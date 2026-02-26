Când pleacă Ștefan Târnovanu de la FCSB. Ce i-a transmis Gigi Becali
Ștefan Târnovanu e rezervă la FCSB, acum în poartă fiind Matei Popa. Nemulțumit că nu mai are postul de titular, goalkeeperul de 25 de ani a transmis că vrea să plece de la echipa lui Gigi Becali. Omul de afaceri îl lasă să plece, dar mercato de iarnă s-a terminat și se așteaptă finalul sezonului. […]
• • •
Samsung a lansat noua serie Galaxy S26, seara trecută, la ora 20:00 a României. Au fost prezentate modelele care vor putea fi achiziționate de clienți, precum și funcțiile AI avansate de care dispun modelele, noutățile, modul în care a fost îmbunătățită experiența utilizatorilor, precum și confidențialitatea și protecția acestora. Iată cât costă un astfel de […]
Descoperirea oamenilor de știință: cât de puternic influențează alcoolul creierul, de fapt. Ce se întâmplă după 30 de minute # Gândul
Un nou studiu analizează ce se întâmplă în creier după consumul de alcool și explică de ce percepem diferit starea de ebrietate. Chiar și consumul moderat de alcool poate modifica semnificativ modul în care creierul comunică, potrivit unui nou studiu. Cercetarea, coordonată de Universitatea din Minnesota, a descoperit că doar câteva băuturi pot fragmenta comunicarea […]
După ce Curtea Constituțională a admis legea pensiilor magistraților, USR vrea modificarea procesului de numire a judecătorilor CCR # Gândul
USR a depus un proiect de lege prin care propune modificarea procesului de numire a judecătorilor la Curtea Constituțională a României. Potrivit comunicatului, acest proiect ar crește transparența și ar asigura o mai bună „competență profesională”. Proiectul a fost inițiat de parlamentarii Alin Stoica, Oana Murariu, Simona Spătaru și Alexandru Dimitriu. Deputatul Alin Stoica acuză […]
Consilierii lui Trump ar prefera ca Israelul să atace Iranul primul. Surse Politico: „Situația politică ar fi mult mai favorabilă“ # Gândul
Consilierii principali ai președintelui american Donald Trump ar prefera ca Israelul să atace primul Iranul, înainte ca Statele Unite să lanseze lovitura lor, au relatat două surse pentru Politico. Acești oficiali ai administrației Trump ar considera că un atac israelian ar determina Iranul să riposteze, iar astfel s-ar obține sprijinul alegătorilor americani pentru un atac […]
Coaliția își sabotează propria guvernare. PNL îl acuză pe Sorin Grindeanu de „acțiuni duplicitare”. Liberalii spun că schimbarea lui Bolojan din funcția de premier este „nenegociabilă” # Gândul
Partidul Național Liberal a reacționat dur la declarațiile președintelui PSD Sorin Grindeanu, făcute într-un interviu pentru G4Media care, potrivit liberalilor, „contribuie la crearea unei senzații de instabilitate și afectează credibilitatea României”. În același comunicat, PNL reafirmă susținerea pentru premierul Ilie Bolojan și anunță că „schimbarea acestuia este nenegociabilă”. În interviu, Grindeanu a anunțat că va propune […]
Propunere surpriză din partea Procurorului General al României, Alex Florența. Dacă ideea va fi aplicată, va zgudui din temelii DIICOT # Gândul
Un număr de 5 candidați pentru funcția de adjunct al DIICOT intră în cursă și urmează să fie audiați astăzi de comisia de interviu de la Ministerul Justiției. O prezență sonoră pe listă este procurorul general al României, Alex Florența, care a venit cu o propunere inedită legată de activitatea DIICOT. Cei audiați sunt procurorii […]
De la Washington, Bogdan Ivan: „Companiile românești pot obține până la 500 milioane de euro, dacă ducem la capăt Coridorul Vertical” # Gândul
Ministrul Bogdan Ivan spune că depune eforturi pentru „esențiale pentru poziționarea României în arhitectura energetică regională”. Aflat în SUA, la Washington, acesta a transmis că discuţiile cu reprezentanții Atlantic Council au vizat securitatea energetică în Europa Centrală și de Est și rolul României „ca furnizor de stabilitate într-un context regional volatil”. România are nevoie de […]
Un celebru actor român, reținut de polițiști în ancheta ”The Buddhist”. Bărbatul s-ar fi aflat la masă alături de Adrian Minune în momentul intervenției # Gândul
Un dosar de amploare instrumentat de DIICOT, care vizează destructurarea unei rețele suspectate de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, aduce în atenție nume cunoscute din zona divertismentului. Potrivit unor surse judiciare, Vlad Marinescu, un actor român cunoscut din mai multe producții TV, ar fi fost ridicat de anchetatori din clubul The Buddhist […]
Pe piața globală a alimentației, orezul rămâne unul dintre cele mai accesibile alimente. Totuși, există și excepții care transformă acest produs de bază într-un veritabil lux gastronomic, arată CNN. Un astfel de exemplu este Kinmemai Premium, produs care a fost certificat de Guinness World Records drept cel mai scump orez din lume. De ce esrte […]
Percheziții în forță la furnizorii de droguri care i-au aprovizionat pe ucigașii lui Mario Berinde. Captura anchetatorilor # Gândul
Percheziții la furnizorii de droguri care îi coordonau pe dealerii ucigașilor din localitatea Cenei, decorul crimei abominabile făptuită de mai mulți adolescenți asupra unui prieten de-al lor. Ce-au găsit polițiștii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT Timișoara. La mai bine de o lună de la crima abominabilă care a zguduit România, când un adolescent […]
Unde se află cel mai toxic oraș din lume. Totul este contaminat, iar mii de familii și-au abandonat casele. De ce se întorc o singură zi pe an, aici # Gândul
