Zăpada neagră de pe străzi, „simbolul poluării din București”. Diana Buzoianu: „Această poluare ajunge în plămânii noștri. Este un inamic tăcut”
Gândul, 26 februarie 2026 09:20
Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, a susținut faptul că zăpada neagră de pe străzi, care nu a fost adunată, este „simbolul poluării din București”. Ministrul a mai susținut că poluarea „ajunge în plămânii noștri”, fiind „un inamic tăcut”. În cadrul unei emisiuni la Digi24, Diana Buzoianu a precizat că zăpada neagră prezentă pe străzile Capitalei, care […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
09:40
Dinamo, dată afară de pe Arena Națională. Andrei Nicolescu anunță unde va juca echipa lui Kopic meciurile din play-off # Gândul
Andrei Nicolescu (49 de ani), acționar și președinte al Consiliului de Administrație la Dinamo București, a reacționat la aflarea veștii că Dinamo trebuie să părăsească Arena Națională. În luna mai, cel mai mare stadion din România a fost închiriat de Primăria Capitalei pentru o serie de concerte, scrie PROSPORT. Planul conducerii clubului Dinamo este ca […]
Acum 15 minute
09:30
Victor Ponta: „INFLAȚIA este deja un cancer de care România nu reușește să se vindece. Toți românii pierd 10% pe an din cauza inflației” # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur pe rețelele de socializare după ce România a continuat să fie campioana inflației din Uniunea Europeană și în 2026. Datele publicate de Eurostat au confirmat că România este statul cu cele mai mari scumpiri și o inflație record de 8,5% în luna ianuarie. Victor Ponta a reacționat pe […]
Acum 30 minute
09:20
Zăpada neagră de pe străzi, „simbolul poluării din București”. Diana Buzoianu: „Această poluare ajunge în plămânii noștri. Este un inamic tăcut” # Gândul
Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, a susținut faptul că zăpada neagră de pe străzi, care nu a fost adunată, este „simbolul poluării din București”. Ministrul a mai susținut că poluarea „ajunge în plămânii noștri”, fiind „un inamic tăcut”. În cadrul unei emisiuni la Digi24, Diana Buzoianu a precizat că zăpada neagră prezentă pe străzile Capitalei, care […]
Acum o oră
09:10
Dezvăluirea momentului în Gândul: Nicușor Dan este executat silit chiar de statul pe care îl conduce. Președintele României nu și-a plătit impozitul pe terenul de 7.460 mp de la Predeal. Gândul publică, în exclusivitate, documentele și imaginile cu terenul lui Nicușor Dan. Cum a mințit președintele în declarația de avere # Gândul
Potrivit documentelor intrate în posesia Gândul, Nicușor Dan, președintele României, nu și-a plătit impozitul pentru terenul de 7.400 mp pe care îl deține în Predeal și pentru care a plătit, potrivit propriei declarații din 2017, nu mai puțin de 180.000 euro. Decizia de impunere specifică negru pe alb faptul că s-a declanșat chiar procedura de […]
09:10
(P)Primăria Sector 5: „ALEGE SUSTENABILITATEA! COLECTARE SELECTIVĂ CU SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A” # Gândul
„Suntem la un telefon distanţă” transmite Primăria Sector 5 cetăţenilor, în cadrul unei campanii de reciclare selectivă a deşeurilor. „ALEGE SUSTENABILITATEA! COLECTARE SELECTIVĂ CU SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A” este numele campaniei derulate la nivelul Primăriei Sectorului 5. „Nu lăsa deşeurile reciclabile să se amestece cu restul! Începând cu data de 01.02.2026, SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. […]
09:10
Silviu Predoiu: „Războiul nu se va termina pe câmpul de luptă. Singura soluție va fi o pace negociată cu condiționări neplăcute” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre felul în care se va termina războiul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu Predoiu: „Într-un anumit context politic și-au angajat statele într-o anumită direcție. În discuțiile noastre, eu am spus opinia […]
09:10
