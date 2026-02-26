Grindeanu refuză din nou să spună când scoate facturile Nordis. În schimb acuză presa că a luat bani de la Nordis: ”Eu n-am știut-o pe Laura Vicol înainte de a intra în Parlament” – VIDEO

13:10

Warner Bros. Discovery a anunțat că Paramount a majorat prețul ofertei sale de preluare la 31 de dolari pe acțiune, ceea ce ar putea pregăti scena pentru un nou război al ofertelor cu Netflix pentru viitorul gigantului de la Hollywood. Oferta Paramount se situase anterior la 30 de dolari pe acțiune încă din decembrie – […]