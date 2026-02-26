„Se ascut săbiile” între Cuba și SUA. Patru morți și șase răniți, după ce o ambarcațiune americană ar fi pătruns și deschis focul în apele Cubei
Gândul, 26 februarie 2026 10:50
Cresc tensiunile între Statele Unite și Cuba, după ce Autoritățile de la Havana au transmis că patru persoane au fost ucise și altele șase au fost rănite, după ce o ambarcațiune înregistrată în SUA ar fi pătruns în apele teritoriale ale Cubei și ar fi deschis focul. Incidentul a amplificat tensiunile dintre Havana și Washington. […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
11:10
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că „PSD își încordează din nou mușchii pe care nu-i are”. „Ca tot analistul care face chestia asta din 1990, în dimineața asta m-am uitat peste presă, peste site-urile principale să văd ce se mai întâmplă. Am citit titluri: «Sorin […]
11:10
Lia Savonea, președintele ÎCCJ, trage un semnal de alarmă: „O justiție puternică nu se apără prin izolare și nu se construiește din inerție” # Gândul
Lia Savonea, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), avertizează asupra unui risc major pentru justiția din România și încrederea publicului în sistemul judiciar. Discursul său a avut loc în cadrul unei dezbateri organizate la sediul instanței supreme. La sediul ÎCCJ s-a derulat a doua rundă de dezbateri în cadrul mecanismului permanent consultativ și […]
Acum 15 minute
11:00
Dumitru Dragomir știe care echipă va fi campioana României. Profeția „Oracolului din Bălcești”: „Ia titlul la 10 puncte distanță” # Gândul
Dumitru Dragomir s-a remarcat de-a lungul timpului printr-o serie de previziuni făcute în legătură cu fotbalului românesc, fapt ce i-a adus supranumele „Oracolul din Bălcești”. Fostul șef al LPF „lovește” și acum: a anunțat care echipă va fi campioana României, scrie PROSPORT. Mai mult, Dragomir anticipează că va câștiga titlul „la 10 puncte distanță”. Dragomir […]
11:00
Percheziții la un club de lux din Capitală. Patronul, suspectat că ar fi coordonat o rețea de trafic de persoane # Gândul
Procurorii au descins la clubul The Buddhist din București, într-un dosar care vizează infracțiuni grave, potrivit unor surse judiciare. Anchetatorii ar fi prins în flagrant mai multe persoane, iar în timpul intervenției ar fi fost găsite și substanțe interzise, inclusiv cocaină. Sursele citate susțin că este vorba despre un grup organizat, acuzat de trafic de […]
11:00
Duș rece de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Prognoza de creștere economică pentru România a fost revizuită în scădere # Gândul
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 1,2% prognoza de creștere a economiei românești pentru 2026, față de 1,6% cât a estimat în septembrie. Datele raportului „Regional Economic Prospects” mai arată că deficitul fiscal ar urma să se reducă la 6,2% din PIB în acest an. Estimarea preliminară pentru 2025 […]
Acum 30 minute
10:50
„Se ascut săbiile” între Cuba și SUA. Patru morți și șase răniți, după ce o ambarcațiune americană ar fi pătruns și deschis focul în apele Cubei # Gândul
Cresc tensiunile între Statele Unite și Cuba, după ce Autoritățile de la Havana au transmis că patru persoane au fost ucise și altele șase au fost rănite, după ce o ambarcațiune înregistrată în SUA ar fi pătruns în apele teritoriale ale Cubei și ar fi deschis focul. Incidentul a amplificat tensiunile dintre Havana și Washington. […]
10:50
Ții post? Ce greșeli alimentare să eviți pentru a nu îți afecta digestia și starea de energie în cele 40 de zile # Gândul
În urmă cu trei zile, pe 23 februarie, credincioșii au intrat oficial în cele 40 de zile de post. În această perioadă, unele dintre persoane aleg să țină post și să nu consume alimente de origine animală: carne, lactate, ouă, chiar și pește. Excepția reprezintă zilele în care există dezlegare la pește și vin. Iată […]
Acum o oră
10:40
România este primul partener transatlantic al americanilor care implementează un model avansat de analiză legislativă # Gândul
