Reforma administrației și pachetul de relansare economică au fost publicate în Monitorul Oficial
Cele două ordonanțe de urgență adoptate marți de Guvern, cu impact major asupra administrației și economiei, au fost publicate miercuri seară în Monitorul Oficial. Este vorba despre ordonanța de urgență care vizează reforma administrativă, ce prevede restructurarea sectorului public, cu reduceri de personal și de cheltuieli. Cealaltă vizează un pachet de relansare economică destinat mediului … The post Reforma administrației și pachetul de relansare economică au fost publicate în Monitorul Oficial appeared first on spotmedia.ro.
Forțele cubaneze au ucis 4 persoane aflate la bordul unei ambarcațiuni înregistrate în Florida # SportMedia
Patru persoane aflate într-o barcă cu motor cu număr de înmatriculare în Florida au fost ucise miercuri de forțele cubaneze, a anunțat Ministerul de Interne al Cubei. Ministerul de Interne al Cubei a declarat că pasagerii aflați pe barca cu motor au deschis focul asupra unei nave a pazei de coastă care s-a apropiat pentru … The post Forțele cubaneze au ucis 4 persoane aflate la bordul unei ambarcațiuni înregistrate în Florida appeared first on spotmedia.ro.
Cercetări recente scot în evidență noi și noi roluri nebănuite ale microbiomului în organism. Influențează creierul, oasele, dar și sănătatea inimii, a arătat un studiu recent. Mulți factori de sănătate legați de inimă par a fi influențați de microbiomul intestinal, inclusiv tensiunea arterială, greutatea corporală, inflamația și diabetul, arată cel mai recent studiu citat de … The post Cum influențează microbiomul sănătatea inimii – studiu appeared first on spotmedia.ro.
Cercetătorii lucrează la o nouă strategie experimentală împotriva cancerului, care folosește bacterii modificate genetic pentru a ataca tumorile din interior. Metoda exploatează o caracteristică bine cunoscută a tumorilor solide: zonele din centrul lor sunt sărace în oxigen, deoarece celulele cresc mai repede decât se poate dezvolta rețeaua de vase de sânge. O echipă de la … The post Bacterii modificate genetic să mănânce tumorile, următorul pas în lupta cu cancerul appeared first on spotmedia.ro.
Reforma administrației și pachetul de relansare economică au fost publicate în Monitorul Oficial # SportMedia
În cei 35 de ani de la prăbușirea comunismului, România n-a reușit să iasă din doctrina neo-securistă gândită de Ion Iliescu, Silviu Brucan și Virgil Măgureanu de suspiciune față de vecini, priviți etern ca o amenințare la integritatea teritorială, un balet ineficient între marile puteri occidentale și o foarte mare grijă de a nu supăra … The post Nicușor Dan, un președinte care a pariat pe o șapcă MAGA appeared first on spotmedia.ro.
SpotMedia.ro vă prezintă rezultatele înregistrate miercuri în manșa retur a barajului pentru optimile Ligii Campionilor și echipele calificate. Atalanta, Galatasaray, PSG si Real Madrid sunt echipele calificate în optimi după aceste rezultate: Atalanta – Borussia Dortmund 4-1 (în tur 0-2) Marcatori: Scamacca ‘5, Zappacosta ’45, Pasalic ’57, Samardzic ’90+8 / Adeyemi ’75 Atalanta va întâlni … The post Liga Campionilor: Rezultatele de miercuri și echipele calificate în optimi appeared first on spotmedia.ro.
Diana Buzoianu, despre zăpada neagră din București: Această poluare ajunge în plămânii noștri # SportMedia
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus că imaginile cu zăpada înnegrită de pe străzile Bucureștiului, apărute după topirea ninsorii record din ultimele zile, arată gradul de poluare din Capitală. Întrebată la Digi24 ce transmit aceste imagini despre calitatea aerului din Capitală, Buzoianu a răspuns că zăpada neagră este „imaginea simbol a poluării din București”, generată … The post Diana Buzoianu, despre zăpada neagră din București: Această poluare ajunge în plămânii noștri appeared first on spotmedia.ro.
