finală depinde de Consiliul European.
Bolojan, pus la zid de rectorul Universității din Iași pe tema reducerea sporului de doctorat # Jurnalul.ro
Rectorul Universității Al. I. Cuza din Iași precizează că rectorii nu au cerut diminuarea sporului de doctorat, așa cum a spus Bolojan după întâlnirea cu Consiliul Național al Rectorilor. „Niciuna dintre propunerile rectorilor nu a vizat reducerea sporului de doctorat”.
Compania Națională Aeroporturi București a lansat în februarie licitația pentru dezvoltarea și operarea a două lounge-uri în cadrul Aeroportul Internațional Henri Coandă București.
File scrise de Mussolini pentru întâlnirea cu Hitler din 1944, confiscate de la o casă de licitații # Jurnalul.ro
Cinci file scrise de mână de fostul dictator fascist Benito Mussolini, înaintea întâlnirii cu fostul lider nazist Adolf Hitler din aprilie 1944, au fost descoperite într-o casă de licitații din Torino. Documentele au fost confiscate de Carabinieri și au fost predate Arhivelor Centrale de Stat.
Cutremur la Penitenciarul Jilava! Raportul Corpului de Control al ANP dezvăluie neregulile directoarei adjuncte Cristina Antoanela Teoroc # Jurnalul.ro
Numeroase nereguli și fapte cu iz penal au ieșit la suprafață în urma verificărilor făcute de Corpul de Control al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), la Penitenciarul București-Jilava.
Sloturile online sunt o activitate recreațională apreciată de mulți oameni. În universul jocurilor de casino, sloturile ocupă locul întâi în topul preferințelor la nivel mondial.
Unele dintre cele mai puternice arme ale lui Putin se ascund la vedere în Canalul Mânecii # Jurnalul.ro
Un expert britanic avertizează că unele dintre cele mai puternice arme ale președintelui rus, Vladimir Putin, se ascund la vedere în Canalul Mânecii. El se referă la vasele care transportă petrol rusesc și finanțează efortul de război. Expertul vorbește despre o posibilă confruntare militară pe mare.
Horoscop zilnic, 26 februarie 2026: Racii trebuie să amâne deciziile importante, iar Peștii se vor baza mult pe intuiție # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 26 februarie 2026: Taurii sunt contactați de persoane din trecut, iar Fecioarele văd adevărul dincolo de aparențe.
Tentativă de fraudă cu un link ce imită interfața Formularului Unic de Contact al ANAF # Jurnalul.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală avertizează miercuri contribuabilii asupra unor tentative de fraudă realizate prin mesaje false transmise în numele ANAF.
Trump a ținut un discurs record de aproape două ore despre starea națiunii. Tema favorită: imigrația # Jurnalul.ro
Președintele Donald Trump a ținut marți seară, la Capitoliul SUA, primul său discurs despre starea națiunii din cel de-al doilea mandat. Discursul a durat aproximativ o oră și 47 de minute, depășind recordul de lungime stabilit de discursul său din Congres, anul trecut.
Un aeroport prin care trec zeci de milioane de pasageri în fiecare an nu a pierdut niciun bagaj # Jurnalul.ro
Un aeroport internațional nu a pierdut niciun bagaj în peste 30 de ani. Performanța este incredibilă deoarece anual prin aeroport trec zeci de milioane de pasageri.
Viața modernă vine cu numeroase provocări, iar stresul cotidian, ritmul alert și responsabilitățile multiple pot avea un impact direct asupra sistemului nervos.
Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru București, valabilă până joi dimineața, care anunță valori termice apropiate de mediile multianuale, cu precipitații mixte, ninsori slabe și polei pe timpul nopții.
Cronica unei obsesii imperiale și prețul plătit de două națiuni pentru delirul unui singur om # Jurnalul.ro
În dimineața zilei de 24 februarie 2022, istoria s-a fracturat ireversibil. Până în acea clipă fatidică, Europa modernă trăia într-o iluzie confortabilă a păcii perpetue, crezând cu naivitate că tancurile, tranșeele și bombardamentele asupra civililor aparțin doar documentarelor alb-negru sau conflictelor îndepărtate.
Coridorul Vertical, prezentat ca miză de sute de milioane de euro pentru firmele românești # Jurnalul.ro
România a promovat în Statele Unite proiectul strategic „Coridorul Vertical”, despre care ministrul Energiei susține că poate aduce beneficii semnificative companiilor românești.
Meteorologii anunță că până joi dimineața va ploua și va bate vântul în toată țara, iar la munte va fi viscol și va ninge, depunându-se strat de zăpadă.
Află care sunt lunile de naștere asociate cu gelozia și posesivitatea în relații. Descoperă ce spune astrologia despre felul în care iubesc nativii și cine sunt cei mai protectori parteneri.
Acuzații de blat la un club de fotbal din România. Unii jucători ar fi pariat pe meciurile echipei lor! # Jurnalul.ro
Un club de fotbal din România este în mijlocul unui scandal uriaș. Unii jucători, reprezentanți și apropiați ai clubului sunt suspectați că au contribuit la trucarea unor meciuri pentru a obține bani din pariuri sportive. 34 de percheziții se desfășoară miercuri în șase județe și în București.
În Postul Paștelui, mesele devin mai simple, mai cumpătate și mai apropiate de tradiție.
Fiecare dintre noi are o față pe care o arată lumii și una pe care o păstrează doar pentru sine.
Președintele american, Donald Trump, nu renunță la ideea unui nou mandat. Ar trebui să fie al treilea mandat dar se întâmplă lucruri ciudate, a spus Trump în discursul despre starea națiunii ținut în fața parlamentarilor americani.
În română, „pe sub mână” e una dintre expresiile care spun, din trei cuvinte, o întreagă poveste despre discreție, ocolirea regulilor și tranzacții făcute fără martori.
Pe 25 februarie 2026, patru zodii sunt ghidate de Univers către claritate, răspunsuri și decizii inspirate.
