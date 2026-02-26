Greșeala din CV-ul ministrului PSD al Transporturilor, Ciprian Șerban. „Am făcut doar un an acolo. Nu știu cum s-a finalizat”
HotNews.ro, 26 februarie 2026 10:30
Ministrul PSD al Transporturilor, Ciprian Șerban, a scris în CV-ul publicat și pe site-ul ministerului pe care îl conduce că a urmat, în perioada 2008-2009, cursurile Universității „Petre Andrei” din Iași. Universitatea a transmis însă…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
10:50
FOTO Paleontologii au descoperit o fosilă „excepțională” a unuia dintre cei mai mici dinozauri care au trăit vreodată # HotNews.ro
În regiunea Patagonia din Argentina, peisajul era dominat cu 95 de milioane de ani în urmă de dinozauri uriași, printre care temutul carnivor Giganotosaurus, de aproximativ opt tone, și imensul erbivor cu gât lung Argentinosaurus,…
10:50
Pariul de miliarde pe care România îl face cu viitorul: Ordonanța „relansării economice” a fost publicată în Monitorul oficial # HotNews.ro
Ordonanța de urgență care include măsurile de relansare a fost publicată în Monitorul Oficial. Ea cuprinde măsuri de stimulare a investițiilor, inclusiv acordarea de ajutoare de stat, modificări în ceea ce privește domeniul fiscal și…
Acum 15 minute
10:40
Un alt primar anunță că va interzice păcănele în orașul său: „O fac pentru familiile și viețile distruse” # HotNews.ro
Brăila se alătură localităților din România care anunță că vor lua măsuri împotriva păcănelelor după ce Guvernul a oferit primarilor abilitatea de a decide ei la nivel local dacă dau autorizație de funcționare pentru jocuri…
Acum 30 minute
10:30
Greșeala din CV-ul ministrului PSD al Transporturilor, Ciprian Șerban. „Am făcut doar un an acolo. Nu știu cum s-a finalizat” # HotNews.ro
Ministrul PSD al Transporturilor, Ciprian Șerban, a scris în CV-ul publicat și pe site-ul ministerului pe care îl conduce că a urmat, în perioada 2008-2009, cursurile Universității „Petre Andrei” din Iași. Universitatea a transmis însă…
10:30
Vor scădea facturile românilor odată cu producția de gaze din Marea Neagră? Răspunsul unui oficial guvernamental care-l contrazice pe Bolojan # HotNews.ro
Gazele care vor veni anul viitor din Marea Neagră nu vor aduce o scădere semnificativă a prețului gazelor, spune Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Aceasta deoarece suntem într-o piață unică europeană și…
Acum o oră
10:20
Răsturnare de situație în cazul miliardarului Jimmy Lai. Decizie surpriză luată de o instanță din Hong Kong # HotNews.ro
Condamnarea pentru fraudă și pedeapsa cu închisoarea a magnatului media pro-democrație Jimmy Lai au fost anulate joi de un tribunal din Hong Kong, o decizie judecătorească surprinzătoare, care vine la scurt timp după ce Lai…
10:10
Una din ultimele șanse de a evita un război SUA-Iran. Culisele negocierilor cruciale care au loc azi la Geneva # HotNews.ro
Oficialii iranieni și americani se întâlnesc joi, la Geneva, pentru o nouă rundă de negocieri menite să rezolve disputa pe tema programului nuclear al Teheranului și să prevină un eventual atac al forțelor americane mobilizate…
Acum 2 ore
09:40
Plictiseala, „combustibil” pentru creier. 5 strategii deștepte prin care părinții pot încuraja copiii să se joace singuri # HotNews.ro
Adesea, atunci când părinții își aud copiii văicărindu-se că se plictisesc tind să devină iritați, frustrați sau să se simtă vinovați. „Cum să te plictisești? Doar ai atâtea jucării!”, „Când eram de vârsta ta, mă…
09:30
Iubește, călătorește! Cum reinventează Christian Tour vacanțele cu ajutorul tehnologiei # HotNews.ro
Cum călătorești astăzi, în era „aici, acum, oricând”? Când granițele se măsoară în minute de zbor, vacanțele sunt la un click distanță, iar destinațiile sunt descrise în detaliu de un agent AI, turismul se transformă…
09:10
Consolidarea fiscală a calmat piețele, dar economia e într-o stabilizare fragilă, spun specialiștii # HotNews.ro
