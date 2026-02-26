Sector 2 | Școala Gimnazială nr. 32 ar putea intra în programul „Masă sănătoasă”

07:00

Metropola TV, televiziunea de propagandă a lui Florentin Pandele, a avut de la înființare, în august 2020, până la finalul anului 2025 cheltuieli de circa 100 de milioane de lei (aproximativ 20 de milioane de euro). 92% din veniturile totale ale companiei din spatele Metropola TV provin de la entități publice din Ilfov.