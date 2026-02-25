Friedrich Merz anunţă la Beijing o comandă a Chinei de ”până la 120de avioane” Airbus
News.ro, 25 februarie 2026 18:50
Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat miercuri, la Beijing, o comandă a Chinei de ”până al 120” de avioane la constructorul Airbus, relatează AFP.
Starmer, ”îngrijorat”, după intrarea a doi bărbaţi înarmaţi cu arme albe într-o moschee la Manchester, în timpul Ramadanului. Un bărbat înarmat cu cu un cuţit, un topor şi un ciocan, arestat, celălalt căutat de poliţie # News.ro
Premierul britanic Keir Starmer şi-a exprimat miercuri îngrijorarea după arestarea unui bărbat suspectat de faptul că a intrat înarmat cu arme albe într-o moschee, în timpul unei rugăciuni de Ramadan, la Manchester, unde două persoane au fost ucise, în octombrie, într-un atac la o snagogă, relatează AFP.
Alexandru Rogobete: Am aprobat certificarea a 7 noi centre de expertiză în boli rare / Pentru pacienţi, asta înseamnă un traseu medical mai bine definit şi acces mai rapid la diagnostic şi tratament # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, miercuri seară, certificarea a şapte noi centre de expertiză în boli rare, care aduce pacienţilor un traseu medical mai bine definit şi acces mai rapid la diagnostic şi tratament.
Consilierul guvernatorului BNR, despre reforma administrativă: E nevoie de o reorganizare profundă, o reducere substanţială a numărului de localităţi, de primari, nu 10%, ca acum. E o temă deosebit de grea pentru orice guvern, dar trebuie să alegem # News.ro
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, afirmă, în legătură cu reforma administrativă, că este nevoie de „o reorganizare profundă”, o reducere substanţială a numărului de localităţi, de primari, „nu 10%, cât este vorba acum”. Potrivit acestuia, reorganizarea este „o temă deosebit de grea” pentru orice guvern, dar România trebuie să aleagă dacă „merge înainte” sau „bate pasul pe loc”, pentru că, în opinia sa, „nu sunt alte soluţii”. Rădulescu a dat exemplul Poloniei, tot o ţară fostă comunistă, care a făcut acest lucru „într-o manieră foarte serioasă” şi „nu a murit nimeni”, ci, din contră, ţara a avut anul trecut o creştere economică de 3,3%. „Noi suntem sub 1%”, a punctat Rădulescu.
Sibiu: O femeie a fost rănită de maşina condusă de fiul ei de 11 ani / Trupul femeii, prins între maşină şi zidul unui imobil # News.ro
O femeie de 48 de ani a fost rănită, miercuri seară, de maşina condusă de fiul ei de 11 ani. Copilul, rămas nesupravegheat pentru scurt timp, s-a urcat la volan şi a pornit motorul, moment în care maşina s-a mişcat în faţă, iar femeia a fost prinsă între vehicul şi zidul unui imobil. A suferit un traumatism de bazin şi a fost transportată la spital.
Tulcea: Alertă de posibile căderi a unor obiecte din spaţiul aerian / Localităţile vizate / 4 apeluri înregistrate la 112 # News.ro
Populaţia din judeţul Tulcea a fost avertizată din nou, miercuri seară, cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, în urma atacurilor ruseşti pe malul uncrainean al Dunării. S-au înregistrat patru apeluri la 112.
Laureatul Premiului Nobel pentru Economie, Daron Acemoglu, vine la Bucureşti, la Economist Romania Government Roundtable 2026 # News.ro
Profesorul Daron Acemoglu, laureat al Premiului Nobel pentru economie în 2024 şi unul dintre cei mai influenţi economişti contemporani, vine în România, pentru a participa la cea mai importantă platformă regională de dialog între guverne, instituţii, mediul de afaceri şi specialişti, organizată la Bucureşti, între 30 martie şi 1 aprilie 2026, de prestigioasa publicaţie The Economist: The Economist Romania Government Roundtable 2026.