Samsung a lansat noile telefoane Galaxy S26: Noutățile pe care le aduc și prețurile la care vor fi vândute (Video) # SportMedia
Samsung Electronics a lansat joi noua gamă Galaxy S26, introducând creşteri de preţ pentru unele modele din Statele Unite şi Coreea de Sud, într-un moment în care costurile explozive ale cipurilor de memorie exercită presiune asupra marjelor producătorului sud-coreean, transmite Reuters. În Statele Unite, Samsung a stabilit preţul modelului de bază Galaxy S26 la 899 … The post Samsung a lansat noile telefoane Galaxy S26: Noutățile pe care le aduc și prețurile la care vor fi vândute (Video) appeared first on spotmedia.ro.
O fetiță în vârstă de 11 ani, diagnosticată cu gripă, a murit miercuri la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vâlcea. Potrivit reprezentanților unității spitalicești, copila a fost adusă la UPU Pediatrie de către părinți în stare foarte gravă și a intrat în stop cardio-respirator. „A venit în șoc în urma unui episod de … The post O fetiță de 11 ani, diagnosticată cu gripă, a murit la UPU appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 26 februarie 2026. The post Horoscop zilnic: 26 februarie appeared first on spotmedia.ro.
Consilier BNR: E nevoie de o reducere substanțială a numărului de localități și de primari. Tăierea de 10% nu-i de ajuns # SportMedia
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, afirmă, în legătură cu reforma administrativă, că este nevoie de „o reorganizare profundă”, o reducere substanţială a numărului de localităţi, de primari, „nu 10%, cât este vorba acum”. Rădulescu a dat exemplul Poloniei, tot o ţară fostă comunistă, care a făcut acest lucru „într-o manieră foarte serioasă” şi „nu a … The post Consilier BNR: E nevoie de o reducere substanțială a numărului de localități și de primari. Tăierea de 10% nu-i de ajuns appeared first on spotmedia.ro.
Grindeanu agită iar coaliția: PSD va decide dacă îl susține pe Bolojan și dacă rămâne în guvern cu USR, care „și-a făcut campanie cu plăcuța suedeză” # SportMedia
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri că va propune un vot intern în PSD pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă va cere alt premier de la PNL. Consultarea va arăta, totodată, dacă social-democrații vor să mai rămână la guvernare cu USR. Votul intern … The post Grindeanu agită iar coaliția: PSD va decide dacă îl susține pe Bolojan și dacă rămâne în guvern cu USR, care „și-a făcut campanie cu plăcuța suedeză” appeared first on spotmedia.ro.
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) a formulat plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu privind responsabilitatea ministerială. Plângerea vizează adoptarea, cu rea-credință, a „Proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a … The post Polițiștii de penitenciare i-au făcut plângere penală lui Bolojan appeared first on spotmedia.ro.
Consilier BNR: Cinci milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale. Nu mai este o joacă # SportMedia
Eugen Rădulescu, consilierul guvenatorului BNR, Mugur Isărescu, avertizează că cinci milioane de români vor fi nevoiți să munească până la vârsta de 70 de ani din cauză că numărul pensionarilor speciali a depăşit 200.000. Potrivit acestuia, „instituția pensiilor speciale este altă formă prin care resursele sunt drenate din economie pentru satisfacția maximă a unor privilegiați”. … The post Consilier BNR: Cinci milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale. Nu mai este o joacă appeared first on spotmedia.ro.
Peste 4.000 de analize la legume, fructe și cereale în 2025. Câte aveau reziduuri de pesticide peste limita maximă admisă # SportMedia
Anul trecut, dintr-un total de 4.092 probe analizate în cadrul Programului Național de Monitorizare a reziduurilor de pesticide în anul 2025, doar 45 au fost neconforme, adică prezentau valori mai mari decât limita maxima admisă (LMA). În controlul oficial au fost verificate 4.092 de probe, iar 4.047 (98,9%) s-au încadrat în limitele maxime admise, în … The post Peste 4.000 de analize la legume, fructe și cereale în 2025. Câte aveau reziduuri de pesticide peste limita maximă admisă appeared first on spotmedia.ro.
