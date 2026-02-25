Ce conține OUG-ul tăierilor, adoptat marți de Ilie Bolojan? 13.000 oameni rămân fără job
Lumea Politică, 25 februarie 2026 14:50
Guvernul României pregătește o restructurare drastică în administrație, vizând desființarea a peste 45.000 de posturi. Ordonanța de Urgență propune reduceri de personal și cheltuieli, afectând primăriile, prefecturile și cabinetele demnitarilor. Sindicatele critică măsurile, acuzând o epurare sistematică. Administrația publică românească se confruntă cu o reorganizare amplă, prin care se urmărește reducerea a 45.600 de posturi. […]
Acum 30 minute
15:00
Familiile cu copii ar putea scăpa de impozitul pe venit. Ce condiții trebuie să îndeplinească românii # Lumea Politică
Senatul a aprobat un proiect de lege ce prevede scutirea de impozit pe venitul din salarii pentru părinții cu cel puțin doi copii. Măsura vizează 1,2 milioane de români și ar putea genera economii semnificative pentru familii. Proiectul de lege care propune scutirea de impozit pentru părinții cu doi sau mai mulți copii a fost […]
15:00
Primarii deja au găsit metoda perfect legală prin care pot fenta reforma lui Ilie Bolojan # Lumea Politică
Primarul din Galați, Ionuț Pucheanu, susține că reforma administrativă propusă de Guvernul Bolojan poate fi evitată legal. Pucheanu explică modul în care primarii pot menține costurile ridicate, mutând personalul în noi structuri. Premierul Ilie Bolojan a adoptat o OUG pentru a reduce numărul de posturi din administrație. Primarul Ionuț Pucheanu din Galați afirmă că un […]
15:00
Mașina de protocol a lui Iohannis, vândută la licitație. Prețul final, de zece ori mai mare decât cel de pornire. # Lumea Politică
Fosta mașină de protocol a lui Klaus Iohannis, un Audi A6 din 2005, a fost vândută la licitație pentru 9.500 de euro, pornind de la un preț de doar 1.000 de euro. După comisionul casei de licitație, prețul final va ajunge la 11.400 de euro. Casa de Licitații A10 by Artmark a organizat un eveniment […]
15:00
Escrocherie în rândul pensionarilor. Cum au descoperit seniorii că au rate la bancă, fără să fi făcut credit # Lumea Politică
Patru pensionari au descoperit că au credite la bancă fără să le fi solicitat. În spatele fraudei se află două angajate ale unei bănci din județul Olt, acum arestate. Patru seniori din județul Olt s-au trezit cu rate bancare, deși nu au cerut credite. Înșelătoria ar fi fost orchestrată de două angajate ale unei bănci […]
14:50
14:50
Kelemen Hunor spune de unde vin banii pentru pensionari. „Dacă dvs. credeţi că statul român nu găsește 1.000 lei, o dată pe an, atunci sunteți în eroare” # Lumea Politică
Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat că guvernul ar putea adopta săptămâna viitoare forma finală a bugetului. El a subliniat că România își poate permite să acorde ajutoare financiare persoanelor vulnerabile cu pensii sub 3.000 de lei. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a discutat miercuri despre posibilitatea ca guvernul să adopte săptămâna viitoare bugetul final. Declarațiile […]
14:50
”Ghilotina” lui Ilie Bolojan: Taie în carne vie la bugetarii normali și crește numărul bugetarilor de lux. Sindicaliștii acuză o acțiune de epurare # Lumea Politică
Executivul condus de Ilie Bolojan a aprobat o reformă administrativă care va desființa aproximativ 45.600 de posturi și va reduce cheltuielile cu personalul. Modificările vizează poliția locală, cabinetele demnitarilor și instituțiile prefectului, având ca scop economisirea a peste 3 miliarde de lei până în 2027. Marți seară, Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat o […]
Acum o oră
14:40
Reacția șefului CJ Ilfov Hubert Thurma după ce consilierul onorific al premierului Bolojan a cerut o comasare cu Bucureștiul # Lumea Politică
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a reacționat dur la propunerea consilierului onorific Vlad Gheorghe privind un referendum pentru unirea Ilfovului cu Bucureștiul. Thuma consideră inițiativa un atac la adresa locuitorilor din Ilfov și pune sub semnul întrebării susținerea premierului pentru această idee. Consilierul onorific Vlad Gheorghe a propus marți, 24 februarie, un referendum pentru comasarea […]
14:40
