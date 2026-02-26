Liga Campionilor: Rezultatele de miercuri și echipele calificate în optimi

13:30

O femeie din Kent a trăit crezând că nu va putea avea copii. Născută cu un diagnostic care presupune un uter subdezvoltat sau absent, ea a devenit prima mamă din Marea Britanie care a născut după un transplant de uter primit de la un donator decedat. Fiul ei s-a născut în decembrie și la acel … The post „Miracolul” din Marea Britanie. Primul bebeluș născut după un transplant de uter: „Niciodată nu m-am gândit că ar fi posibil” appeared first on spotmedia.ro.