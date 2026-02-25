Fără petrol, fără lumini, puține zboruri. Presiunea lui Trump plasează Cuba într-o situație întunecată. Președintele SUA crede că insula comunistă va fi următoarea care va cădea sub dominația americană – dar nu este clar cum va duce blocada la o schimbare de regim
G4Media, 25 februarie 2026 23:50
Zborurile internaționale sunt anulate. Benzina aproape că s-a terminat. Universitățile s-au închis. Alimentarea cu energie electrică este mai degrabă deficitară decât funcțională. Și nimeni nu știe exact cum se va termina, scrie cotidianul The Times. Pariul președintelui Trump este că guvernul comunist al Cubei „va fi eliminat”, următorul pion care va cădea după Venezuela, în […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 30 minute
23:50
Fără petrol, fără lumini, puține zboruri. Presiunea lui Trump plasează Cuba într-o situație întunecată. Președintele SUA crede că insula comunistă va fi următoarea care va cădea sub dominația americană – dar nu este clar cum va duce blocada la o schimbare de regim # G4Media
Zborurile internaționale sunt anulate. Benzina aproape că s-a terminat. Universitățile s-au închis. Alimentarea cu energie electrică este mai degrabă deficitară decât funcțională. Și nimeni nu știe exact cum se va termina, scrie cotidianul The Times. Pariul președintelui Trump este că guvernul comunist al Cubei „va fi eliminat”, următorul pion care va cădea după Venezuela, în […] © G4Media.ro.
Acum o oră
23:30
Ministrul Muncii: Reorganizăm structurile din teritoriu, reducem șefii, nu dăm oameni afară # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri că ministerul va veni „în mai puțin de trei săptămâni” cu o propunere de reorganizare, care va fi pusă în transparență decizională, relatează Mediafax. „Vom face o propunere și o vom pune în transparență decizională, sper că în mai puțin de trei săptămâni, astfel încât, urmând procedura legală, […] © G4Media.ro.
23:20
Buzoianu, întrebată dacă s-a îmbunătățit calitatea aerului în Capitală: Zăpada neagră din București, simbol al poluării # G4Media
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a comentat miercuri seara, în emisiune la Digi24, imaginile cu zăpada înnegrită de pe străzile Bucureștiului, apărute după topirea ninsorii record din ultimele zile. Întrebată ce transmit aceste imagini despre calitatea aerului din Capitală, Buzoianu a răspuns că zăpada neagră este „imaginea simbol a poluării din București”, generată de trafic, șantiere […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:50
Patru ocupanţi ai unei nave înmatriculate în SUA, ucişi de grăniceri cubanezi / Incidentul are loc într-un context de tensiuni puternice între Cuba şi SUA # G4Media
Patru persoane care se aflau la bordul unei nave înmatriculate în Florida (SUA) au fost ucişi, iar alţi şase răniţi de grăniceri cubanezi, după o „confruntare” în apele teritoriale ale insulei, a anunţat miercuri într-un comunicat Ministerul cubanez de Interne, citat de AFP, transmite Agerpres. „În urma confruntării cu partea străină, patru atacatori au fost […] © G4Media.ro.
22:30
Reacția liberalului Mircea Roșca, după dezvăluirea privind petrecerea privată la care a participat și premierul Bolojan: Am reușit să aduc împreună cu familia liberală din Prahova, alături de oameni care dau direcția României # G4Media
Liberalul Mircea Roșca recunoaște că la petrecerea sa au participat mai mulți grei din politică, printre care premierul Ilie Bolojan și ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, după ce CANCAN a prezentat în exclusivitate imagini de la evenimentul privat, desfășurat la scurt timp după adoptarea proiectului de lege privind reforma din administrația publică. „Într-o zi cu […] © G4Media.ro.