Războiul continuă – Ciprian Ciucu îl acuză pe Daniel Băluță că blochează lucrările de termoficare și pune în pericol 220 de milioane: ‘O ipocrizie uriașă’ # Lumea Politică
Primăria Capitalei riscă să piardă fonduri importante destinate modernizării rețelei de termoficare din cauza unor blocaje în Sectorul 4. Primarul Ciprian Ciucu acuză lipsa de cooperare a primarului Daniel Băluță, care refuză predarea amplasamentelor necesare lucrărilor. Primăria Generală a Capitalei poate pierde peste 220 de milioane de lei din fondurile destinate modernizării sistemului de termoficare. […]
14:40
Judecătorii îl pun pe Nicușor Dan în fața unei decizii grele: UNJR cere reexaminarea legii pensiilor de serviciu # Lumea Politică
Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) solicită președintelui Nicușor Dan reexaminarea legii privind pensiile de serviciu ale magistraților. Aceștia argumentează că legea, adoptată prin asumarea răspunderii, ar putea afecta independența justiției. UNJR a transmis o cerere pe 24 februarie 2026, solicitând președintelui retrimiterea legii la Parlament. Asociația susține că legea ar putea compromite independența […]
Acum 4 ore
12:10
Emisarul special al lui Donald Trump spune direct ce părere are despre Nicușor Dan: ‘Impresia mea este simplă’ # Lumea Politică
Paolo Zampolli, emisarul special al președintelui Donald Trump, a lăudat implicarea președintelui României, Nicușor Dan, și a confirmat vizita secretarului de stat american Marco Rubio în acest an. Zampolli a evidențiat și rolul sportului în diplomație, menționând figura lui Gheorghe Hagi. Paolo Zampolli, emisar special pentru președintele Donald Trump, a discutat recent despre întâlnirile dintre […]
12:10
Donald Trump lansează amenințări directe împotriva Iranului: Vor negocieri, dar nu am auzit cuvintele cheie # Lumea Politică
Președintele Donald Trump acuză Iranul că dezvoltă arme capabile să lovească SUA și reiterează că nu va permite Teheranului să obțină arma nucleară. Iranul promite un răspuns puternic în fața oricărui atac american. Președintele american Donald Trump a acuzat Iranul că își dezvoltă arsenalul militar pentru a amenința Statele Unite. În discursul său privind Starea […]
12:10
Măsurile din Pachetul de relansare economică, adoptat la Guvern: Se accelerează investițiile și mii de români vor putea beneficia de ajutor # Lumea Politică
Guvernul a adoptat un pachet de măsuri economice, vizând investiții strategice și capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare și a Exim Banca Românească. Programele includ sprijin pentru industria de apărare și sectorul tehnologic, alături de inițiative pentru diaspora. Guvernul a anunțat marți un pachet amplu de relansare economică, destinat să susțină investițiile strategice și să […]
12:10
Ce i-a transmis premierului un polițist care protesta împotriva măsurilor de austeritate: „Bolojan este mai urât decât Băsescu” # Lumea Politică
După protestele din fața Guvernului, polițiștii și-au continuat ofensiva împotriva premierului Ilie Bolojan în emisiuni TV. Sindicatul Național al Polițiștilor contestă măsurile de austeritate și modificările Legii pensiilor militare. Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne a organizat marți un protest masiv în Piața Victoriei. Sute de membri și-au exprimat […]
12:00
Kelemen Hunor, liderul UDMR, subliniază importanța menținerii guvernării în coaliție, avertizând că un guvern format dintr-un singur partid ar fi o greșeală. Deși recunoaște provocările acestei formule, consideră că este cea mai bună opțiune în contextul actual. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, atrage atenția asupra riscurilor renunțării la guvernarea în coaliție, menționând că, deși implică compromisuri […]
12:00
Reforma administrativă. Câte posturi se vor tăia din ministere și cine face excepție # Lumea Politică
Un proiect de ordonanță prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în ministere și instituții publice, pe o perioadă de șase luni. Educația, Sănătatea și Apărarea vor beneficia de excepții. Guvernul a propus un proiect de ordonanță care vizează reducerea cheltuielilor de personal cu 10% în ministere, instituții subordonate și autorități publice. Măsura va […]
Acum 6 ore
10:50
Donald Trump, atac fără precedent la adresa judecătorilor Curții Supreme din SUA: „Sunt idioți și pudeli!” # Lumea Politică
