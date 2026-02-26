Majorarea chiriilor sociale, pe ordinea de zi a Consiliului General al Capitalei. Pornesc de la 115 lei pe lună
StirileProtv.ro, 26 februarie 2026 07:30
Consiliul General al Municipiului București se întrunesc joi de la ora 10:00 într-o ședință tensionată, după ce grupul PSD a anunțat marți intrarea în grevă.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 10 minute
07:40
Mobilizare impresionantă în Phenian. Kim Jong Un a scos armata în stradă, după ultimul său triumf | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Regimul de la Phenian a organizat o defilare militară cu ocazia Congresului Partidului Muncitorilor (unic), care s-a încheiat miercuri, potrivit presei oficiale, relatează AFP.
Acum 30 minute
07:30
Ilie Bolojan se întâlnește la Bruxelles cu Ursula von der Leyen. Banii din PNRR pentru reforma pensiilor speciale, pe agendă # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită de lucru la Bruxelles, ocazie cu care va discuta cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Pe agenda discuțiilor se va afla situația banilor din PNRR pentru reforma pensiilor speciale.
07:30
07:20
Interviuri decisive pentru șefia Parchetelor. Cinci candidați vizează funcția de adjunct la DIICOT # StirileProtv.ro
Interviurile pentru desemnarea conducerilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT, se încheie joi cu cei cinci candidaţi înscrişi pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Acum o oră
07:10
Kim Jong Un: Coreea de Nord ar putea „să se înțeleagă bine” cu SUA dacă statutul său nuclear este recunoscut # StirileProtv.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că Phenianul s-ar putea „înţelege bine” cu Statele Unite, cu condiţia ca statutul său nuclear să fie recunoscut.
Acum 12 ore
22:50
Un bărbat din București a fost reţinut pentru înşelăciuni cu tirbuşoane. Cum a păcălit mai multe persoane să îi dea bani # StirileProtv.ro
Un bucureştean de 45 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Piteşti pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de înşelăciune, el fiind suspectat că a determinat mai multe persoane să-i dea sume de bani în schimbul unor tirbuşoane.
22:30
Ministrul Mediului, despre zăpada înnegrită de pe străzile Capitalei: „Poluare care ajunge în plămânii oamenilor” # StirileProtv.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că, deși calitatea aerului în București s-a îmbunătățit, poluarea rămâne o problemă, iar particulele vizibile în zăpada înnegrită ajung mai întâi în plămânii oamenilor.
22:00
Islanda va pregăti un referendum pentru reluarea negocierilor de aderare la UE, după o pauză de 13 ani # StirileProtv.ro
Islanda va organiza în lunile următoare un referendum pe tema aderării la Uniunea Europeană, a declarat miercuri prim-ministrul Kristrun Frostadottir, cu prilejul unei conferinţe de presă în Polonia, transmite Reuters.
21:30
Horoscop 26 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu retușuri. O să avem prilejul să reparăm niște greșeli, cu ajutorul lui Mercur, pentru că este retrograd până pe 3 martie. O să primim o a doua șansă.
21:20
O pasageră care călătorea fără bilet a lovit un conductor într-un tren spre Berlin. Circulația a fost oprită # StirileProtv.ro
O pasageră aflată la bordul unui tren de mare viteză german, care călătorea spre Berlin fără bilet valabil, a lovit puternic un conductor când acesta i-a spus să coboare din tren, provocând întreruperea circulației, a anunțat poliția locală miercuri.
21:20
Cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare sunt din Europa. Destinații de top pentru gurmanzi # StirileProtv.ro
Italia domină topul destinațiilor culinare din lume, cu șapte orașe incluse în clasamentul celor mai bune locuri pentru experiențe gastronomice și cursuri de gătit.
21:10
O mare companie aviatică care activează în Românie întrerupe rezervarea de zboruri # StirileProtv.ro
Transportatorul aerian Wizz Air va întrerupe, temporar, în perioada 25 - 26 februarie, accesul la platformele sale de rezervări şi servicii digitale pentru clienţi pentru actualizarea sistemelor digitale, se arată într-un comunicat de presă al companiei.