Premierul magiar Viktor Orban, i-a cerut public lui Volodimir Zelenski redeschiderea imediată a conductei rusești de petrol „Drujba”, acuzând Ucraina că pune în pericol securitatea energetică a Ungariei. Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina, după ce Kievul a oprit livrările livrărilor de petrol rusesc către Europa. Premierul Ungariei, Viktor Orban, l-a somat public pe președintele ucrainean […]
08:50
Protest „Marș la Moscova” în fața Ambasadei Rusiei din București. Grupul civic „Lupii Tricolori” cheamă românii la o manifestație anti-Rusia # Gândul
Grupul civic „Lupii Tricolori” a anunțat organizarea unui protest intitulat „Marș la Moscova”, programat pentru data de 2 martie, în fața Ambasada Rusiei la București, ca reacție la declarațiile pro-Rusia ale unor persoane publice și politicieni din România. Acțiunea este programată între orele 17:00 și 20:00. Potrivit comunicatului de presă transmis miercuri, manifestația are ca […]
Acum 2 ore
08:40
Războiul din Ucraina și marea dilemă pe care niciuna dintre tabere nu o poate rezolva. „Ambele părți continuă să lupte din același motiv, convingerea că cealaltă se va epuiza prima” # Gândul
La prima vedere, al patrulea an de război în Ucraina nu a oferit prea multe noutăți. Sunt aceleași progrese lente prin Donbas, aceeași diplomație eșuată, aceeași lipsă a unei contraofensive ucrainene. Dar 2025 a fost un an al unei transformări reale, chiar dacă discrete, în tehnologia uciderii, în logica negocierii și în înțelegerea – de […]
08:40
Silviu Predoiu: „Relația cu SUA este una diplomatică de 140 de ani. Nicușor Dan a aflat abia acum” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre relația diplomatică a României cu Statele Unite ale Americii care are o vechime de 140 de ani. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu Predoiu: „De fapt, eu cred că România este […]
08:40
Antena 1, acuzată că a aranjat finala Power Couple: „I-ați sfătuit pe Oase și Maria să poarte haine termo” # Gândul
Miercuri seara, 25 februarie 2026, a avut loc finala emisiunii Power Couple. Deși proba finală le-a dat mari bătăi de cap concurenților, Oase și Maria Pitică au reușit să se claseze pe primul loc, câștigând atât trofeul, cât și marele premiu de 50.289 de euro. Unii dintre telespectatori acuză faptul că finala de la Antena […]
08:40
Florin Manole, ministrul Muncii, despre noua grilă de salarizare: „O grilă de salarizare unitară înseamnă una, nu două” # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, afirmă că nu contestă necesitatea reducerii cheltuielilor statului, însă are rezerve serioase față de ideea introducerii unei grile de salarizare separate pentru o parte a administrației publice locale, în contextul reformei administrației. „În primul rând, eu aș vrea să spun că nu am contestat, ca ministru al Muncii, ideea esențială, aceea […]
08:20
Liberalul Viorel Cataramă susține opoziția internă împotriva lui Bolojan. „Niciun compromis cu progresiștii”/”Nu văd de ce PNL nu ar putea colabora cu AUR” # Gândul
„Niciun compromis cu progresiștii”, spune liberalul Viorel Cataramă atunci când este întrebat de o eventuală fuziune PNL-USR. Ba mai mult, omul de afaceri spune că, pentru prima dată, în interiorul partidului se conturează o opoziţie faţă de preşedintele Ilie Bolojan. Invitat la emisiunea Culisele Statului Paralel, de la Realitatea Plus, liberalul spune că în interiorul […]
08:10
Silviu Predoiu: „Calitatea de observator presupune că nu deschizi gura. Un șef de stat nu participă ca observator” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum Nicușor Dan, șef de stat, nu poate avea calitatea de observator la Consiliul pentru Pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu Predoiu: „Și hai să ne imaginăm ce poate să […]
08:10
Liberalul Viorel Cataramă susţine opoziţia din interiorul PNL: „Niciun compromis cu progresiștii”/”Nu văd de ce PNL nu ar putea colabora cu AUR” # Gândul
„Niciun compromis cu progresiștii” spune liberalul Viorel Cataramă atunci când este întrebat de o eventuală fuziune PNL-USR. Ba mai mult, omul de afaceri spune că, pentru prima dată, în interirul partidului se conturează o opoziţie din interior împotriva preşedintelui Ilie Bolojan. Invitat la emisiunea Culisele Statului Paralel, de la Realitatea, liberalul spune că în interiorul […]