22:10
Consiliul Județean Vâlcea anunță că va face la Brezoi sursă de apă de rezervă pentru barajul Brădişor, care va fi golit în 2029 # G4Media
În oraşul Brezoi, la Păscoaia, va fi amenajată sursa alternativă de apă la barajul Brădişor care, potrivit estimărilor Hidroelectrica, urmează să fie golit complet în 2029 pentru lucrări de mentenanţă, a anunţat, miercuri, şeful Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu. El a precizat că lucrările la noua sursă, un proiect gestionat de Consiliul Judeţean (CJ) Vâlcea […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
22:00
Asociația ProInfrastructură, despre lucrările pe lotul de cale ferată Poieni-Aleșd: Progres de doar 16% pe tronsonul unde lucrează și constructorul metroului din Cluj # G4Media
Asociația Asociația Pro Infrastructură semnalează un contrast puternic între imaginile spectaculoase surprinse din dronă în zona căii ferate, pe lotul 3 Poieni–Aleșd al magistralei feroviare Cluj-Napoca – Oradea, în timp de șantierul e încremenit în hârtii, relatează ActualdeCluj. Pe cei 52,74 kilometri ai tronsonului, progresul fizic raportat oficial în decembrie 2025 de către CFR este […] © G4Media.ro.
21:50
Dramă totală la Bergamo: Atalanta întoarce scorul în ultimul minut cu Dortmund și se califică în optimile Ligii Campionilor # G4Media
Atalanta s-a calificat miercuri seară în optimile Ligii Campionilor după un final de meci absolut dramatic în compania Borussiei Dortmund, la Bergamo, încheiat cu 4-1 în favoarea italienilor. Nemții învinseseră cu 2-0 în tur. știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
21:40
Preşedintele american Donald Trump şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au avut o discuţie telefonică miercuri, a declarat un oficial al Casei Albe pentru AFP, conform Agerpres. Conversaţia precede discuţiile de joi, la Geneva, între negociatorul ucrainean Rustem Umerov şi emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, menite să pregătească noi negocieri trilaterale cu Rusia, […] © G4Media.ro.
21:30
Poliția din Prahova a reținut patru persoane, în dosarul de înşelăciune în domeniul pariurilor sportive # G4Media
Patru persoane au fost reţinute, miercuri, în dosarul de înşelăciune în domeniul pariurilor sportive în care au fost efectuate 34 de percheziţii în şase judeţe şi în municipiul Bucureşti, transmite Agerpres. „În urma administrării probatoriului, faţă de 4 persoane a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore, acestea urmând ca, în cursul zilei de […] © G4Media.ro.
21:30
BBC a ordonat o anchetă accelerată privind insulta rasială difuzată la gala premiilor BAFTA # G4Media
BBC a anunţat miercuri că a lansat o anchetă despre modul în care postul TV nu a reuşit să editeze o insultă rasială exprimată în timpul transmisiunii galei de decernare a premiilor BAFTA, cel mai importante trofee atribuite de industria cinematografică britanică, relatează Agerpres. La gala BAFTA Awards de sâmbătă seară, un invitat care suferă […] © G4Media.ro.
21:20
O întâlnire între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski nu are sens în prezent, a transmis miercuri Kremlinul, conform Agerpres. „În ceea ce priveşte posibilitatea organizării unei întâlniri între preşedintele rus şi Zelenski, ei bine, pentru moment, să ne limităm la a ne aminti de declaraţiile sale recente. (…) Şi să ne punem întrebarea: are sens […] © G4Media.ro.
21:20
EXLUSIV INTERVIU Cum răspunde liderul PSD la acuzația că sub guvernarea Ciolacu România a făcut cel mare deficit din UE / Grindeanu, despre Ludovic Orban: I-a chemat în biroul de premier pe cei de la Finanțe să le plătească fraților Micula 400 de milioane de euro # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat, miercuri, într-un interviu pentru G4Media.ro, acuzații grave la adresa fosului premier liberal, Ludovic Orban, despre care a susținut că i-a chemat în biroul său pe cei de la Ministerul de Finanțe pentru a-i ”pune să plătească” suma de 400 de milioane de euro fraților Micula din Bihor. ”Vă spun […] © G4Media.ro.
