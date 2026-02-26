Rusia acuză SUA de „provocare agresivă” după incidentul din largul coastelor Cubei: „Să declanşeze un conflict”
Digi24.ro, 26 februarie 2026 10:30
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, a acuzat Statele Unite de „provocare agresivă” după incidentul petrecut în largul coastelor Cubei cu nava înregistrată în Florida, a relatat agenția de știri TASS, citată de Reuters.
Acum 5 minute
10:50
Rusia încearcă „să se joace” cu Donald Trump pentru a amâna negocierile de pace, spune Volodimir Zelenski: „Nu poate să ne ocupe” # Digi24.ro
În cadrul unui interviu acordat la Kiev pentru televiziunea Fox News, apropiată lui Donald Trump, Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia încearcă „să se joace cu preşedintele Statelor Unite” şi să tragă de timp în eforturile mediate de SUA pentru a pune capăt războiului.
Acum 15 minute
10:40
Permis suspendat pentru neplata amenzilor. Ce trebuie să știe șoferii. Cseke Attila: Va aduce o colectare mult mai bună # Digi24.ro
Schimbarea legii privind neplata amenzilor de circulație înseamnă suspendarea permisului de șofer în cazul rău-platnicilor. Perioada de suspendare este calculată în funcție de valoarea amenzii. Pentru fiecare 50 de lei datorați statului, șoferii vor avea permisul suspendat o zi. Ministrul Dezvoltării Cseke Attila spune că măsurile vor face șoferii să plătească mai rapid amenzile de circulație.
Acum 30 minute
10:30
FBI concediază agenți implicați în ancheta documentelor clasificate păstrate de Trump la Mar-a-Lago # Digi24.ro
FBI a concediat cel puţin şase agenţi implicaţi într-o anchetă din 2022 privind reţinerea de către Donald Trump a unor documente clasificate la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, a relatat miercuri The Guardian. Trump s-a confruntat cu acuzaţii federale pentru păstrarea documentelor clasificate după primul său mandat, în loc să le predea Arhivelor Naţionale, aşa cum prevede legea. Reşedinţa sa din Mar-a-Lago, Florida, a fost percheziţionată de FBI în 2022.
10:30
10:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în timpul unei convorbiri telefonice cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski că dorește să pună capăt războiului din Ucraina cât mai curând posibil, au informat Axios surse la curent cu convorbirea. Potrivit acestora, Zelenski și-a exprimat speranța că acordul de pace va fi semnat până la sfârșitul anului 2026, însă Trump a remarcat că acțiunile militare durează prea mult și că dorește ca acestea să se încheie peste o lună.
Acum o oră
10:10
Viktor Orban, scrisoare deschisă către Volodimir Zelenski în cazul conductei Drujba: „Mai mult respect pentru Ungaria” # Digi24.ro
Viktor Orban a publicat joi, 26 februarie, pe rețelele sociale o scrisoare deschisă adresată președintelui ucrainean Voldoimir Zelenski. În scrisoare, premierul ungar acuză Ucraina că a blocat conductele petroliere Drujba și a susținut că a încercat să forțeze Ungaria să „intre în război”.
10:10
Vremea se schimbă radical în următoarele zile: meteorologii anunță că temperaturile cresc în toată țara. Unde va fi cel mai cald # Digi24.ro
Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a declarat joi dimineața la Digi24 că „veștile sunt bune pentru perioada care urmează” privind vremea în țară. Meteorologul a anunțat o încălzire semnificativă în zilele următoare, fără precipitații, cu maxime ce vor depăși 10 grade în mare parte din țară, dar cu nopți încă reci, în care temperaturile pot coborî până la -10 grade în unele zone.
10:10
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate # Digi24.ro
Iașiul ar putea fi primul oraș cu un tren suspendat din România. Proiectul aparține unui ONG care va face studiul de prefezabilitate din fonduri private.