România a devenit primul partener transatlantic al organizației americane The Institute for Legislative Analysis(ILA) în implementarea unui model avansat de analiză legislativă bazat pe date, evaluare obiectivă și instrumente moderne de monitorizare a politicilor publice. Institutul pentru Cercetare Legislativă (ICL – România) şi The Institute for Legislative Analysis au realizat o fuziune în scopul predictibilităţii […]
10:40
Viceprimar din județul Mureș, reținut pentru 24 de ore după o urmărire ca în filme pe șosea. A fugit de poliție și s-a răsturnat cu mașina în șanț # Gândul
Ștefan Adelin Laurențiu, viceprimarul comunei Pogăceaua din județul Mureș, a fost reținut pentru 24 de ore, după o urmărire ca în filme pe DJ 152B. Bărbatul nu a oprit la semnalul polițistului, iar, în goana sa, a pierdut controlul autoturismului și s-a răsturnat într-un șanț, relatează Știripesurse. Viceprimarul comunei Pogăceaua din județul Mureș, reținut pentru […]
10:40
Islanda va organiza un referendum privind reluarea discuțiilor de aderare la UE. Țara nordică înghețase negocierile de aderare în 2013 # Gândul
Islanda va organiza un referendum în „lunile următoare” pe tema reluării negocierilor de aderare la UE. Anunțul a fost făcut de premierul țării, Kristrun Frostadottir, în timpul unei vizite recente în Polonia. Islanda va organiza un referendum privind reluarea negocierilor de aderare a țării la UE în „următoarele luni”, a anunțat premierul țării, Kristrun Frostadottir. […]
10:40
Cu ce temperaturi începe primăvara. Meteorologii ANM vin cu date de ultimă oră pentru Gândul # Gândul
Dimineață rece în București și în țară, dar – până la această oră – meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis avertizări, informări meteo sau coduri de înrăutățire a vremii. Este în vigoare, până la ora 11:00, doar un cod galben de ceață în județul Timiș. La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al […]
10:20
Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA dacă Coreea de Nord este recunoscut drept o „putere nucleară” # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un afirmă că Phenianul ar putea avea relații bune cu administrația Trump dacă Statele Unite vor recunoaște statutul nuclear al Coreei de Nord. Kim Jong Un a declarat că ar putea „normaliza” relația cu Statele Unite dacă Washingtonul va recunoaște statutul de putere nucleară al Coreei de Nord, a relatat joi […]
Acum 2 ore
10:10
Curtea Supremă a SUA, Trump și miza tarifelor vamale. Geopolitical Futures: „Echilibrul puterilor se ciocnește cu imperativele geopolitice, poziția Chinei este mult consolidată” # Gândul
George Friedman – fondatorul și președintele Geopolitical Futures – avertizează că președinții nu conduc SUA, ci supraveghează acțiunile guvernului național. În același timp, nu fac ce vor, ci operează în cadrul unui pachet de legi adoptate de Congres. Președinții pot opri prin veto orice lege adoptată, dar Congresul are puterea de a anula acest veto. […]
10:10
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al SUA în România. Când își va prelua oficial funcția # Gândul
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. Nominalizat oficial în luna iunie de președintele Donald Trump pentru funcție, Nirenberg urmează să îi prezinte scrisorile de acreditare președintelui Nicușor Dan, iar apoi să preia conducerea Ambasadei SUA la București. Noul ambasador, despre care președintele Trump afirma că are o […]
10:10
Fanii lui Nicuşor Dan cred că preşedintele „are nevoie de nişte şuturi”. Moise Guran: „E timpul să o spunem deschis” # Gândul
Nicuşor Dan a reuşit performanţa ca, în scurt timp de când a fost ales preşedintele României, să-i enerveze chiar şi pe susţinătorii săi cei mai înfocaţi. Unul dintre aceştia este chiar jurnalistul Moise Guran. Acesta scrie, recent, că „Dl Nicușor Dan are nevoie de niște șuturi”. Moise Guran spune că Nicuşor Dan a fost votat […]
10:10
Grupul Electrica a raportat cifre record în 2025. Profitul net preliminar al companiei a crescut cu 159,2% față de cel înregistrat în 2024 # Gândul