21:20
Canada va acorda Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor umanitar pentru achiziţionarea de alimente # G4Media
Canada a anunţat miercuri că va oferi Cubei „imediat” opt milioane de dolari canadieni (5,85 milioane de dolari americani) sub formă de ajutor umanitar pentru achiziţionarea de alimente, relatează Agerpres. Într-un comunicat, guvernul canadian a precizat că, în contextul agravării crizei energetice cu care se confruntă Cuba, oferă acest ajutor pentru „a extinde accesul la […] © G4Media.ro.
21:10
Doi foşti şefi ai serviciilor de informaţii poloneze, inculpaţi pentru că ar fi utilizat Pegasus # G4Media
Doi foşti şefi ai serviciilor de informaţii din Polonia au fost inculpaţi pentru că au utilizat programul informatic de spionaj israelian Pegasus, punând astfel în pericol informaţii clasificate, a anunţat miercuri parchetul naţional de la Varşovia, potrivit Agerpres. Cei doi inculpaţi, care conduseseră Agenţia de securitate internă (ABW) şi, respectiv, Serviciul de contraspionaj militar (SKW), […] © G4Media.ro.
21:00
Un copil în vârstă de 8 ani a dispărut de acasă, din Sectorul 4 / Imagini cu momentul în care iese din lift # G4Media
Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la dispariția unui minor, care a plecat de acasă, la data de 25 februarie 2026, de la o adresă din Sectorul 4 și nu a mai revenit până în prezent. Persoana dispărută se numeşte CRISTEA ADRIAN ALEXANDRU, este în vârstă de 8 ani și are următoarele semnalmente: Înălțime: […] © G4Media.ro.
21:00
EXCLUSIV Sorin Grindeanu despre zborurile cu avioane private Nordis: Regret acele zboruri, au fost o greșeală / N-am avut, nu am și nu voi avea afaceri cu acționarii Nordis # G4Media
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri într-un interviu exclusiv pentru G4Media că și-a plătit din banii lui zborurile cu avioanele private închiriate de Nordis în 2022 în care s-a aflat alături de Marcel Ciolacu. Grindeanu a mai spus că ”regret acele zboruri, au fost o greșeală” și că nu a avut niciodată afaceri cu […] © G4Media.ro.
20:50
Radu Miruță explică de ce USR l-a numit pe Viorel Salvador Caragea administrator special la uzina de armament de la Sadu # G4Media
Radu Miruță, ministrul Apărării, a explicat la Prima TV de ce colegul său de partid, ministrul Economiei Irineu Dărău, l-a numit în funcția de administrator special de la fabrica de armament UM Sadu pe fostul șef al Poliției Județene Gorj, Viorel Salvador Caragea, informează Cotidianul.ro. Acesta a fost descris drept „polițistul lui Ponta” de către […] © G4Media.ro.
20:30
Primarul din Galați arată cum poate fi fentată reforma lui Bolojan / Care este trucul legal găsit de edili pentru a nu tăia posturi # G4Media
Reforma administrației locale ar putea fi compromisă chiar din fașă, arată Digi24. Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, a dezvăluit la un truc legal prin care aproape orice primărie poate evita tăierile impuse de Guvern. Primarul spune că administrațiile locale pot să își creeze o societate comercială în subordinea Consiliului Local, iar astfel, în loc să dea oamenii […] © G4Media.ro.
20:30
O femeie din Sibiu a fost transportată la spital, după ce copilul ei, de 11 ani, s-a urcat la volan şi a lovit-o cu maşina # G4Media
O femeie a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgenţă din Sibiu, după ce copilul ei, în vârstă de 11 ani, s-a urcat la volanul maşinii sale şi a lovit-o, pe o stradă din comuna Şelimbăr, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ), transmite Agerpres. „Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că […] © G4Media.ro.