Donald Trump a criticat recent Curtea Supremă pentru anularea unor taxe vamale, numindu-i pe unii judecători “idioți”. În cadrul discursului despre Starea Uniunii, el a sugerat din nou că ar merita un al treilea mandat, deși Constituția interzice acest lucru. Donald Trump a descris drept “foarte regretabilă” decizia Curții Supreme de a anula o mare […]
10:40
Trump s-a amuzat, lumea s-a scandalizat. Video cu președintele SUA lovind jucători canadieni cu crosa de hockei # Lumea Politică
Un clip generat cu inteligență artificială, distribuit de Donald Trump, a stârnit reacții puternice la nivel internațional. Videoclipul, postat pe Truth Social după victoria echipei masculine de hochei a SUA împotriva Canadei, îl arată pe Trump într-un meci fictiv, lovind jucători canadieni. Videoclipul a fost inițial distribuit de un consilier media al Casei Albe și […]
10:40
Șoferii care nu își achită amenzile de circulație vor rămâne fără permis. Calculul suspendării: o zi la fiecare 50 de lei # Lumea Politică
Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care prevede suspendarea permiselor de conducere pentru șoferii ce nu plătesc amenzile rutiere. Sistemul automat va aplica o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați. Guvernul a introdus un nou mecanism de sancționare pentru șoferii care nu își plătesc amenzile rutiere, printr-o ordonanță de urgență adoptată […]
10:30
Este oficial: crește vârsta de pensionare pentru polițiști și militari. Ce pensii speciale ar mai putea fi reformate # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit măsuri importante după o ședință extraordinară de Guvern. Vârsta de pensionare pentru polițiști și militari va crește. Noile reglementări vin în contextul reformelor administrative și de relansare economică. Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, după ședința de Guvern, că vârsta de pensionare pentru polițiști și militari va crește. „Prin măsurile […]
10:10
Raed Arafat, despre militariii din subordine: „A te pensiona la 40 de ani este o pierdere pentru toată societatea” # Lumea Politică
Raed Arafat, șeful DSU, pledează pentru majorarea vârstei de pensionare în structurile militare, argumentând că experiența personalului este crucială. Acesta subliniază că România urmează o tendință europeană și că personalul poate rămâne activ în alte roluri. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat că majorarea vârstei de pensionare în sistemul militar este […]
09:40
De ce Comisia Europeană vrea să interzică importurile de petrol rusesc de abia după 15 aprilie. Data e menționată explicit într-un document # Lumea Politică
Comisia Europeană intenționează să interzică importurile de petrol rusesc în UE, dar va prezenta propunerea legislativă abia pe 15 aprilie, după alegerile din Ungaria. Decizia urmărește să împiedice ca subiectul să fie folosit electoral de Viktor Orbán. Comisia Europeană pregătește o interdicție totală a importurilor de petrol rusesc, dar aceasta va fi prezentată oficial pe […]
Acum 8 ore
08:40
Referendum pentru unificarea Ilfovului cu Bucureștiul propus de un consilier al premierului. Economii la buget și eliminarea unor lideri incomozi # Lumea Politică
Un consilier onorific al premierului Ilie Bolojan propune un referendum în Ilfov pentru unificarea administrativă cu Bucureștiul. Această inițiativă a stârnit tensiuni în PNL, unde liderul filialei Ilfov îl critică pe premier. Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului, a propus organizarea unui referendum în județul Ilfov pentru asimilarea acestuia în București, creând o administrație unică […]
08:10
Anunțul lui Bolojan despre pensiile militarilor și polițiștilor. Vor fi două noi legi ca să-i țină mai mult în activitate # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că vârsta de pensionare pentru polițiști și militari va fi mărită, în urma aprobării ordonanțelor privind reforma administrativă și relansarea economică. Sindicatele avertizează că legea pensiilor prevede deja o creștere treptată. Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seara că vârsta de pensionare pentru polițiști și militari va fi crescută. Aceasta […]
07:40
Florin Barbu a cerut la Bruxelles limitarea mărcilor proprii în supermarketuri și reglementarea clară a discounturilor # Lumea Politică
