Misiune pastorală și catehizare în Cartierul Arhitecților din Cisnădie
Ziarul Lumina, 25 februarie 2026 22:20
Dezvoltarea urbană din ultimii ani a dus la nașterea multor cartiere noi în orașele din România, iar majoritatea acestora sunt locuite de familii tinere, multe dintre ele dornice să facă parte în mod activ și
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 15 minute
22:20
Dezvoltarea urbană din ultimii ani a dus la nașterea multor cartiere noi în orașele din România, iar majoritatea acestora sunt locuite de familii tinere, multe dintre ele dornice să facă parte în mod activ și
Acum 30 minute
22:10
Folosirea frecventă a telefonului poate deveni, în timp, pentru unele persoane un mod de a evita disconfortul emoțional. Verificarea repetată a notificărilor oferă o scurtă senzație de liniștire, dar
Acum o oră
21:50
Într-o zi cu rezonanță pentru sufletul românesc - împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși -, gândul meu s-a aşezat între piatră și rugăciune, între istorie și veșnicie. Un popas al recunoștinței, în care chipul artistului se deslușește nu doar în oglinda artei universale, ci mai ales în lumina credinței care l-a plămădit ca om și ca ziditor de simboluri.
21:50
Folosim adesea, din pură obișnuință, diverse cuvinte fără să mai fim cu luare-aminte la semnificația lor, de-acum fiind una de la sine înțeleasă. Faptul că aceste cuvinte au ajuns să constituie expresii consacrate în limbajul cotidian devine un motiv implicit al folosirii lor pentru a descrie anumite situații și stări. Așa se întâmplă spre pildă și cu termenul „patimă”. Afirmăm bunăoară că „vorbim cu patimă” sau „ne împătimim de vreun lucru”, ba chiar „iubim cu patimă”, însă fără să ne propunem să intrăm mai adânc în înțelesul cuvântului; aceasta până într-o zi când realizăm că ne adresăm în comunicarea noastră mai mult mecanic decât conștient. Intuiam desigur că termenul „patimă” posedă mai multe semnificații, mai ales în funcție de contextul în care îl folosim. De asemenea, am observat la o primă vedere că „patimă” are o anumită conotație în limbajul cotidian și o alta în limbajul filocalic sau liturgic unde termenul ajunge să fie oarecum specializat. Însă ceea ce m-a făcut să abordez tema aceasta este unul dintre capetele Sfântului Antonie cel Mare din Filocalia românească, vol. 1, care, într-o primă fază, pur și simplu m-a bulversat: „Omul rațional este războit de simțurile trupului său, prin patimile sufletului. Iar simțurile trupului sunt cinci: văzul, auzul, gustul, mirosul şi pipăitul. Prin aceste cinci simțuri, căzând ticălosul suflet în cele patru patimi ale sale, se face rob. Iar cele patru patimi ale sufletului sunt: slava deşartă, bucuria, mânia şi frica”, Învăţături despre viaţa morală a oamenilor şi despre buna purtare, în 170 de capete (79).
Acum 4 ore
20:30
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit astăzi, 25 februarie, slujba Pavecerniței Mari la Catedrala Patriarhală din București, împreună cu un
Acum 8 ore
15:20
Parohia Iancu Vechi-Mătăsari (categoria I) din Protoieria Sector 2 Capitală, Arhiepiscopia Bucureștilor, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură a icoanelor din registrele
15:20
Parohia Eroii Neamului cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea București nr. 84, județul Dolj, organizează, în data de 15.03.2026, licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în
Acum 12 ore
14:20
Am aflat cu deosebită întristare de trecerea din această viață a Părintelui Nicolae Mihalcea, preot pensionar, îmbisericit la Parohia Gornet Cricov, din cadrul Protoieriei Urlați.Părintele Nicolae Mihalcea
14:20
În primele două zile ale Postului Sfintelor Paști, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia s‑a citit Canonul
13:40
Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată, după ce a fost părăsită timp de aproape șase decenii din cauza războiului israeliano‑arab. Anunțul a fost făcut luni, 23 februarie, de
13:40
În primele cinci duminici ale Postului Mare, în perioada 1‑29 martie, Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae”-Apărătorii Patriei I din București va organiza cea de‑a treia ediție a programului
12:40
Copiii și cadrele didactice de la Grădinița „Buna Vestire” din București a Patriarhiei Române au deschis miercuri, 25 februarie, un târg caritabil de mărțișoare. Fondurile obținute din vânzarea acestora
12:40
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a particpat marți, 24 februarie, la Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova, la slujba Pavecerniței Mari în cadrul căreia s‑a
11:40
În data de 23 februarie, în Sala „Eclesia” a Muzeului Mitropolitan din cadrul Ansamblului Mitropolitan din Iași, a avut loc evenimentul intitulat „Împreună de ziua dezrobirii”, dedicat comemorării a 170 de
11:40
Un nou paroh pentru Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Mănăstirea Humorului # Ziarul Lumina
Ziua de duminică, 22 februarie, va rămâne ca o amintire de mare preț în inimile credincioșilor din Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Mănăstirea Humorului, Protopopiatul Suceava II. Alături de
10:40
În prima săptămână a Postului Sfintelor Paști, la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca, profesori, studenți și elevi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș‑Bolyai și de la
Acum 24 ore
22:50
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 543-544„În toamna anului 1930 rasoforul Vasile (Ilie de la Mănăstirea Sihăstria - Neamț) păștea oile
22:40
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: Ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, va fi lui orice va zice. De aceea vă zic vouă: Toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați să vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru Cel din ceruri să vă ierte greșelile voastre. Că de nu iertați voi, nici Tatăl vostru Cel din ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află, iar celui care bate i se va deschide.”