Programul ”Anii Drumeţiei”, iniţiat de Consiliul Judeţean Sibiu, nominalizat în cadrul competiţiei Destinaţia Anului / Alte obiective din Sibiu incluse # News.ro
Programul ”Anii Drumeţiei”, iniţiat de Consiliul Judeţean Sibiu cu scopul de a îmbunătăţi infrastructura de drumeţie din judeţ şi de a promova activităţi specifice ecoturismului, a fost nominalizat în cadrul competiţiei Destinaţia Anului.
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca: Actualizarea taxelor devine necesară pentru a putea susţine investiţiile şi calitatea serviciilor oferite studenţilor/ Ajustarea taxelor va fi implementată gradual, pe parcursul următorilor doi ani universitari # News.ro
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) anunţă, miercuri, că a încercat, în timpul şi după perioada pandemiei, să menţină taxele la un nivel cât mai scăzut, dar în acest moment actualizarea lor devine necesară pentru a putea susţine investiţiile şi calitatea serviciilor oferite studenţilor. Ajustarea taxelor va fi implementată gradual, pe parcursul următorilor doi ani universitari.
Un dosar penal al unui pensionar care l-a catalogat pe Merz drept ”Pinocchio”, clasat de parchet, care consideră că a criticat puterea în mod legitim # News.ro
Un pensionar german care l-a catalogat pe cancelarul german Friedrich Merz drept ”Pinocchio” a criticat puterea în mod legitim, iar dosarul a fost clasat de către Parchetul Heilbronn, în landul Baden-Württemberg, relatează Die Welt.
Comisia de Apel a UEFA a respins miercuri apelul depus de gruparea portugheză Benfica Lisabona pentru anularea suspendării provizorii a lui Gianluca Prestianni. Acuzat de rasism de Vinicius Jr., argentinianul va rata meciul retur al playoff-ului Ligii Campionilor, cu Real Madrid.
De la Palatul Parlamentului la Cambridge: cum dezbaterile academice pregătesc elevii pentru viitor # News.ro
România a intrat pentru prima dată în reţeaua competiţiilor Cambridge Union Schools Debate Competition, iar rezultatele nu au întârziat să apară: două echipe de liceeni români s-au calificat la finala internaţională de la University of Cambridge. Despre această performanţă şi despre rolul dezbaterilor academice în formarea tinerilor a vorbit în emisiunea Viitor pentru România, de la Prima News, Emanuel Beteringhe, fondatorul Better Speakers.
Bărbat de 31 de ani, arestat preventiv la două săptămâni după ce a agresat pe stradă un tânăr de 18 ani / Victima fost lovită de mai multe ori în zona capului # News.ro
Un bărbat de 31 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a agresat un tânăr de 18 ani pe o stradă din comuna Răsuceni, judeţul Giurgiu. Victima a fost lovită de mai multe ori în zona capului. Iniţial a refuzat îngrijirile medicale, dar ulterior a solicitat un certificat medico-legal.
Metallica a anunţat că va începe rezidenţa „Life Burns Faster” la Sphere, în Las Vegas, la sfârşitul acestui an.
Administraţia Trump depune plângere împotriva Universităţii UCLA, pe care o acuză că a permis comportamente discriminatorii şi o atmosferă ostilă împotriva studenţilor şi personalul evreu şi israelian în timpul unor manifestaţii propalestiniene în 2024 # News.ro
Administraţia Trump a depus plângere împotriva Universităţii publice din California (UC), pe care o acuză de faptul că a permis comportamente discriminatorii şi o atmosferă ostilă împotriva studenţilor şi personalul evreu şi israelian în timpul unor manifestaţii propalestiniene în 2024, relatează AFP.
Garda Naţională de Mediu - Groapă cu un diametru de aproximativ 7 metri, în care erau abandonate deşeuri periculoase, în curtea unei firme din Bucureşti. A fost depusă sesizare penală la Parchetul Judecătoriei Sectorului 5 - FOTO # News.ro
Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Municipiului Bucureşti a depus sesizare penală după ce comisarii de mediu au identificat, în curtea unei firme din Capitală, o groapă cu un diametru de aproximativ 7 metri, în care au fost găsite ambalaje metalice degradate care conţineau vopseluri expirate, cu miros puternic de solvent, semn că substanţele nu fuseseră neutralizate sau eliminate în condiţii de siguranţă, reprezentând deşeuri periculoase.
