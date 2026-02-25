Metrorex | Licitație publică de peste 5 milioane de euro pentru cartele magnetice, carduri contactless reîncărcabile și carduri contactless ultralight
25 februarie 2026
Un acord de doi ani ar putea fi încheiat de Metrorex pentru furnizarea de cartele și carduri de metrou inteligente. Licitatatia publică de peste 5 milioane de euro a fost lansată în SEAP. Proiectul are denumirea „Cartele magnetice, carduri contactless reîncărcabile și carduri contactless ultralight termosensibile”, iar valoarea totală estimată este de 25.006.000 de lei, puțin peste […] The post Metrorex | Licitație publică de peste 5 milioane de euro pentru cartele magnetice, carduri contactless reîncărcabile și carduri contactless ultralight appeared first on Buletin de București.
Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” găzduiește evenimentul Târg de Mărțișor la „Tănase”. Activitățile au loc în perioada 27 februarie – 1 martie 2026. La târg, vizitatorii vor găsi mărțișoare lucrate manual de artizani locali, creații variate, de la modele inspirate din tradiție la interpretări moderne. Târgul de Mărțișor la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” are loc între […] The post Târg de Mărțișor la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” appeared first on Buletin de București.
Presiune maximă pe magistrala „administrativă” de la ELCEN | Fostul director general, acuzat de corupție, reangajat la Controlul Calității Managementului. Crețu: „Nu înțeleg care e știrea” # Buletin de București
După ce şi-a pierdut funcţia de director general, în urma interdicției impuse de procurorii anticorupție, Claudiu Creţu, absolvent de Drept și Teologie, și-a reluat activitatea în cadrul ELCEN, pe o nouă poziţie: „responsabil cu asigurarea calității pentru activitatea de management integrat”. Asta, în timp ce dosarul penal în care este acuzat de procurorii anti-corupție de […] The post Presiune maximă pe magistrala „administrativă” de la ELCEN | Fostul director general, acuzat de corupție, reangajat la Controlul Calității Managementului. Crețu: „Nu înțeleg care e știrea” appeared first on Buletin de București.
Jocuri de putere. Ciucu a reușit să obțină o majoritate în Consiliul General al Capitalei, printr-o mutare la Primăria Sectorului 6. Cum contra-atacă PSD # Buletin de București
Ciprian Ciucu a reușit să formeze o majoritate simplă în favoarea sa în Consiliul General al Municipiului București, potrivit informațiilor Buletin de București. Alianța care îl sprijină este însă una extrem de fragilă, pentru că dispune de doar un vot în plus față de Opoziție. Prima ședință de Consiliu General al Municipiului București de când […] The post Jocuri de putere. Ciucu a reușit să obțină o majoritate în Consiliul General al Capitalei, printr-o mutare la Primăria Sectorului 6. Cum contra-atacă PSD appeared first on Buletin de București.
Thuma „s-a înțeles“ cu turcii pentru dezvoltarea Ilfovului: „Întreaga comunitate are de câștigat“ # Buletin de București
Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, „s-a înțeles” cu investitorii turci pentru dezvoltarea Ilfovului, pe fondul conflictului pe tema alocărilor bugetare pentru 2026. Luna trecută, acesta a acuzat că există un dezechilibru între taxele plătite de ilfoveni și sumele care revin în comunitate. În cursul zilei de marți, 24 februarie, acesta a avut o întâlnire cu […] The post Thuma „s-a înțeles“ cu turcii pentru dezvoltarea Ilfovului: „Întreaga comunitate are de câștigat“ appeared first on Buletin de București.
Metrorex pregătește extinderea Magistralei M3 cu opt stații în vestul Capitalei # Buletin de București
Metrorex pregătește un proiect care presupune dezvoltarea rețelei de metrou în zona București Vest prin extinderea Magistralei M3. Proiectul este inclus în „Programului investițional de dezvoltare a infrastructurii de transport pentru perioada 2021 – 2030”, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1312/2021. În prezent, Metrorex se află la stadiul de elaborare a documentațiilor privind construirea […] The post Metrorex pregătește extinderea Magistralei M3 cu opt stații în vestul Capitalei appeared first on Buletin de București.