20:50
Un actor câștigător de Oscar a confirmat că va juca în continuarea filmului ”Heat”, alături de Leonardo DiCaprio # StirileProtv.ro
Un alt actor câștigător al premiului Oscar se alătură lui Leonardo DiCaprio pentru continuarea filmului de succes ”Heat”, regizat de Michael Mann în 1995.
20:50
Plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan. Sindicatele din penitenciare îl acuză de abuz în serviciu # StirileProtv.ro
Sindicatele din penitenciare anunţă, miercuri, că au formulat plângere penală împotriva prim-ministrului Ilie Bolojan pentru abuz în serviciu.
20:30
Monica Bellucci, apariție elegantă la Săptămâna Modei de la Milano. Ținuta cu care a atras toate privirile. FOTO # StirileProtv.ro
Monica Bellucci a emanat eleganță într-un costum bleumarin stilat, când a fost surprinsă ieșind în timpul Săptămânii Modei de la Milano, marți.
20:20
Studiu: Zgomotul produs de traficul rutier nocturn, asociat cu creşterea colesterolului şi a markerilor grăsimilor sangvine # StirileProtv.ro
Zgomotul traficului rutier pe timpul nopții ar putea influența nivelul colesterolului și al grăsimilor din sânge, arată un studiu european.
20:20
Un șef din China a împărțit angajaților bonusuri de 24 de milioane de euro la gala anuală a companiei # StirileProtv.ro
O companie din China a împărțit 180 de milioane de yuani, circa 24 de milioane de euro, în bonusuri de final de an, devenind virală online.
20:10
Galaxy S26 - tot ce trebuie să știi despre cel mai nou telefon Samsung: Impresiile lui Marian Andrei după un prim-contact # StirileProtv.ro
Așa știi că a mai trecut un an: vine un nou Galaxy S. Am avut ocazia să le butonez aproximativ o oră și, de data aceasta, avem trei modele nou-nouțe: S26, S26+ și S26 Ultra.
20:00
Consilier BNR, despre pensiile speciale: E vorba de ieşirea la pensie la o vârstă la care unii se pregătesc să aibă copii # StirileProtv.ro
Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, afirmă că pensiile speciale nu vizează doar cuantumul, ci și ieșirea la pensie „la o vârstă când unii abia se pregătesc să aibă copii”.
20:00
Un băiat de 11 ani din Sibiu s-a urcat la volan când mama lui nu era atentă și a pornit mașina. Ce a urmat # StirileProtv.ro
O femeie de 48 de ani din Sibiu a fost rănită miercuri seară după ce fiul ei de 11 ani, rămas nesupravegheat, s-a urcat la volan și a pornit mașina, prinsă fiind între vehicul și zidul unei clădiri.
19:50
Dosarele Epstein: Bill Gates recunoaşte că a avut aventuri cu două rusoaice. „Nu am făcut nimic ilegal” # StirileProtv.ro
Bill Gates, cofondatorul Microsoft, s-a scuzat faţă de personalul fundaţiei sale pentru legăturile pe care le-a avut cu pedofilul miliardar Jeffrey Epstein.
19:50
Alexandru Rogobete: Am aprobat certificarea a 7 noi centre de expertiză în boli rare # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, miercuri seară, certificarea a şapte noi centre de expertiză în boli rare, care aduce pacienţilor un traseu medical mai bine definit şi acces mai rapid la diagnostic şi tratament.
19:30
Carnea congelată din import nu va mai putea fi vândută drept „proaspătă”. Noi reguli pregătite de Ministerul Agriculturii # StirileProtv.ro
Carnea de porc pe care o găsim în magazine ar putea fi mai proaspătă.
19:30
Practică scandaloasă, descoperită în Prahova. Meciurile de fotbal ar fi fost trucate pentru sume mari la pariuri # StirileProtv.ro
Practică scandaloasă, descoperită în Prahova. Mai mulți jucători, angajați și oficiali ai unui club de fotbal sunt suspectați că ar fi câștigat sume importante la pariuri sportive, după ce ar fi trucat meciurile.
19:30
Cum se obține Autorizația Electronică de Călătorie (ETA) în Marea Britanie, un document obligatoriu pentru turiști # StirileProtv.ro
Dacă aveți în plan să ajungeți în Marea Britanie, aveți nevoie de o Autorizație Electronică de Călătorie. Este un document digital, cu plată, obligatoriu pentru cei care merg în Regat în scop turistic, în vizită sau pentru șederi scurte.