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a cerut la Bruxelles limitarea mărcilor proprii în supermarketuri și un adaos comercial uniform. Totodată, România solicită ajutor european pentru sectorul suin, afectat de scăderi de prețuri. În cadrul discuțiilor de la Consiliul AgriFish, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a propus limitarea mărcilor proprii ale retailerilor la 20% din totalul mărfurilor. De […]
Acum 12 ore
07:10
Un oficial român i-a răspuns lui Dmitri Medvedev pe X, după ce acesta a numit-o pe Kaja Kallas „șobolan blond” # Lumea Politică
Ministerul român de Externe a reacționat la atacurile verbale ale fostului președinte rus Dmitri Medvedev la adresa Kajei Kallas, șefa diplomației UE. Medvedev a numit-o pe Kallas „șobolan blond”, generând critici dure din partea oficialilor români. Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei, a provocat reacții internaționale după ce a atacat-o verbal pe Kaja Kallas, Înalta […]
07:10
Parlamentul pregătește numiri importante. Renate Weber e Avocat al Poporului expirat de un an # Lumea Politică
Parlamentul României se pregătește pentru numiri esențiale, vizând poziții precum Avocatul Poporului, membri în CNCD și Curtea de Conturi. Birourile Permanente Reunite au stabilit calendarul pentru depunerea candidaturilor și audierile necesare. Parlamentul României are pe agendă mai multe numiri cheie în perioada următoare. Printre acestea se numără desemnarea unui nou Avocat al Poporului, având în […]
07:10
Guvernul dă înapoi la taxele crescute peste noapte – OUG intră în vigoare curând. Kelemen Hunor: ‘L-am convins pe premierul Bolojan, pe Sorin Grindeanu’ # Lumea Politică
Guvernul intenționează să adopte o Ordonanță de urgență pentru revizuirea taxelor locale, vizând atât proprietarii de clădiri vechi, cât și persoanele cu dizabilități. Inițiativa, propusă de liderul UDMR Kelemen Hunor, a fost acceptată de coaliția de guvernare și premierul Ilie Bolojan. Guvernul plănuiește să adopte vineri o Ordonanță de urgență care va modifica taxele locale […]
06:40
România, regim hibrid democrație-autoritarism. Istoricul Armand Goșu: „Nu mai ești democrație, după ce anulezi alegerile” # Lumea Politică
Analistul Armand Goșu avertizează asupra percepției negative a României în SUA, ca urmare a anulării alegerilor din 2024. Președintele Nicușor Dan susține că problema legitimității nu mai îngrijorează Washingtonul, însă Goșu contrazice această afirmație. Armand Goșu, analist politic, susține că România este văzută în SUA ca un regim hibrid, oscilând între democrație și autoritarism. El […]
06:10
Reprezentanta persoanelor cu handicap: „Suntem linșați în spațiul public. Se sugerează că suntem prea mulți sau că abuzăm de drepturi. # Lumea Politică
Daniela Tontsch, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România, critică pachetul de măsuri fiscale al Guvernului. Ea denunță eliminarea drepturilor garantate și introducerea de ajutoare temporare, considerându-le insuficiente. Tontsch atrage atenția asupra efectelor negative ale modificărilor legislative recente. Daniela Tontsch, invitată la Prima News, acuză Guvernul că pachetul fiscal recent anunțat ignoră persoanele cu dizabilități. […]
02:40
Acum 24 ore
02:00
Coaliția de guvernare pregătește schimbări în sistemul de taxe. Reduceri semnificative la impozitele pentru clădiri vechi și persoane cu dizabilități. # Lumea Politică
24 februarie 2026
23:40
Kelemen Hunor îl susține pe Viktor Orbán. Premierul Ungariei, favorit la alegeri pentru maghiarii din România # Lumea Politică
Într-un an electoral crucial, președintele UDMR, Kelemen Hunor, își exprimă susținerea pentru premierul Ungariei, Viktor Orbán, înaintea alegerilor parlamentare din 2026. Hunor consideră că Orbán reprezintă „varianta mai bună” pentru Ungaria, subliniind importanța politicilor față de minoritățile maghiare. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat într-un interviu pentru RFI că îl susține pe Viktor Orbán la […]
23:10
Data limită stabilită de Donald Trump pentru pacea din Ucraina. Deja se planifică festivități grandioase # Lumea Politică
Donald Trump dorește finalizarea rapidă a unui acord de pace în Ucraina până la aniversarea independenței SUA, pe 4 iulie. Totuși, perspectivele diplomatice rămân sumbre, cu puține semne de concesii din partea Rusiei. Administrația de la Washington exercită presiuni pentru un acord de pace între Ucraina și Rusia până la 4 iulie, aniversarea a 250 […]