Anchetă a Poliţiei, după ce trupul unui bărbat de 35 de ani a fost descoperit pe terasa unui bloc din Reşiţa # News.ro
Poliţiştii şi procurorii din Reşiţa au deschis, miercuri, o anchetă, după ce au fost sesizaţi cu privire la un bărbat de 35 de ani care se află pe plafonul unui bloc din oraş. La faţa locului echipajele medicale au constatat decesul.
Radu Szekely: „Programa de Limba română trebuie să lase loc alternativelor. Competenţele sunt obligatorii, drumul până la ele nu” # News.ro
Noua programă şcolară pentru clasa a IX-a a fost publicată recent în Monitorul Oficial, iar aceasta introduce posibilitatea ca liceele să poată pilota programe şcolare alternative, oferind libertate de inovare în predare, precum si abordări tematice sau pe genuri literare, nu doar cronologice.
Avertisment al Ministerului de Interne: Un nou atac de tip doppelganger / A fost clonat site-ul postului Digi 24 / O aşa-zisă emisiune dezvăluie publicului o aplicaţie prin care oamenii se pot îmbogăţi făcând investiţii minime # News.ro
Ministerul de Interne avertizează, miercuri, că site-ul postului de ştiri Digi 24 a fost clonat, fiind prezentată o aşa-zisă emisiune care dezvăluie publicului o aplicaţie prin care oamenii se pot îmbogăţi făcând investiţii minime. Poliţiştii avertizează că este un atac de tip doppelganger şi cer utilizatorilor de internet să nu depună bani în contunile unor persoane necunoscute.
Superstarul echipei Inter Miami, Lionel Messi, şi-a exprimat regretul pentru că nu s-a dedicat mai mult studiilor când era tânăr, în special când a venit vorba de învăţarea limbii engleze.
Vot în Camera Deputaţilor: Victimele violenţei domestice vor fi informate de primării înainte să expire ordinele de protecţie / Iniţiator: Nu mai aşteptăm ca o femeie terorizată să numere zilele până când agresorul se întoarce legal la uşa ei # News.ro
Victimele violenţei domestice vor fi înştiinţate de primării înainte de expirarea ordinelor de protecţie, instanţele fiind obligate să informeze primăriile în cel mult cinci ore de la pronunţare.
Europarlamentarul Virgil Popescu, fost ministru al Energiei: De astăzi sunt raportor din umbră, din partea PPE, pe Pachetul privind reţelele europene. Îmi voi folosi toată experienţa pentru a îmbunătăţi legislaţia europeană # News.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, anunţă, într-o postare pe Facebook, că a fost numit raportor din umbră, din partea PPE, pe Pachetul privind reţelele europene. ”Îmi voi folosi toată experienţa pentru a îmbunătăţi legislaţia europeană”, dp asigurări fostul ministru.
Cel puţin patru morţi şi zece răniţi în Rusia, într-un atac ”terorist barbar” ucrainean la o uzină de îngrăşăminte în Smolensk. Incendii în instalaţie. Autorităţile analizează evacuarea unei localităţi vecine # News.ro
Cel puţin patru persoane au fost ucise, iar alte zece rănite într-un atac ucrainean cu dronă la o uzină în regiunea rusă Smolensk, anunţă guvernatorul local Vasili Anohin, relatează AFP.
Premiile Senatului şi nominalizările pentru Premiile Galei UNITER 2026/ Marius Bodochi, Tompa Gabor, Victor Rebengiuc, omagiaţi pentru întreaga carieră # News.ro
Ediţia a 34-a a Galei Premiilor UNITER va avea loc în 25 mai, la Sala Majestic a Teatrului Odeon Bucureşti. Conform statutului Uniunii Teatrale din România, Senatul UNITER - Consiliul Director acordă în cadrul Galei Premiilor UNITER, Premiul de Excelenţă „Ion Caramitru”, Premiile pentru Întreaga Activitate şi Premiile Speciale.
UPDATE - BBC: Marea Britanie suspendă acordul de restituire a insulelor Chagos către Mauritius # News.ro
Marea Britanie suspendă procesul de ratificare a acordului prin care cedează suveranitatea arhipelagului Chagos către Insula Mauritius, anunţă miercuri BBC. Arhipelagul Chagos include, în special, o insulă ce găzduieşte o importantă bază militară americano-britanică, iar Donald Trump a criticat aspru acest acord în ultima vreme.
