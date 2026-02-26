Auchan: la 5 ani de la lansarea primului shop O nouă viaţă, clienţii cumpără zilnic, în medie, 1.000 de articole vestimentare pre-purtate
News.ro, 26 februarie 2026 11:50
Peste 360.000 de articole vestimentare reutilizate au fost vândute doar anul trecut din shop-in-shop-urile „O nouă viaţă by Auchan”, un proiect de economie circulară lansat în premieră pe plan local. La cinci ani de la debut, conceptul este prezent în mai multe hipermarketuri Auchan din ţară şi oferă clienţilor o gamă variată de articole de îmbrăcăminte pre-purtate la preţuri care pornesc de la 5 lei, încurajând astfel reutilizarea textilelor şi un consum responsabil.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
12:20
JO 2026: După accidentul înfricoşător la faţă, patinatoarea poloneză Kamila Sellier şi-a putut redeschide ochiul # News.ro
Poloneza Kamila Sellier, care s-a rănit grav la faţă lovindu-se de lama unei patine în timpul Jocurilor Olimpice, a putut să-şi redeschidă ochiul.
12:20
Actorul Robert De Niro este „un om bolnav cu o minte deranjată”, a declarat preşedintele american Donald Trump pe reţeaua sa de socializare Truth, miercuri, după ce actorul a cerut ca administraţia Trump să fie „îndepărtată” pentru a „salva” Statele Unite.
12:20
„Judecătorul a greşit”. Fostul magnat media pro-democraţie Jimmy Lai obţine o rară victorie juridică în Hong Kong: Curtea de Apel i-a anulat condamnarea pentru fraudă # News.ro
Condamnarea pentru fraudă şi pedeapsa cu închisoarea a magnatului media pro-democraţie Jimmy Lai au fost anulate joi de un tribunal din Hong Kong, într-o decizie juridică surprinzătoare care vine la scurt timp după ce Lai a fost condamnat la 20 de ani de închisoare într-un alt dosar, ce ţine de securitate naţională, relatează Reuters.
Acum 15 minute
12:10
Sondaj IMAS - R. Moldova - Mai mult de jumătate dintre cetăţenii R. Moldova ar vota împotriva unirii cu România la un eventual referendum / Peste o treime ar vota împotriva aderării la UE/ Peste 50% vot împotriva NATO # News.ro
Mai mult de jumătate dintre cetăţenii R. Moldova ar vota împotriva unirii cu România la un eventual referendum, peste o treime ar vota împotriva aderării la UE şi mai mult de jumătate ar vota împotriva aderării la NATO, conform unui sondaj IMAS.
Acum 30 minute
12:00
Cod portocaliu de inundaţii, pe râuri din judeţele Giurgiu, Argeş, Dâmboviţa şi Teleorman/ Cod galben pentru râuri din Timiş, Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov # News.ro
Hidrologii au emis Cod portocaliu de inundaţii, valabil până vineri noapte, pe râuri din judeţele Giurgiu, Argeş, Dâmboviţa şi Teleorman, în timp ce pentru râuri din Timiş, Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov este în vigoare un Cod galben. Sunt aşteptate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, care pot provoca inundaţii locale, dar şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de apărare.
Acum o oră
11:50
Auchan: la 5 ani de la lansarea primului shop O nouă viaţă, clienţii cumpără zilnic, în medie, 1.000 de articole vestimentare pre-purtate # News.ro
Peste 360.000 de articole vestimentare reutilizate au fost vândute doar anul trecut din shop-in-shop-urile „O nouă viaţă by Auchan”, un proiect de economie circulară lansat în premieră pe plan local. La cinci ani de la debut, conceptul este prezent în mai multe hipermarketuri Auchan din ţară şi oferă clienţilor o gamă variată de articole de îmbrăcăminte pre-purtate la preţuri care pornesc de la 5 lei, încurajând astfel reutilizarea textilelor şi un consum responsabil.