20:10
EXCLUSIV INTERVIU Sorin Grindeanu: PSD nu o votează pe Roxana Rizoiu de la USR la Avocatul Poporului dacă nu renunță la pensia specială / Noul standard al PSD – fără pensii speciale în funcții publice # G4Media
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat miercuri într-un interviu exclusiv pentru G4Media că partidul său nu o va vota pe Roxana Rizoiu, propusă de USR la Avocatul Poporului, pe motiv că aceasta ar avea pensie specială. Grindeanu a spus că PSD ar vota-o pe candidata USR dacă aceasta renunță la pensia specială. Întrebat de reporterii […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
20:00
Se înmulțesc vocile care cer ca sălile de jocuri de noroc să fie scoase în afara orașelor, în urma adoptării Ordonanței de urgență privind reforma în administrație, care lasă la latitudinea primăriilor o astfel de decizie, relatează ActualdeCluj. Primarul din Slatina Mario De Mezzo este primul care a anunțat că indiferent de impozitele pe care […] © G4Media.ro.
19:50
O fată de 11 ani, diagnosticată cu gripă, a murit la scurt timp după ce a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe din Vâlcea # G4Media
O fetiță în vârstă de 11 ani, diagnosticată cu gripă, a decedat miercuri la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Vâlcea. Potrivit reprezentanţilor unităţii spitaliceşti, fata a fost adusă la UPU Pediatrie de către părinţi în stare foarte gravă şi a intrat în stop cardio-respirator, relatează Agerpres. „A venit în şoc în urma unui […] © G4Media.ro.
19:40
DNA confirmă că a fost începută urmărirea penală „in rem” în cazul delapidării în formă continuată de peste 7 milioane de euro la Inspectoratul Școlar Județean Constanța # G4Media
Reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție au răspuns unei solicitări Focus Press cu privire la ancheta de la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, acolo unde Corpul de Control al Ministerului Educației a găsit „nereguli grave în evidența contabilă a Inspectoratului Școlar Județean Constanța”, cu un prejudiciu estimat la 35.200.695 lei. Edupedu.ro a scris după ce a consultat raportul Corpului de […] © G4Media.ro.
19:40
Focar de rabie confirmat în județul Vrancea / Autorităţile au instituit măsuri de protecţie şi supraveghere # G4Media
Un focar de rabie a fost confirmat la o bovină dintr-o exploataţie nonprofesională situată în localitatea Păuneşti, a informat, miercuri, Instituţia Prefectului din Judeţul Vrancea, potrivit Agerpres. În urma confirmării cazului, autorităţile au convocat o şedinţă extraordinară a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), pentru analizarea situaţiei epidemiologice şi aprobarea planului de măsuri necesare […] © G4Media.ro.
19:20
Rușinea de pe obrazul educației, mândria de pe fruntea goală a politicii / Op Ed Profesoara Oana Șerban, lector la Facultatea de Filosofie a Universității din București # G4Media
Cum am ajuns ca cei care nu au doctoratul să taie sporul de doctorat celor care îl au, și de când rectorii agreează măsuri împotriva propriului sistem? Nu mi se pare ceva mai umilitor decât să îți pună cineva vorbe în gură și să îți ia și bani din buzunar pentru asta. Dacă e adevărat […] © G4Media.ro.
19:00
Maia Sandu a semnat decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul a nouă persoane # G4Media
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat în 25 februarie, decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul a nouă persoane, care au deţinut şi continuă să deţină funcţii în cadrul regimului separatist din Transnistria, se precizează într-un comunicat oficial al administrației prezidențiale. Printre persoane figurează şi Ruslan Mova, aşa-zisul ministru de interne. În decret […] © G4Media.ro.