22:40
Poliţiştii gorjeni s-au sesizat și efectuează cercetări după ce s-au dislocat bucăți dintr-o bancă de piatră din Aleea Scaunelor, parte a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” din Târgu Jiu, realizat de
22:40
Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului (†806) s-a născut din părinţii Gheorghe şi Eucratia în cetatea Sfântului Împărat Constantin cel Mare, capitala Imperiului Bizantin, Constantinopol. Tatăl
Ieri
22:30
La Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași va putea fi vizitată, până în 9 martie 2026, expoziția de carte „Marin Sorescu: «Cu mâna streașină la inimă»”, manifestare prilejuită de împlinirea, în 29 februarie, a 90 de ani de la nașterea scriitorului. Sunt expuse volume de poezii, piese de teatru, romane, proză scurtă, publicistică, jurnale de călătorie, corespondenţă, precum și integrala operei soresciene, apărută sub auspiciile Academiei Române, între 2002-2007.
22:30
Compania cu capital majoritar de stat Romgaz va fi pregătită din punct de vedere tehnic ca, de la 1 aprilie, să fie în piaţă, a afirmat directorul său general, Răzvan Popescu. Intrarea în rândul furnizorilor a celui mai mare producător de gaze din România, responsabil de 40% din gazul consumat pe plan național, ar putea avea un efect de stabilizare a pieței gazelor, asemănător cu cel produs de Hidroelectrica pe piața energiei.
22:30
Tariful de bază pentru închirierea locuinţelor convenabile va fi de 8 lei/mp, conform unui proiect aflat pe ordinea de zi a şedinţei de mâine a Consiliului General al Capitalei. Acest tarif urmează să fie
22:30
În ședința de luni, coaliţia de guvernare a ajuns, în unanimitate, la „un acord asupra unui set de măsuri pentru modernizarea statului, stimularea economiei şi respectarea angajamentelor asumate de România la
22:30
Senatul a adoptat, luni, un proiect privind înfiinţarea programului „Viaţa la ţară”, care își propune promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural, tradiţional şi natural din mediul rural. Programul,
22:20
Emisiunea de mărci poştale „Constantin Brâncuşi, 150 de ani de la naştere”, formată din două mărci poştale, o coliţă dantelată, un plic „prima zi”, două cărţi poştale maxime şi o mapă
22:20
La Muzeul Național de Istorie a României va avea loc, în 26 februarie 2026, vernisajul expoziției „Tronuri domnești și regale”, care reunește șase tronuri aflate în patrimoniul muzeului, piese cu semnificație istorică, simbolică și artistică, asociate unor momente esențiale și unor personalități marcante din istoria României, potrivit unui comunicat al muzeului.
22:20
Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Ivancăuţi (categoria a III-a rural), sat Ivancăuţi, comuna Păltiniş, județul Botoşani, Protopopiat Darabani, Eparhia Iaşilor, organizează licitaţie pentru adjudecarea lu
21:40
Ziua Mondială a Cercetășiei este sărbătorită, anual, la 22 februarie, marcând astfel ziua de naștere a iniţiatorului mișcării „Scout”, britanicul Robert Baden Powell. Dincolo de educaţia prin aventură,
21:30
Anul acesta se împlinesc 80 de ani de la finalizarea a ceea ce este cunoscut drept cel mai important proces din secolul al XX-lea, Procesul de la Nürnberg. Organizat în orașul german în care, în 1935, se adoptaseră „Legile rasiale”, procesul a dus la condamnarea unora dintre responsabilii de rang înalt ai regimului nazist și a stabilit standarde juridice folosite până astăzi în dreptul penal internațional.
