Friedrich Merz anunţă la Beijing o comandă a Chinei de ”până la 120de avioane” Airbus

Un poliţist de frontieră în vârstă de 24 de ani este acuzat că a racolat o adolescentă spunându-i că o iubeşte şi că se va căsători cu ea, însă a dus-o în Elveţia şi Germania, unde a închiriat apartamente în care a determinat-o să se prostitueze. Potrivit anchetatorilor, fata era agresată fizic şi manipulată psihic. Agentul este acuzat că a înlesnit practicarea prostituţiei şi pentru alte fete, obţinând astfel importante sume de bani. El a fost reţinut pentru proxenetism şi trafic de minori, iar alături de el este cercetat un alt tânăr de 23 de ani, şi el reţinut. Cei doi vor fi duşi la instanţă, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.