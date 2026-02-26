Ce se întâmplă dacă Trump ordonă bombardarea Iranului. Cele cinci scenarii posibile

07:10

Un bărbat afgan poate petrece 15 zile în închisoare pentru că i-a rupt brațul soției sale și cinci luni dacă maltratează o cămilă. Aceasta este legea pe care judecătorii din Afganistan sunt obligați să o aplice de la începutul anului, în baza unui nou cod penal aprobat discret, fără dezbateri politice sau anunțuri publice și care a generat puține reacții internaționale. În 119 articole, violența împotriva femeilor este legalizată și considerată un instrument de disciplină socială și de prevenire a păcatului sau a „viciului”. Mamele, fiicele și soțiile devin practic obiecte deținute de un soț sau de un „stăpân” , un cuvânt folosit literal în text, la fel ca „sclave”, termeni care dau fiori pe șira spinării organizațiilor pentru drepturile omului, care solicită abrogarea acestui cadru legal, potrivit El Pais.