11:50
Sondaj IMAS - R. Moldova - 65% dintre cei chestionaţi declară că nu şi-au schimbat părerea faţă de unirea cu România după afirmaţia Maiei Sandu conform căreia ar vota ”DA„ la un referendum pe această temă/ .46% cred că Maia Sandu a încălcat Constituţia. # News.ro
Un sondaj IMAS realizat în Republica Moldova relevă că 65% dintre cei chestionaţi nu şi-au schimbat părerea faţă de unirea cu România după afirmaţia Maiei Sandu conform căreia ar vota ”DA„ la un referendum pe această temă, în timp ce 17% spun că poziţia lor a devenit ”mai nefavorabilă”, iar 15% spun că a devenit mai favorabilă. Mai mult de o treime dintre respondenţi consideră că a fost vorba despre o opinia personală a preşedintelui R. Moldova ,iar 26% o consideră o eroare. Aproape 20% afirmă că declaraţia le-a adus speranţă şi puţin peste 20% o consideră curajoasă. Totuşi, un total de 33% vorbesc despre îngrijorare şi nemulţumire. 28% dintre cei chestionaţi afirmă că declaraţia referitoare la unire le-a schimbat în sens negativ părerea despre Maia Sandu , dublu faţă de procentul celor care spun că părerea le-a fost schimbată în sens pozitiv. 46% cred că prin această declaraţie Maia Sandu a încălcat Constituţia.
11:50
Rusia a atacat Ucraina cu rachete şi drone în timpul nopţii, făcând zeci de victime. Zelenski spune că au fost 420 de drone şi aproape 40 de rachete. Ucrainenii discută joi cu americanii la Geneva # News.ro
Rusia a atacat Ucraina cu rachete şi drone noaptea trecută, provocând pagube clădirilor rezidenţiale. Cel puţin o persoană a murit şi peste 20 sunt rănite în regiunile estice şi sudice, au declarat joi autorităţile locale. Rachetele balistice şi de croazieră au fost îndreptate către Kiev, regiunea Kiev şi Harkov, în estul ţării, în timp ce dronele au atacat Zaporojie, în sud. Potrivit preşedintelui Volodimir Zelenski, în total au fost 420 de drone şi aproape 40 de rachete, majoritatea interceptate de apărarea antiaeriană ucraineană. Atacurile au avut loc în timp ce Ucraina discută joi, la Geneva, cu o delegaţie SUA despre condiţiile unui acord de pace cu Rusia, relatează Ukrainska Pravda.
11:50
Percheziţii la o grupare care recruta tinere cu promisiunea că vor lucra ca dansatoare într-un club din Sectorul 5, dar în realitate le obliga să se prostitueze/ Fetele, presate psihic să ”atingă” numărul-ţintă de clienţi/ Un suspect, prins cu droguri # News.ro
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, joi, percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Ilfov şi Ialomiţa, la membrii unei grupări care, timp de aproape şase ani, ar fi recrutat tinere, cu studii precare, fără posibilităţi materiale şi unele cu tulburări psihice, promiţându-le contracte ca dansatoare într-un club din Sectorul 5 al Capitalei. În realitate, fetele erau obligate să se prostitueze şi li se impunea un număr-ţintă de clienţi, fiind supuse presiunilor psihice pentru a-şi atinge ţinta. În acest fel, membrii grupării ar fi obţinut foloase materiale de peste 19,5 milioane de lei, banii fiind ”albiţi” prin transferul în contul unei fundaţii. Unul dintre suspecţi a fost prins în flagrant delict cu 17 doze de cocaină.
11:50
Aplicaţia 24pay a procesat în 2025 aproape 18 milioane de tranzacţii, valoarea totală a sumelor generate depăşind 160 de milioane de lei # News.ro
Aplicaţia 24pay anunţă că a procesat în 2025 aproape 18 milioane de tranzacţii, iar valoarea totală a sumelor generate a depăşit 160 de milioane de lei, în creştere cu peste 30% faţă de anul precedent.
