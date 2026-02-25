Consultarea internă din PSD privind rămânerea la guvernare, extinsă / Grindeanu: Dacă să păstrăm coaliţia în această formă sau într-o formă mai restrânsă, fără USR / Dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan / Coaliţia ”scârţâie rău”

19:30

Ministrul USR al Apărării Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, şi succesorul său Irineu Darău explică numirea controversată a lui Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, în funcţia de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare: UM Sadu, din judeţul Gorj, afirmând că acesta a arestat 17 oameni care furau din fabrică.”Un om care a arestat 17 oameni care furau dintr-o fabrică unde tu acum te duci nu să decizi, că nu poate să decidă el, decide conducerea fabricii, dar te uiţi cu ochiul vigilent al ministrului pe ce decizii iau oamenii de acolo”, explică Miruţă pentru Cotidianul. Colegul său de partid, ministrul Economiei Irineu Darău invocă într-o declaraţie pentru G4Media, ”ampla acţiune de arestare a unor hoţi de piese de armă (!) chiar de la Sadu”, dar şi ”studiile şi experienţa în poliţie, inginerie, management şi criminalistică”. La rândul său, Caragea precizează că este inginer construcţii de maşini. ”Am făcut studiile la Petroşani, sunt TCM-ist. Am studii juridice, absolvent al Facultăţii de Drept. Am dat un doctorat la facultatea din Petroşani şi am vreo trei mastere”, a declarat el.