Orban trimite trupe pentru a păzi instalațiile energetice ale Ungariei de „amenințări” ucrainene # SportMedia
Ungaria va desfășura soldați și echipamente pentru a proteja infrastructura energetică cheie, pe fondul unei potențiale amenințări ucrainene, a anunțat joi premierul maghiar Viktor Orban, într-o escaladare a tensiunilor legate de perturbarea tranzitului de petrol rusesc. Orban a susținut miercuri, după o reuniune a Consiliului de Apărare al Ungariei, că Ucraina „planifică noi acțiuni” pentru … The post Orban trimite trupe pentru a păzi instalațiile energetice ale Ungariei de „amenințări” ucrainene appeared first on spotmedia.ro.
Trump primește undă verde pentru sala de bal, cu condiția să nu supere vecinul melc de 2 mm # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, a obținut aprobarea autorităților locale din Irlanda pentru a construi o sală de bal cu 320 de locuri la complexul său de golf din Doonbeg, comitatul Clare, însă proiectul poate merge mai departe doar dacă va fi protejată o specie rară de melc, care trăiește în dunele din apropiere. Consiliul local … The post Trump primește undă verde pentru sala de bal, cu condiția să nu supere vecinul melc de 2 mm appeared first on spotmedia.ro.
Cum a ajuns un pensionar special din Poliție, fost membru AUR, la conducerea unei unități strategice a industriei de apărare # SportMedia
Ministrul Economiei, Irineu Darău (USR), l-a numit în funcția de administrator special la Uzina Mecanică Sadu pe fostul șef al IPJ Gorj, Viorel Salvador Caragea, un personaj cu un trecut politic controversat și beneficiar al unei pensii speciale. Decizia a fost justificată de ministru prin experiența profesională a acestuia, însă numirea ridică semne de întrebare, … The post Cum a ajuns un pensionar special din Poliție, fost membru AUR, la conducerea unei unități strategice a industriei de apărare appeared first on spotmedia.ro.
Numărul canadienilor care se înrolează în armată a crescut semnificativ în ultimele luni, pe fondul tensiunilor cu președintele american Donald Trump și al incertitudinii globale, a anunțat ministrul Apărării, David McGuinty. Potrivit oficialului, în ultimele opt luni s-a înregistrat o creștere de 13% a noilor recruți în Forțele Armate Canadiene. „Înrolările sunt în creștere deoarece … The post Val de recrutări în armata canadiană după amenințările lui Trump privind anexarea appeared first on spotmedia.ro.
Bogdan Pîrlog se retrage din cursa pentru șefia DIICOT și o laudă pe Ioana Albani: A avut o prestație convingătoare # SportMedia
Procurorul Bogdan Pîrlog anunță că își retrage candidatura pentru funcția de procuror-șef al DIICOT, însă își menține înscrierea în procedura de selecție pentru postul de procuror general. Decizia a fost comunicată miercuri, printr-o postare pe Facebook, chiar în ziua în care la Ministerul Justiției au loc interviurile pentru șefia DIICOT. „Mă concentrez asupra funcției de … The post Bogdan Pîrlog se retrage din cursa pentru șefia DIICOT și o laudă pe Ioana Albani: A avut o prestație convingătoare appeared first on spotmedia.ro.
Bogdan Stelea știe cine ar trebui să fie portarul titular al României în meciul cu Turcia de pe 26 martie. Stelea a afirmat că Ionuț Radu nu are cum să fie scos din poartă după evoluțiile de la Celta Vigo. ”Pe Ionuț Radu. L-am și văzut în campionatul Spaniei. Apără foarte bine. A avut multe … The post Bogdan Stelea a ales portarul titular al României: „Apără foarte bine” appeared first on spotmedia.ro.
Turiștii care ajung în Barcelona ar putea plăti în curând până la 15 euro pe noapte taxă turistică, după ce autoritățile regionale au decis dublarea acesteia. Măsura, aprobată de Parlamentul Cataloniei, este prezentată ca parte a eforturilor de a combate turismul excesiv și de a finanța construcția de locuințe accesibile, relatează Reuters. Taxa se dublează … The post Barcelona dublează taxa turistică. Ce se întâmplă cu banii colectați appeared first on spotmedia.ro.