23:10
Singura rafinărie românească care mai rămâne în funcțiune. S-au făcut deja stocuri de carburanți # Lumea Politică
Rompetrol Rafinare va suspenda activitatea rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești pentru trei săptămâni, începând cu luna martie, pentru revizie tehnologică. În acest timp, singura rafinărie funcțională din România va fi Petrom Brazi. Rompetrol Rafinare a anunțat că va opri pentru 20 de zile activitatea rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, în scopul efectuării unei […]
22:50
Gigantul care cere rambursarea tarifelor comerciale impuse de Trump. Suma începe de la 175 de miliarde de dolari # Lumea Politică
FedEx a deschis un proces la Curtea de Comerț Internațională a SUA pentru a recupera tarifele comerciale impuse de Donald Trump. Această acțiune vine după ce Curtea Supremă a declarat ilegale aceste tarife, deschizând calea pentru alte procese similare. FedEx a inițiat luni un proces la Curtea de Comerț Internațională a Statelor Unite, solicitând returnarea […]
22:40
10 miliarde de lei pentru firmele de deszăpezire care au eșuat la prima ninsoare serioasă. Plată pe abonament, prestare lipsă # Lumea Politică
Ninsoarea recentă care a blocat Bucureștiul a generat câștiguri semnificative pentru companiile de deszăpezire, în timp ce autoritățile au aplicat amenzi pentru intervențiile tardive. Analiza Frames dezvăluie că piața de profil a depășit 10 miliarde de lei în acest sezon, însă calitatea serviciilor rămâne sub așteptări. Firmele de deszăpezire au înregistrat câștiguri uriașe după ninsoarea […]
21:40
Cât cheltuie din cât câștigă un român din Andaluzia. Chiria începe de la 500 de euro lunar # Lumea Politică
Un român stabilit în sudul Spaniei a detaliat cheltuielile lunare din Andaluzia într-un clip viral. Costurile semnificative sunt legate de chirie și utilități, generând discuții aprinse online. Mihai, un român care trăiește în Andaluzia, a prezentat pe rețelele sociale cifre despre costurile vieții din această regiune. Potrivit lui, chiria pentru un apartament decent poate ajunge […]
21:10
Bolojan, pus la zid de români, după ce și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina: „Să îti infometezi propriul popor ca să salvezi alte nații, asta se numește trădare” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina, la patru ani de la izbucnirea războiului. Mesajul său a stârnit reacții virulente din partea românilor, care acuză neglijarea problemelor interne. Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina, marcând patru ani de la începutul conflictului cu Rusia. El a subliniat importanța „rezistenței […]
20:40
Ucraina ar putea adera la UE chiar înainte să îndeplinească condițiile. Zelenski vrea musai „o dată clară” # Lumea Politică
Uniunea Europeană explorează un plan fără precedent pentru a permite Ucrainei o formă de aderare înainte de finalizarea tuturor reformelor. Această mișcare vine pe fondul presiunilor geopolitice și a războiului cu Rusia, în timp ce Parlamentul European subliniază dreptul Ucrainei de a se apăra și de a-și urma calea europeană. Uniunea Europeană analizează posibilitatea unei […]
20:10
CTP, despre rezerva lui Nicușor Dan a a promulga legea pensiilor magistraților. Are mai puțin de zece zile # Lumea Politică
Cristian Tudor Popescu critică întârzierea promulgării legii pensiilor magistraților de către Nicușor Dan. Decizia CCR de a valida legea a stârnit reacții diverse, inclusiv din partea Curților de Apel și a politicienilor. Cristian Tudor Popescu și-a exprimat public nedumerirea față de întârzierea lui Nicușor Dan în promulgarea legii pensiilor magistraților. Jurnalistul a subliniat că tergiversarea […]
19:40
Reforma administrației, „sabotată” chiar din interiorul Guvernului. „Am analizat proiectul de ordonanță de urgență pe care vă grăbiți să îl adoptați” # Lumea Politică
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a lansat un atac dur la adresa Guvernului, acuzând lipsa de claritate în reforma administrației publice. Sindicaliștii cer retragerea proiectului de ordonanță de urgență, semnalând riscuri constituționale și instabilitate în funcția publică. Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a adresat o scrisoare deschisă către […]