08:10
Război în Ucraina, ziua 1463. Rușii bombardează de la Kiev la Odesa. Explozii puternice auzite în capitala țării # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 26 februarie 2026, în a 1.463-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Mai multe explozii au fost auzite în această dimineață în centrul Kievului de către o corespondentă a agenției France Presse. Atacuri asupra porturilor de la Dunăre Anterior, autoritățile au transmis un avertisment cu […]
08:10
O companie din China a devenit virală rețelele de socializare, după ce a împărțit angajaților bonusuri de 26.000.000 de dolari, aproape 70% din profit # Gândul
O companie chineză a devenit virală pe rețelele de socializare după ce și-a recompensat angajații cu bonusuri uriașe de sfârșit de an, în numerar. Aproximativ 26 de milioane de dolari, reprezentând circa 70% din profitul anual a fost împărțit direct salariaților, în cadrul unei gale la care au participat mii de oameni. Mii de angajați […]
08:00
Situația traficului din România. Lapoviță și ninsoare pe anumite porțiuni de drum, inclusiv în București. Recomandări pentru șoferi # Gândul
Centrul Infotrafic a anunțat care este situația circulației la primele ore ale dimineții, joi, 26 februarie 2026. Lapovița și ninsoarea sunt prezente pe anumite porțiuni de drum, inclusiv în zona Municipiului București. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a informat în legătură cu starea drumurilor din România, la primele ore ale dimineții. Potrivit […]
Acum 4 ore
07:40
Dan Dungaciu: „Zelenski nu va ceda teritorii. El își anulează tot ce a făcut până acum dacă accepta cedarea de teritorii” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre faptul că Zelenski dispare din istorie dacă cedează teritoriile. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Eu am mai spus asta, Zelenski nu va ceda teritorii, Nu are cum […]
07:40
Cea mai mare reducere de la LIDL. Alimentul adorat de români, cu 31% mai ieftin începând de astăzi # Gândul
Retailerul Lidl anunță o nouă rundă de promoții, care intră în vigoare chiar de astăzi, 26 februarie. În catalogul săptămânal, ofertele sunt extinse pe mai multe pagini. Campania include zeci de produse din categorii variate, de la fructe și legume proaspete până la alimente de bază și articole pentru casă. De departe, însă, cea mai […]
07:40
Guvernul britanic neagă suspendarea acordului de cedare a suveranității privind Insulele Chagos, către Mauritius # Gândul
Guvernul de la Londra susține că procesul legislativ privind Insulele Chagos nu a fost suspendat, în ciuda acuzațiilor făcute de ministrul britanic de Exerne în Parlamentul britanic, în contextul unor negocieri cu Statele Unite. O sursă guvernamentală citată de BBC a precizat că „nu există nicio suspendare, nu am stabilit niciodată un termen limită, iar calendarul […]
07:40
Ninge 3 zile la rând în București, începând cu această dată. Anunțul crunt făcut de meteorologii Accuweather # Gândul
România n-a scăpat, încă, de ninsori, potrivit meteorologilor Accuweather. Specialiștii în meteorologie anunță 3 zile cu zăpadă în București, în luna martie 2026. Iată mai jos, în articol, prognoza pentru următoarea perioadă. Meteorologii Accuweather vin cu vești noi pentru România. Specialiștii în meteorologie anunță un nou episod de ninsori în București. Bucureștenii vor avea parte […]
07:30
Premierul Ilie Bolojan a aterizat de urgență miercuri seara la Buxelles, în speranța că va putea recupera cele 231 de milioane de euro din PNRR condiționate de modificarea legii pensiilor magistraților. Deși acest jalon avea termenul limită în noiembrie 2025, Bolojan speră că îi va convinge pe oficialii europeni. În acest demers, premierul a făcut […]
07:20
