O pagină de silvicultori dezvăluie că Diana Buzoianu a anunțat reorganizarea Romsilva înainte ca aceasta să aibă loc: „Studioul de film al USR a reorganizat Romsilva înaintea Guvernului”
Lumea Politică, 26 februarie 2026 10:30
Silvicultorii de la „Din Pădure” au criticat-o dur pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, după ce aceasta a anunțat reorganizarea Romsilva printr-un clip video postat înainte de adoptarea oficială a hotărârii de Guvern. Clipul a fost șters ulterior, dar discuțiile continuă. Pagina de silvicultori „Din Pădure” a lansat un atac asupra Dianei Buzoianu, după ce aceasta […]
• • •
Acum 5 minute
10:50
România este primul partener transatlantic al americanilor care implementează un model avansat de analiză legislativă # Lumea Politică
România a devenit primul partener transatlantic al organizației americane The Institute for Legislative Analysis(ILA) în implementarea unui model avansat de analiză legislativă bazat pe date, evaluare obiectivă și instrumente moderne de monitorizare a politicilor publice. Institutul pentru Cercetare Legislativă (ICL – România) şi The Institute for Legislative Analysis au realizat o fuziune în scopul predictibilităţii […]
Acum 15 minute
10:40
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru toți pensionarii. Unii seniori vor avea parte chiar și de două majorări # Lumea Politică
Florin Manole, Ministrul Muncii, asigură pensionarii că pensiile vor fi indexate cu 12% la începutul anului 2027. În plus, contribuția de asigurări de sănătate pentru pensiile peste 3.000 de lei va fi eliminată, aducând beneficii suplimentare pentru această categorie. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că indexarea pensiilor planificată pentru 1 ianuarie 2027 va fi […]
Acum 30 minute
10:30
Alarmă pe piața muncii: România importă muncitori necalificați, dar duce lipsă de profesioniști -avertisment dur al mediului de afaceri # Lumea Politică
Președinta CONAF, Cristina Chiriac, trage un semnal de alarmă privind lipsa unei strategii coerente pe piața muncii din România. În cadrul unei conferințe, ea a subliniat că economia nu se bazează pe industrii competitive, iar politicile sunt axate pe termene scurte. Piața muncii din România se confruntă cu probleme majore, susține Cristina Chiriac, președinta CONAF. […]
10:30
10:30
Premierul Ilie Bolojan a purtat discuții la Bruxelles cu europarlamentari din coaliția de guvernare, pregătindu-se pentru întâlnirile cu oficiali europeni. Temele au inclus recuperarea fondurilor PNRR și măsurile fiscale. Participanții au fost europarlamentari de marcă, menționați de Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu europarlamentari români la Bruxelles, discutând despre agenda viitoarelor […]
Acum o oră
10:20
Ministra Mediului, despre zăpada neagră din București: „Asta ajunge în plămânii noștri” # Lumea Politică
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a subliniat la Digi24 că zăpada neagră din București reflectă gravitatea poluării aerului. Ea a avertizat că particulele din trafic și șantiere ajung în plămânii locuitorilor, cerând măsuri stricte pentru îmbunătățirea situației. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri seară, la Digi24, că zăpada murdară din București este un simbol al […]
10:20
Viktor Orban desfășoară armata maghiară: acuză Ucraina pentru o posibilă sabotare a sistemului energetic # Lumea Politică
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, susține că Ucraina pregătește acțiuni împotriva sistemului energetic ungar, determinând desfășurarea armatei. Tensiunile dintre cele două țări cresc, în contextul opririi tranzitului de petrol prin conducta Drujba. Premierul Viktor Orbán a declarat miercuri că Ucraina ar intenționa să perturbe sistemul energetic al Ungariei. În acest context, armata va fi desfășurată pentru […]
10:20
Liderul AUR, George Simion, a anunțat intenția partidului de a prelua Ministerul Agriculturii. Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri cu liderii Asociației Profesionale a Ciobanilor, subliniind sprijinul formațiunii pentru crescătorii de ovine. Președintele AUR, George Simion, a declarat că partidul său își dorește să conducă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Anunțul a fost […]
10:10
Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 5, a fost numit consilier personal al primarului Sectorului 4, Daniel Băluță. Decizia vine pe fondul tensiunilor dintre Băluță și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Piedone va avea un rol cheie în relațiile cu Primăria Municipiului București și cetățenii sectorului. Cristian Popescu Piedone, cunoscut pentru experiența sa […]
10:10
Cât a costat avionul cu care a zburat Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump # Lumea Politică
Președinția a dezvăluit costurile deplasării președintelui Nicușor Dan în SUA pentru summitul Consiliului de Pace al lui Donald Trump. Închirierea unui avion privat a costat 200.000 de euro, iar cazarea 7.700 de dolari. Detalii despre avion și planuri de viitor au fost oferite de președinte. Administrația Prezidențială a informat HotNews că președintele Nicușor Dan a […]
Acum 2 ore
09:40
ONU se confruntă cu o criză financiară gravă, având datorii de 4 miliarde de dolari din partea SUA. În timp ce organizația se luptă cu relevanța în conflictele globale, profesorul Gabriela Ciot explică provocările și impactul Consiliului Păcii, inițiativa lui Donald Trump. La patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, ONU trece printr-o perioadă […]
Acum 4 ore
08:40
Rachetele nucleare din Coreea de Nord, pe mâinile unei puștoaice de 13 ani. Kim Jong Un i-a încredințat fiicei sale programul nuclear # Lumea Politică
Fiica liderului nord-coreean, Kim Ju-ae, preia coordonarea forțelor nucleare ale țării la doar 13 sau 14 ani. Surse sud-coreene confirmă rolul său în cadrul programului de rachete, alături de tatăl său, Kim Jong Un. Kim Jong Un i-a încredințat fiicei sale adolescente, Kim Ju-ae, responsabilitatea coordonării forțelor nucleare, a relatat The Chosun Daily, citând surse […]
08:10
Pensiile speciale amenință munca a milioane de români. Avertismentul unui consilier BNR # Lumea Politică
Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, trage un semnal de alarmă privind impactul pensiilor speciale asupra economiei românești. Aproape 5 milioane de români ar putea fi forțați să muncească până la 65–70 de ani. Rădulescu subliniază și povara datoriei publice tot mai mari. Numărul pensionarilor speciali din România a depășit 200.000, iar povara asupra bugetului […]
07:40
Chiar subordonații lui Bolojan cer să fie cercetat penal. Acuzațiile sindicaliștilor sunt punctuale # Lumea Politică
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului și sindicatele din penitenciare solicită declanșarea urmăririi penale împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila. Acuzațiile sunt legate de ordonanța privind reforma administrativă, care ar încălca legea și Constituția, conform liderilor sindicali. Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a anunțat că va […]
07:40
Lista datornicilor la stat, explicată de primarul Oradiei: cei care nu pot plăti din lipsă de bani și cei care nu vor să-și achite datoriile # Lumea Politică
Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care permite publicarea locală a listei datornicilor la bugetul local. Primarul Oradiei, Florin Birta, a susținut utilitatea măsurii, subliniind diferențele dintre contribuabili. Ministrul Cseke Attila a detaliat direcțiile reformei administrative. Guvernul a adoptat marți seara o ordonanță de urgență privind reforma administrației publice, care include posibilitatea publicării la […]
07:10
Soarta lui Bolojan, în votul PSD. Propunerea lui Grindeanu pentru eliminarea tensiunilor # Lumea Politică
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat că va propune un vot intern pentru a decide viitorul coaliției de guvernare. Acesta vrea să afle dacă partidul său susține menținerea lui Ilie Bolojan ca premier sau dorește un alt lider din partea PNL. Decizia vine pe fondul neînțelegerilor din coaliție și a criticilor la adresa USR. Președintele […]
07:10
Țepe cu decontarea cazării și hranei pentru ucraineni, în Buzău. Sunt implicați funcționari și localnici # Lumea Politică
Polițiștii buzoieni au desfășurat miercuri zece percheziții într-un dosar de fraudă și fals în declarații privind decontarea ilegală a cazării și hranei pentru refugiați ucraineni. Prejudiciul estimat este de 335.000 de lei, iar ancheta vizează funcționari publici și localnici. Miercuri, polițiștii din Buzău au efectuat zece percheziții domiciliare și una la sediul unei instituții publice, […]