Grupul Electrica a înregistrat performanțe financiare-record cu un profit net preliminar de 1,218 miliarde lei în 2025, cu 159,2% peste profitul retratat înregistrat în 2024. Veniturile opraționale au fost de 12,165 miliarde lei, în creștere cu 12,9% comparativ cu 10,772 miliarde lei în anul precedent. În 2025, la nivelul Grupului Electrica, EBITDA a înregistrat o […]
10:00
O tragedie a avut loc în Timișoara pe 25 februarie 2026. Un bărbat în vârstă de 75 de ani a murit, la câteva minute după ce a intrat într-o saună a unei baze sportive. A fost găsit inconștient și plin de arsuri. Un bărbat în vârstă de 75 de ani a intrat în sauna de […]
10:00
Radu Miruţă nu se poate hotărî dacă a absolvit Dreptul sau, nu. Are studiile în CV, dar în sala de judecată susţine că nu le are # Gândul
Radu Miruţă nu se poate hotărî dacă a absolvit o facultate de Drept sau, nu, pare să fie concluzia la care au ajuns cei de la Libertatea, într-un articol recent. Actualul viceprim-ministru şi ministru al Apărării Naţionale a declarat în mai multe ocazii că a făcut Dreptul „ca hobby”. Poziţiile sale categorice cu privire la […]
10:00
Dezvăluiri din dosarele „Epstein”. Fizicianul Stephen Hawking apare într-o fotografie controversată. Ce anunț a făcut familia # Gândul
O imagine difuzată de presa internațională după publicarea noilor documente din dosarele „Epstein” îl înfățișează pe fizicianul Stephen Hawking alături de două femei, pe o plajă, scrie Mediafax. Reprezentanții familiei au precizat că fotografia datează din 2006, fiind realizată în timpul unui simpozion găzduit de hotelul Ritz-Carlton, din St. Thomas. Familia confirmă dezvăluirile O fotografie […]
09:50
Trump i-a transmis lui Zelenski că vrea să încheie războiul cu Rusia până la vară. Kievul cere garanții solide de securitate # Gândul
Președintele Donald Trump i-a spus liderului ucrainean Volodimir Zelenski că își dorește să pună capăt războiului cu Rusia într-un timp cât mai scurt, posibil până la venirea verii. Liderul de la Casa Albă a readus în discuție ideea unui posibil summit trilateral SUA-Ucraina-Rusia. Președintele Donald Trump i-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, că intenționează să […]
09:40
Dinamo, dată afară de pe Arena Națională. Andrei Nicolescu anunță unde va juca echipa lui Kopic meciurile din play-off # Gândul
Andrei Nicolescu (49 de ani), acționar și președinte al Consiliului de Administrație la Dinamo București, a reacționat la aflarea veștii că Dinamo trebuie să părăsească Arena Națională. În luna mai, cel mai mare stadion din România a fost închiriat de Primăria Capitalei pentru o serie de concerte, scrie PROSPORT. Planul conducerii clubului Dinamo este ca […]
09:30
Victor Ponta: „INFLAȚIA este deja un cancer de care România nu reușește să se vindece. Toți românii pierd 10% pe an din cauza inflației” # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur pe rețelele de socializare după ce România a continuat să fie campioana inflației din Uniunea Europeană și în 2026. Datele publicate de Eurostat au confirmat că România este statul cu cele mai mari scumpiri și o inflație record de 8,5% în luna ianuarie. Victor Ponta a reacționat pe […]
09:20
Zăpada neagră de pe străzi, „simbolul poluării din București”. Diana Buzoianu: „Această poluare ajunge în plămânii noștri. Este un inamic tăcut” # Gândul
Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, a susținut faptul că zăpada neagră de pe străzi, care nu a fost adunată, este „simbolul poluării din București”. Ministrul a mai susținut că poluarea „ajunge în plămânii noștri”, fiind „un inamic tăcut”. În cadrul unei emisiuni la Digi24, Diana Buzoianu a precizat că zăpada neagră prezentă pe străzile Capitalei, care […]
Acum 4 ore
09:10
Dezvăluirea momentului în Gândul: Nicușor Dan este executat silit chiar de statul pe care îl conduce. Președintele României nu și-a plătit impozitul pe terenul de 7.460 mp de la Predeal. Gândul publică, în exclusivitate, documentele și imaginile cu terenul lui Nicușor Dan. Cum a mințit președintele în declarația de avere # Gândul