18:50
EXCLUSIV INTERVIU Sorin Grindeanu aruncă în aer acordul coaliției de guvernare după 8 luni: Vom extinde consultarea internă în PSD dacă să mergem înainte cu Ilie Bolojan sau alt premier PNL și dacă USR să rămână sau nu în coaliție # G4Media
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri într-un interviu acordat G4Media că va propune un vot intern în PSD pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vrea alt premier de la PNL. De asemenea, votul intern din PSD va arăta dacă partidul vrea să rămână […] © G4Media.ro.
18:40
Germania şi Belgia protestează după ce Ungaria a blocat ajutorul financiar european pentru Ucraina # G4Media
Germania şi Belgia au cerut miercuri Ungariei să-şi respecte promisiunea formulată anul trecut de a nu bloca noul ajutor financiar european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, ajutor pe care Ungaria l-a blocat săptămâna aceasta prin veto ca represalii împotriva Ucrainei după oprirea fluxului de petrol rusesc prin conducta Drujba, dar au exclus […] © G4Media.ro.
18:40
Mesaj Ro-Alert în nordul județului Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian # G4Media
Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri seara, în jurul orei 18.15, un mesaj Ro-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, transmite Agerpres. În mesaj, tulcenii sunt avertizaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile le recomandă să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în […] © G4Media.ro.
18:40
Primăria Drăgășani, județul Vâlcea, anunță că pregătește interzicerea păcănelelor în oraș: Sălile de jocuri nu au ce căuta lângă drumul spre școală sau spre parc # G4Media
Primăria Drăgășani anunță, într-un mesaj publicat pe Facebook, că orașul „face pasul spre normalitate” și se pregătește să interzică sălile de jocuri de noroc, după modelul municipiului Slatina. Administrația locală transmite că își dorește ca Drăgășaniul să devină „al doilea oraș din regiune eliberat de mirajul păcănelelor”, scrie Edupedu.ro. „După modelul Municipiului Slatina, orașul nostru se […] © G4Media.ro.
18:30
Amenzi la Realitatea Plus de 20.000 de lei şi de 5.000 de lei / Realitatea Star, 10.000 de lei # G4Media
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a sancţionat, miercuri, postul Realitatea Plus cu amenzi de 20.000 de lei şi 5.000 de lei, iar postul Realitatea Star cu o amendă de 10.000 de lei, pentru încălcarea legislaţiei în domeniu referitoare la respectarea dreptului la propria imagine, informarea corectă, precum şi la imparţialitate şi echilibru în vederea favorizării […] © G4Media.ro.
18:10
Arabia Saudită măreşte producţia şi exporturile de petrol, ca plan de rezervă la un eventual atac american asupra Iranului # G4Media
Arabia Saudită a început să îşi majoreze producţia şi exporturile de petrol, în conformitate cu un plan de rezervă care vizează scenariul în care un atac american asupra Iranului ar perturba livrările de petrol din Orientul Mijlociu, au declarat miercuri pentru Reuters două surse din apropierea acestui dosar, transmite Agerpres. Preşedintele SUA, Donald Trump, a […] © G4Media.ro.
18:10
Scandal la o companie a Primăriei Capitalei: Consilierul general USR, Nicorel Nicorescu, cere verificări urgente la Eco Igienizare după protestul angajaților # G4Media
Consilierul general al USR, Nicorel Nicorescu, a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că a fost informat cu privire la declanșarea unui protest al angajaților societății Eco Igienizare, companie a municipalității Bucureștiului, asupra căreia afirmă că a atras atenția în repetate rânduri în legătură cu posibile nereguli de management. Potrivit acestuia, societatea este coordonată de […] © G4Media.ro.
18:10
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, îl critică dur pe Donald Trump, acuzându-l că „i-a transmis semnale greșite lui Vladimir Putin și a slăbit poziția Ucrainei în război” # G4Media
În cadrul unui interviu acordat postului de radio Deutschlandfunk – la patru ani de când Rusia a invadat Ucraina – ministrul Apărării Boris Pistorius (un politician tot mai popular în sondajele din Germania), l-a criticat dur pe președintele american, subliniind că Trump a întărit încrederea liderului de la Kremlin „prin angajamentul său excesiv de cordial”. […] © G4Media.ro.