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al CFA România, asociația profesioniștilor în investiții, a făcut în ianuarie un salt de peste 10 puncte, dar nu pentru că România a devenit brusc Elveția Balcanilor, ci pentru că „reducerea…
09:10
„România este extrem de importantă pentru noi. Transferul de tehnologie și localizarea sunt puncte forte ale Colt CZ Group.” Interviu cu Jan Holeček, Director Comercial al Colt CZ Group # HotNews.ro
Recent, Česká zbrojovka (CZ), companie membră a Grupului Colt CZ, a câștigat un important contract internațional pentru reînarmarea armatei germane cu pistoale, învingând competitori precum Glock, Beretta sau Heckler & Koch. Faptul că ați câștigat…
09:10
FOTO „Mitraliera atmosferică” deasupra Mediteranei: Cum s-au transformat furtunile recente în tragedii devastatoare # HotNews.ro
Furtunile violente din zona Mediteranei au provocat recent distrugeri masive și pierderi de vieți omenești în Spania, Portugalia și Maroc. Fenomenele extreme generate de schimbările atmosferice au surprins comunitățile și au depășit capacitatea de reacție…
Acum 4 ore
08:50
Christina Applegate, cunoscută pentru rolul din „Familia Bundy”, dezvăluiri despre boala care i-a furat mișcarea # HotNews.ro
Actrița americană Christina Applegate a dezvăluit că acum este în mare parte imobilizată la pat, la cinci ani după ce a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, o boală progresivă, care afectează sistemul nervos central. Într-un…
08:30
Controale ANAF la firmele de ridesharing: Numărul s-a triplat în 2025 față de 2024. Unde au fost cele mai multe verificări (date Fisc) # HotNews.ro
Numărul controalelor făcute de Antifrauda ANAF la firmele din domeniul transportului alternativ (ridesharing) s-a triplat în 2025 față de 2024, potrivit datelor transmise de Fisc la solicitarea StartupCafe. Citiți mai mult pe StartupCafe.ro.
08:10
Nvidia, motorul de neoprit al erei AI, sfidează scepticismul. Profit record și previziuni care spulberă așteptările pieței # HotNews.ro
Producătorul de cipuri Nvidia a publicat miercuri rezultate mai bune decât se estima pentru trimestrul al patrulea, încheiat în luna ianuarie, și a prognozat venituri pentru trimestrul curent peste așteptările pieței, mizând pe cheltuielile care…
07:40
Ilie Bolojan, discuții cu Ursula von der Leyen la Bruxelles pentru deblocarea celor 231 de milioane de euro din PNRR # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen și alți lideri europeni pentru a debloca cele 231 de milioane de euro din PNRR. Pe agendă se află, de asemenea, prioritățile…
07:20
Cinci candidați pentru cele două funcții de procuror-șef adjunct al DIICOT. Interviurile, susținute azi la Ministerul Justiției # HotNews.ro
Candidații pentru ocuparea celor două funcții de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) susțin, joi, interviurile în fața Comisiei constituite la Ministerul Justiției, scrie Agerpres. Este vorba…
07:10
FOTO/VIDEO Primele impresii despre Samsung Galaxy S26. Ce ne-a atras atenția după ce le-am testat înainte de lansare # HotNews.ro
Samsung a prezentat noile sale telefoane vârf de gamă pentru anul 2026 – trei modele noi din seria Galaxy S26. HotNews.ro a „butonat” și a folosit cele trei noi modele pentru câteva prime impresii înainte…
07:10
Reforma la companiile de stat: Ce mai poate face România în doar o lună pentru a nu avea încă un jalon PNRR neîndeplinit # HotNews.ro
Guvernul trebuie să înlocuiască mare parte din conducerile interimare de la companiile de stat cu manageri profesioniști, în doar o lună de acum înainte. Este o obligație asumată atât prin PNRR, cât și pentru aderarea…
07:00
Grupul german Demmel, furnizor de componente industriale, piese decorative și soluții electronice pentru companii auto și de aplicații industriale, va muta în România o parte din producția realizată până acum în principala fabrică, din Scheidegg,…
07:00
Emailul prin care Parlamentul a fost convins că proprietatea a 5 milioane de români poate fi pierdută de aceștia fără să știe și fără să-și dea acordul # HotNews.ro