Cercetătorii japonezi au prezentat un călugăr robot dotat cu inteligență artificială (AI), Buddharoid, despre care susțin că este capabil să ofere îndrumare spirituală și, posibil, în viitor, să rezolve deficitul de călugări budiști. Robotul a fost antrenat pe baza scrierilor budiste, inclusiv pe cele mai ezoterice, după cum a explicat Universitatea din Kyoto din vestul … The post Buddharoid – Cum arată și ce poate face călugărul robot dotat cu AI (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
Avertismentul lansat de sportivul ucrainean căruia CIO i-a interzis să poarte o cască la Jocurile Olimpice # SportMedia
Sportivul ucrainean Vladislav Gheraskevici (skeleton) a avertizat comunitatea internațională că nu ar trebui să uite impactul războiului purtat de Rusia în țara sa, relatează agenția DPA. ‘Există o anumită oboseală legată de război, iar relatările despre Ucraina nu mai sunt în fruntea listei de priorități. Oamenii nu mai sunt conștienți de ceea ce se întâmplă … The post Avertismentul lansat de sportivul ucrainean căruia CIO i-a interzis să poarte o cască la Jocurile Olimpice appeared first on spotmedia.ro.
Bucureștiul, la un pas de recordul istoric de precipitații în februarie: 110,9 l/mp, de trei ori peste normal # SportMedia
Bucureștiul este foarte aproape de un record istoric de precipitații pentru luna februarie. Potrivit unei analize publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), la stația meteo Filaret s-au acumulat, până la 25 februarie, 110,9 litri pe metru pătrat, ceea ce înseamnă că s-a depășit de peste trei ori norma lunară. „În București până în 25 … The post Bucureștiul, la un pas de recordul istoric de precipitații în februarie: 110,9 l/mp, de trei ori peste normal appeared first on spotmedia.ro.
Starul Lionel Messi, atacantul echipei Inter Miami, a dezvăluit că, în timp ce era la FC Barcelona, a primit oferta de a juca pentru selecționata de fotbal a Spaniei și că a fost ceva ‘ce s-ar fi putut întâmpla’, chiar dacă dorința sa a fost întotdeauna să reprezinte Argentina, informează EFE. ‘La un moment dat, … The post Istoria putea fi diferită: Messi spune că putea juca pentru Spania appeared first on spotmedia.ro.
Cum poate fi ocolită reforma lui Bolojan: Un primar explică „trucul” legal pentru a evita concedierile # SportMedia
Reforma administrației locale, promovată de Guvernul condus de Ilie Bolojan, riscă să fie compromisă chiar înainte de a produce efecte. Primarul pesedist din Galați, Ionuț Pucheanu, susține că edilii au la îndemână un mecanism legal prin care pot evita reducerea posturilor din aparatul public. Într-o intervenție la Digi24, Pucheanu a explicat că primăriile pot înființa … The post Cum poate fi ocolită reforma lui Bolojan: Un primar explică „trucul” legal pentru a evita concedierile appeared first on spotmedia.ro.
Discul vizibil al Soarelui a fost duminică, 22 februarie, perfect lipsit de pete solare pentru prima dată din iunie 2022, ceea ce sugerează că ciclul solar actual s-ar putea îndrepta spre o fază mai calmă. Petele solare sunt zone mai reci de pe suprafața Soarelui, care par mai întunecate în comparație cu împrejurimile lor. Aceste … The post Soarele nu a mai avut nicio pată timp de 2 zile, o premieră în ultimii 4 ani appeared first on spotmedia.ro.
Friedrich Merz și premierul chinez Li Qiang s-au declarat în favoarea unei cooperări mai strânse între cele două țări, cu prilejul primei vizite oficiale la Beijing a cancelarului german, menită să reseteze relațiile pe fondul dezechilibrului comercial în creștere. Merz l-a asigurat pe Li că Germania acordă o mare importanță menținerii și aprofundării schimburilor economice … The post Ce face cancelarul Merz cu 30 de firme în vizită la Beijing appeared first on spotmedia.ro.
