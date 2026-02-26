Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut substanţial, cu 10,4 puncte, în luna ianuarie. 83% dintre analiştii financiari anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni
News.ro, 26 februarie 2026 09:20
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut substanţial, cu 10,4 puncte, în luna ianuarie. 83% dintre analiştii financiari anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2026 a înregistrat valoarea medie a anticipaţiilor de 6,6% din PIB.
Trump le-a spus jucătorilor din echipa masculină a SUA de hochei pe gheaţă că trebuie să invite şi jucătoarele la Casa Albă: „O glumă de prost gust”, afirmă Hilary Knight # News.ro
Hilary Knight, căpitanul echipei olimpice feminine de hochei din SUA, medaliată cu aur, s-a arătat nemulţumită de un comentariu făcut de preşedintele Donald Trump după ce echipa olimpică masculină de hochei din SUA a câştigat titlul olimpic la Milano-Cortina, informează Reuters.
Cuba afirmă că cele 4 persoane ucise în timpul schimbului de focuri cu o şalupă înmatriculată în SUA încercau să se infiltreze în ţară şi să declanşeze „acte de terorism”. Marco Rubio: Este extrem de neobişnuit, adunăm propriile informaţii # News.ro
Guvernul cubanez a declarat miercuri seara că cei 10 pasageri ai unei ambarcaţiuni înmatriculate în Florida, care a deschis focul asupra soldaţilor săi, erau cubanezi înarmaţi care locuiau în SUA şi care încercau să se infiltreze pe insulă şi să declanşeze acte de terorism, relatează Associated Press.
Grupul Electrica a raportat un profit net preliminar de 1,218 miliarde lei în 2025, cu 159,2% peste cel înregistrat în 2024 # News.ro
Grupul Electrica a raportat un profit net preliminar de 1,218 miliarde lei în 2025, cu 159,2% peste profitul retratat înregistrat în 2024 de 470,2 milioane lei. Veniturile operaţionale au fost de 12,165 miliarde lei, în creştere cu 12,9% comparativ cu 10,772 miliarde lei în 2024.
Islanda va organiza un referendum privind aderarea la UE „în lunile următoare”, anunţă premierul # News.ro
Islanda va organiza „în lunile următoare” un referendum pe tema reluării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, a declarat miercuri prim-ministrul Kristrun Frostadottir în timpul unei vizite în Polonia, relatează Reuters.
Deputatul Ciprian Paraschiv, la instituirea anului 2027 ca „Anul Ilie Năstase": Haideţi să ne cinstim gloriile cât încă le mai avem lângă noi. Ilie Năstase reprezintă un reper în diplomaţia sportivă românească # News.ro
Senatul a votat instituirea anului 2027 ca „Anul Ilie Năstase", iar deputatul AUR Ciprian Paraschiv, preşedinte al Comisiei pentru Tineret şi Sport din Camera Deputaţilor, a declarat că Ilie Năstase reprezintă un reper în diplomaţia sportivă românească încă din vremea comunismului.
Natalia Intotero: PSD cere demisia ministrului Mediului Diana Buzoianu dacă luni nu vine cu soluţii în privinţa Barajului Mihăileni de pe râul Crişul Alb # News.ro
PSD cere demisia ministrului Mediului Diana Buzoianu dacă luni nu vine în Parlament cu cu soluţii în privinţa Barajului Mihăileni de pe râul Crişul Alb, din judeţul Hunedoara, afirmă deputatul PSD Natalia Intotero.
Noua serie de căşti wireless Samsung, compusă din modelele Buds 4 şi Buds 4 Pro, a fost prezentată de producătorul coreean alături de noua serie de smartphone-uri Galaxy S26.
Tchouameni, după ce Real Madrid a învins Benfica în Liga Campionilor: Este o „victorie împotriva rasismului” # News.ro
Victoria echipei Real Madrid împotriva formaţiei Benfica Lisabona, care a la calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor, a fost o „victorie pentru toţi cei care se opun rasismului”, a declarat mijlocaşul Aurelien Tchouameni.
Premierul Ilie Bolojan, vizită oficială la Bruxelles – Va discuta cu Ursula von der Leyen / Agenda discuţiilor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan se află, joi, într-o vizită oficială la Bruxelles, unde are programate mai multe întâlniri, una dintre acestea fiind cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Guvernul a anunţat că se vor discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR şi priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028.
FBI-ul a concediat agenţi care au avut legătură cu reţinerea de documente clasificate de către Trump # News.ro
FBI a concediat cel puţin şase agenţi implicaţi într-o anchetă din 2022 privind reţinerea de către Donald Trump a unor documente clasificate la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, a relatat miercuri presa americană.