Acum 6 ore
06:50
Moment-cheie în PSD: social-democrații hotărăsc dacă vor rămâne în Guvern alături de USR # Lumea Politică
PSD solicită PNL și USR să stopeze conflictele care blochează Programul de relansare economică, avertizând că întârzierea reformelor pune în pericol economia. Sorin Grindeanu își menține amenințarea cu ieșirea din coaliție, cerând un vot intern pentru a decide direcția partidului. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță un vot intern pentru a hotărî dacă partidul va continua […]
06:40
Criză în spitale: pacienți în stare critică, tratați în condiții improprii, din lipsa locurilor. „Trebuie să faci improvizații” # Lumea Politică
Secțiile de Terapie Intensivă și Unitățile de Primiri Urgențe sunt copleșite de numărul mare de pacienți în stare critică. Medicii trag un semnal de alarmă, iar bolnavii ajung să fie tratați în camere de gardă. Autoritățile discută măsuri urgente pentru a face față crizei. Secțiile ATI și UPU din întreaga țară se confruntă cu o […]
06:40
Consilierul guvernatorului BNR îi cere lui Bolojan să meargă mai departe cu reforma administrativă: “E nevoie de o reducere substanţială a numărului # Lumea Politică
Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, subliniază necesitatea unei reforme administrative profunde. Premierul Ilie Bolojan anunță trimiterea ordonanței de reformă la Monitorul Oficial, cu scopul de a eficientiza administrația publică. Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, a declarat că reforma administrativă trebuie să includă o reducere semnificativă a numărului de localități și primari. El consideră că […]
06:10
Germania s-a reorientat. Friedrich Merz vizitează China cu o delegație de industriași germani, la Xi Jinping. Neajunsul pe care trebuie să-l depășească # Lumea Politică
Cancelarul german Friedrich Merz se află în China pentru prima vizită oficială de la preluarea mandatului în mai 2025. Scopul principal al vizitei este echilibrarea relațiilor comerciale și abordarea problemelor de securitate globală. Germania se confruntă cu un deficit comercial în creștere față de China, în contextul unei economii europene afectate de presiuni de dezindustrializare. […]
05:10
Argentina, în plin avânt economic sub conducerea lui Javier Milei, un „anarho-capitalist”. Creștere economică neașteptată după un an dificil # Lumea Politică
Economia Argentinei a crescut cu 4,4% în 2025, potrivit Institutului Național de Statistică. Aceasta a urmat unei contracții de 1,8% în 2024. Creșterea a fost susținută de sectorul agricol, în ciuda unor provocări economice majore. Economia Argentinei a înregistrat o creștere de 4,4% în 2025, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (Indec). Acest […]
Acum 12 ore
22:40
Primarul din Slatina, Mario de Mezzo, dorește ca orașul să devină primul din România fără săli de jocuri de noroc. Decizia vine după ce Guvernul a aprobat o ordonanță ce permite autorităților locale să interzică sau să relocheze aceste săli. Primarul Mario de Mezzo a anunțat că Slatina va fi „liberă de păcănele”, printr-un mesaj […]
22:10
Confruntat cu întrebări incomode, Bolojan le-a pus frână jurnaliștilor. A pus greul pe ministrul Cseke Attila # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a evitat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor în timpul unei conferințe de presă tensionate. În loc să ofere clarificări, șeful Executivului a lăsat sarcina pe seama ministrului Dezvoltării, Cseke Attila. Marți seară, premierul Ilie Bolojan a fost vizibil deranjat de întrebările primite în conferința de presă susținută după adoptarea măsurilor de austeritate. Bolojan […]
Acum 24 ore
21:40
Polițistul AUR-ist care va conduce Uzina Mecanică Sadu. Marfa „critică” se produce acolo # Lumea Politică
Viorel Salvador Caragea, fost comandant al Poliției Gorj, a fost numit administrator special al Uzinei Mecanice Sadu. Decizia, confirmată de Ministerul Economiei condus de Irinel Darău, a stârnit controverse, mai ales că motivele numirii nu au fost clarificate. Viorel Salvador Caragea, fost lider al Poliției Județene Gorj, a fost numit administrator special la Uzina Mecanică […]
21:10