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a lansat, în cursul acestei luni, licitația pentru dezvoltarea și operarea a două saloane moderne Business din cadrul Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București. Cele două Business lounge-uri vor fi amplasate în Terminalul Plecări și vor avea o suprafață totală de 608,80 de metri pătrați. Un salon se va afla în […] The post Licitație pentru două saloane moderne Business la aeroportul Otopeni appeared first on Buletin de București.
Lucrările la autostrada A7 către Moldova continuă și pe timp de iarnă. Ce s-a mai făcut pe tronsonul Adjud-Bacău # Buletin de București
Șantierul de pe autostrada A7 către Moldova a fost deschis și pe timp de iarnă. Chiar dacă condițiile meteorologice au fost și sunt încă dificile, lucrările au continuat între Adjud și Bacău, anunță Ministerul Transporturilor. Tronsonul acesta are o lungime totală de aproximativ 46 km, după cum urmează: „Pe cele două loturi cuprinse între Adjud […] The post Lucrările la autostrada A7 către Moldova continuă și pe timp de iarnă. Ce s-a mai făcut pe tronsonul Adjud-Bacău appeared first on Buletin de București.
Mai multe străzi, din Sectorul 2 al municipiului București au rămas fără gaze, marți, 24 februarie. Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze, din cauza unei avarii. „Ca urmare a unui defect depistat la rețeaua de distribuție a gazelor naturale amplasată pe strada Barbu Văcărescu, din sectorul 2 al municipiului București, pentru a pune consumatorii în siguranță, […] The post Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze pe mai multe străzi, din Sectorul 2 appeared first on Buletin de București.
Călin Georgescu a ajuns la Poliția Buftea într-o mașină de 30.000 de euro, cu șofer. Ulterior, a dat autografe pe cojoacele unor ciobani # Buletin de București
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a ajuns marți, 24 februarie, la sediul Poliției Buftea într-un autoturism nou, de 30.000 de euro, cu șofer. Vizita la secția din județul Ilfov are la bază o obligație legală strictă. Inculpatul trebuie să se prezinte periodic în fața autorităților pentru a respecta măsura controlului judiciar. Imagini surprinse […] The post Călin Georgescu a ajuns la Poliția Buftea într-o mașină de 30.000 de euro, cu șofer. Ulterior, a dat autografe pe cojoacele unor ciobani appeared first on Buletin de București.
Peste 150 de amenzi pentru Romprest. Operatorul nu a deszăpezit străzile secundare din Sectorul 1 # Buletin de București
Operatorul de salubritate Romprest a primit mai bine de 150 de amenzi după ce nu a îndeplinit obligației de a deszăpezi străzile secundare din Sectorul 1. Dosarele pentru sancționare au fost întocmite în urma verificărilor pe care Poliția Locală Sector 1 le-a efectuat în teren și a sesizărilor transmise de bucureșteni, anunță Primăria. Termenul pe […] The post Peste 150 de amenzi pentru Romprest. Operatorul nu a deszăpezit străzile secundare din Sectorul 1 appeared first on Buletin de București.
Ciprian Ciucu, despre proiectul propus de Daniel Băluță privind diminuarea facturilor la căldură: „Creează un precedent periculos” # Buletin de București
Primarul general Ciprian Ciucu a reacționat după ședința extraordinară a Consiliului General de marți, 24 februarie. Din cauza numărului mic de consilieri prezenți, nu a fost întrunit cvorumul de ședință, la care s-a prezentat inclusiv Daniel Băluță, primarul Sectorului 4. Ciprian Ciucu nu a fost prezent la ședința de marți. Edilul este acuzat de Daniel […] The post Ciprian Ciucu, despre proiectul propus de Daniel Băluță privind diminuarea facturilor la căldură: „Creează un precedent periculos” appeared first on Buletin de București.