Phil Collins, Mariah Carey şi Lauryn Hill, printre nominalizaţii pentru Rock and Roll Hall of Fame # News.ro
Phil Collins, Mariah Carey, Lauryn Hill, INXS, Iron Maiden, Luther Vandross şi Shakira sunt câţiva dintre nominalizaţii din 2026 pentru includerea în Rock and Roll Hall of Fame, o galerie care include rap, metal, R&B, hip-hop, Britpop, blues rock şi pop.
Scandal în Austria: Un bărbat a filmat fotbaliste în secret în vestiar. El a fost condamnat să plătească câte 625 de euro fiecărei jucătoare pe care a filmat-o / "Este aceasta o pedeapsă adecvată?" # News.ro
Un bărbat a fost condamnat la şapte luni de închisoare cu suspendare şi amendat cu 1.200 de euro după ce a fost găsit vinovat de filmarea şi fotografierea în secret a vestiarului, sălii de sport şi duşurilor echipei feminine de fotbal Altach. De asemenea, i s-a cerut să plătească victimelor câte 625 de euro despăgubiri, relatează The Guardian.
Buzău - Percheziţii într-un dosar de obţinere ilegală de fonduri destinate acoperirii costurilor de cazare şi hrană pentru refugiaţi ucraineni. Vizaţi, funcţionari din Primăria Calvini şi mai mulţi localnici / Suma solicitată depşea 300.000 de lei # News.ro
Poliţiştii din Buzău au făcut, miercuri, zece percheziţii într-un dosar penal care vizează suspiciuni de obţinere ilegală de fonduri, tentativă la înşelăciune şi fals în declaraţii, într-un dosar vizând decontarea cazării şi hranei pentru 180 de refugiaţi ucraineni, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău.
Franţa avertizează asupra riscului proliferării nucleare. Preşedintele Macron va ţine luni un discurs foarte aşteptat despre contribuţia ţării sale la securitatea Europei # News.ro
Există riscul proliferării nucleare în lumea de astăzi, a avertizat miercuri un oficial de la Palatul Elysée înaintea discursului foarte aşteptat al preşedintelui Emmanuel Macron despre doctrina nucleară a Franţei, programat pentru luni, 2 martie, scrie POLITICO.
Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar: Profilul consumatorului de servicii financiar-bancare-bărbat din mediul urban, preponderent bucureştean sau din zona centrală a Transilvaniei, de 41-50 de ani, cu credit de consum în lei # News.ro
Ultimii doi ani au adus modificări importante în profilul consumatorului care se adresează Centrului de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB), iar profilul consumatorului de servicii financiar-bancare este al unui bărbat din mediul urban, preponderent bucureştean sau din zona centrală a Transilvaniei, cu vârsta cuprinsă între 41-50 de ani, care are un credit de consum în lei.
Pistol, CNAIR: Tronsonul de aproximativ 20 de km, dintre Avrig şi Arpaşu de Jos, al autostrăzii Sibiu – Făgăraş, a ajuns la un progres fizic de peste 21% # News.ro
Tronsonul de aproximativ 20 de km, dintre Avrig şi Arpaşu de Jos, al autostrăzii Sibiu – Făgăraş, a ajuns la un progres fizic de peste 21%, spune Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Lucrările trebuie finalizate în anul 2028.
AUR a depus proiectul legislativ pentru alegerea primarilor şi preşedinţilor de Consilii Judeţene în două tururi # News.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament iniţiativa legislativă care introduce sistemul de vot în două tururi pentru alegerea primarilor şi a preşedinţilor de Consilii Judeţene.