Statele UE contestă influența crescută a Parlamentului European iar conflictul poate ajunge la Curtea de Justiție UE # Lumea Politică
Mai multe state membre UE sunt pregătite să conteste acordul care acordă Parlamentului European mai multă putere. O scrisoare oficială în acest sens urmează să fie aprobată, iar acțiunea este îndreptată către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Un grup de țări UE a redactat o scrisoare prin care avertizează că vor sesiza CJUE dacă […]
20:40
Viorel Cataramă: Iohannis se duce la pușcărie pe viață pentru lovitura de stat, „mai devreme sau mai târziu” # Lumea Politică
Viorel Cataramă, fost membru marcant al PNL, lansează acuzații grave la adresa lui Klaus Iohannis, susținând că fostul președinte ar putea face închisoare pe viață pentru lovitura de stat din 2024. În paralel, Cataramă critică direcția politică a PNL, pe care o consideră progresistă și de stânga. Viorel Cataramă, cunoscut pentru implicarea sa în PNL […]
20:10
România, lider la inflație în UE și în 2026. Scumpiri record la energie și alimente # Lumea Politică
România continuă să înregistreze cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, ajungând la 8,5% în ianuarie 2026. În timp ce rata inflației la nivel european a scăzut, țara noastră rămâne pe primul loc în topul scumpirilor, conform Eurostat. Inflația din România a atins 8,5% în ianuarie 2026, menținându-se pe primul loc în Uniunea Europeană în […]
19:40
Inițiativa AUR de vot în două tururi pentru primari și președinți de Consilii Județene. Actuala procedură de vot „și-a arătat limitele” # Lumea Politică
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus o inițiativă legislativă în Parlament pentru a reveni la votul în două tururi pentru alegerea primarilor și președinților de Consilii Județene. Formațiunea susține că schimbarea ar spori reprezentativitatea și legitimitatea aleșilor locali, criticând actualul sistem de vot. AUR a înaintat Parlamentului o propunere legislativă care vizează modificarea Legii […]
19:10
Conform datelor Poliției Române, Constanța conduce clasamentul infracționalității, excluzând Bucureștiul. Surprinzător, județele prospere sunt în fruntea acestui top, contrar așteptărilor. Datele oficiale ale Poliției Române arată o hartă surprinzătoare a criminalității în România. Deși s-ar putea presupune că zonele defavorizate domină acest clasament, realitatea este diferită. În afara Bucureștiului, județele cele mai prospere ocupă primele […]
17:20
Americanii, îngrijorați de imprevizibilitatea lui Trump „odată cu înaintarea în vârstă”. La ce nivel de popularitate a ajuns # Lumea Politică
Un sondaj Reuters/Ipsos relevă că 61% dintre americani, inclusiv republicani, consideră că Donald Trump devine imprevizibil odată cu înaintarea în vârstă. De asemenea, majoritatea cetățenilor cred că liderii politici sunt prea bătrâni pentru a-i reprezenta. Potrivit unui sondaj recent, 61% dintre americani îl văd pe Trump ca “devenind imprevizibil odată cu înaintarea în vârstă”. Dintre […]
15:00
Familiile cu copii ar putea scăpa de impozitul pe venit. Ce condiții trebuie să îndeplinească românii # Lumea Politică
Senatul a aprobat un proiect de lege ce prevede scutirea de impozit pe venitul din salarii pentru părinții cu cel puțin doi copii. Măsura vizează 1,2 milioane de români și ar putea genera economii semnificative pentru familii. Proiectul de lege care propune scutirea de impozit pentru părinții cu doi sau mai mulți copii a fost […]
15:00
Primarii deja au găsit metoda perfect legală prin care pot fenta reforma lui Ilie Bolojan # Lumea Politică
Primarul din Galați, Ionuț Pucheanu, susține că reforma administrativă propusă de Guvernul Bolojan poate fi evitată legal. Pucheanu explică modul în care primarii pot menține costurile ridicate, mutând personalul în noi structuri. Premierul Ilie Bolojan a adoptat o OUG pentru a reduce numărul de posturi din administrație. Primarul Ionuț Pucheanu din Galați afirmă că un […]
15:00
Mașina de protocol a lui Iohannis, vândută la licitație. Prețul final, de zece ori mai mare decât cel de pornire. # Lumea Politică
Fosta mașină de protocol a lui Klaus Iohannis, un Audi A6 din 2005, a fost vândută la licitație pentru 9.500 de euro, pornind de la un preț de doar 1.000 de euro. După comisionul casei de licitație, prețul final va ajunge la 11.400 de euro. Casa de Licitații A10 by Artmark a organizat un eveniment […]