Vicepreședinta PNL Sector 2 își dă demisia din funcție. Decizia, în mijlocul scandalului privind „epurarea” filialelor de oamenii lui Thuma # Buletin de București
Tensiunile interne din filiala bucureșteană a Partidului Național Liberal ating un prag critic. Violeta Vijulie, fost președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și-a anunțat luni demisia din funcția de vicepreședinte al organizației Sector 2. Decizia vine în plin conflict deschis între tabăra premierului Ilie Bolojan și gruparea coagulată în jurul președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert […] The post Vicepreședinta PNL Sector 2 își dă demisia din funcție. Decizia, în mijlocul scandalului privind „epurarea” filialelor de oamenii lui Thuma appeared first on Buletin de București.
Scandal în Consiliul General cu amenințări de plângeri penale. Daniel Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu că blochează proiectul „Plătești câtă căldură primești” # Buletin de București
Președintele PSD, Daniel Blăuță, îl acuză pe Ciprian Ciucu de abuz pentru că ar fi blocat proiectul de hotărâre privind diminuarea facturilor la căldură. Consilierii PSD și PUSL s-au prezentat la ședință Consiliului General al Municipiului București (CGMB) putând tricouri cu mesajul „Nu primești, nu plătești”. Primarul general nu a ar fi fat curs proiectului […] The post Scandal în Consiliul General cu amenințări de plângeri penale. Daniel Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu că blochează proiectul „Plătești câtă căldură primești” appeared first on Buletin de București.
Tren de metrou defect pe Magistrala 2. Pasagerii au fost dați jos | Club feroviar # Buletin de București
Un tren de metrou defect le-a dat bătăi de cap, marți dimineață, atât angajaților Metrorex, cât și pasagerilor de pe Magistrala 2, scrie Club feroviar. Un tren s-a defectat la stația Constantin Brâncoveanu, iar pasagerii au fost dați jos pe o singură ușă, pentru că celelalte nu funcționau. Mecanicul nu a știut să explice care […] The post Tren de metrou defect pe Magistrala 2. Pasagerii au fost dați jos | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
Primăria Capitalei vrea să radieze Expo Arte. Ce se întâmplă cu sediul-mansardă de 150.000 de euro # Buletin de București
Primăria Capitalei, prin edilul Ciprian Ciucu, face o nouă încercare de desființare a Centrului Cultural Expo Arte, prin transferul activității către ARCUB. Proiectul de hotărâre inițiat de primarul general se afla pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), pentru ședința din data de 26 februarie. Același proiect a fost respins de […] The post Primăria Capitalei vrea să radieze Expo Arte. Ce se întâmplă cu sediul-mansardă de 150.000 de euro appeared first on Buletin de București.
VIDEO | „Super-președintele” Federației Greenfield, fost membru USR București, către un activist: „Zi mersi că nu te calc în picioare” # Buletin de București
Un cetățean aflat la plimbare în Pădurea Băneasa a fost amenințat verbal, în timp ce filma utilaje care deszăpezeau drumul forestier deschis pentru „super-locuitorii” din Greenfield. Activistul a fost amenințat de Cătălin Diaconescu, președintele Federația Greenfield și fost membru USR București. „Zi mersi că nu te calc în picioare”, i-a spus Diaconescu activistului, într-o înregistrare […] The post VIDEO | „Super-președintele” Federației Greenfield, fost membru USR București, către un activist: „Zi mersi că nu te calc în picioare” appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Două terenuri private ar putea fi transformate în parcări de reședință # Buletin de București
Două noi parcări de reședință ar putea fi amenajate în Sectorul 1, potrivit unor proiecte de hotărâre supuse la vot în Consiliul Local. Ambele au în vedere achiziționarea unor terenuri private pentru a fi transformate în locuri de parcare destinate locuitorilor din zonele respective. În cazul primului proiect de hotărâre, care presupune achiziționarea unui imobil […] The post Sector 1 | Două terenuri private ar putea fi transformate în parcări de reședință appeared first on Buletin de București.