Potrivit documentelor intrate în posesia Gândul, Nicușor Dan, președintele României, nu și-a plătit impozitul pentru terenul de 7.400 mp pe care îl deține în Predeal și pentru care a plătit, potrivit propriei declarații din 2017, nu mai puțin de 180.000 euro. Decizia de impunere specifică negru pe alb faptul că s-a declanșat chiar procedura de […]
09:10
(P)Primăria Sector 5: „ALEGE SUSTENABILITATEA! COLECTARE SELECTIVĂ CU SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A” # Gândul
„Suntem la un telefon distanţă” transmite Primăria Sector 5 cetăţenilor, în cadrul unei campanii de reciclare selectivă a deşeurilor. „ALEGE SUSTENABILITATEA! COLECTARE SELECTIVĂ CU SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A” este numele campaniei derulate la nivelul Primăriei Sectorului 5. „Nu lăsa deşeurile reciclabile să se amestece cu restul! Începând cu data de 01.02.2026, SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. […]
09:10
Silviu Predoiu: „Războiul nu se va termina pe câmpul de luptă. Singura soluție va fi o pace negociată cu condiționări neplăcute” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre felul în care se va termina războiul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu Predoiu: „Într-un anumit context politic și-au angajat statele într-o anumită direcție. În discuțiile noastre, eu am spus opinia […]
09:10
Premierul magiar Viktor Orban, i-a cerut public lui Volodimir Zelenski redeschiderea imediată a conductei rusești de petrol „Drujba”, acuzând Ucraina că pune în pericol securitatea energetică a Ungariei. Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina, după ce Kievul a oprit livrările livrărilor de petrol rusesc către Europa. Premierul Ungariei, Viktor Orban, l-a somat public pe președintele ucrainean […]
08:50
Protest „Marș la Moscova” în fața Ambasadei Rusiei din București. Grupul civic „Lupii Tricolori” cheamă românii la o manifestație anti-Rusia # Gândul
Grupul civic „Lupii Tricolori” a anunțat organizarea unui protest intitulat „Marș la Moscova”, programat pentru data de 2 martie, în fața Ambasada Rusiei la București, ca reacție la declarațiile pro-Rusia ale unor persoane publice și politicieni din România. Acțiunea este programată între orele 17:00 și 20:00. Potrivit comunicatului de presă transmis miercuri, manifestația are ca […]
08:40
Războiul din Ucraina și marea dilemă pe care niciuna dintre tabere nu o poate rezolva. „Ambele părți continuă să lupte din același motiv, convingerea că cealaltă se va epuiza prima” # Gândul
La prima vedere, al patrulea an de război în Ucraina nu a oferit prea multe noutăți. Sunt aceleași progrese lente prin Donbas, aceeași diplomație eșuată, aceeași lipsă a unei contraofensive ucrainene. Dar 2025 a fost un an al unei transformări reale, chiar dacă discrete, în tehnologia uciderii, în logica negocierii și în înțelegerea – de […]
08:40
Silviu Predoiu: „Relația cu SUA este una diplomatică de 140 de ani. Nicușor Dan a aflat abia acum” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre relația diplomatică a României cu Statele Unite ale Americii care are o vechime de 140 de ani. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu Predoiu: „De fapt, eu cred că România este […]
08:40
Antena 1, acuzată că a aranjat finala Power Couple: „I-ați sfătuit pe Oase și Maria să poarte haine termo” # Gândul
Miercuri seara, 25 februarie 2026, a avut loc finala emisiunii Power Couple. Deși proba finală le-a dat mari bătăi de cap concurenților, Oase și Maria Pitică au reușit să se claseze pe primul loc, câștigând atât trofeul, cât și marele premiu de 50.289 de euro. Unii dintre telespectatori acuză faptul că finala de la Antena […]
08:40
Florin Manole, ministrul Muncii, despre noua grilă de salarizare: „O grilă de salarizare unitară înseamnă una, nu două” # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, afirmă că nu contestă necesitatea reducerii cheltuielilor statului, însă are rezerve serioase față de ideea introducerii unei grile de salarizare separate pentru o parte a administrației publice locale, în contextul reformei administrației. „În primul rând, eu aș vrea să spun că nu am contestat, ca ministru al Muncii, ideea esențială, aceea […]