O lege votată în decembrie 2025 și promulgată de președintele Nicușor Dan pune 5 milioane de români în risc de a pierde ceva ce ignoră că au: vechea proprietate a cupoanelor. „Cumpăr acțiuni”, se auzea…
Acum 12 ore
00:10
Reclame la site-uri de păcănele, pastile de slăbit și lupte de cocoși din Vietnam, timp de un an, pe un site al Guvernului României. Explicațiile SGG # HotNews.ro
Pe platforma oficială data.gov.ro, aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului (SGG), au apărut timp de aproape un an reclame la cazinouri din Asia și pastile de slăbit, iar acestea au fost șterse abia miercuri,…
25 februarie 2026
23:50
Un câștigător-surpriză al războiului din Ucraina se profilează: „Forța care menține vie agresivitatea barbară a Rusiei” # HotNews.ro
Nici Rusia, nici Ucraina nu câștigă războiului declanșat în februarie 2022. Situația este nefavorabilă și pentru Europa și Statele Unite. Există însă un actor pentru care rezultatul geopolitic este pozitiv: China, a comentat miercuri publicația…
23:30
Ofițerul spaniol care a condus tentativa de puci din 1981 a murit. Tejero, protagonistul negativ al unui moment definitoriu din tranziția Spaniei spre democrație # HotNews.ro
Antonio Tejero Molina, ofițerul Gărzii Civile spaniole care a condus o încercare eșuată de lovitură de stat în 1981, s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani, conform anunțului făcut de avocatul familiei,…
22:50
Ministru PSD întrebat despre înlăturarea lui Bolojan, după anunțul lui Grindeanu. „Există colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare a social-democrației” # HotNews.ro
Ministrul social-democrat al Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri seară că în partid „există nemulțumiri” în privința unora dintre măsurile luate de guvernul de coaliție condus de liderul PNL, Ilie Bolojan. Întrebat la B1 TV…
22:40
Ministra Mediului, despre zăpada neagră din București: „Asta ajunge în plămânii noștri” # HotNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri seară, la Digi24, că zăpada care nu a fost adunata în București și acum este neagră că reprezintă „imaginea-simbol a poluării” din Capitală și a avertizat că particulele…
22:10
Kremlinul exclude în prezent o întâlnire între Putin și Zelenski / Liderul Ucrainei, o nouă discuție cu Trump # HotNews.ro
Kremlinul a declarat miercuri că nu are sens în prezent o întâlnire între liderii Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, potrivit EFE. În schimb, liderul ucrainean poartă miercuri o nouă discuție cu președintele…
Acum 24 ore
21:50
„Nu poți să lași cel mai nebun regim din lume să aibă arme nucleare”. Avertisment de la vârful SUA pentru Iran, după discursul incisiv al lui Trump # HotNews.ro
Vicepreședintele american JD Vance a avertizat Iranul să ia „în serios” amenințările Washingtonului cu privire la posibilitatea unor acțiuni militare, miercuri, la o zi după ce președintele Donald Trump a părut să pledeze pentru un…
21:40
Plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan. Sindicatele din penitenciare îl acuză de abuz în serviciu # HotNews.ro
Sindicatele din penitenciare au anunțat, miercuri, că au formulat o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză de abuz în serviciu în legătură cu adoptarea proiectului privind reforma administrației. Potrivit sindicaliștilor, plângerea…
21:30
Primăria Capitalei spune că sarea aruncată „în neștire” de operatorii de salubritate au accentuat gropile din oraș: „Mii și mii de tone” # HotNews.ro
Primăria Capitalei a declarat, miercuri, că „miile de tone de sare” pe care le-au folosit operatorii de salubritate în timp ce deszăpezeau străzile în această iarnă „au erodat asfaltul”, care avea deja „probleme”. Municipalitatea a…
21:10
Fereastra de oportunitate pe care Kievul o țintește pentru aderarea la UE. Care este cel mai mare impediment # HotNews.ro
Oficiali de la Kiev și Bruxelles au viziuni similare privind perioada în care aderarea Ucrainei la UE are cele mai mari șanse să se realizeze.