Trei școli ar putea fi extinse și consolidate, în Sectorul 1, potrivit mai multor proiecte de hotărâre ale consiliului local. Documentele de aprobare ale proiectelor așteaptă să treacă de votul consilierilor locali din ședința de joi, 26 februarie. Dacă vor fi adoptate cele trei proiecte aferente fiecărei școli, mai multe șantiere ar urma să înceapă […] The post Sector 1 | Trei școli ar putea fi extinse și consolidate appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Se înființează Consiliul Local al Tinerilor. Structura ar urma să aibă rol consultativ # Buletin de București
Se înființează Consiliul Local al Tinerilor în Sectorul 1, potrivit unui proiect de hotărâre. Structura ar urma să aibă rol consultativ și ar putea fi compusă din adolescenți cu vârsta cuprinsă între 16 și 19 ani. Proiectul așteaptă votul consilierilor locali în ședința din 26 februarie. Inițiatorii proiectului motivează înaintarea acestuia prin faptul că „tinerii […] The post Sector 1 | Se înființează Consiliul Local al Tinerilor. Structura ar urma să aibă rol consultativ appeared first on Buletin de București.
Bilanț de Dragobete: Ilfov bifează unicul spor natural pozitiv din țară pe seama tinerilor care părăsesc Bucureștiul # Buletin de București
În anul 2025, rata sporului natural a fost negativă în aproape toată România, conform unui studiu realizat de Institutul Național de Statistică (INS). Pe harta sporului natural realizată de ECOTECA – Colecția de Verde, putem observa că județul Ilfov este singurul unde sporul natural a fost mai mare de 0. Mai precis, datele arată că […] The post Bilanț de Dragobete: Ilfov bifează unicul spor natural pozitiv din țară pe seama tinerilor care părăsesc Bucureștiul appeared first on Buletin de București.
ANALIZĂ | Televiziunea de propagandă a lui Pandele a înghițit peste 20 milioane de euro din bani publici, în cinci ani de funcționare. Metropola TV are datorii uriașe și este pe locul 79 din 81 în topul stațiilor auditate # Buletin de București
Metropola TV, televiziunea de propagandă a lui Florentin Pandele, a avut de la înființare, în august 2020, până la finalul anului 2025 cheltuieli de circa 100 de milioane de lei (aproximativ 20 de milioane de euro). 92% din veniturile totale ale companiei din spatele Metropola TV provin de la entități publice din Ilfov. Cea mai […] The post ANALIZĂ | Televiziunea de propagandă a lui Pandele a înghițit peste 20 milioane de euro din bani publici, în cinci ani de funcționare. Metropola TV are datorii uriașe și este pe locul 79 din 81 în topul stațiilor auditate appeared first on Buletin de București.
În perioada 25 februarie – 1 martie 2026, la Muzeul Țăranului Român, are loc Târgul Mărțișorului. Evenimentul are loc curtea interioară a MNȚR, holul de intrare – Studioul Horia Bernea. „De un sfert de secol, în ajun de 1 martie, Muzeul Național al Țăranului Român spune povestea mărțișorului în nenumărate feluri câștigând astfel pariul cultural cu […] The post Târgul Mărțișorului, la Muzeul Țăranului Român appeared first on Buletin de București.
O clădire nouă va fi construită, la Universitatea Politehnică, din București. Sediul va costă 49.836.906,84 RON echivalentul a peste 9,9 milioane de euro. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională. Contribuția Uniunii Europene este de 39.806.222,80 RON. Clădirea va fi destinata spațiilor de educație și cercetare, inclusiv amfiteatre, săli de curs, […] The post Clădire nouă, de aproape 10 milioane de euro, la Politehnica București appeared first on Buletin de București.