10:00
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România # Digi24.ro
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România și va prelua oficial funcţia după ce îşi va prezenta scrisorile de acreditare preşedintelui României.
10:00
Bruxelles pune la bătaie aproape 30 de miliarde de euro pentru Estul Europei: România, printre beneficiarii noului program EastInvest # Digi24.ro
Comisia Europeană găzduiește joi lansarea unei noi iniţiative menite să faciliteze accesul la sprijin sub formă de împrumuturi pentru statele membre ale Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina, indică un comunicat al executivului comunitar. Această iniţiativă, intitulată Instrumentul EastInvest (EastInvest Facility), se află în centrul strategiei pentru regiunile estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina, adoptată săptămâna trecută de Comisie pentru a ajuta aceste regiuni să facă faţă provocărilor cu care se confruntă ca urmare a războiului de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei.
Acum 2 ore
09:50
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 1,2% prognoza de creştere a economiei româneşti pentru 2026, faţă de 1,6% cât a estimat în septembrie, potrivit raportului „Regional Economic Prospects”, publicat joi de instituţia financiară internaţională.
09:40
Emmanuel Macron va actualiza doctrina nucleară a Franței. Ce ar putea oferi și ce ar putea refuza Parisul aliaților din UE # Digi24.ro
Președintele Emmanuel Macron va actualiza luni doctrina nucleară a Franței, excluzând controlul european comun și subliniind ceea ce Parisul poate oferi aliaților îngrijorați de fiabilitatea umbrelei nucleare americane sub președintele Donald Trump.
09:40
Colaborarea Consiliului pentru Pace al lui Trump cu Consiliul de Securitate al ONU, pusă sub semnul întrebării de Rusia # Digi24.ro
Rusia a pus joi sub semnul întrebării modul în care Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump ar urma să colaboreze cu Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, care a servit drept punct de sprijin pentru eforturile colective internaționale de menținere a păcii de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, relatează Reuters.
09:30
SUA și Iranul reiau negocierile nucleare la Geneva, pe fondul amenințărilor militare și al escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Statele Unite și Iranul reiau joi, la Geneva, negocierile privind programul nuclear al Teheranului, într-un moment de tensiune maximă, marcat de desfășurări militare masive ale Washingtonului în Orientul Mijlociu și de avertismente explicite din partea președintelui Donald Trump că nu va permite Iranului să obțină arma nucleară.
09:30
Alertă în Ucraina după atacuri rusești masive: peste 20 de răniți la Kiev și în alte orașe. Polonia și-a mobilizat aviația # Digi24.ro
Mai multe oraşe ucrainene, între care capitala Kiev, au fost ţinta atacurilor ruseşti joi dimineaţă devreme, cu câteva ore înainte de noile discuţii americano-ucrainene din Elveţia care au drept obiectiv încheierea războiului.
09:30
Fostul șef al Trezoreriei SUA Larry Summers demisionează de la Harvard pe fondul legăturilor sale cu Epstein # Digi24.ro
Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA și fost președinte al Universității Harvard, a anunțat că se retrage din activitatea didactică la finalul anului universitar, pe fondul controverselor generate de corespondența sa cu Jeffrey Epstein, documente făcute publice recent de Congresul american.
09:20
Marco Rubio anunță „stabilitate strategică” între SUA și China înaintea vizitei lui Donald Trump la Beijing # Digi24.ro
Statele Unite şi China au atins un anumit grad de stabilitate în relaţia lor tensionată de mult timp, a declarat miercuri secretarul de stat american Marco Rubio, înaintea vizitei lui Donald Trump la Beijing, la sfârşitul lunii martie. Rubio şi preşedintele SUA au considerat mult timp China un adversar care trebuie învins pe scena mondială, arată Channel News Asia.
09:10
Rezultate LOTO - Joi, 26 februarie 2026: Reportul la Joker depășește 10,66 milioane de euro. La 6/49 a ajuns la peste 553.000 de euro # Digi24.ro
Joi, 26 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto de Dragobete care au avut loc duminică, 22 februarie, Loteria Română a acordat 36.172 de câștiguri în valoare totală de peste 2,94 milioane de lei.