08:20
Liberalul Viorel Cataramă susține opoziția internă împotriva lui Bolojan. „Niciun compromis cu progresiștii”/”Nu văd de ce PNL nu ar putea colabora cu AUR” # Gândul
„Niciun compromis cu progresiștii”, spune liberalul Viorel Cataramă atunci când este întrebat de o eventuală fuziune PNL-USR. Ba mai mult, omul de afaceri spune că, pentru prima dată, în interiorul partidului se conturează o opoziţie faţă de preşedintele Ilie Bolojan. Invitat la emisiunea Culisele Statului Paralel, de la Realitatea Plus, liberalul spune că în interiorul […]
08:10
Silviu Predoiu: „Calitatea de observator presupune că nu deschizi gura. Un șef de stat nu participă ca observator” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum Nicușor Dan, șef de stat, nu poate avea calitatea de observator la Consiliul pentru Pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu Predoiu: „Și hai să ne imaginăm ce poate să […]
08:10
Liberalul Viorel Cataramă susţine opoziţia din interiorul PNL: „Niciun compromis cu progresiștii”/”Nu văd de ce PNL nu ar putea colabora cu AUR” # Gândul
„Niciun compromis cu progresiștii” spune liberalul Viorel Cataramă atunci când este întrebat de o eventuală fuziune PNL-USR. Ba mai mult, omul de afaceri spune că, pentru prima dată, în interirul partidului se conturează o opoziţie din interior împotriva preşedintelui Ilie Bolojan. Invitat la emisiunea Culisele Statului Paralel, de la Realitatea, liberalul spune că în interiorul […]
08:10
Război în Ucraina, ziua 1463. Rușii bombardează de la Kiev la Odesa. Explozii puternice auzite în capitala țării # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 26 februarie 2026, în a 1.463-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Mai multe explozii au fost auzite în această dimineață în centrul Kievului de către o corespondentă a agenției France Presse. Atacuri asupra porturilor de la Dunăre Anterior, autoritățile au transmis un avertisment cu […]
08:10
O companie din China a devenit virală rețelele de socializare, după ce a împărțit angajaților bonusuri de 26.000.000 de dolari, aproape 70% din profit # Gândul
O companie chineză a devenit virală pe rețelele de socializare după ce și-a recompensat angajații cu bonusuri uriașe de sfârșit de an, în numerar. Aproximativ 26 de milioane de dolari, reprezentând circa 70% din profitul anual a fost împărțit direct salariaților, în cadrul unei gale la care au participat mii de oameni. Mii de angajați […]
08:00
Situația traficului din România. Lapoviță și ninsoare pe anumite porțiuni de drum, inclusiv în București. Recomandări pentru șoferi # Gândul
Centrul Infotrafic a anunțat care este situația circulației la primele ore ale dimineții, joi, 26 februarie 2026. Lapovița și ninsoarea sunt prezente pe anumite porțiuni de drum, inclusiv în zona Municipiului București. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a informat în legătură cu starea drumurilor din România, la primele ore ale dimineții. Potrivit […]
07:40
Dan Dungaciu: „Zelenski nu va ceda teritorii. El își anulează tot ce a făcut până acum dacă accepta cedarea de teritorii” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre faptul că Zelenski dispare din istorie dacă cedează teritoriile. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Eu am mai spus asta, Zelenski nu va ceda teritorii, Nu are cum […]
07:40
Cea mai mare reducere de la LIDL. Alimentul adorat de români, cu 31% mai ieftin începând de astăzi # Gândul
Retailerul Lidl anunță o nouă rundă de promoții, care intră în vigoare chiar de astăzi, 26 februarie. În catalogul săptămânal, ofertele sunt extinse pe mai multe pagini. Campania include zeci de produse din categorii variate, de la fructe și legume proaspete până la alimente de bază și articole pentru casă. De departe, însă, cea mai […]
07:40
Guvernul britanic neagă suspendarea acordului de cedare a suveranității privind Insulele Chagos, către Mauritius # Gândul
Guvernul de la Londra susține că procesul legislativ privind Insulele Chagos nu a fost suspendat, în ciuda acuzațiilor făcute de ministrul britanic de Exerne în Parlamentul britanic, în contextul unor negocieri cu Statele Unite. O sursă guvernamentală citată de BBC a precizat că „nu există nicio suspendare, nu am stabilit niciodată un termen limită, iar calendarul […]