Amenzi de 44.000 de lei pentru comercianții și asociațiile de proprietari care nu au deszăpezit trotuarele, în centrul Capitalei # Buletin de București
Poliția Locală a Municipiului București a aplicat amenzi în valoare totală de 44.000 de lei pentru comercianții care nu au deszăpezit trotuarele, în urma ninsorii de la finalul săptămânii trecute. Au fost verificate zonele centrale din Capitală. Comercianții, asociațiile de proprietari și persoanele care locuiesc la case au obligația legală de a curăța zăpada de […] The post Amenzi de 44.000 de lei pentru comercianții și asociațiile de proprietari care nu au deszăpezit trotuarele, în centrul Capitalei appeared first on Buletin de București.
O rută directă de la aeroportul Otopeni către Croația va fi suspendată în sezonul estival 2026 | Boardinpass # Buletin de București
În sezonul de vară al acestui an, o rută de la aeroportul Otopeni către Croația, pe aeroportul din Split, nu va mai fi operată, scrie BoardingPass. Compania Croatia Airlines a decis să suspende operarea zborurilor sezoniere dintre Split și București, rută introdusă în sezonul estival 2022 și menținută ulterior în fiecare an. Pentru sezonul de […] The post O rută directă de la aeroportul Otopeni către Croația va fi suspendată în sezonul estival 2026 | Boardinpass appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Screening pentru mai multe boli, la Complexul Multifuncțional Caraiman. Care este programul pe luni # Buletin de București
Un plan nou de screening pentru mai multe boli ar putea fi implementat pe parcursul anului 2026 la Complexul Multifuncțional Caraiman. Proiectul de hotărâre va ajunge pe masa consilierilor locali pentru a fi supus la vot joi, pe data de 26 februarie. Care este programul pe luni pentru screening pentru mai multe boli Dacă textul […] The post Sector 1 | Screening pentru mai multe boli, la Complexul Multifuncțional Caraiman. Care este programul pe luni appeared first on Buletin de București.
Sector 3 | Primăria împrumută încă 60 de milioane de euro. Pe ce va cheltui banii # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 mai împrumută încă 60 de milioane de euro de la CEC Bank SA. Un proiect în acest sens va fi supus la votul consilierilor locali în ședința de miercuri, 25 februarie. Proiectul prevede majorarea unui credit contractat în 2015, de la CEC Bank SA, cu 300 de milioane de lei, echivalentul a […] The post Sector 3 | Primăria împrumută încă 60 de milioane de euro. Pe ce va cheltui banii appeared first on Buletin de București.
REPORTAJ | „Câinele afară, criminalii-n cușcă”. Cum a arătat protestul pentru drepturile animalelor # Buletin de București
În Parcul Izvor, duminică după-amiază, protestul pentru drepturile animalelor s-a desfășurat la limita dintre activism și patinaj artistic. Pe jos, în tot parcul, era gheață, multă, alunecoasă. Oamenii au scandat cu mâinile în buzunare și cu pașii foarte calculați. În fundal, tăcut și perfect imperturbabil, stă Palatul Parlamentului. În față, aproximativ o mie de persoane […] The post REPORTAJ | „Câinele afară, criminalii-n cușcă”. Cum a arătat protestul pentru drepturile animalelor appeared first on Buletin de București.
Sector 5 | „Parcul Șinei” intră în faza de studiu de fezabilitate. Proiectul așteaptă votul în Consiliul Local # Buletin de București
„Parcul Șinei”, proiectul care vizează amenajarea unui parc liniar între stațiile Cotroceni și Progresul, după modelul celui din Sectorul 6, mai face un pas. Studiul de fezabilitate va fi supus la vot în Consiliul Local Sector 5, la ședința din 26 februarie. Documentația proiectului de hotărâre vizează aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici […] The post Sector 5 | „Parcul Șinei” intră în faza de studiu de fezabilitate. Proiectul așteaptă votul în Consiliul Local appeared first on Buletin de București.