09:10
Sud-coreeanul Park Chan-wook, președinte al juriului Festivalului de Film de la Cannes din 2026 # Digi24.ro
Regizorul sud-coreean Park Chan-wook, cunoscut şi pentru filmele „Old Boy”, „Decision to Leave”, a fost numit preşedintele juriului celei de-a 79-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, care va avea loc în luna mai, au anunţat joi organizatorii.
09:10
Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o relație bună cu SUA: „Alegerea nu ne aparține” # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a susținut că țara sa ar putea „distruge complet” Coreea de Sud dacă securitatea acesteia ar fi amenințată, reiterând refuzul său de a colabora cu Seulul în timpul congresului Partidului Muncitorilor, aflat la putere, relatează Euronews.
09:00
Afacere fictivă cu struți în Vâlcea: client înșelat după ce a plătit mii de lei pentru păsări pe care nu le-a mai primit # Digi24.ro
Polițiștii din județul Vâlcea au demascat o înșelăciune cu struți scoși la vânzare doar în mediul online. Un tânăr a fost reținut după ce ar fi încasat 4.300 de lei de la un bărbat din Harghita pentru șapte păsări pe care nu le deținea. Polițiștii au recuperat prejudiciul și continuă cercetările în acest caz.
09:00
Nouă ședință la CGMB, în contextul tensiunilor dintre primarul general, Ciprian Ciucu, și consilierii PSD. Ce proiecte sunt pe agendă # Digi24.ro
09:00
PSD cere demisia Dianei Buzoianu, dacă luni nu vine cu soluții în privința Barajului Mihăileni, anunță Natalia Intotero # Digi24.ro
PSD cere demisia ministrului Mediului Diana Buzoianu dacă luni nu vine în Parlament cu cu soluţii în privinţa Barajului Mihăileni de pe râul Crişul Alb, din judeţul Hunedoara, a afirmat deputata social-democrată Natalia Intotero.
Acum 4 ore
08:50
„N-am mai văzut niciodată”. Cum „maschează” China zborurile cu drone în cadrul unui potențial exercițiu de pregătire pentru Taiwan # Digi24.ro
O dronă militară chineză de mari dimensiuni a efectuat zboruri regulate deasupra Mării Chinei de Sud în ultimele luni, transmițând semnale false de transponder care o făceau să pară a fi o altă aeronavă, inclusiv un avion de marfă belarus sancționat și un avion de vânătoare britanic Typhoon, relatează Reuters.
08:50
Horațiu Potra cere schimbarea regimului de detenție. Care sunt motivele invocate de mercenar # Digi24.ro
Mercenarul Horațiu Potra cere schimbarea regimului de detenție după ce a leșinat în fața judecătorilor. Acesta le-a transmis magistraților că nu mai suportă închisoarea de maximă securitate. Instanța urmează să se pronunțe astăzi.
08:40
Cuba spune că a ucis 4 persoane dintr-o navă înmatriculată în SUA, într-o confruntare în apele sale. Reacția Washingtonului # Digi24.ro
Patru persoane care se aflau la bordul unei nave înmatriculate în Florida (SUA) au fost ucise și şase au fost rănite de grănicerii cubanezi, după o „confruntare” în apele teritoriale ale insulei, a anunţat, miercuri, Ministerul cubanez de Interne, într-un comunicat, potrivit The Guardian.
08:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 26 februarie.
08:00
Desemnarea noilor șefi de parchete. Cei cinci candidați pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT, intervievați astăzi # Digi24.ro
07:40
Ilie Bolojan, vizită oficială la Bruxelles: premierul va discuta cu Ursula von der Leyen despre PNRR. Agenda deplasării # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan se află, joi, într-o vizită oficială la Bruxelles, unde are programate mai multe întâlniri, una dintre acestea fiind cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula vor der Leyen. Guvernul a anunţat că se vor discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR şi priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028.