Primele orașe care interzic păcănelele, după ce jocurile de noroc au ajuns la mâna primăriilor # SportMedia
Guvernul a mutat decizia privind funcționarea sălilor de jocuri de noroc în curtea autorităților locale, iar primele reacții au apărut deja. La Slatina, primarul anunță interzicerea totală a „păcănelelor”, în timp ce la Miercurea-Ciuc administrația locală pregătește o dezbatere publică pentru a decide dacă și unde vor mai fi permise astfel de activități. Modificările au … The post Primele orașe care interzic păcănelele, după ce jocurile de noroc au ajuns la mâna primăriilor appeared first on spotmedia.ro.
România rămâne campioana inflației în UE, cu scumpiri oficiale mult mai mari decât în restul statelor # SportMedia
Rata anuală a inflației în UE a scăzut până la 2% în ianuarie 2026, de la un nivel de 2,3% în luna precedentă, iar România este în continuare „campioană” în acest domeniu, cu un avans anual al prețurilor de 8,5%, arată datele publicate miercuri de Eurostat. Țările cu cele mai scăzute și cele mai ridicate … The post România rămâne campioana inflației în UE, cu scumpiri oficiale mult mai mari decât în restul statelor appeared first on spotmedia.ro.
În ziua protestului de la Cotroceni, reprezentanții celor trei sindicate din educație au solicitat, miercuri, într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan să inițieze un proiect de reformă a sistemului educațional, care să reunească experți din zona universităților, institutelor de cercetare și academiilor, care, împreună cu organisme de profil și cu actori relevanți ai mediului … The post Lista de 8 cerințe cu care s-au dus profesorii la Nicușor Dan appeared first on spotmedia.ro.
Emma Răducanu a reușit să dea o lovitură financiară majoră. Sportiva cu origini românești a semnat un contract cu firma de echipament sportiv Uniqlo și este noua ambasadoare de brand. Conform informațiilor publicate în presa internațională, Emma Răducanu va câștiga 3.5 milioane de dolari în urma acestui contract. Emma Răducanu se va implica inclusiv în … The post Emma Răducanu dă o lovitură financiară majoră appeared first on spotmedia.ro.
Președintele FIFA, Gianni Infantino, nu este îngrijorat în privința securității Cupei Mondiale de fotbal 2026, în ciuda violențelor din Mexic, generate de moartea unui puternic baron al drogurilor. Conducătorul forului fotbalistic mondial a afirmat că este ‘foarte calm’ și a dat asigurări că ‘totul merge foarte bine, totul va fi fantastic’, într-un interviu acordat AFP … The post Reacția FIFA după incidentele grave din Mexic appeared first on spotmedia.ro.
Zeci de înregistrări FBI lipsesc din dosarele Epstein, inclusiv interviuri cu acuzatorii lui Trump # SportMedia
Zeci de interviuri cu martori FBI din ancheta lui Jeffrey Epstein par să lipsească din dosarele publicate de Departamentul de Justiție (DOJ) luna trecută, inclusiv trei interviuri legate de o femeie care l-a acuzat pe președintele Donald Trump că a agresat-o sexual cu zeci de ani în urmă. Un registru de probe furnizat avocaților asociatei … The post Zeci de înregistrări FBI lipsesc din dosarele Epstein, inclusiv interviuri cu acuzatorii lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
„Miracolul” din Marea Britanie. Primul bebeluș născut după un transplant de uter: „Niciodată nu m-am gândit că ar fi posibil” # SportMedia
O femeie din Kent a trăit crezând că nu va putea avea copii. Născută cu un diagnostic care presupune un uter subdezvoltat sau absent, ea a devenit prima mamă din Marea Britanie care a născut după un transplant de uter primit de la un donator decedat. Fiul ei s-a născut în decembrie și la acel … The post „Miracolul” din Marea Britanie. Primul bebeluș născut după un transplant de uter: „Niciodată nu m-am gândit că ar fi posibil” appeared first on spotmedia.ro.