Ciprian Ciucu mai încearcă o dată să obțină un audit la STB și Termoenergetica. Prima dată, Consiliul General s-a opus # Buletin de București
Primarul general Ciprian Ciucu mai încearcă o dată să obțină dreptul de a face audit la STB și Termoenergetica, companii aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București (CGMB), după ce în luna ianuarie consilieri generali ai PSD, PUSL și AUR i-au respins solicitarea. Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de audit extern […] The post Ciprian Ciucu mai încearcă o dată să obțină un audit la STB și Termoenergetica. Prima dată, Consiliul General s-a opus appeared first on Buletin de București.
Sector 2 | Rareș Hopincă prea modelul lui Negoiță și înființează o societate comercială a Primăriei, pentru „lucrări de infrastructură” # Buletin de București
Primarul Sectorului 2 dorește să înființeze o societate comercială a Primăriei, care să se ocupe de lucrări de infrastructură. Rareș Hopincă susține că a luat această decizie după ce a constatat că, în sistemul actual, cu firme private, „intervențiile lente și lipsa locurilor de parcare în cartierele aglomerate”. Un proiect de hotărâre în acest sens […] The post Sector 2 | Rareș Hopincă prea modelul lui Negoiță și înființează o societate comercială a Primăriei, pentru „lucrări de infrastructură” appeared first on Buletin de București.
Locuitorii orașului scapă de ninsori, însă meteorologii anunță că urmează câteva zile cu ploaie în București. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza specială, valabilă până miercuri, 25 februarie 2026. În perioada 23-25 februarie, temperatura înregistrată va fi mai apropiată de normalul pentru această perioadă din an. Prognoza specială pentru București Luni, 23 februarie […] The post Prognoză specială pentru București. ANM anunță zile cu ploaie în Capitală appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Unde pot fi semnalate străzile secundare pe care nu s-a deszăpezit. Romprest a depășit termenul maxim # Buletin de București
Bucureștenii din Sectorul 1 au la dispoziție mai multe numere de telefon la care pot suna pentru a semnala străzile secundare pe care Romprest nu a deszăpezit. Termenul maxim pe care operatorul de salubrizare îl avea la dispoziție pentru a interveni în aceste zone a expirat, după cum anunță Primăria. Rompres a avut timp până […] The post Sector 1 | Unde pot fi semnalate străzile secundare pe care nu s-a deszăpezit. Romprest a depășit termenul maxim appeared first on Buletin de București.
Avertisment Infotrafic pentru șoferi: „Ceață densă pe Autostrada Bucureștiului, A1 și A2, adaptați viteza” # Buletin de București
Circulația pe Autostrada Bucureștiului (A0), Autostrada Soarelui (A2) și Autostrada București-Pitești (A1) este îngreunată în această dimineață de ceață densă. În acest context, șoferii sunt sfătuiți să circule prudent și să reducă viteză, transmite Centrul Infotrafic. Vizibilitatea este redusă, în anumite zone izolate viind chiar de sub 50 de metri. Ceață densă pe Autostrada Bucureștiului, […] The post Avertisment Infotrafic pentru șoferi: „Ceață densă pe Autostrada Bucureștiului, A1 și A2, adaptați viteza” appeared first on Buletin de București.
Fostul prefect al Capitalei și președintele USR Sector 6 îl acuză pe Ciprian Ciucu că „cenzurează” consilierii generali # Buletin de București
Alin Stoica, fost prefect al Capitalei și actual deputat de București și președinte al filialei USR Sector 6, a lansat un atac dur la adresa primarului general. Stoica susține că edilul a emis o notă de serviciu abuzivă, prin care ar impune control strict asupra tuturor informațiilor cerute de consilierii generali. Această măsură ar limita […] The post Fostul prefect al Capitalei și președintele USR Sector 6 îl acuză pe Ciprian Ciucu că „cenzurează” consilierii generali appeared first on Buletin de București.