07:10
Cât de realiste și eficiente sunt măsurile pentru relansarea economiei adoptate de Guvern. Economist: Este o culegere de măsuri tehnice # Digi24.ro
Guvernul României a adoptat marți, 24 februarie, Ordonanța de Urgență privind pachetul de măsuri pentru relansarea economiei și stimularea investițiilor, care include facilități fiscale, scheme de sprijin pentru companii și programe dedicate atragerii investițiilor. Actul normativ vizează stimularea activității economice, creșterea investițiilor și mobilizarea capitalului intern către sectoare cu valoare adăugată ridicată. Economistul Adrian Negrescu a declarat pentru Digi24.ro că pachetul de măsuri reprezintă, în primul rând, „o culegere de măsuri tehnice”, menită să rezolve probleme concrete din mediul economic.
07:10
Titularizare 2026: Calendarul complet al etapelor. Când au loc înscrierile și proba scrisă # Digi24.ro
Sesiunea de Titularizare 2026 se desfășoară în baza Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2026–2027.
07:10
Cât costă asigurarea voluntară la pensie în 2026 și cine poate contribui. Cum îți asiguri vechimea fără contract de muncă # Digi24.ro
Românii care nu au un loc de muncă activ sau au perioade fără venituri își pot asigura singuri vechimea necesară pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare voluntară în sistemul public. Mecanismul le permite să plătească contribuția la pensii chiar și în lipsa unui angajator
07:10
Noul cod penal al talibanilor: 15 zile de închisoare pentru ruperea brațului unei femei, 5 luni pentru maltratarea unei cămile # Digi24.ro
Un bărbat afgan poate petrece 15 zile în închisoare pentru că i-a rupt brațul soției sale și cinci luni dacă maltratează o cămilă. Aceasta este legea pe care judecătorii din Afganistan sunt obligați să o aplice de la începutul anului, în baza unui nou cod penal aprobat discret, fără dezbateri politice sau anunțuri publice și care a generat puține reacții internaționale. În 119 articole, violența împotriva femeilor este legalizată și considerată un instrument de disciplină socială și de prevenire a păcatului sau a „viciului”. Mamele, fiicele și soțiile devin practic obiecte deținute de un soț sau de un „stăpân” , un cuvânt folosit literal în text, la fel ca „sclave”, termeni care dau fiori pe șira spinării organizațiilor pentru drepturile omului, care solicită abrogarea acestui cadru legal, potrivit El Pais.
07:10
Planul lui Orban de a-și revigora șansele electorale: lupta contra UE. Rivalul Peter Magyar, portretizat drept „marionetă a dușmanilor” # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a decis că o confruntare cu Bruxelles este exact ceea ce are nevoie campania sa electorală, aflată în declin, arată Politico, într-o analiză. Orban se află în defensivă în țara sa, fiind cu aproximativ 8 puncte procentuale în urma rivalului Peter Magyar, în sondajele de opinie înaintea alegerilor de pe 12 aprilie. Așadar, el a trecut la atac împotriva a doi dintre dușmanii săi preferați din străinătate: Bruxelles și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
07:10
Încă o mare țară se rupe de umbrela militară a SUA. „Ipoteze de lungă durată au fost răsturnate” # Digi24.ro
Canada a publicat prima sa strategie industrială de apărare, semnalând că, asemenea Europei, nu mai poate conta pe Statele Unite ca garant automat al securității sale. Documentul prevede dublarea cheltuielilor militare până la finalul deceniului, sprijinirea companiilor canadiene din domeniu și investiții majore în Arctica.
