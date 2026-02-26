Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut substanţial, cu 10,4 puncte, în luna ianuarie. 83% dintre analiştii financiari anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni

21:40

Dr. Patriciu Achimaş Cadariu, medic primar cu supraspecializare în ginecologie şi chirurgie oncologică, coordonator ştiinţific al Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului, anunţă lansarea unui ghid de sport pentru pacienţii diagnosticaţi cu cancer. El a precizat că pacienţilor diagnosticaţi cu cancer trebuie să li se explice că această boală se vindecă şi, chiar în stadii avansate, poate fi transformată într-o boală cronică, astfel că pacientul trebuie să trăiască o viaţă cât mai normală.