Peste 30.000 de lei amenzi, după meciul Dinamo – Rapid. 24 de sancțiuni au fost date, după partida de sâmbătă, potrivit Jandarmerie Capitalei. Valoarea totală a amenzilor se ridică la 34.125 de lei. Dintre aceste amenzi de peste 30.000 de lei, o sancţiune contravențională, în valoare de 10.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv. […] The post Amenzi de peste 30.000 de lei, după meciul Dinamo-Rapid appeared first on Buletin de București.
Sector 6 | Familiile cu posibilități financiare reduse ar putea primi sprijin financiar pentru creșterea copiilor # Buletin de București
Familiile cu posibilități financiare reduse ar putea primi sprijin financiar pentru creșterea copiilor, în Sectorul 6. Proiectul de hotărâre ce prevede acordarea mai multor tichete pe suport electronic și a unor sume de bani va fi supus la vot joi, 26 februarie, în ședința consiliului local. Astfel, dacă va fi adoptată, anexa proiectului de hotărâre […] The post Sector 6 | Familiile cu posibilități financiare reduse ar putea primi sprijin financiar pentru creșterea copiilor appeared first on Buletin de București.
Mai multe zone din București rămân fără apă rece între 23 – 26 februarie. Furnizarea se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție, potrivit APA NOVA. Zonele din București care rămân fără apă rece Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 6 CITEȘTE ȘI: Sector 5 | Educație prin sport la Colegiul Tehnic Energetic. Proiectele […] The post Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece săptămâna aceasta appeared first on Buletin de București.
Sector 2 | Noi costuri pentru îngrijirea persoanelor vârstnice. Proiectul așteaptă votul consilierilor locali # Buletin de București
Noi costuri pentru îngrijirea persoanelor vârstnice ar urma să fie aplicate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în Sectorul 2. Proiectul pentru aprobarea noilor cheltuieli așteaptă votul consilierilor locali, în ședința de joi, 26 februarie. Dacă documentul va trece de votul consiliului local, costurile medii lunare pentru întreținerea persoanelor încadrate cu […] The post Sector 2 | Noi costuri pentru îngrijirea persoanelor vârstnice. Proiectul așteaptă votul consilierilor locali appeared first on Buletin de București.
Intervenție de urgență, pe Aeroportul Otopeni. O aeronavă care plecase spre Egipt s-a întors la sol # Buletin de București
Intervenție de urgență, pe Aeroportul Otopeni. O aeronava a companiei HiSky, care plecase spre Egipt, s-a întors la sol. Avionul a avut probleme de presurizare. Aeronave care opera pe ruta București – Hurghada (Egipt). La bord s-au aflat 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului. Echipajul a decis revenirea pe aeroportul din București, iar […] The post Intervenție de urgență, pe Aeroportul Otopeni. O aeronavă care plecase spre Egipt s-a întors la sol appeared first on Buletin de București.
Președintele Consiliului Județean Ilfov amenință Bucureștiul cu o criză a gunoaielor și a construcției de locuințe, dacă Ciucu taie subvenția pentru transportul metropolitan # Buletin de București
Președintele Consiliului Județean Ilfov, liberalul Hubert Thuma, a ieșit duminică seara cu un atac dur la adresa colegului său de partid, primarul general Ciprian Ciucu, supărat pe intenția acestuia de a tăia subvenția pe care Capitala o plătește pentru transportul metropolitan. Hubert Thuma amenință deschis Bucureștiul cu o criză a gunoaielor și a construcției de […] The post Președintele Consiliului Județean Ilfov amenință Bucureștiul cu o criză a gunoaielor și a construcției de locuințe, dacă Ciucu taie subvenția pentru transportul metropolitan appeared first on Buletin de București.
29 de permise de conducere au fost reținute în Capitală, azi-noapte. Au fost aplicate amenzi de peste 60.000 de lei # Buletin de București
29 de permise de conducere au fost reținute în Capitală, azi-noapte, potrivit unui comunicat de presă al Brigăzii Rutiere din Capitală. Tot în noaptea de 21 spre 22 februarie au fost aplicate și amenzi al căror cuantum total depășește suma de 60.000 de lei. „Având în vedere avertizările meteorologice emise pentru Municipiul București, pentru prevenirea […] The post 29 de permise de conducere au fost reținute în Capitală, azi-noapte. Au fost aplicate amenzi de peste 60.000 de lei appeared first on Buletin de București.