07:10
Prietenii lui Trump din Orientul Mijlociu nu vor să-l lase să le folosească bazele pentru a ataca Iranul. Ce planuri alternative au SUA # Digi24.ro
Pe măsură ce termenul limită stabilit de președintele Donald Trump pentru avansarea discuțiilor nucleare sub amenințarea acțiunilor militare se apropie, unii dintre cei mai apropiați parteneri ai Statelor Unite din Orientul Mijlociu refuză Casei Albe accesul cheie pentru a efectua atacuri împotriva Republicii Islamice, potrivit Newsweek.
07:10
Cum încearcă Kievul să grăbească aderarea la UE cu ajutorul lui Trump: alegerile din Ungaria și Franța ar putea schimba jocul # Digi24.ro
Ucraina vede în următorii doi ani o șansă decisivă pentru aderarea la Uniunea Europeană, înainte ca eventuale schimbări politice în Ungaria și Franța să complice sau să blocheze procesul. Potrivit unor oficiali de la Bruxelles și Kiev, autoritățile ucrainene încearcă să obțină includerea unei referiri clare la aderarea începând cu 2027 în acordul de pace negociat de Donald Trump, în timp ce la nivelul UE se discută despre formule de integrare parțială pentru a accelera parcursul european al țării.
07:10
Ce s-a întâmplat după ce Elon Musk a deconectat armata rusă de la rețeaua Starlink
07:10
Cum i-a întins Deutsche Bank covorul roșu lui Jeffrey Epstein: unul dintre cei mai sofisticați, dar și mai dificili clienți # Digi24.ro
Documentele interne detaliate publicate de Departamentul de Justiție al SUA oferă o imagine detaliată a modului în care gigantul bancar german Deutsche Bank (DB) a acordat prioritate creșterii afacerilor și cultivării relației cu Jeffrey Epstein, în ciuda unor semnale de alarmă semnificative din punct de vedere juridic și etic. Financial Times a publicat o prezentare detaliată a principalelor mecanisme și eșecuri ale sistemelor de control ale DB care i-au permis lui Jeffrey Epstein să transfere sute de milioane de dolari prin intermediul băncii între 2013 și 2019.
07:10
Expunerea la zgomotul din trafic în timpul somnului este asociată cu creșterea „colesterolului rău”, arată un studiu european # Digi24.ro
Expunerea pe termen lung la zgomotul produs de traficul rutier în timpul nopții ar putea influența nivelurile colesterolului și ale altor grăsimi din sânge, potrivit unui amplu studiu european realizat pe peste 270.000 de adulți. Cercetătorii au descoperit că, peste pragul de 50-55 de decibeli, apar modificări subtile, dar măsurabile, asociate cu creșterea colesterolului LDL, cunoscut popular drept „colesterol rău”.
07:10
Cine este astronautul din cauza căruia a fost evacuat întreg echipajul de pe Staţia Spaţială Internaţională. „Mă simt foarte bine” # Digi24.ro
Astronautul care s-a confruntat în luna ianuarie cu o problemă de sănătate în timp ce se afla pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), un incident care a determinat NASA să realizeze prima evacuare medicală din istoria laboratorului orbital, şi-a dezvăluit identitatea miercuri. Mike Fincke a declarat că se simte „foarte bine” și că urmează procedurile de reabilitare după un zbor spațial.
07:10
„A încetat să mai existe”. Ucrainenii le-au distrus rușilor un lansator de rachete S-400 și un sistem Panțir în Crimeea ocupată ilegal # Digi24.ro
Forțele Speciale ale armatei ucrainene au reușit să distrugă un lansator de rachete S-400 și un sistem Panțir în Crimeea ocupată ilegal de Rusia. Cele două sisteme de armament se numără printre cel mai redutabile din arsenalul antiaerian al armatei ruse.