11:50
Ciucu, despre deszăpezire: La noi, toată lumea se isterizează. Toţi primarii intră în vrie, se sperie şi aruncă cu sare, apare o isterie publică. Haideţi să fim calmi/ Au fost oameni de pe utilaje care au leşinat de epuizare # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, joi, referitor la deszăpezire, că în România, atunci când ninge, toată se isterizează, începând cu jurnaliştii, iar primarii „intră în vrie”, se sperie şi aruncă cu „tone de sare”, aşa încât apare „o isterie publică”. Edilul face apel la calm şi dă exemplul oraşului New York, unde atunci când stratul de zăpadă depăşeşte 40-50 de centimetri copiii nu merg la şcoală, maşinile nu ies pe drumuri, iar utilajele îşi pot face treaba mult mai repede şi mult mai bine. ”la noi, este pretenţia ca fix a doua zi din noaptea în care a nins totul să fie negru. Daţi-ne şi nouă măcar 24 sau 48 de ore. Au fost oameni de pe utilajele de dezăpezire care au leşinat din cauza epuizării”, a spus primarul.
11:50
Insultă rasistă la premiile BAFTA - BBC recunoaşte „o eroare gravă” în transmisiune şi declanşează o anchetă # News.ro
BBC a recunoscut miercuri că a făcut o „eroare gravă” nereuşind să elimine o insultă rasistă rostită de un invitat cu sindrom Tourette în timpul transmisiunii ceremoniei BAFTA şi a anunţat o anchetă internă.
11:30
INTERVIU - Kurnia Adhi Sulistyawan, Philip Morris România: Valoare dincolo de linia de producţie: impactul economic al fabricii din Otopeni se reflectă în comunitate, în dezvoltarea economiei şi în formarea unei forţe de muncă pregătite pentru viitor # News.ro
Cu investiţii continue, mii de locuri de muncă create direct şi o reţea de peste 4.000 de furnizori locali, fabrica Philip Morris România din Otopeni a devenit un motor important al economiei locale şi naţionale. Într-un interviu, Kurnia Adhi Sulistyawan, Director Manufacturing, explică modul în care activitatea de producţie contribuie la dezvoltarea unui ecosistem economic solid, bazat pe parteneriate, inovaţie şi creştere sustenabilă.
Acum 2 ore
11:20
Bihor: Accident în care au fost implicate o autoutilitară şi un TIR, pe DN 1/ Unul dintre şoferi, resuscitat şi transportat la spital # News.ro
O autoutilitară şi un TIR au fost implicate, joi dimineaţă, într-un accident rutier produs pe DN 1, în zona localităţii Borod din judeţul Bihor. Şoferul autoutilitarei a fost descarcerat şi resuscitat, fiind transportat la spital.
11:20
Real Madrid: Un suporter expulzat din stadion la meciul cu Benfica după ce a făcut salutul nazist # News.ro
Un bărbat, probabil suporter al echipei Real Madrid, prezent miercuri seara pe stadionul Santiago-Bernabeu, la meciul dintre cu Benfica din returul play-off-ului Ligii Campionilor (2-1), a fost filmat de o cameră de televiziune în timp ce făcea mai multe saluturi naziste în zona fanilor, la câteva momente după începerea partidei.
11:00
Negocierile între Iran şi SUA s-au reluat joi la Geneva, în timp ce planează ameninţarea militară # News.ro
Delegaţiile din Iran şi Statele Unite s-au reunit joi în Elveţia pentru a treia sesiune de negocieri indirecte, cu scopul de a ieşi din actuala situaţie de incertitudine de tip „nici război, nici pace”, după cum a declarat preşedintele iranian. Cu câteva ore înainte de începerea discuţiilor de la Geneva, şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a semnalat „o problemă majoră”, acuzând Teheranul că refuză să discute despre programul său de rachete balistice - un dosar pe care Washingtonul doreşte să îl abordeze, la fel ca şi problema nucleară, relatează AFP şi Reuters.