Trump deschide bătălia pentru Congres. Cum a transformat discursul despre Starea Națiunii într-un test electoral # SportMedia
Discursul despre Starea Națiunii susținut de Donald Trump a fost, formal, un bilanț prezidențial. În realitate, a semănat mai mult cu un miting electoral de anvergură națională, într-un moment în care Casa Albă se confruntă cu o popularitate fragilă și cu perspectiva unor alegeri legislative decisive. BBC notează că intervenția a fost „un apel patriotic” … The post Trump deschide bătălia pentru Congres. Cum a transformat discursul despre Starea Națiunii într-un test electoral appeared first on spotmedia.ro.
O investigație amplă privind posibile fraude în domeniul pariurilor sportive a dus la efectuarea a zeci de percheziții și la audierea mai multor persoane, în cadrul unei acțiuni coordonate de polițiști din mai multe județe. Autoritățile au pus în aplicare 34 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal ce vizează suspiciuni de înșelăciune în … The post Scandal al meciurilor trucate în România: 21 de persoane au fost duse la audieri appeared first on spotmedia.ro.
Primarul Buzăului susține suspendarea permisului pentru neplata amenzilor: Orașul are de recuperat aproximativ 7 milioane de euro # SportMedia
Primarul Buzăului, Constantin Toma de la PSD, susține măsura adoptată de Guvern privind suspendarea permisului de conducere pentru șoferii care nu își plătesc amenzile în termen de 105 zile, arătând că la nivel local sumele restante sunt foarte mari. Edilul a precizat că doar din amenzi de circulație neachitate municipalitatea are de recuperat aproximativ șapte … The post Primarul Buzăului susține suspendarea permisului pentru neplata amenzilor: Orașul are de recuperat aproximativ 7 milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
Agresorii sexuali condamnați nu vor mai avea voie să se angajeze în școli, spitale sau centre de educație și sport – legea merge la promulgare # SportMedia
Agresorii sexuali nu se vor mai putea angaja în şcoli, spitale, centre de îngrijire sau centre de educaţie fizică şi sport, indiferent că sunt publice ori private. Proiectul iniţiat de senatorul USR Ştefan Pălărie a fost de adoptat de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, iar acum merge la promulgare. Este vorba despre condamnaţii … The post Agresorii sexuali condamnați nu vor mai avea voie să se angajeze în școli, spitale sau centre de educație și sport – legea merge la promulgare appeared first on spotmedia.ro.
De ce întârzie CCR motivarea deciziei pe reforma pensiilor magistraților. Legea nu poate fi promulgată # SportMedia
Judecătorii Curții Constituționale nu s-au reunit încă pentru a redacta motivarea deciziei prin care au stabilit, săptămâna trecută, că legea privind reforma pensiilor magistraților, adoptată de Guvernul Bolojan, este constituțională. Decizia a fost luată cu o majoritate de 6 la 3, însă judecătorii nu reușesc să ajungă la un consens în privința conținutului motivării. Din … The post De ce întârzie CCR motivarea deciziei pe reforma pensiilor magistraților. Legea nu poate fi promulgată appeared first on spotmedia.ro.
FCSB anunță ce se întâmplă cu Octavian Popescu, după ce mijlocașul nu a prins niciun minut cu Metaloglobus # SportMedia
Octavian Popescu nu a mai prins niciun minut în meciul pe care FCSB l-a câștigat cu Metaloglobus. Fotbalistul a rămas rezervă neutilizată, fiind pedepsit după ratarea din meciul cu Universitatea Craiova din Cupa României. Mihai Stoica spune că Octavian Popescu are un blocaj mental și are nevoie de o reușită pentru a-și reveni. „La momentul … The post FCSB anunță ce se întâmplă cu Octavian Popescu, după ce mijlocașul nu a prins niciun minut cu Metaloglobus appeared first on spotmedia.ro.
Universitatea Spiru Haret lansează campania de PREÎNSCRIERI ONLINE pentru anul universitar 2026-2027 # SportMedia
Universitatea Spiru Haret dă startul campaniei de preînscrieri online pentru anul universitar 2026–2027, oferind viitorilor studenți oportunitatea de a-și rezerva locul într-o instituție cu tradiție și performanță în învățământul superior românesc. Anul 2026 marchează un moment de referință pentru Universitatea Spiru Haret, care aniversează 35 de ani de la înființare, perioadă în care a format … The post Universitatea Spiru Haret lansează campania de PREÎNSCRIERI ONLINE pentru anul universitar 2026-2027 appeared first on spotmedia.ro.