Antonia Diaconu, candidată la şefia DIICOT, propune ca instituţia să comunice şi pe reţelele sociale: Putem să comunicăm mai uşor, inclusiv vizual / Comunicatele DIICOT, destul de plicticoase” şi scrise într-un ”limbaj de lemn” # News.ro
Antonia Diaconu, candidată pentru şefia Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), propune ca această instituţie să comunice inclusiv pe reţele sociale. Ea a afirmat că astfel se poate comunca mai uşor, inclusiv vizual, şi poţi transmite informaţia într-un timp scurt. În opinia Antoniei Diaconu, procuror şef serviciu îîn cadrul DIICOT Piteşti, comunicatele DIICOT sunt ”destul de plicticoase” şi scrise într-un ”limbaj de lemn”
Sindicaliştii Europol către Predoiu, dând ca exemplu interviurile în direct pentru şefia parchetelor: Cum ar arăta concursurile transparente în Poliţia Română? Ar mai suna „Lia noastră” pentru a dicta cine să fie înscăunat pe anumite poziţii? # News.ro
Sindicaliştii Europol îl interpelează pe Facebook pe ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, solicitându-i, în contextul în care interviurile pentru şefia parchetelor de la Ministerul Justiţiei se desfăşoară în direct, să spună dacă este posibil acest lucru şi în cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere în Poliţia Română. „Cum ar arăta concursurile transparente în Poliţia Română? Ar mai suna «Lia noastră» pentru a dicta cine să fie înscăunat pe anumite poziţii? Ar mai avea curajul analfabeţii funcţional, obedienţi factorilor politici, să candideze şi să se expună public?”, întreabă sindicaliştii.
Antonia Diaconu, candidată la şefia DIICOT: Trebuie să ne îndepărtăm de transportul fizic de documente / Cărăm dosare din teritoriu la Bucureşti să fie semnate fizic de către procurorul superior, care ulterior se întorc în teritoriu - FOTO, VIDEO # News.ro
Antonia Diaconu, candidată pentru şefia Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), a afirmat că nu trebuie să se mai facă transportul fizic de documente şi a adăugat că în prezent sunt duse dosare din teritoriu la Bucureşti pentru a fi semnate de către procurorul superior, iar apoi acestea se întorc în teritoriu.
Guvernul elveţian va plăti 56.000 de dolari fiecărei victime a incendiului din barul din Crans-Montana # News.ro
Elveţia a anunţat miercuri că va efectua o plată unică de 50.000 de franci elveţieni (56.000 de dolari) către supravieţuitorii grav răniţi şi familiile îndoliate ale victimelor incendiului ce a avut loc de Anul Nou în barul din staţiunea de schi Crans-Montana, o tragedie soldată cu moartea a 41 de persoane şi rănirea a peste 100, relatează Reuters.
Elizabeta Samara s-a luptat miercuri până la capăt împotriva numărului 1 mondial, Sun Yingsha, meci în urma căruia a fost eliminată din proba de simplu la Singapore Smash 2026, în turul al doilea.
Premierul Ilie Bolojan: Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan transmite, miercuri, că Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare
Notar public din Timişoara, trimis în judecată pentru evaziune fiscală/ Acesta este acuzat că a prejudiciat bugetul statului cu peste 1,5 milioane de lei prin neplata unor impozite # News.ro
Un notar public din Timişoara a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, fiind acuzat că a prejudiciat bugetul statului cu peste 1,5 milioane de lei prin neplata unor impozite pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.
Şeful Statului Major al Forţelor Armate Poloneze, generalul Wieslaw Kukula, a avertizat miercuri cu privire la „ameninţarea existenţială” pe care o reprezintă Rusia pentru ţara sa, care este în întârziere cu modernizarea apărării, în ciuda cheltuielilor record, relatează AFP.
F️ocar de gripă aviară, în comuna Gilău/ Două lebede, găsite moarte în zona lacului de acumulare Gilău-Someşu Rece # News.ro
Autorităţile din Cluj au stabilit un plan de măsuri după ce virusul gripei aviare a fost confirmat la două lebede care au fost găsite moarte în zona lacului de acumulare Gilău-Someşu Rece.
CNN: Zeci de documente FBI par să lipsească din dosarele Epstein, inclusiv interviuri cu o femeie care îl acuză pe Trump că a agresat-o sexual în urmă cu zeci de ani # News.ro
Zeci de înregistrări cu audierea martorilor FBI din ancheta referitoare la Jeffrey Epstein par să lipsească din volumul masiv de fişiere publicate de Departamentul de Justiţie (DOJ) luna trecută, potrivit unei analize CNN - inclusiv trei interviuri cu o femeie care l-a acuzat pe preşedintele Donald Trump că a agresat-o sexual în urmă cu zeci de ani.