19:30
Noi pârtii și stațiuni montane în România. Strategia Guvernului pentru modernizarea și promovarea turismului de iarnă # StirileProtv.ro
Pe fondul unui sezon de schi imprevizibil din pricina schimbărilor climatice, România își propune să investească în extinderea și modernizarea domeniilor schiabile.
19:30
Descoperire incredibilă pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Traseul autostrăzii a fost deviat cu aproximativ 50 de metri # StirileProtv.ro
Un lot din Autostrada Transilvania, din județul Sălaj, este construit peste ruinele unui castru roman vechi de peste 2 mii de ani, descoperit de arheologi. Era o tabără militară în jurul căreia se formase un mic orășel, cu băi romane și ateliere de olărit.
19:30
Mii de metri cubi de lemn tăiat ilegal, descoperiți în depozite din jurul Capitalei. Prejudicii de aproape 2 milioane de lei # StirileProtv.ro
Fenomenul furtului de lemn din pădurile României pare de neoprit. Peste 3.500 de metri cubi de lemn tăiați ilegal au fost descoperiți într-o singură lună la controalele făcute de Garda Forestieră.
19:30
România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR. Ilie Bolojan se va întâlni joi cu Ursula von der Leyen # StirileProtv.ro
Ar fi un miracol ca România să mai salveze banii din PNRR pentru reforma pensiilor magistraților.
19:30
Robert de Niro îl critică dur pe Donald Trump și cere americanilor să iasă în stradă: „E crud, e rău, e sadic” # StirileProtv.ro
Pe lângă aleșii democrați, președintele Trump a fost criticat și de un mai vechi adversar, Robert de Niro.
19:20
Pentru o amendă de 1.000 lei neplătită, șoferii români vor avea permisul suspendat 20 de zile. Când intră în vigoare legea # StirileProtv.ro
Șoferii care nu își plătesc amenda rutieră riscă să rămână fără permis. Guvernul a decis ca, după 105 zile de la aplicarea sancțiunii, dacă nu este achitată, dreptul de a conduce să fie suspendat automat.
19:20
România, ”campioana” UE la morți în accidente auto, a schimbat modul de încasare a amenzilor. Cât de drastice sunt alte state # StirileProtv.ro
Guvernul Bolojan a modificat regimul sancțiunilor pentru amenzile rutiere, eliminând din OUG privind reforma administrației suspendarea automată a permisului pentru șoferii care nu își plăteau amenzile în termen de 90 de zile.
19:20
Un biciclist rămas fără splină din cauza unei gropi nesemnalizate în București va primi 100.000 euro, după 12 ani # StirileProtv.ro
Administrația Străzilor din București trebuie să îi dea 100.000 de euro despăgubire unui biciclist care s-a accidentat grav din cauza unei gropi.
19:10
Laureatul Premiului Nobel pentru Economie, Daron Acemoglu, vine la București, la Economist Romania Government Roundtable 2026 # StirileProtv.ro
Profesorul Daron Acemoglu, laureat al Premiului Nobel pentru economie în 2024 participă la The Economist Romania Government Roundtable 2026.
19:00
O mare universitate din România anunță majorarea taxelor pentru studenți. Sumele nu vor depăși 6.500 lei/an # StirileProtv.ro
Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) anunță că, după ce a menținut taxele scăzute pe perioada pandemiei, actualizarea lor devine necesară pentru a susține investițiile și calitatea serviciilor pentru studenți.
19:00
O fetiţă de 11 ani a murit la Spitalul Judeţean Vâlcea după ce a fost diagnosticată cu gripă # StirileProtv.ro
O fetiţă în vârstă de 11 ani, diagnosticată cu gripă, a decedat miercuri la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Vâlcea.
19:00
Un bărbat de 35 de ani a fost găsit mort pe terasa unui bloc din Reşiţa. Poliția a deschis o anchetă # StirileProtv.ro
Polițiștii și procurorii din Reșița au deschis, miercuri, o anchetă, după ce au fost sesizați cu privire la un bărbat de 35 de ani care se află pe plafonul unui bloc din oraș.
Acum 24 ore
18:40
Mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea: există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian # StirileProtv.ro
Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri seara, în jurul orei 18.15, un mesaj RO-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.