21:20
În policromia de specializări ale participanților la întâlnirile Rugului Aprins, un profil distinct îl au economiștii. Trei personalități s-au distins în mod special, economiști de mare rafinament, care
21:10
Avva Dorotei este unul dintre bătrânii filocalici din ale căror învățături izvorăște multă căldură, blândețe și echilibru. Tradus de Părintele Dumitru Stăniloae și inclus în volumul 9 al Filocaliei
21:00
Definitoriu pentru timpul spiritual al Postului Mare este Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, care se citeşte pe fragmente în primele patru zile din acest post, iar în săptămâna a cincea, integral,
19:20
„«Miluiește-mă, Dumnezeule!» să fie respirația inimii noastre curățită prin lacrimi” # Ziarul Lumina
În seara zilei de marți, 24 februarie, la Catedrala Patriarhală din București au continuat rânduielile specifice începutului Postului Mare cu slujba Pavecerniței Mari. În cadrul ei, s‑a dat citire celei de‑a doua părți a Canonului de pocăință al Sfântului Ierarh Andrei Criteanul. Rânduiala a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai lăcașului de închinare.
19:10
Născut în anul 1938, în binecuvântatul sat Lardos din insula Rodos, a primit la botez numele Adamantios, purtând încă din pruncie o chemare tainică spre slujirea lui Dumnezeu. Rădăcinile sale, înfipte în
14:10
De Ziua internațională a poeziei, actrița Daniela Nane și pianistul Alexandru Burcă vor susține spectacolul „Pianul cu poeme” la Teatrul Bulandra - Sala „Liviu Ciulei” din București.„Pianul cu poeme
14:00
Astăzi este prima zi din Postul Mare sau Postul Sfintelor Paști, în care se citește o parte din Canonul Sfântului Andrei Criteanul. Postul a fost instituit în Rai ca exerciţiu de înfrânare şi ca
13:00
„Omul este chemat la comuniunea vieții veșnice, iar prin iertare ne apropiem de Dumnezeu”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 22 februarie, la predica
13:00
La sediul cantinei sociale „Sfânta Filofteia”, aflată sub egida Asociației Diaconia - filiala Sector 4, a avut loc joi, 19 februarie, un atelier creativ dedicat beneficiarilor și voluntarilor instituției,
13:00
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a participat duminică, 22 februarie, la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. În cuvântul de învățătură, ierarhul
12:50
La ceas de seară, 23 februarie, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a săvârşit la Catedrala Arhiepiscopală din Galați slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia ierarhul a citit primul fragment din
11:50
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, i‑a vizitat duminică, 22 februarie, pe credincioșii Parohiei Slatina Nera din Protopopiatul Moldova Nouă, județul Caraș‑Severin. Ierarhul a săvârșit
11:50
Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârşit duminică, 22 februarie, Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova, înconjurat de un
11:50
În Parohia Ungureni din comuna Fântânele, Protopopiatul Urlați, județul Ialomița, a fost organizat recent un atelier de confecționat mărțișoare. Evenimentul a reunit copii și tineri din cuprinsul parohiei
11:40
La Catedrala Arhiepiscopală din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită duminică de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. În cadrul slujbei, ierarhul s‑a rugat în mod special pe
11:20
La Catedrala Mitropolitană din Iași, în prima seară a Postului Mare, a fost citită prima parte a Canonului Mare, în cadrul slujbei Pavecerniței Mari, săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor
11:20
Luni, 23 februarie, în prima zi a Postului Mare, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte Episcop‑vicar Teofil Trotușanul au participat la slujba
11:20
Canonul Sfântului Andrei Criteanul la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava # Ziarul Lumina
În prima zi a Postului Sfintelor Paști, luni, 23 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit slujba Pavecerniței Mari unită cu Canonul Sfântului Andrei Cr
11:10
În prima seară din Postul Mare, Anchorla Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, a fost săvârşită slujba Pavecerniţei Mari, în cadrul căreia s‑a citit prima parte din Canonul Sfântului
11:10
Duminica premergătoare Sfântului și Marelui Post al Sfintelor Paști a fost prilej de bucurie pentru credincioșii Parohiei Răbăgani din Protopopiatul Beiuș, întrucât Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.