11:00
Percheziţii în judeţul Timiş, la persoane suspectate că furnizau droguri pentru dealerii de la care s-au aprovizionat adolescenţii care au ucis un băiat de 15 ani # News.ro
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, joi, percheziţii în localitatea Uivar din judeţul Timiş, fiind vizate persoane suspectate că le furnizau droguri dealerilor de la care s-au aprovizionat adolescenţii care au ucis un băiat de 15 ani, la Cenei. Cinci suspecţi au fost duşi la audieri.
10:50
Liderul PSD Buzău, Romeo Lungu, merge la şedinţa CL pentru a analiza proiectul privind angajarea unor avocaţi externi şi critică atitudinea primarului Toma faţă de Marcel Ciolacu # News.ro
Preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Buzău, deputatul Romeo Daniel Lungu, a anunţat că va participa la şedinţa Consiliului Local (CL) Buzău pentru a se informa direct cu privire la proiectul de hotărâre care prevede angajarea unor avocaţi din exterior pentru reprezentarea Primăriei în două procese. Lungu l-a criticat pe primarul Cconstantin Toma pentru atitudinea sa faţă de colegii de partid şi faţă de fostul premier Marcel Ciolacu.
10:50
Grupul BCR a înregistrat un profit net de 3,32 miliarde de lei în 2025, în creştere cu 20% # News.ro
Grupul BCR a înregistrat un profit net de 3,32 miliarde de lei (658 milioane de euro) în 2025, în creştere cu 20% an pe an. Venitul net din dobânzi a crescut cu 7,8% ajungând la 4,746 miliarde de lei (941 milioane de euro) în 2025, faţă de 4,401 miliarde de lei (885 milioane de euro) în 2024.
10:50
AXN Spin propune în martie premiere de sezoane noi din zona true crime, cu poveşti inspirate din realitate, investigaţii tensionate şi mărturii cutremurătoare. De la destine care se reconstruiesc după traume extreme, la relaţii transformate în tragedii şi portrete ale celor mai periculoşi deţinuţi din lume, grila lunii este construită în jurul unor producţii care explorează natura umană în cele mai intense forme ale sale.
10:40
Bogdan Ivan, vizită la Washington: Obiectivul e clar: mai multă energie în bandă pentru România, investiţii în infrastructură strategică, proiecte nucleare duse la capăt, transformarea parteneriatului cu SUA în finanţare, tehnologie şi execuţie accelerată # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că a discutat, în cadrul unei vizite făcute la Washington, despre obţinerea de mai multă energie în bandă pentru România, investiţii de miliarde în infrastructură strategică, proiecte nucleare duse la capăt şi transformarea parteneriatului cu Statele Unite în finanţare, tehnologie şi execuţie accelerată. ”România nu mai este spectator, ci jucător pe scena globală”, susţine el.
10:30
Tenis de masă: Bronz pentru perechea formată din Adina Diaconu şi Maria Xiao la Singapore Smash 2026 # News.ro
Jucătoarea de tenis de masă Adina Diaconu a reuşit să pătrundă printre medaliatele de la Singapore Smash 2026, competiţie care a reunit sportivii de top din circuitul mondial, o performanţă reuşită alături de partenera spaniolă Maria Xiao.
Acum 4 ore
10:20
Zelenski avertizează, într-un interviu la Fox News, că Putin „se joacă” cu Trump pentru a amâna negocierile şi a prelungi războiul. El îl invită pe şeful Casei Albe să vină personal în Ucraina ca să vadă realitatea cu propriii ochi # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski spune, într-un interviu acordat la Kiev pentru televiziunea Fox News, apropiată lui Donald Trump, că Rusia încearcă „să se joace cu preşedintele Statelor Unite” şi să tragă de timp în eforturile mediate de SUA pentru a pune capăt războiului.