20:50
Prima fabrică ucraineană pentru drone a demarat producția în Marea Britanie. Anunțul fostului șef al armatei Kievului # HotNews.ro
Prima fabrică ucraineană de producție a dronelor și-a început activitatea în Regatul Unit, a declarat miercuri ambasadorul Ucrainei la Londra, Valerii Zalujnîi, potrivit Reuters. Compania producătoare Ukrspecsystems, fondată în 2014, și-a dovedit eficiența dronelor sale…
20:50
Cât a costat avionul cu care a zburat Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump # HotNews.ro
Administrația Prezidențială a anunțat cât a costat deplasarea președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, unde a călătorit pentru a participa la summitul Consiliului de Pace prezidat de liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Într‐un…
20:30
VIDEO Codrin Horațiu Miron, candidat la șefia DIICOT, anunță o „ofensivă totală” împotriva drogurilor # HotNews.ro
Codrin-Horațiu Miron, procuror-șef serviciu la DIICOT Timișoara și candidat la funcția de procuror-șef al DIICOT, a declarat miercuri că va declanșa o „ofensivă totală” în combaterea consumului și traficului de droguri, dacă va ajunge la…
20:30
Armata a ridicat două avioane de luptă F-16, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian românesc, în timpul noilor atacuri rusești asupra porturilor de la Dunăre # HotNews.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat miercuri seară că două aeronave de luptă F-16 dislocate la Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate în aer și că o dronă „a intrat pentru scurt timp” în spațiul…
20:20
OFICIAL Au fost lansate noile telefoane Samsung Galaxy S26. Surpriză neplăcută în privința prețurilor. Când pot fi cumpărate în România și cu ce schimbări vin față de generația trecută # HotNews.ro
Samsung a lansat oficial miercuri seara noua serie de telefoane de vârf de gamă Galaxy S26. Noile modele păstrează mare parte din design-ul și configurațiile generației trecute, însă există modificări pentru fiecare din cele trei…
20:00
Grindeanu critică relația cu Bolojan și USR: „Protocolul poate să rămână foarte simplu PSD-PNL-UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL” # HotNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că le va propune colegilor din partid „o consultare un pic mai extinsă” pentru a stabili dacă își doresc să rămână la guvernare în actuala configurație „sau într-o formă…
19:50
„Asta o făceam și noi, când era Ceaușescu și se tăia lumina la ora 22:00 și trebuia să înveți pentru examen” – șef din cercetarea românească, dezamăgit de ideile finanțate de acceleratorul NATO DIANA # HotNews.ro
Vicepreședintele principalei instituții din statul român care guvernează sectorul cercetării s-a declarat dezamăgit de startup-urile selectate pentru finanțări de câte 100.000 de euro în cadrul acceleratorului NATO DIANA, prin care Alianța Nord-Atlantică stimulează dezvoltarea de…
19:40
Raport OpenAI: Conturi legate de forțe de ordine din China au folosit ChatGPT pentru a căuta date despre americani. Sute de e-mailuri generate cu ajutorul chatbotului # HotNews.ro
OpenAI a anunțat că a suspendat mai multe conturi asociate forțelor de ordine din China, unor escroci specializați în înșelătorii romantice și unor operațiuni de influență, inclusiv unei campanii de denigrare îndreptate împotriva primei femei…
19:20
„Tulsa King”, unul dintre serialele TV de succes, va avea un spin-off, cu un mare actor # HotNews.ro