Aston Martin concediază 20% dintre angajaţi, pe fondul tarifelor impuse de SUA şi al cererii slabe din China # News.ro
Producătorul britanic de maşini de lux Aston Martin a anunţat miercuri că va reduce până la 20% din forţa de muncă, în încercarea de a compensa impactul tarifelor de import impuse de Statele Unite şi scăderea cererii pe piaţa chineză, relatează CNBC.
Statele Unite şi China au atins un anumit grad de stabilitate în relaţia lor tensionată de mult timp, a declarat miercuri secretarul de stat american Marco Rubio, înaintea vizitei lui Donald Trump la Beijing la sfârşitul lunii martie.
Christina Applegate a dezvăluit că este imobilizată în mare parte la pat din cauza sclerozei multiple # News.ro
Christina Applegate a dezvăluit că acum este în mare parte imobilizată la pat, la cinci ani după ce a fost diagnosticată cu scleroză multiplă.
ByteDance, evaluată la 550 de miliarde de dolari, în creştere puternică, într-o vânzare de acţiuni propusă de General Atlantic # News.ro
Firma de investiţii General Atlantic intenţionează să vândă o participaţie la ByteDance, într-o tranzacţie care evaluează gigantul chinez al social media la 550 de miliarde de dolari, au declarat două surse pentru Reuters.
Park Chan-wook a fost ales preşedintele juriului Festivalului de Film de la Cannes din 2026 # News.ro
Regizorul sud-coreean Park Chan-wook, cunoscut şi pentru filmele „Old Boy”, „Decision to Leave”, a fost numit preşedintele juriului celei de-a 79-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, care va avea loc în luna mai, au anunţat joi organizatorii.
Casa Albă convoacă giganţii tehnologiei, pentru a limita impactul centrelor de date asupra facturilor energiei # News.ro
Casa Albă intenţionează să organizeze la începutul lunii martie o reuniune cu mari companii din domeniul centrelor de date şi al inteligenţei artificiale, printre care Microsoft, Meta şi Anthropic, pentru a formaliza un angajament menit să protejeze consumatorii de creşterea costurilor la electricitate, potrivit unor surse apropiate discuţiilor, transmite Reuters.
Ultima zi de interviuri pentru desemnarea şefilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT. Joi, sunt programaţi cei cinci candidaţi pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism # News.ro
Interviurile pentru desemnarea conducerilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT, se încheie joi cu cei cinci candidaţi înscrişi pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.. Printre ei se află şi actualul procuror general, Alex Florenţa.
Coreea de Nord, pregătită să se „înţeleagă bine” cu Washingtonul dacă îi este recunoscut statutul nuclear # News.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că Phenianul s-ar putea „înţelege bine” cu Statele Unite, cu condiţia ca statutul său nuclear să fie recunoscut, respingând în acelaşi timp încercările Seulului de dialog, a relatat agenţia oficială de ştiri joi, după închiderea congresului partidului de guvernământ.
Mai multe explozii au fost auzite joi dimineaţă în centrul Kievului, în urma unui avertisment din partea autorităţilor cu privire la un atac rusesc, cu doar câteva ore înainte de reluarea discuţiilor americano-ucrainene care vizează încheierea războiului, scrie AFP.
Obiectele colecţionabile capătă statut de active alternative pentru investiţii, după vânzarea record a cardului Pokémon, de 16,5 milioane de dolari # News.ro
Un card rar Pokémon, vândut săptămâna trecută pentru 16,5 milioane de dolari de influencerul şi wrestlerul Logan Paul, reaprinde dezbaterea privind viabilitatea colecţionabilelor ca active investiţionale. Cumpărătorul, AJ Scaramucci, fiul investitorului şi fostului director de comunicare al Casei Albe Anthony Scaramucci, consideră achiziţia o investiţie solidă, transmite CNBC.
CEO-ul Leonardo cere consolidarea industriei europene de apărare, pentru a reduce dependenţa de SUA # News.ro
CEO-ul companiei italiene de apărare Leonardo, Roberto Cingolani, a declarat la CNBC că firmele europene de apărare trebuie să îşi intensifice cooperarea pentru a remedia un sector ”fragmentat” şi pentru a consolida autonomia strategică a Europei faţă de umbrela de securitate a Statelor Unite.