17:10
Scandal la şedinţa CGMB. Daniel Băluță a anunțat că reprezentanţii PSD în Consiliu vor intra în grevă. Atac direct la primarul Capitalei # Lumea Politică
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a avut un schimb dur de replici în cadrul ședinței CGMB. Acesta a acuzat sabotajul proiectului de către Ciprian Ciucu, absent de la întâlnire, și a anunțat greva social-democraților. În cadrul ședinței CGMB de marți, unde se discuta un proiect important pentru bucureșteni, Daniel Băluță a declanșat o dispută vehementă. […]
17:00
Scandalul escaladează: Prima plângere împotriva psihologului Ion Duvac. Există și un martor – nu cele din investigația PressOne # Lumea Politică
Poliția Capitalei a demarat o anchetă în cazul psihologului Ion Duvac, acuzat de comportament abuziv față de paciente. Investigația a fost declanșată după publicarea unui articol de presă care dezvăluie posibile acte de hărțuire sexuală. Poliția Capitalei a început verificări asupra psihologului Ion Duvac, în urma unei investigații de presă care îl acuză de comportament […]
17:00
AUR îl acuză pe primarul Ciprian Ciucu: „Blochează tot: proiecte, ședințe, informații către consilierii generali” # Lumea Politică
AUR București acuză partidele din coaliție că transformă Capitala într-un „câmp de negocieri politice”, în timp ce problemele bucureștenilor rămân nerezolvate. Într-un comunicat, formațiunea anunță că ședința CGMB, solicitată de PSD și PUSL, a fost anulată de primarul general Ciucu. AUR susține că partidele din coaliție sunt vinovate de haosul administrativ din București. Într-un comunicat […]
17:00
Românii nu mai pot intra în Marea Britanie fără autorizație de călătorie: Cât costă documentul care le permite accesul în UK # Lumea Politică
Începând cu 25 februarie 2026, cetățenii români care vizitează Regatul Unit trebuie să obțină Autorizația Electronică de Călătorie (ETA). Anunțul a fost făcut de Ambasada României în UK. Procedura este simplă și se desfășoară exclusiv online. Cetățenii români care doresc să călătorească în Regatul Unit pentru turism, vizite sau șederi scurte sunt nevoiți să obțină […]
16:50
Lovitură tăcută în buzunarul pensionarilor – crește contribuția lunară: Câți bani vor achita în plus românii într-un an # Lumea Politică
De la 1 iulie 2026, contribuția minimă la pensie va crește, afectând mii de români. Majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei determină o creștere automată a contribuției sociale la 1.081 de lei lunar. Începând cu a doua jumătate a anului 2026, românii care contribuie voluntar la sistemul public de pensii vor resimți impactul […]
16:50
Guvernul dă înapoi la taxele crescute peste noapte – OUG intră în vigoare curând. Kelemen Hunor: ‘L-am convins pe premierul Bolojan, pe Sorin Grindeanu’ # Lumea Politică
Kelemen Hunor, liderul UDMR, atrage atenția asupra pericolelor unei guvernări de un singur partid, subliniind importanța coaliției actuale. El susține că, deși implică compromisuri și decizii lente, coaliția rămâne cea mai bună opțiune pentru România. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a discutat despre viitorul politic al României, avertizând că o guvernare fără coaliție ar putea avea […]
Ieri
13:10
Slovacia va opri energia electrică pentru Ucraina. Fico cere reluarea livrărilor de petrol rusesc blocate de ucraineni # Lumea Politică
Premierul slovac Robert Fico a anunțat că va întrerupe livrările de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia transportul de petrol prin conducta Drujba. Fico a subliniat că aceasta este o măsură reciprocă și a avertizat că ar putea lua măsuri suplimentare. Premierul slovac Robert Fico a declarat că va opri livrările de energie […]
12:30
Călin Georgescu solicită transparență de la CSAT, „pentru milioane de români cărora li s-a furat libertatea” # Lumea Politică
Călin Georgescu cere desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii Curții Constituționale înainte de anularea alegerilor din 2024. Într-o declarație acidă, el a criticat puternic clasa politică și a subliniat importanța democrației. Călin Georgescu a solicitat public desecretizarea discuțiilor din cadrul CSAT și ale Curții Constituționale care au precedat anularea alegerilor din 2024. El a făcut […]