26 Februarie, calendarul zilei: Ionuț Dolănescu împlinește 54 de ani. Un an de la decesul actriței Michelle Trachtenberg, la doar 39 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 26 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ionuț Dolănescu este unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară din România. S-a născut pe 26 februarie 1972, în Bucureşti, fiind fiul renumiților artiști Ion Dolănescu și Maria Ciobanu, două […]
07:10
Dan Dungaciu: „În acest moment șansele păcii sunt reduse. Forțele de la Kiev nu vor pacea pe termen scurt” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre imposibilitatea păcii pe termen scurt. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „În primul rând, Kievul nu dorește să obțină o pace în acest moment. Sau rușii nu doresc […]
06:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat intervenția în limba engleză a președintelui României la prima ședință a Board of Peace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: A încercat să memoreze un discurs de două minute Stan susține că discursul […]
06:10
Ilie Bolojan, la raport la Bruxelles astăzi. Ce va discuta premierul cu Ursula von der Leyen # Gândul
Ilie Bolojan merge Bruxelles pentru una dintre cele mai importante întâlniri ale mandatului său de premier. La Comisia Europeană, îi va întâlni, pe rând, pe oficialii europeni, dar momentul central va fi discuția cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Prima oprire: PNRR și banii pe care îi aşteptăm Primul subiect major de discuție […]
06:10
Valentin Stan: Donald Trump i-a spus lui Nicușor Dan că este prim ministru. El citea de pe foaie titulaturile și numele celor prezenți # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Donald Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan și a spus că este primul-ministru al țării. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Ei nu s-au uitat […]
Acum 6 ore
05:10
Se anunță primăvara protestelor în România. Profesorii amenință cu greva generală, iar polițiștii și militarii își strigă nemulțumirile în fața Guvernului. Și angajații din sistemul sanitar se pregătesc să iasă în stradă # Gândul
România trece printr-o perioadă tot mai tensionată. După valul de măsuri de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan, mai multe categorii profesionale au ieșit în stradă să-și strige nemulțumirile. Contactați în exclusivitate de Gândul cu privire la acest aspect, mai mulți lideri sindicali dau de înțeles un singur lucru: protestele nu s-au încheiat. Profesorii, studenții, polițiștii […]
04:40
Silviu Predoiu: „Bolojan nu înțelege nimic. E încruntat, dar nu are habar despre ce vorbește. Este concentrat ca un cub de vegeta” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum Ilie Bolojan joacă masca încruntatului, fără a ști despre ce vorbește. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu Predoiu: „Nu înțelege. Dumnealui nu înțelege nimic. Ați văzut, iese și ne vorbește […]
04:30
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre um România era irelevantă, iar acum este complet pierdută. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu Predoiu: „România este pierdută. România era irelevantă deja, în momentul de față este pierdută. Nu intră […]
Acum 12 ore
00:30
Trump îl felicită pe Gianni Infantino la aniversarea a 10 ani de la preluarea președinției FIFA: Sper să mai fie încă 30 de ani # Gândul
Donald Trump l-a felicitat pe Gianni Infantino cu ocazia aniversării a unui deceniu de când a preluat șefia FIFA. Președintele american, care a primit un premiu improvizat pentru pace de la FIFA, i-a urat lui Infantino să mai rămână la conducerea FIFA încă 20-30 de ani. „Felicitări lui Gianni Infantino pentru cei 10 ani de […]
00:10
Bolojan a aterizat de urgență la Bruxelles cu legea pensiile de serviciu ale magistraţilor promulgată, în plic. Ce speră să recupereze premierul # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a aterizat de urgență miercuri seara la Buxelles cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, promulgată de președintele Nicușor Dan, în plic, în speranța că va putea recupera cele 231 de milioane de euro din PNRR condiționate de acest lucru. Deși acest jalon avea termenul limită în noiembrie 2025, Bolojan speră […]