18:10
Ucraina va instala plase anti-dronă pe 4.000 de kilometri de drumuri până la sfârșitul anului # G4Media
Ucraina va accelera amplasarea plaselor anti-dronă deasupra drumurilor din zonele de front, cu obiectivul de a acoperi 4.000 de kilometri de drumuri până la sfârșitul acestui an, a declarat miercuri ministrul Apărării, Mikhailo Fedorov, scrie Mediafax. Rusia a vizat rutele de aprovizionare militară și bazele din spatele frontului tot mai adânc pe teritoriul Ucrainei, folosind […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
18:00
Cartea de memorii a lui Gisele Pelicot, victima unor violuri în serie organizate de fostul ei soţ alături de alte zeci de bărbaţi, pe primul loc în clasamentul vânzărilor în Franţa # G4Media
Cartea lui Gisele Pelicot, ”Et la joie de vivre”, s-a vândut în peste 60.000 de exemplare în prima săptămână de la lansare, ocupând primul loc în clasamentul vânzărilor, a anunţat miercuri editura Flammarion, potrivit agenției de știri AFP. Publicată pe 17 februarie şi promovată printr-o intensă campanie mediatică, cartea, semnată de Gisele Pelicot şi de […] © G4Media.ro.
17:50
Funcționarii unei primării din județul Buzău, dar și localnici, cercetați pentru înșelăciune ce privește cazarea refugiaților ucraineni # G4Media
Mai mulți funcționari , dar și localnici din comuna Calvini din nordul județul Buzău sunt cercetați pentru înșelăciune, obținerea ilegală de fonduri și fals în declarații. Localnicii implicați pretins că au cazat 180 de cetățeni Ucrainei, pentru care ar fi cerut decontarea serviciilor de cazare și masă, potrivit Mediafax. Potrivit unor surse, localnicii implicați au […] © G4Media.ro.
17:40
Prima fabrică de drone a industriei de apărare ucrainene a devenit operațională în Marea Britanie. Anunțul a fost făcut de amabsadorul Zalujnîi care a subliniat importanța extinderii capacităților de producție în afara teritoriului ucrainean, scrie Mediafax. „Ucraina luptă într-un război marcat de atacuri constante cu rachete și distrugerea infrastructurii, ceea ce pune în pericol unitățile […] © G4Media.ro.
17:40
Declic: 60.000 de semnături depuse la Ministerul Sănătăţii pentru interzicerea fumatului electronic în spaţiile publice închise # G4Media
Comunitatea Declic, alături de dr. Mihail Pautov, a depus, miercuri, la Ministerul Sănătăţii, o petiţie semnată de peste 62.000 de cetăţeni, prin care se cere interzicerea fumatului electronic în toate spaţiile publice închise. „Noi credem că este obligaţia directă a ministrului Sănătăţii să intervină. Suntem aici să transmitem că vom continua acest demers şi îl […] © G4Media.ro.
17:30
Elveţia se pregăteşte să includă utilizarea numerarului în constituţie, cu prilejul unui referendum care va fi organizat luna viitoare, în condiţiile în care opinia publică din ţara cantoanelor sprijină existenţa în continuare a banilor fizici, în pofida trecerii pe scară largă la plăţile digitale, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. Ideea are sprijinul […] © G4Media.ro.
17:30
Oraşul unde va fi amplasată viitoarea Agenţie Vamală a Uniunii Europene (EUCA) va fi ales în data de 25 martie, a anunţat miercuri Consiliul Uniunii Europene, care, împreună cu Parlamentul European, va analiza nouă oraşe candidate, printre care se numără şi Bucureşti, informează AFP preluată de Agerpres. În cursă mai sunt Lille, capitala regiunii Hauts-de-France […] © G4Media.ro.