17:40
Un bărbat a intrat intenționat cu mașina în autoturismul fostei iubite. Avea ordin de protecție după ce a agresat-o # StirileProtv.ro
Incident grav la ieșirea din Reșița: un bărbat ar fi intrat intenționat cu mașina în autoturismul fostei iubite. În trecut, a și agresat-o pe femeie.
17:40
Cum au primit doi pensionari din Elveția ajutor social de 300.000 de euro, deși aveau în conturi peste un milion de euro # StirileProtv.ro
Un cuplu de pensionari din Zürich, Elveția, a primit timp de aproape zece ani plăți suplimentare pe lângă pensia lor, deși cei doi dețineau economii de peste un milion de euro.
17:40
Un tânăr din Bacău și-a înjunghiat fosta iubită și un prieten, din gelozie, crezând că cei doi au o relație amoroasă # StirileProtv.ro
Un tânăr din județul Bacău a fost arestat pentru tentativă de omor calificat. Victimele, fosta iubită și un prieten, au fost înjunghiate. Agresorul bănuia că cei doi au o relație amoroasă.
17:40
Un polițist de frontieră din Mehedinți a fost arestat pentru proxenetism. Ar fi folosit metoda Loverboy # StirileProtv.ro
Un polițist de frontieră din Mehedinți a ajuns după gratii, pentru proxenetism.
17:40
Anchetă penală în cazul apei contaminate din Curtea de Argeș. Inspectorii au dat amenzi în valoare totală de 18.000 de lei # StirileProtv.ro
Este anchetă penală în cazul apei contaminate cu Clostridium, care curge la robinete, în Curtea de Argeș și localitățile învecinate.
17:30
Pedeapsa primită de un bărbat din Austria după ce a filmat fotbaliste în vestiar. Va plăti câte 625 de euro fiecărei victime # StirileProtv.ro
Un bărbat a fost condamnat la 7 luni cu suspendare și amendat cu 1.200 de euro pentru filmarea și fotografierea în secret a vestiarului echipei feminine Altach. Va plăti victimelor câte 625 de euro despăgubiri, transmite The Guardian.
17:20
AUR a depus proiectul legislativ pentru alegerea primarilor şi preşedinţilor de Consilii Judeţene în două tururi # StirileProtv.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament iniţiativa legislativă care introduce sistemul de vot în două tururi pentru alegerea primarilor şi a preşedinţilor de Consilii Judeţene.
17:20
Reacția lui Zelenski după acuzaţiile Rusiei privind presupusele planuri ale Ucrainei de a intra în posesia armei nucleare # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins miercuri afirmaţiile făcute săptămâna aceasta de către Kremlin cu privire la presupusele planuri ale Marii Britanii şi Franţei de a livra arme nucleare Ucrainei.
17:10
(P) Certificatul Cambridge: de ce tot mai mulți români aleg să-și confirme oficial nivelul de engleză # StirileProtv.ro
Un salariu mai mare vine, de obicei, cu cerințe mai clare. La fel și un job într-o companie internațională. La fel și admiterea la o universitate din afara țării.
17:10
Zece percheziţii în Buzău: fraude cu fonduri destinate refugiaţilor ucraineni. Sunt vizați funcţionari din Primăria Calvini # StirileProtv.ro
Poliţiştii din Buzău au efectuat miercuri zece percheziţii într-un dosar privind suspiciuni de obţinere ilegală de fonduri, fals în declaraţii şi tentativă de înşelăciune, vizând decontarea cazării şi hranei pentru 180 de refugiaţi ucraineni.
17:10
Metodă ingenioasă găsită de o femeie din Marea Britanie pentru a evita taxa de bagaj la avion # StirileProtv.ro
O femeie a evitat să plătească o taxă de bagaj de aproximativ 30 de euro percepută de Ryanair, apelând la o metodă simplă care a costat-o doar circa 3 euro.
17:00
Idei de rețete pentru Postul Mare. Ce să mănânci în Postul Paștelui și ce alimente sunt interzise # StirileProtv.ro
Postul Mare este cea mai lungă perioadă de post din an și vine cu reguli alimentare clare. Mulți se întreabă ce pot găti ca să aibă mese sățioase și variate, fără să încalce rânduiala.