10:00
Veşti bune de la meteorologi: Vremea se încălzeşte cel puţin până la jumătatea săptămânii viitoare/ Creştere spectaculoasă a temperaturilor, mai ales în sudul şi estul ţării, cu soare şi fără precipitaţii # News.ro
Vremea se va încălzi treptat începând de joi, cel puţin până la jumătatea săptămânii viitoare, cu o creştere spectaculoasă a temperaturilor în sudul şi estul ţării, unde valorile termice se vor apropia de 13-14 grade, mai ales în timpul zilei, cu soare în cea mai amre parte a ţării şi fără precipitaţii. După un episod cu ploaie la mijlocul săptămânii viitoare, va fi vreme bună şi cu temperaturi în creştere, anunţă meteorologii.
09:50
Cuba susţine că cele 4 persoane ucise în timpul schimbului de focuri cu o şalupă înmatriculată în SUA încercau să se infiltreze în ţară şi să declanşeze „acte de terorism”. Marco Rubio: Este extrem de neobişnuit, adunăm propriile informaţii # News.ro
Guvernul cubanez a declarat miercuri seara că cei 10 pasageri ai unei ambarcaţiuni înmatriculate în Florida, care a deschis focul asupra soldaţilor săi, erau cubanezi înarmaţi care locuiau în SUA şi care încercau să se infiltreze pe insulă şi să declanşeze acte de terorism, relatează Associated Press.
09:50
Rusia afirmă că incidentul cu şalupa din apropierea Cubei este o „provocare agresivă” din partea SUA # News.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a declarat joi că incidentul din largul coastelor Cubei cu şalupa înregistrată în Florida a fost o „provocare agresivă din partea Statelor Unite” menită să agraveze situaţia şi să declanşeze un conflict, a relatat agenţia de ştiri de stat TASS, preluată de Reuters.
09:50
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, el urmând să îşi preia oficial funcţia după ce îşi va prezenta scrisorile de acreditare preşedintelui României.
09:30
Trump le-a spus jucătorilor din echipa masculină a SUA de hochei pe gheaţă că trebuie să invite şi jucătoarele la Casa Albă: „O glumă de prost gust”, afirmă Hilary Knight # News.ro
Hilary Knight, căpitanul echipei olimpice feminine de hochei din SUA, medaliată cu aur, s-a arătat nemulţumită de un comentariu făcut de preşedintele Donald Trump după ce echipa olimpică masculină de hochei din SUA a câştigat titlul olimpic la Milano-Cortina, informează Reuters.
09:30
Cuba afirmă că cele 4 persoane ucise în timpul schimbului de focuri cu o şalupă înmatriculată în SUA încercau să se infiltreze în ţară şi să declanşeze „acte de terorism”. Marco Rubio: Este extrem de neobişnuit, adunăm propriile informaţii # News.ro
Guvernul cubanez a declarat miercuri seara că cei 10 pasageri ai unei ambarcaţiuni înmatriculate în Florida, care a deschis focul asupra soldaţilor săi, erau cubanezi înarmaţi care locuiau în SUA şi care încercau să se infiltreze pe insulă şi să declanşeze acte de terorism, relatează Associated Press.
09:20
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut substanţial, cu 10,4 puncte, în luna ianuarie. 83% dintre analiştii financiari anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni # News.ro
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut substanţial, cu 10,4 puncte, în luna ianuarie. 83% dintre analiştii financiari anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2026 a înregistrat valoarea medie a anticipaţiilor de 6,6% din PIB.