Cine e Abigail Spanberger, democrata care l-a înfruntat pe Trump în Congres: Președintele a mințit, a găsit țapi ispășitori, a deturnat atenția și nu a oferit soluții reale (Video) # SportMedia
Prima femeie guvernator din istoria statului Virginia, Abigail Spanberger, a susținut replica oficială a democraților la discursul privind Starea Națiunii rostit de președintele american Donald Trump, aflat la al doilea mandat la Casa Albă. Într-un discurs ferm, Spanberger a acuzat administrația republicană că minte, deturnează atenția și agravează problemele economice și de securitate ale americanilor, … The post Cine e Abigail Spanberger, democrata care l-a înfruntat pe Trump în Congres: Președintele a mințit, a găsit țapi ispășitori, a deturnat atenția și nu a oferit soluții reale (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Consumatorii au cerut băncilor în 2024-2025 reducerea costurilor la creditele aflate în derulare # SportMedia
Ultimii doi ani au adus modificări importante în profilul consumatorului care se adresează Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB). Analiza celor 6.434 de cereri de negociere cu băncile/IFN-urile trimise către CSALB în anii 2024 și 2025 arată că profilul consumatorului de servicii financiar-bancare este al unui bărbat din mediul urban, preponderent … The post Consumatorii au cerut băncilor în 2024-2025 reducerea costurilor la creditele aflate în derulare appeared first on spotmedia.ro.
Situația lui Siyabonga Ngezana la FCSB este în continuare incertă. Fundașul central din Africa de Sud a refuzat să se opereze, iar cei de la FCSB sunt sceptici că se vor putea baza pe el în curând. În schimb, Ngezana este convins că va fi pe teren în scurt timp, chiar dacă nu s-a operat. … The post FCSB vine cu vești noi despre Ngezana appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1463 Bloc atacat cu bombă ghidată și oameni prinși sub dărâmături. Rusia poate continua războiul tot anul. SUA avertizează Ucraina (Foto) # SportMedia
În ziua 1463 de război, rușii au continuat atacurile asupra Ucrainei. Noaptea trecută au lansat 115 drone, dar forțele ucrainene de apărare aeriană au reușit să distrugă 95 dintre ele. Patru persoane au fost ucise și două rănite în atacurile rusești în Zaporojie. În ultimele 24 de ore, forțele rusești au efectuat 643 de atacuri … The post Ziua 1463 Bloc atacat cu bombă ghidată și oameni prinși sub dărâmături. Rusia poate continua războiul tot anul. SUA avertizează Ucraina (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
Război politic pe Ilfov: Thuma respinge categoric integrarea în București și cere explicații de la Bolojan # SportMedia
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma (PNL), a reacționat miercuri la declarațiile consilierului premierului, Vlad Gheorghe, privind organizarea unui referendum pentru asimilarea județului Ilfov în București, catalogând propunerea drept „inacceptabilă” și cerând o poziție clară din partea prim-ministrului. „Vreau să îl întreb public pe premierul României dacă este la curent cu declaraţiile subordonatului său la … The post Război politic pe Ilfov: Thuma respinge categoric integrarea în București și cere explicații de la Bolojan appeared first on spotmedia.ro.
Universitatea Politehnica București va avea un nou cămin studențesc în complexul Regie, cu o capacitate de 170 de locuri, care va fi realizat prin intermediul unui proiect cofinanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență. În acest sens Politehnica lansează miercuri proiectul Cămin Studențesc Campus Regie, în cadrul apelului Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești … The post Politehnica București construiește un nou cămin în Regie, cu bani din PNRR appeared first on spotmedia.ro.
Marius Marin se pregătește să prindă cel mai important transfer al carierei. Fotbalistul naționalei României va pleca în vară de la Pisa, după ce îi va expira contractul. Conform As.ro, Marius Marin se află în negocieri avansate cu FC Sevilla, una dintre cele mai importante echipe din Spania. Marius Marin se află de opt ani … The post Marius Marin, pe cale să prindă transferul carierei appeared first on spotmedia.ro.