07:40
Ninge 3 zile la rând în București, începând cu această dată. Anunțul crunt făcut de meteorologii Accuweather # Gândul
România n-a scăpat, încă, de ninsori, potrivit meteorologilor Accuweather. Specialiștii în meteorologie anunță 3 zile cu zăpadă în București, în luna martie 2026. Iată mai jos, în articol, prognoza pentru următoarea perioadă. Meteorologii Accuweather vin cu vești noi pentru România. Specialiștii în meteorologie anunță un nou episod de ninsori în București. Bucureștenii vor avea parte […]
07:30
Premierul Ilie Bolojan a aterizat de urgență miercuri seara la Buxelles, în speranța că va putea recupera cele 231 de milioane de euro din PNRR condiționate de modificarea legii pensiilor magistraților. Deși acest jalon avea termenul limită în noiembrie 2025, Bolojan speră că îi va convinge pe oficialii europeni. În acest demers, premierul a făcut […]
07:20
26 Februarie, calendarul zilei: Ionuț Dolănescu împlinește 54 de ani. Un an de la decesul actriței Michelle Trachtenberg, la doar 39 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 26 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ionuț Dolănescu este unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară din România. S-a născut pe 26 februarie 1972, în Bucureşti, fiind fiul renumiților artiști Ion Dolănescu și Maria Ciobanu, două […]
Acum 6 ore
07:10
Dan Dungaciu: „În acest moment șansele păcii sunt reduse. Forțele de la Kiev nu vor pacea pe termen scurt” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre imposibilitatea păcii pe termen scurt. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „În primul rând, Kievul nu dorește să obțină o pace în acest moment. Sau rușii nu doresc […]
06:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat intervenția în limba engleză a președintelui României la prima ședință a Board of Peace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: A încercat să memoreze un discurs de două minute Stan susține că discursul […]
06:10
Ilie Bolojan, la raport la Bruxelles astăzi. Ce va discuta premierul cu Ursula von der Leyen # Gândul
Ilie Bolojan merge Bruxelles pentru una dintre cele mai importante întâlniri ale mandatului său de premier. La Comisia Europeană, îi va întâlni, pe rând, pe oficialii europeni, dar momentul central va fi discuția cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Prima oprire: PNRR și banii pe care îi aşteptăm Primul subiect major de discuție […]
06:10
Valentin Stan: Donald Trump i-a spus lui Nicușor Dan că este prim ministru. El citea de pe foaie titulaturile și numele celor prezenți # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Donald Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan și a spus că este primul-ministru al țării. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Ei nu s-au uitat […]
Acum 8 ore
05:10
Se anunță primăvara protestelor în România. Profesorii amenință cu greva generală, iar polițiștii și militarii își strigă nemulțumirile în fața Guvernului. Și angajații din sistemul sanitar se pregătesc să iasă în stradă # Gândul
România trece printr-o perioadă tot mai tensionată. După valul de măsuri de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan, mai multe categorii profesionale au ieșit în stradă să-și strige nemulțumirile. Contactați în exclusivitate de Gândul cu privire la acest aspect, mai mulți lideri sindicali dau de înțeles un singur lucru: protestele nu s-au încheiat. Profesorii, studenții, polițiștii […]
04:40
Silviu Predoiu: „Bolojan nu înțelege nimic. E încruntat, dar nu are habar despre ce vorbește. Este concentrat ca un cub de vegeta” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum Ilie Bolojan joacă masca încruntatului, fără a ști despre ce vorbește. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu Predoiu: „Nu înțelege. Dumnealui nu înțelege nimic. Ați văzut, iese și ne vorbește […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.