Acum 12 ore
01:00
Planul Dianei Buzoianu pentru litoralul românesc: plaje mai aerisite, accesibile persoanelor cu dizabilități, cu mai puține șezlonguri # Digi24.ro
Ministra Mediului Diana Buzoianu a declarat, miercuri seară la Digi24, că litoralul românesc va deveni mai aerisit, mai accesibil persoanelor cu dizabilități și cu mai puține șezlonguri așezate ca „sardinele”, astfel încât cine dorește să vină cu prosopul și să stea la plajă să aibă loc să dacă acest lucru. La Năvodari, autoritățile au lansat o licitație transparente pentru terenurile de pe plajă, stabilind clar unde și ce poate fi construit, de la beach-baruri la spații pentru activități culturale și recreative și urmează să fie lansată o licitație și pentru Mamaia Nord.
00:10
Un judecător federal a anulat politica lui Trump de expulzare a imigranților fără acte către ţări terţe # Digi24.ro
Un judecător federal din Boston a declarat miercuri ilegală politica adoptată de administraţia Trump în vederea expulzării imigranţilor fără acte către ţări terţe.
00:10
Doi foști șefi ai serviciilor de securitate poloneze, puși sub acuzare pentru folosirea ilegală a programului Pegasus # Digi24.ro
Doi foști înalți oficiali ai serviciilor de securitate din Polonia au fost puși sub acuzare pentru autorizarea ilegală a utilizării controversatului program de spionaj Pegasus, despre care coaliția aflată la guvernare susține că a fost folosit de fostul guvern de dreapta pentru a spiona adversari politici.
25 februarie 2026
23:50
Germania a recepționat o dronă subacvatică Blue Whale fabricată în Israel. Aparatul a fost testat în Marea Baltică # Digi24.ro
Germania a anunţat miercuri că a recepţionat o dronă subacvatică Blue Whale de fabricaţie israeliană, destinată recunoaşterii şi detectării ameninţărilor hibride pe mare, notează AFP.
23:20
Ministrul Apărării explică numirea lui Caragea la fabrica de armament Sadu: „A arestat 17 oameni care furau din uzină” # Digi24.ro
Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, a explicat numirea controversată a lui Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, în funcţia de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare: Uzina Mecanică Sadu. Actualul ministru USR al Apărării a afirmat că acesta a arestat 17 oameni care furau de la Sadu și a fost premiat de două ori „Polițistul Anului”.
22:50
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor umanitar pentru achiziţionarea de alimente # Digi24.ro
Canada a anunţat miercuri că va oferi „imediat” Cubei opt milioane de dolari canadieni (5,85 milioane de dolari americani) sub formă de ajutor umanitar pentru achiziţionarea de alimente. Într-un comunicat, guvernul canadian a precizat că, în contextul agravării crizei energetice cu care se confruntă Cuba, oferă acest ajutor pentru „a extinde accesul la alimente şi nutriţie” pentru cubanezii aflaţi în situaţii vulnerabile.
22:50
Reacția Dianei Buzoianu, după numirea controversată făcută de ministrul Economiei la fabrica de armament Sadu # Digi24.ro
Ministra Mediului Diana Buzoianu a declarat, miercuri seară la Digi24, despre numirea lui Viorel Salvador Caragea de către ministrul Economiei, Irineu Darău, ca administrator special al fabricii de armament UM Sadu, din județul Gorj, că este vorba despre o poziție cu atribuții limitate și că are încredere că evaluarea a fost făcută pe baza experienței profesionale a acestuia. Numirea a stârnit controverse, în contextul trecutului politic al lui Caragea, membru în USR pentru o zi, ulterior trecut la AUR, formațiune din care a spus în 2024 că a plecat pentru că nu l-a plăcut pe George Simion.
22:40
Florin Manole, ministrul Muncii: În PSD există nemulţumiri cu privire la măsurile luate. Ce spune despre schimbarea premierului # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, miercuri seară, că în interiorul PSD există nemulţumiri, existând persoane care acuză că s-a pierdut „din misiunea fondatoare a social-democraţiei cu anumite măsuri care au fost luate”. Declaraţia ministrului completează afirmaţia liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a vorbit despre o consultare internă extinsă cu privire la rămânerea la guvernare a social-democraţilor sau susţinerea altui premier şi eventuala excludere a USR din coaliţie.