15:00
Escrocherie în rândul pensionarilor. Cum au descoperit seniorii că au rate la bancă, fără să fi făcut credit # Lumea Politică
Patru pensionari au descoperit că au credite la bancă fără să le fi solicitat. În spatele fraudei se află două angajate ale unei bănci din județul Olt, acum arestate. Patru seniori din județul Olt s-au trezit cu rate bancare, deși nu au cerut credite. Înșelătoria ar fi fost orchestrată de două angajate ale unei bănci […]
14:50
Ce conține OUG-ul tăierilor, adoptat marți de Ilie Bolojan? 13.000 oameni rămân fără job # Lumea Politică
Guvernul României pregătește o restructurare drastică în administrație, vizând desființarea a peste 45.000 de posturi. Ordonanța de Urgență propune reduceri de personal și cheltuieli, afectând primăriile, prefecturile și cabinetele demnitarilor. Sindicatele critică măsurile, acuzând o epurare sistematică. Administrația publică românească se confruntă cu o reorganizare amplă, prin care se urmărește reducerea a 45.600 de posturi. […]
14:50
Kelemen Hunor spune de unde vin banii pentru pensionari. „Dacă dvs. credeţi că statul român nu găsește 1.000 lei, o dată pe an, atunci sunteți în eroare” # Lumea Politică
Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat că guvernul ar putea adopta săptămâna viitoare forma finală a bugetului. El a subliniat că România își poate permite să acorde ajutoare financiare persoanelor vulnerabile cu pensii sub 3.000 de lei. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a discutat miercuri despre posibilitatea ca guvernul să adopte săptămâna viitoare bugetul final. Declarațiile […]
14:50
”Ghilotina” lui Ilie Bolojan: Taie în carne vie la bugetarii normali și crește numărul bugetarilor de lux. Sindicaliștii acuză o acțiune de epurare # Lumea Politică
Executivul condus de Ilie Bolojan a aprobat o reformă administrativă care va desființa aproximativ 45.600 de posturi și va reduce cheltuielile cu personalul. Modificările vizează poliția locală, cabinetele demnitarilor și instituțiile prefectului, având ca scop economisirea a peste 3 miliarde de lei până în 2027. Marți seară, Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat o […]
14:40
Reacția șefului CJ Ilfov Hubert Thurma după ce consilierul onorific al premierului Bolojan a cerut o comasare cu Bucureștiul # Lumea Politică
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a reacționat dur la propunerea consilierului onorific Vlad Gheorghe privind un referendum pentru unirea Ilfovului cu Bucureștiul. Thuma consideră inițiativa un atac la adresa locuitorilor din Ilfov și pune sub semnul întrebării susținerea premierului pentru această idee. Consilierul onorific Vlad Gheorghe a propus marți, 24 februarie, un referendum pentru comasarea […]
14:40
Războiul continuă – Ciprian Ciucu îl acuză pe Daniel Băluță că blochează lucrările de termoficare și pune în pericol 220 de milioane: ‘O ipocrizie uriașă’ # Lumea Politică
Primăria Capitalei riscă să piardă fonduri importante destinate modernizării rețelei de termoficare din cauza unor blocaje în Sectorul 4. Primarul Ciprian Ciucu acuză lipsa de cooperare a primarului Daniel Băluță, care refuză predarea amplasamentelor necesare lucrărilor. Primăria Generală a Capitalei poate pierde peste 220 de milioane de lei din fondurile destinate modernizării sistemului de termoficare. […]
14:40
Judecătorii îl pun pe Nicușor Dan în fața unei decizii grele: UNJR cere reexaminarea legii pensiilor de serviciu # Lumea Politică
Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) solicită președintelui Nicușor Dan reexaminarea legii privind pensiile de serviciu ale magistraților. Aceștia argumentează că legea, adoptată prin asumarea răspunderii, ar putea afecta independența justiției. UNJR a transmis o cerere pe 24 februarie 2026, solicitând președintelui retrimiterea legii la Parlament. Asociația susține că legea ar putea compromite independența […]
12:10
Emisarul special al lui Donald Trump spune direct ce părere are despre Nicușor Dan: ‘Impresia mea este simplă’ # Lumea Politică