Procurorul Bogdan Pîrlog îşi retrage candidatura pentru şefia DIICOT, însă o menţine pe cea pentru funcţia de procuror general: Printre candidaţi, se regăsesc profesionişti remarcabili, precum doamna Ioana Albani # News.ro
Procurorul Bogdan Pîrlog anunţă, într-o postare pe Facebook, că îşi retrage candidatura pentru şefia DIICOT, însă o menţine pe cea pentru funcţia de procuror general. El consideră că experienţa, calităţile sale intelectuale şi profesionale, caracterul şi tot ansamblul competenţelor dovedite de-a lungul unei cariere de procuror de peste 25 de ani îl recomandă pentru funcţia de procuror general, în timp ce, printre candidaţii la conducerea DIICOT, se regăsesc profesionişti remarcabili, precum Ioana Albani, despre care afirmă că l a avut o prestaţie convingătoare la interviu. În urma retragerii lui Bogdan Pîrlog, în cursa pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT au mai rămas patru candidaţi.
Poliţist de frontieră, acuzat că a racolat o adolescentă cu promisiunea unei căsătorii şi a dus-o în Elveţia şi Germania pentru prostituţie/ Fata era bătută şi manipulată psihic/ Agentul a fost reţinut pentru proxenetism şi trafic de minori # News.ro
Un poliţist de frontieră în vârstă de 24 de ani este acuzat că a racolat o adolescentă spunându-i că o iubeşte şi că se va căsători cu ea, însă a dus-o în Elveţia şi Germania, unde a închiriat apartamente în care a determinat-o să se prostitueze. Potrivit anchetatorilor, fata era agresată fizic şi manipulată psihic. Agentul este acuzat că a înlesnit practicarea prostituţiei şi pentru alte fete, obţinând astfel importante sume de bani. El a fost reţinut pentru proxenetism şi trafic de minori, iar alături de el este cercetat un alt tânăr de 23 de ani, şi el reţinut. Cei doi vor fi duşi la instanţă, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Prahova: Bărbat din Buzău, beat şi fără permis de conducere, reţinut după ce un şofer a sunat la 112, anunţând că acesta conduce haotic, pe DN 1B. Poliţiştii subliniază că acest tip de implicare creşte siguranţa în comunitate # News.ro
Un bărbat din Buzău care nu are permis de conducere şi care a condus beat a fost reţinut după ce un şofer care circula pe DN 1B, în judeţul Prahova, a sunat la 112, reclamând că autoturismul se deplasează haotic, punând în pericol circulaţia. Poliţiştii subliniază că implicarea celorlalţi participanţi la trafic în astfel de situaţii este esenţială pentru ca fiecare membru al comunităţii să fie în siguranţă.
Senatul a votat instituirea anului 2027 ca „Anul Ilie Năstase" şi anul 2026 - Anul ”Traian Vuia” şi Anul ”Grigore Constantin Moisil" # News.ro
Senatul a votat, miercuri, în plen, instituirea anului 2027 ca „Anul Ilie Năstase" şi anul 2026 - Anul ”Traian Vuia” şi Anul ”Grigore Constantin Moisil". Proiectele merg la Camera Deputaţilor, for decizional.
Argeş: Bărbat reţinut după ce a intrat într-o casă, a furat o borsetă în care se aflau bani şi un card bancar, de pe care a retras aproximativ 17.000 de lei # News.ro
Un bărbat care a intrat într-o casă din municipiul Piteşti, de unde a furat o borsetă în care se aflau bani şi un card bancar a fost identificat şi reţinut, după ce a retras de pe card 17.000 de lei, în mai multe rânduri.
Institutul Naţional de Statistică a lansat proiectul DISTINCT, o iniţiativă destinată modernizării şi digitalizării statisticii oficiale din România. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 94,46 milioane lei # News.ro
Institutul Naţional de Statistică (INS) a lansat miercuri proiectul DISTINCT (Date şi Informaţii Statistice Tehnologizate de Interes Naţional pentru Cunoaştere şi Transparenţă), o iniţiativă care marchează un pas important în modernizarea şi digitalizarea statisticii oficiale din România. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 94,46 milioane lei (inclusiv TVA), iar durata de implementare este de trei ani. Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).