25 februarie 2026
23:50
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul de aseară: Au IQ scăzut. Ar trebui să se urce într-o barcă cu Robert De Niro # Gândul
Într-o postare pe Truth Social, Președintele american Donald Trump le-a atacat dur pe cele două politiciene democrate Ilhan Omar și Rashida Tlaib, două membre ale Camerei Reprezentanților din Congres, pentru că i-au întrerupt discursul despre Starea Națiunii. Trump a spus despre ele că au „IQ scăzut” pentru că au „țipat incontrolabil” în timpul discursului său. […]
23:40
Silviu Predoiu: „Nicio persoană din servicii nu a specificat ingerința rusă în rapoartele oficiale. Știu foarte bine că politicienii se sucesc” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Silviu Predoiu a vorbit despre raportul SIE privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, afirmând că în raport nu s-ar găsi dovezi clare privind ingerința rusă în procesul electoral. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Fostul ofițer SIE, Silviu Predoiu, susține că în raportul privind anularea alegerilor, serviciile secrete […]
23:30
Un scenariu de film prost se transformă în realitate. Un oraș american este pustiit de un pârjol fără sfârșit # Gândul
Istoria orașului american Centralia din Pennsylvania USA poate fi inspirația, de nu este cumva, al unui scenariu de film horror prost. Un oraș minier abandonat sub care mocnește un incediu timp de zeci de ani. Urbea americană, odinioară prosperă, a fost părăsită din cauza incendiului subteran care este estimat să se mistuie peste câteva sute […]
23:20
Carnea de porc este mai ieftină ca niciodată, dar – deși pentru cumpărători e o veste bună – această ieftinire ascunde de fapt o criză profundă în fermele românești. Producătorii reclamă faptul că preţul pe care-l primesc este sub costul de producţie şi riscă falimentul, ceea ce ar putea însemna mai puțină carne românească pe […]
22:50
Cele două legume care pot înlocui cu succes carnea. Sunt foarte gustoase și se găsesc în orice magazin din România # Gândul
Din motive religioase sau pentru a adopta un stil de viață mai sănătos, multă lume încearcă să reducă foarte mult consumul de carne sau chiar să o înlocuiască, în cel mai bun caz, cu legume, scrie csid.ro. Așadar, cu ce înlocuim carnea astfel încât să nu simțim lipsa ei? În general, rafturile magazinelor sunt pline […]
22:50
„Calul Troian” rus în apărarea românească. Răspunsurile CSAT, MAE și MAI despre cazul Automecanica Mediaș # Gândul
Administrația Prezidențială și Ministerul Afacerilor Externe au răspuns solicitărilor „Adevărul” în cazul Automecanica Mediaș, companie ajunsă sub controlul unor oameni de afaceri ruși, care ridică semne de întrebare serioase în contextul unui contract de 857 de milioane de euro semnat de Ministerul Apărării pentru producția de vehicule blindate. Contractul, semnat cu compania turcă Otokar, vizează […]
22:40
Silviu Predoiu: „În fotografia cu Nicușor Dan și Rubio, eroul principal e pardesiul lui Lazurca” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Silviu Predoiu a comentat prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace de la Washington, dar și poza vehiculată în presă în care acesta apare alături de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, analizând relevanța acesteia în termeni politici. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu Predoiu […]
22:40
Sezonul ploilor record de 40 de zile este pe cale să se încheie în Franța. Vremea rea le-a ruinat vacanțele turiștilor de Sf. Valentin # Gândul
Franța a înregistrat recent cel mai îndelungat sezon ploios din 1959 încoace. A debutat pe 14 ianuarie și s-a încheiat pe 22 februarie. În doar 40 de zile a plouat cât într-o iarnă întreagă. A întrecut recordul stabilit în 2023, anul în care a plouat neîntrerupt timp de 32 de zile consecutive. „Este cea mai […]