Paolo Zampolli, emisarul special al președintelui Donald Trump, a lăudat implicarea președintelui României, Nicușor Dan, și a confirmat vizita secretarului de stat american Marco Rubio în acest an. Zampolli a evidențiat și rolul sportului în diplomație, menționând figura lui Gheorghe Hagi. Paolo Zampolli, emisar special pentru președintele Donald Trump, a discutat recent despre întâlnirile dintre […]
12:10
Donald Trump lansează amenințări directe împotriva Iranului: Vor negocieri, dar nu am auzit cuvintele cheie # Lumea Politică
Președintele Donald Trump acuză Iranul că dezvoltă arme capabile să lovească SUA și reiterează că nu va permite Teheranului să obțină arma nucleară. Iranul promite un răspuns puternic în fața oricărui atac american. Președintele american Donald Trump a acuzat Iranul că își dezvoltă arsenalul militar pentru a amenința Statele Unite. În discursul său privind Starea […]
12:10
Măsurile din Pachetul de relansare economică, adoptat la Guvern: Se accelerează investițiile și mii de români vor putea beneficia de ajutor # Lumea Politică
Guvernul a adoptat un pachet de măsuri economice, vizând investiții strategice și capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare și a Exim Banca Românească. Programele includ sprijin pentru industria de apărare și sectorul tehnologic, alături de inițiative pentru diaspora. Guvernul a anunțat marți un pachet amplu de relansare economică, destinat să susțină investițiile strategice și să […]
12:10
Ce i-a transmis premierului un polițist care protesta împotriva măsurilor de austeritate: „Bolojan este mai urât decât Băsescu” # Lumea Politică
După protestele din fața Guvernului, polițiștii și-au continuat ofensiva împotriva premierului Ilie Bolojan în emisiuni TV. Sindicatul Național al Polițiștilor contestă măsurile de austeritate și modificările Legii pensiilor militare. Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne a organizat marți un protest masiv în Piața Victoriei. Sute de membri și-au exprimat […]
12:00
Kelemen Hunor, liderul UDMR, subliniază importanța menținerii guvernării în coaliție, avertizând că un guvern format dintr-un singur partid ar fi o greșeală. Deși recunoaște provocările acestei formule, consideră că este cea mai bună opțiune în contextul actual. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, atrage atenția asupra riscurilor renunțării la guvernarea în coaliție, menționând că, deși implică compromisuri […]
12:00
Reforma administrativă. Câte posturi se vor tăia din ministere și cine face excepție # Lumea Politică
Un proiect de ordonanță prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în ministere și instituții publice, pe o perioadă de șase luni. Educația, Sănătatea și Apărarea vor beneficia de excepții. Guvernul a propus un proiect de ordonanță care vizează reducerea cheltuielilor de personal cu 10% în ministere, instituții subordonate și autorități publice. Măsura va […]
Ieri
10:50
Donald Trump, atac fără precedent la adresa judecătorilor Curții Supreme din SUA: „Sunt idioți și pudeli!” # Lumea Politică
Donald Trump a criticat recent Curtea Supremă pentru anularea unor taxe vamale, numindu-i pe unii judecători “idioți”. În cadrul discursului despre Starea Uniunii, el a sugerat din nou că ar merita un al treilea mandat, deși Constituția interzice acest lucru. Donald Trump a descris drept “foarte regretabilă” decizia Curții Supreme de a anula o mare […]
10:40
Trump s-a amuzat, lumea s-a scandalizat. Video cu președintele SUA lovind jucători canadieni cu crosa de hockei # Lumea Politică
Un clip generat cu inteligență artificială, distribuit de Donald Trump, a stârnit reacții puternice la nivel internațional. Videoclipul, postat pe Truth Social după victoria echipei masculine de hochei a SUA împotriva Canadei, îl arată pe Trump într-un meci fictiv, lovind jucători canadieni. Videoclipul a fost inițial distribuit de un consilier media al Casei Albe și […]
10:40
Șoferii care nu își achită amenzile de circulație vor rămâne fără permis. Calculul suspendării: o zi la fiecare 50 de lei # Lumea Politică
Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care prevede suspendarea permiselor de conducere pentru șoferii ce nu plătesc amenzile rutiere. Sistemul automat va aplica o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați. Guvernul a introdus un nou mecanism de sancționare pentru șoferii care nu își plătesc amenzile rutiere, printr-o ordonanță de urgență adoptată […]