17:30
Studenții de la UBB Cluj reclamă cea mai mare creștere a taxelor din ultimii ani, de până la 120%, și amenință cu proteste # G4Media
Organizaţia Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai (OSUBB) susține că argumentele transmise conducerii universității nu s-au regăsit în decizia finală de majorare a taxelor și amenință cu proteste masive, potrivit ActualdeCluj. Reprezentanții studenților arată că în cazul unor specializări, majorările ajung până la 3.500 de lei, ceea ce înseamnă creșteri de aproape 120% față de nivelul actual […] © G4Media.ro.
17:20
Primăria Iași demarează licitația pentru reabilitarea liniilor de tramvai între Piața Eminescu și Copou, contract estimat la 58,34 milioane de lei, fără TVA # G4Media
Liniile de tramvai între Piața Eminescu și Rondul Triumf vor fi modernizate pe parcursul unui an și jumătate, în baza unui contract estimat la aproape 60 milioane de lei, scrie ZiaruldeIași, care anunță demararea procedurii de licitație. Consilierii locali au fost de acord în vara trecută cu indicatorii tehnico-economici ai investiției, după care au aprobat […] © G4Media.ro.
17:10
Bolojan: Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare. „Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare. Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe adoptate în ședința de Guvern de ieri seară: reforma administrației publice […] © G4Media.ro.
17:10
Eliminarea neașteptată din Champions League va produce o „gaură” în bugetul Interului pentru sezonul viitor de aproximativ 65 de milioane de euro, transmite Gazzetta dello Sport. Dubla înfrângere cu Bodo Glimt va lăsa „urme” de 65 de milioane de euro, informează sursa citată. În comparație cu anul trecut, Inter va avea încasări mai mici, iar […] © G4Media.ro.
17:00
AUR a depus în Parlament un proiect de lege pentru alegerea primarilor și președinților de Consilii Județene în două tururi # G4Media
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament inițiativa legislativă care introduce sistemul de vot în două tururi pentru alegerea primarilor și a președinților de Consilii Județene, scrie Mediafax. Inițiativa legislativă a AUR propune modificarea Legii nr. 115/2015, astfel încât primarii și președinții de Consilii Județene să fie aleși printr-un sistem majoritar în două […] © G4Media.ro.
17:00
Şefa DIICOT Piteşti, la interviurile pentru șefia marilor parchete: L-am dezamăgit pe cetăţean. Ar trebui să ne recunoaştem vina # G4Media
Antonia Diaconu, procuror-şef serviciu la DIICOT Piteşti, a afirmat miercuri că sistemul judiciar trebuie să îşi asume faptul că „în ultima vreme l-am mai dezamăgit pe cetăţean” şi că este nevoie de „un moment T-zero” pentru a construi o relaţie între sistemul judiciar şi opinia publică, transmite Agerpres. Antonia Diaconu este unul dintre cei patru […] © G4Media.ro.
17:00
Recunosc că m-am plictisit de moarte. M-am dat bătut. Nici măcar nu am râs. Aproape două ceasuri de poliloghie incoerentă, auto apologetică, trece de limita suportabilului. Zeflemea ieftină, melasă lacrimogenă, un autocult al personalității de tip Kim, Enver Hodja, Mobutu și Ceaușescu, o totală lipsă de pudoare aplaudată isteric de o divizie de posedați, atâta […] © G4Media.ro.
16:50
Primarul Clujului, Emil Boc, transmite că va emite „o decizie legală” în privința contractului pentru Centura Metropolitană, după ce vor fi analizate toate documentele, inclusiv comunicatul DIMEX, firma care avea obligația să clarifice suspiciunile de fraudare a licitației # G4Media
Firma DIMEX – liderul asocierii care a câștigat contractul de lucrări la Centura Metropolitană a Clujului – avea termen până în 24 februarie, pentru a clarifica suspiciunile de fraudare a licitației. După expirarea acestui termen, primarul Emil Boc a transmis un comunicat de presă, subliniind că vor fi analizate toate documentele și că urmează să […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.