22:30
„Odihnă profundă” în hotelul din adâncurile pământului. Cu ce sacrificii te poți caza în cea mai liniștită cameră din lume # Gândul
O parte dintr-o fostă mină de ardezie din inima regiunii Snowdonia din Țara Galilor, a fost transformată într-un hotel pentru excentrici. La 419 metri adâncime a fost inaugurat cel mai izolat hotel subteran din lume, o destinație unde luxul atipic se câștigă doar cu o doză serioasă de adrenalină sau țicneală, relatează cotidianul Blick, preluat […]
22:30
O pagină de silvicultori dezvăluie că Diana Buzoianu a anunțat reorganizarea Romsilva înainte ca aceasta să aibă loc: „Studioul de film al USR a reorganizat Romsilva înaintea Guvernului” # Gândul
Pagina de silvicutori „Din Pădure” a lansat un atac direct la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, după ce aceasta a anunțat printr-un clip video reorganizarea Romsilva, înainte ca hotărârea de Guvern să fie adoptată oficial. Potrivit silvicultorilor, un clip video în care ministra afirma că a „livrat” hotărârea privind reorganizarea Romsilva a fost publicat pe […]
22:30
Doi pensionari din Elveția au cerut și primit ajutore sociale de sute de mii de euro, timp de zece ani, deși aveau peste un milion de euro în conturi # Gândul
Doi pensionari din Zürich, Elveția, soț și soție au solicitat și primit timp de aproape zece ani plăți suplimentare sub formă de ajutor social, pe lângă pensia lor, deși cei doi dețineau economii de peste un milion de euro. În cele din urmă, s-au autodenunțat, și-au recunoscut vina și au returnat banii, dar tot nu […]
22:30
Silviu Predoiu: „Bolojan nu înțelege nimic. E încruntat, dar nu are habar despre ce vorbește. Este concentrat ca un cub de vegeta” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum Ilie Bolojan joacă masca încruntatului, fără a ști despre ce vorbește. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Silviu Predoiu: „Nu înțelege. Dumnealui nu înțelege nimic. Ați văzut, iese și ne vorbește […]
22:20
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum România era irelevantă, acum este complet pierdută. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Silviu Predoiu: „România este pierdută. România era irelevantă deja, în momentul de față este pierdută. Nu intră niciun […]
22:10
Compania AI Anthropic a primit ultimatul 3 zile de la Șeful Pentagonului pentru a permite armatei SUA să utilizeze Claude # Gândul
Compania de Inteligență Artificială Anthropic din spatele chatbotului Claude a primit marți un ultimatul de 72 de ore de la șeful Pentagonului, Pete Hegseth, potrivit NPR. Până vineri, compania trebuie să se conformeze deciziei secretarului Departamentului de Război. În caz contrar, Pete Hegseth va recurge la o lege adoptată în anul 1950 prin care obligă […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 26 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Marius Tucă Show începe joi, 26 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
22:10
Cum a reușit o femeie să evite taxa de bagaj la avion, pentru a lua mai multe haine cu ea: „Este a doua oară când fac asta și știam că funcționează” # Gândul
Laura Poole, o britanică în vârstă de 33 de ani, a preferat o variantă alternativă în loc să achite un bagaj suplimentar la zbor. Femeia a zburat din Bristol către Glasgow, în data de 22 februarie 2026, cu o cursă a companiei Ryanair, plătind aproximativ 70 de euro pentru zborul dus-întors. Dar, pentru că urma […]
22:00
Unde se află cea mai ieftină casă din zona de proximitate Schengen. Poate fi cumpărată cu doar 10.000 de euro # Gândul
Piața imobiliară este în continuă mișcare. În funcție de zonă, de oportunități economice de moment sau perspectivă totul schimbă. În timp ce locuințele s-au scumpit la nivel național, în medie, cu peste 13% în ultimul an, iar prețul pe metru pătrat a ajuns la aproape 2.000 de euro, o proprietate din satul Șoimoș, județul Arad, […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.