Bursele europene au închis în creştere miercuri, după calmarea temerilor privind tarifele SUA # News.ro
Bursele europene au închis pe plus miercuri, pe fondul reducerii tensiunilor din pieţe după ce administraţia americană a confirmat aplicarea unui tarif de 10% pentru importurile din UE şi alte state mari, revenind asupra nivelului de 15% anunţat în weekend, transmite CNBC.
Doi foşti şefi ai spionajului polonez de pe vremea PiS, inculpaţi cu privire la folosirea Pegasus # News.ro
Doi foşti şefi ai serviciilor poloneze de informaţii au fost inculpaţi cu privire la faptul că au folosit software-ul spion Pegasus, punând astfel în pericol informaţii clasificate şi riscă până la trei ani de închisoare, anunţă miercuri Parchetul Naţional polonez, relatează AFP.
Congresul al IX-lea al partidului unic din Coreea de Nord se încheie cu o mare defilare militară la Phenian. Gradaţi de rang înalt din armată au depus un ”jurământ de credinţă” dictatorului Kim Jong Un # News.ro
Regimul de la Phenian a organizat o defilare militară cu ocazia Congresului Partidului Muncitorilor (unic), care s-a încheiat miercuri, potrivit presei oficiale, relatează AFP.
Prinţul Harry şi soţia sa Meghan au sosit miercuri în Iordania, unde au vizitat Tabără de Refugiaţi sirieni de la Zaatari şi copii palestinieni spitalizaţi, evacuaţi din Fâşia Gaza, relatează AFP.
Echipa turcă Galatasaray Istanbul s-a calificat miercuri seara în optimile Ligii Campionilor, după ce a pierdut la Torino, 2-3, cu Juventus, după prelungiri.
Patru persoane ucise şi alte şase rănite, la bordul unei vedete rapide înmatriculate în SUA, după ce deschid focul împotriva Pazei de Coastă cubaneze, în apele cubaneze. Comandantul navei cubaneze, rănit # News.ro
Patru persoane care se aflau la bordul unei ambarcaţiuni înmatriculate în Statele Unite au fost ucise prin împuşcare, miercuri, iar alte şase au fost rănite de către Paza de Coastă din Cuba, anunţă aceasta din urmă, relatează AFP.
Echipa spaniolă Real Madrid s-a calificat miercuri seara în optimile Ligii Campionilor, după ce a învins, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia portugheză Benfica Lisabona, în manşa secundă din play-off-ul competiţiei. În optimi s-a calificat şi PSG.
Un judecător federal din Boston, Brian Murphy, anulează politica expulzărilor către ţări terţe a administraţiei Trump # News.ro
Un judecător federal din Boston, Brian Murphy, a declarat miercuri ilegală politica adoptată de către administraţia Trump în vederea expulzării imigranţilor fără acte către ţări terţe, relatează AFP.
Premierul, întâlnire la Bruxelles cu europarlamentari ai Coaliţiei / S-a discutat despre reforma administraţiei, relansarea economică şi recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, miercuri seară, la Bruxelles, o întâlnire cu europarlamentari ai partidelor din Coaliţia de guvernare. Au fost abordate subiecte de actualutate, precum adoptarea reformei administraţiei şi a pachetului de relansare economică, dar şi despre recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraţilor.
Doi foşti şefi ai spionajului polonez de pe vremea PiS, inculpaţi cu privire la folosirea Pegasus # News.ro
Doi foşti şefi ai serviciilor poloneze de informaţii au fost inculpaţi cu privire la faptul că au folosit software-ul spion Pegasus, punând astfel în pericol informaţii clasificate şi riscă până la trei ani de închisoare, anunţă miercuri Parchetul Naţional polonez, relatează AFP.
Diana Buzoianu: Suntem la un pas de a adopta Hotărârea de Guvern privind reorganizarea Romsilva/ De la 41 de direcţii la 19 / Directorii vor susţine concursuri # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că mai este doar un pas până când Guvernul va adopta hotărârea privind reorganizarea Romsilva. În urma acestei reorganizări, din 41 de direcţii regionale vor rămâne doar 19.
Florin Manole: În PSD există nemulţumiri / Sunt colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare, să zic aşa, a social-democraţiei cu anumite măsuri care au fost luate / Ce spune despre schimbarea premierului # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, miercuri seară, că în interiorul PSD există nemulţumiri, existând persoane care acuză că s-a pierdut ”din misiunea fondatoare a social-democraţiei cu anumite măsuri care au fost luate”. Declaraţia ministrului completează afirmaţia liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a vorbit despre o consultare internă extinsă cu privire la rămânerea la guvernare a social-democraţilor sau susţinerea altui premier şi eventuala excludere a USR din coaliţie.