09:10
Grupul Electrica a raportat un profit net preliminar de 1,218 miliarde lei în 2025, cu 159,2% peste cel înregistrat în 2024 # News.ro
Grupul Electrica a raportat un profit net preliminar de 1,218 miliarde lei în 2025, cu 159,2% peste profitul retratat înregistrat în 2024 de 470,2 milioane lei. Veniturile operaţionale au fost de 12,165 miliarde lei, în creştere cu 12,9% comparativ cu 10,772 miliarde lei în 2024.
09:00
Islanda va organiza un referendum privind aderarea la UE „în lunile următoare”, anunţă premierul # News.ro
Islanda va organiza „în lunile următoare” un referendum pe tema reluării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, a declarat miercuri prim-ministrul Kristrun Frostadottir în timpul unei vizite în Polonia, relatează Reuters.
09:00
Deputatul Ciprian Paraschiv, la instituirea anului 2027 ca „Anul Ilie Năstase": Haideţi să ne cinstim gloriile cât încă le mai avem lângă noi. Ilie Năstase reprezintă un reper în diplomaţia sportivă românească # News.ro
Senatul a votat instituirea anului 2027 ca „Anul Ilie Năstase", iar deputatul AUR Ciprian Paraschiv, preşedinte al Comisiei pentru Tineret şi Sport din Camera Deputaţilor, a declarat că Ilie Năstase reprezintă un reper în diplomaţia sportivă românească încă din vremea comunismului.
08:30
Natalia Intotero: PSD cere demisia ministrului Mediului Diana Buzoianu dacă luni nu vine cu soluţii în privinţa Barajului Mihăileni de pe râul Crişul Alb # News.ro
PSD cere demisia ministrului Mediului Diana Buzoianu dacă luni nu vine în Parlament cu cu soluţii în privinţa Barajului Mihăileni de pe râul Crişul Alb, din judeţul Hunedoara, afirmă deputatul PSD Natalia Intotero.
08:30
Noua serie de căşti wireless Samsung, compusă din modelele Buds 4 şi Buds 4 Pro, a fost prezentată de producătorul coreean alături de noua serie de smartphone-uri Galaxy S26.
08:30
Tchouameni, după ce Real Madrid a învins Benfica în Liga Campionilor: Este o „victorie împotriva rasismului” # News.ro
Victoria echipei Real Madrid împotriva formaţiei Benfica Lisabona, care a la calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor, a fost o „victorie pentru toţi cei care se opun rasismului”, a declarat mijlocaşul Aurelien Tchouameni.
Acum 6 ore
08:00
Premierul Ilie Bolojan, vizită oficială la Bruxelles – Va discuta cu Ursula von der Leyen / Agenda discuţiilor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan se află, joi, într-o vizită oficială la Bruxelles, unde are programate mai multe întâlniri, una dintre acestea fiind cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Guvernul a anunţat că se vor discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR şi priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028.
08:00
FBI-ul a concediat agenţi care au avut legătură cu reţinerea de documente clasificate de către Trump # News.ro
FBI a concediat cel puţin şase agenţi implicaţi într-o anchetă din 2022 privind reţinerea de către Donald Trump a unor documente clasificate la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, a relatat miercuri presa americană.
07:40
Aston Martin concediază 20% dintre angajaţi, pe fondul tarifelor impuse de SUA şi al cererii slabe din China # News.ro
Producătorul britanic de maşini de lux Aston Martin a anunţat miercuri că va reduce până la 20% din forţa de muncă, în încercarea de a compensa impactul tarifelor de import impuse de Statele Unite şi scăderea cererii pe piaţa chineză, relatează CNBC.
07:10
Statele Unite şi China au atins un anumit grad de stabilitate în relaţia lor tensionată de mult timp, a declarat miercuri secretarul de stat american Marco Rubio, înaintea vizitei lui Donald Trump la Beijing la sfârşitul lunii martie.
06:50
Christina Applegate a dezvăluit că este imobilizată în mare parte la pat din cauza sclerozei multiple # News.ro
Christina Applegate a dezvăluit că acum este în mare parte imobilizată la pat, la cinci ani după ce a fost diagnosticată cu scleroză multiplă.