Serialul „Tulsa King”, una dintre producțiile de succes ale platformei Paramount+, va avea un spin-off intitulat „Frisco King”, în care rolul principal va fi interpretat de Samuel L. Jackson. Noul proiect este dezvoltat de Taylor…
19:10
Populația din nordul județului Tulcea a primit, miercuri seară, în jurul orei 18:15, un mesaj Ro-Alert, prin care este avertizată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, potrivit Agerpres. În alerta transmis, autoritățile…
19:00
Coaliția de guvernare din Germania va reduce valoarea acordului-cadru pe termen lung pentru achiziționarea de drone de luptă la 2 miliarde de euro (2,4 miliarde de dolari), de la 4,3 miliarde de euro prevăzute anterior,…
18:50
Un nou scandal de corupție în Ucraina. Oficiali prinși în flagrant când delapidau fonduri dintr-un proiect din sectorul apărării # HotNews.ro
Comandantul departamentului de logistică din forțele aeriene ale Ucrainei, Andrii Ukraineț, și șeful directoratului regional al Serviciului de Securitate (SBU) din Jitomir, Volodimir Kompanichenko, au fost reținuți sub acuzația de delapidare de fonduri alocate pentru…
18:40
Elveția se pregătește să includă utilizarea numerarului în Constituție, iar în luna martie va organiza un referendum, în condițiile în care populația sprijină existența în continuare a banilor fizici, în pofida trecerii pe scară largă…
18:20
Ucraina și-a anunțat planul împotriva dronelor rusești, care vizează 4.000 de kilometri de drumuri până la finalul anului # HotNews.ro
Ucraina va accelera instalarea de plase anti-drone deasupra drumurilor din zonele de front, cu scopul de a acoperi 4.000 de kilometri de drumuri până la sfârșitul acestui an, a anunțat miercuri ministrul Apărării, Mihailo Fedorov,…
18:20
Avertisment de la Palatul Elysee: „Trăim într-o perioadă care favorizează proliferarea nucleară” # HotNews.ro
Există riscul proliferării nucleare în lumea de astăzi, a avertizat miercuri un oficial de la Palatul Elysée înaintea discursului foarte aşteptat al preşedintelui Emmanuel Macron despre doctrina nucleară a Franţei, programat pentru luni, 2 martie,…
18:10
FOTO Stephen Hawking, pe șezlong între femei în bikini, într-o imagine din dosarele Epstein # HotNews.ro
Stephen Hawking, care s-a stins din viață în 2018, la vârsta de 76 de ani, apare în una dintre imaginile din documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA în privința infractorului sexual Jeffrey Epstein,…
18:10
Operațiunea Duster Pick-Up pentru demnitari. „Erori în documentele achiziției”: Cancelaria lui Bolojan explică de ce a anulat închirierea a 19 mașini # HotNews.ro
Cancelaria premierului Ilie Bolojan a anulat licitația pentru închirierea a 19 autoutilitare de transport marfă pentru 3 ani „din cauza schimbării nevoilor” și a unor „erori/omisiuni în documentele achiziției”, potrivit unui anunț publicat în Sistemul…
18:00
Marea Britanie cedează în fața criticilor Washingtonului și suspendă acordul prin care voia să transfere suveranitatea asupra Insulelor Chagos # HotNews.ro
Marea Britanie a suspendat procesul de ratificare a acordului prin care ar urma să cedeze suveranitatea asupra Arhipelagului Chagos, inclusiv asupra insulei care găzduiește baza aeriană americano-britanică de importanță strategică Diego Garcia, a declarat miercuri…
18:00
Decesul Ralucăi Dascălu a fost anunțat de către „Inițiativa România”, mișcare civică unde ea era unul dintre fondatori și cu care a colaborat în ultimii zece ani. Roxana Dascălu avea 69 de ani. „Inițiativa România,…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.