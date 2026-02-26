Zăpada neagră de pe străzi, „simbolul poluării din București”. Diana Buzoianu: „Această poluare ajunge în plămânii noștri. Este un inamic tăcut”

23:30

Istoria orașului american Centralia din Pennsylvania USA poate fi inspirația, de nu este cumva, al unui scenariu de film horror prost. Un oraș minier abandonat sub care mocnește un incediu timp de zeci de ani. Urbea americană, odinioară prosperă, a fost părăsită din cauza incendiului subteran care este estimat să se mistuie peste câteva sute […]