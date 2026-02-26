Auchan: la 5 ani de la lansarea primului shop O nouă viaţă, clienţii cumpără zilnic, în medie, 1.000 de articole vestimentare pre-purtate

11:50

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, joi, referitor la deszăpezire, că în România, atunci când ninge, toată se isterizează, începând cu jurnaliştii, iar primarii „intră în vrie”, se sperie şi aruncă cu „tone de sare”, aşa încât apare „o isterie publică”. Edilul face apel la calm şi dă exemplul oraşului New York, unde atunci când stratul de zăpadă depăşeşte 40-50 de centimetri copiii nu merg la şcoală, maşinile nu ies pe drumuri, iar utilajele îşi pot face treaba mult mai repede şi mult mai bine. ”la noi, este pretenţia ca fix a doua zi din noaptea în care a nins totul să fie negru. Daţi-ne şi nouă măcar 24 sau 48 de ore. Au fost oameni de pe utilajele de dezăpezire care au leşinat din cauza epuizării”, a spus primarul.