Un bărbat de 75 de ani a murit, miercuri seară, după ce i s-ar fi făcut rău în sauna unei baze sportive din Timişoara. La faţa locului a ajuns şi un echipaj medical care a declarat decesul bărbatului. Poliţiştii fac verificări.
Diana Buzoianu, despre grămezile de zăpadă înnegrită de pe străzile din Capitală: Această poluare ajunge în plămânii noştri, doar că n-o vedem în fiecare zi - FOTO # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, miercuri seară, că a crescut calitatea aerului ăn Bucureşti, dar mai sunt probleme. Comentând imagini cu zăpada înnegrită de pe marginea drumurilor şi de pe trotuare, ministrul a precizat că este poluare care ajunge în plămânii oamenilor, înainte de a ajunge în canalizare sau în sol.
Trump a discutat cu Zelenski la telefon, înaintea unor negocieri joi la Geneva, anunţă Casa Albă # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a discutat miercuri la telefon cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, declară un oficial de la Casa Albă AFP.
Liga Campionilor: Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund 4-1, într-un meci cu un final dramatic # News.ro
Echipa italiană Atalanta Bergamo a învins miercuri, pe teren propriu, scor 4-1, gruparea germană Borussia Dortmund, în returul play-off-ului Ligii Campionilor. Meciul a fost decis de un penalti transformat la ultima fază.
Un fost secretar al Finanţelor al lui Bill Clinton şi preşedinte al Universităţii Harvard, Larry Summers, demisionează din postul de profesor de la Harvard, în scandalul Epstein, înainte de audierea soţilor Clinton # News.ro
Larry Summers, secretar al Finanţelor în timpul lui Bill Clinton, devenit preşedinte al Universităţii Harvard în anii 2000, a demisionat miercuri din postul de profesor la universitate, în urma publicării corespondenţei sale electronice cu Jeffrey Epstein, anunţă un purtător de cuvânt al Harvard, relatează AFP.
Volei masculin: Corona Braşov, Arcada Galaţi şi Dinamo Bucureşti, calificate în semifinalele Cupei României # News.ro
Echipele Corona Braşov, Arcada Galaţi şi Dinamo Bucureşti s-au calificat, miercuri, în semifinalele Cupei României, după disputarea manşei retur din sferturi. SCM Zalău a obţinut calificarea la începutul lunii.
Dr. Patriciu Achimaş Cadariu, coordonator ştiinţific al Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului, anunţă un program de screening destinat femeilor care provin din zone şi medii defavorizate / Sunt vizate 119.000 de femei # News.ro
Dr. Patriciu Achimaş Cadariu, medic primar cu supraspecializare în ginecologie şi chirurgie oncologică, coordonator ştiinţific al Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului, a anunţat, miercuri seară, un program de screening destinat femeilor care provin din zone şi medii defavorizate. Sunt vizate 119.000 de femei.
Coordonatorul Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului anunţă lansarea unui ghid de sport pentru pacienţii cu cancer: Totuşi, viaţa există şi după diagnostic şi tratament al cancerului # News.ro
Dr. Patriciu Achimaş Cadariu, medic primar cu supraspecializare în ginecologie şi chirurgie oncologică, coordonator ştiinţific al Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului, anunţă lansarea unui ghid de sport pentru pacienţii diagnosticaţi cu cancer. El a precizat că pacienţilor diagnosticaţi cu cancer trebuie să li se explice că această boală se vindecă şi, chiar în stadii avansate, poate fi transformată într-o boală cronică, astfel că pacientul trebuie să trăiască o viaţă cât mai normală.
Comitetul Paralimpic Român a organizat miercuri seara prima ediţie a Galei Sportului Paralimpic, în cadrul căreia şi-a premiat performerii.
Presupusul asasin al fostului deputat ucrainean prorus Andrii Portnov, asasinat la o periferie de lux a Madridului în mai 2025, arestat la Heinsberg, în Germania, anunţă poliţia spaniolă # News.ro
Presupusul asasin al unui fost deputat ucrainean prorus, Andrii Portnov, asasinat prin împuşcare în mai 2025 în timpul zilei în faţa unei şcoli şic de la periferia Madridului, a fost arestat la Heinsberg, în Germania, în apropierea frontierei cu Olanda, în baza unui mandat european de arestare, anunţă miercuri poliţia spaniolă, relatează AFP.
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia ungară Veszprem HC, scor 35-28 (18-12), în etapa a XII-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este a 11-a înfrângere pentru Dinamo Bucureşti.