Musicalul „Cocoșatul de la Notre Dame”, la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” # Buletin de București
Musicalul „Cocoșatul de la Notre Dame”, se joaca la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, pe 19 Martie 2026, de la ora 19:00. Spectacolul este o adaptare a producţiei Theater du Soleil. Reprezentația este o adaptare de Sergiu Roban și Iulia Miulescu, un musical live, în limba română. Spectatorii vor avea parte de momente de dans […] The post Musicalul „Cocoșatul de la Notre Dame”, la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” appeared first on Buletin de București.
Se întrerupe curentul electric în București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 23 februarie –1 martie 2026, în mai multe zone din București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Marți, 24.02.2026 CITEȘTE ȘI: Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în […] The post Se întrerupe curentul electric în București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
Cafeneaua BdB | Ionuț Schmidt, UX Designer: „Jocurile arată foarte multe și despre dorințele noastre.” # Buletin de București
Ionuț Schmidt este Lead UX Designer la Amber Studio, o adevărată „fabrică” dedicată jocurilor video. Acesta se ocupă în principal cu îmbunătățirea experienței jucătorilor, astfel încât sutele și miile de oameni care ajung să pună mâna pe jocurile în care se implică să poată petrece un timp calitativ în lumea imaginară concepută de colegii lui. […] The post Cafeneaua BdB | Ionuț Schmidt, UX Designer: „Jocurile arată foarte multe și despre dorințele noastre.” appeared first on Buletin de București.
Bucureștiul, printre cele mai accesibile capitale europene la costul de trai, dar cel mai scump oraș din România # Buletin de București
Bucureștiul se numără în continuare printre cele mai accesibile orașe din lume din perspectiva costului de trai al locuitorilor, potrivit raportului „Cost of Living Index by City 2026”, realizat de Numbeo, o bază de date colaborativă la nivel global, scrie wall-street.ro. Indicele costului de trai din Capitală este de 46,3. Într-un top de 479 de […] The post Bucureștiul, printre cele mai accesibile capitale europene la costul de trai, dar cel mai scump oraș din România appeared first on Buletin de București.
Ninsoarea reprogramează evenimentul „Dragobete- Ziua Îndrăgostiților la Români”, de la Muzeul Satului # Buletin de București
„Dragobete- Ziua Îndrăgostiților la Români”, eveniment organizat de Muzeul Satului Dimitrie Gusti, va fi reprogramat în perioada 28 februarie- 8 martie 2026. Măsura a fost luată din cauza ninsorilor din acest weekend. Târgul meșterilor populari, la Muzeul Satului Târgul meșterilor populari se va desfășura în perioada 28 februarie- 8 martie 2026 iar spectacolul de muzică […] The post Ninsoarea reprogramează evenimentul „Dragobete- Ziua Îndrăgostiților la Români”, de la Muzeul Satului appeared first on Buletin de București.
Sector 5 | Educație prin sport la Colegiul Tehnic Energetic. Proiectele se vor derula în colaborare cu Palatul Copiilor și CSM București # Buletin de București
Educație prin sport la Colegiul Tehnic Energetic din Sectorul 5. Proiectele se vor derula în colaborare cu Palatul Copiilor și CSM București. Acestea vor fi supuse la votul consilierilor locali în ședința ordinară de joi, 26 februarie 2026. Dacă cele două proiecte vor trece de etapa votului, în incinta Colegiului Tehnic Energetic, cele două instituții […] The post Sector 5 | Educație prin sport la Colegiul Tehnic Energetic. Proiectele se vor derula în colaborare cu Palatul Copiilor și CSM București appeared first on Buletin de București.