06:50
ByteDance, evaluată la 550 de miliarde de dolari, în creştere puternică, într-o vânzare de acţiuni propusă de General Atlantic # News.ro
Firma de investiţii General Atlantic intenţionează să vândă o participaţie la ByteDance, într-o tranzacţie care evaluează gigantul chinez al social media la 550 de miliarde de dolari, au declarat două surse pentru Reuters.
06:30
Park Chan-wook a fost ales preşedintele juriului Festivalului de Film de la Cannes din 2026 # News.ro
Regizorul sud-coreean Park Chan-wook, cunoscut şi pentru filmele „Old Boy”, „Decision to Leave”, a fost numit preşedintele juriului celei de-a 79-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, care va avea loc în luna mai, au anunţat joi organizatorii.
06:30
Casa Albă convoacă giganţii tehnologiei, pentru a limita impactul centrelor de date asupra facturilor energiei # News.ro
Casa Albă intenţionează să organizeze la începutul lunii martie o reuniune cu mari companii din domeniul centrelor de date şi al inteligenţei artificiale, printre care Microsoft, Meta şi Anthropic, pentru a formaliza un angajament menit să protejeze consumatorii de creşterea costurilor la electricitate, potrivit unor surse apropiate discuţiilor, transmite Reuters.
Acum 8 ore
06:20
Ultima zi de interviuri pentru desemnarea şefilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT. Joi, sunt programaţi cei cinci candidaţi pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism # News.ro
Interviurile pentru desemnarea conducerilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT, se încheie joi cu cei cinci candidaţi înscrişi pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.. Printre ei se află şi actualul procuror general, Alex Florenţa.
06:10
Ultima zi de interviuri pentru desemnarea şefilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT. Joi, sunt programaţi cei cinci candidaţi pentru funcţia de procuror-şef adjunt al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism # News.ro
Iinterviurile pentru desemnarea conducerilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT, se încheie joi cu cei cinci candidaţi înscrişi pentru funcţia de procuror-şef adjunt al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.. Printre ei se află şi actualul procuror general, Alex Florenţa.
06:10
Premierul Ilie Bolojan, vizită oficială la Bruxelles – Va discuta cu Ursula vor der Leyen / Agenda discuţiilor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan se află, joi, într-o vizită oficială la Bruxelles, unde are programate mai multe întâlniri, una dintre acestea fiind cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula vor der Leyen. Guvernul a anunţat că se vor discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR şi priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028.
06:10
Coreea de Nord, pregătită să se „înţeleagă bine” cu Washingtonul dacă îi este recunoscut statutul nuclear # News.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că Phenianul s-ar putea „înţelege bine” cu Statele Unite, cu condiţia ca statutul său nuclear să fie recunoscut, respingând în acelaşi timp încercările Seulului de dialog, a relatat agenţia oficială de ştiri joi, după închiderea congresului partidului de guvernământ.
06:00
Mai multe explozii au fost auzite joi dimineaţă în centrul Kievului, în urma unui avertisment din partea autorităţilor cu privire la un atac rusesc, cu doar câteva ore înainte de reluarea discuţiilor americano-ucrainene care vizează încheierea războiului, scrie AFP.
05:50
Obiectele colecţionabile capătă statut de active alternative pentru investiţii, după vânzarea record a cardului Pokémon, de 16,5 milioane de dolari # News.ro
Un card rar Pokémon, vândut săptămâna trecută pentru 16,5 milioane de dolari de influencerul şi wrestlerul Logan Paul, reaprinde dezbaterea privind viabilitatea colecţionabilelor ca active investiţionale. Cumpărătorul, AJ Scaramucci, fiul investitorului şi fostului director de comunicare al Casei Albe Anthony Scaramucci, consideră achiziţia o investiţie solidă, transmite CNBC.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.