Cel mai toxic oraș din lume. Cândva, a fost o urbe dinamică și aglomerată, dar când minele de plumb și zinc au secat, problemele au început să apară. Mii de locuitori au părăsit orașul, zona fiind extrem de contaminată. Acum, o singură dată pe an, orașul „renaște”, fiind animat de cei care, cândva, îl considerau […]
Ciprian Ciucu a fost boicotat de PSD, AUR și PUSL în Consiliul General. Primarul îi acuză de „șiretlic” # Gândul
Ședința Consiliului General al Municipiului București, programată joi și convocată de primarul liberal Ciprian Ciucu, nu s-a putut desfășura din lipsă de cvorum. În sală s-au prezentat doar 27 de consilieri. Au absentat consilierii PSD, AUR și PUSL. Social-democrații anunțaseră încă de marți că intră în grevă până când aparatul de specialitate al Primăriei va […]
Denis Alibec, atacantul de la Farul, i-a dat replica lui Gigi Becali, după ce omul de afaceri a spus că l-a cedat la echipa constănțeană pentru a încurca rivalele FCSB în lupta pentru titlu. Atacantul de 35 de ani a jucat puțin la FCSB și în iarnă și-a încheiat contractul cu roș-albaștri. Farul va juca […]
Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România # Gândul
Prețul cărnii de porc la poarta fermei este, în medie, între 4,5 și 5 lei, cu aproape doi lei pe kilogram sub costul de producție. Realitatea din piață a fost făcută publică de Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR), înaintea unei întâlniri cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu. El a […]
De la Washington, Bogdan Ivan transmite: „Companiile românești pot obține până la 500 milioane de euro, dacă ducem la capăt Coridorul Vertical” # Gândul
Zelenski acuză Rusia că încearcă să se joace cu Trump pentru a amâna negocierile și a evita să facă concesii. „Nu a putut și nu poate să ne ocupe“ # Gândul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Rusia încearcă „să se joace cu președintele Statelor Unite” și să blocheze eforturile mediate de SUA pentru a pune capăt războiului. Într-un interviu acordat Fox News, la Kiev, Zelenski a respins sugestiile președintelui Trump potrivit cărora Kievul blochează procesul de pace și a subliniat că Rusia nu a putut […]
Cristian Tudor Popescu: „Dl. Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit. Kievul, în schimb, e prea departe”/ „Dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev” # Gândul
Gazetarul Cristian Tudor Popescu lansează un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzându-l de pasivitate în chestiuni interne și de lipsă de implicare în plan extern. Într-un comentariu acid postat pe pagina sa de Facebook, CTP susține că șeful statului nu a făcut nimic pentru a grăbi promulgarea legii pensiilor magistraților și că a […]
Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România” # Gândul
Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a explicat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, care este situația cu privire la efectul gazului din Marea Neagră asupra prețurilor pentru consumatorii români și europeni. De asemenea, acesta spune că prețul gazului din România va fi influențat de prețul european. Potrivit lui Cristian Bușoi, […]
Ministrul Transporturilor explică eroarea din CV: „O inadvertență care nu a produs niciun efect academic sau profesional”/„Îmi place să cred că nu e o campanie împotriva mea” # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi trecut informații false în CV și susține, într-o declarație acordată în exclusivitate pentru MEDIAFAX, că este vorba despre o simplă inadvertență, fără consecințe academice sau profesionale. Ministrul Transporturilor a menționat în CV-ul său faptul că a urmat cursurile Universității „Petre Andrei” din Iași între 2008 […]
Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu # Gândul
Te-ai gândit vreodată care ar fi țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie? Într-un top realizat în urma unui studiu al Titan Travel găsim chiar 7 orașe ale acestui stat unde poți avea cele mai bune experiențe culinare. Este o destinație de top apreciată chiar de mulți cetățeni români. A fost realizat un studiu […]
Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie # Gândul
În ultimii ani, românii se confruntă cu facturi extrem de scumpe la energie electrică, în această iarnă România devenind oficial țara europeană cu cea mai scumpă energie. Această conjunctură a liberalizării pieței de energie servește actualei guvernări, care beneficiază de prețurile mari la facturi pentru a mai echilibra deficitul. O analiză a Asociației Energia Inteligentă, […]
Andrei Caramitru vede semne bune în economie. „Aterizare lină, după o criză bugetară gravă. E foarte rar, de obicei crizele bugetare se termină cu FMI și recesiune severă” # Gândul
Andrei Caramitru a prezentat, prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, motivele pentru care vede semne bune în economia României. Potrivit acestuia, estimările economiștilor privați din România arată o evoluția mai bună decât se anticipa și susține că „aterizarea lină” după criza bugetară este un scenariu extrem de rar. Caramitru susține că estimările […]
Departamentul de Justiție al SUA reanalizează dosarul Epstein, după acuzația gravă că ar fi ascuns documente care îl menționează explicit pe Trump # Gândul
Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că va reexamina documente din dosarul Epstein, după ce presa americană a relatat că mai multe acte controversate care îl menționau explicit pe Donald Trump nu au fost făcute publice. Postul public de radio NPR și ulterior New York Times au relatat că Departamentul de Justiție ar fi […]
Vizită cu miză pentru Guvern. Ilie Bolojan, față în față cu Ursula von der Leyen, după consultări cu europarlamentarii coaliției # Gândul
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri seară cu europarlamentari români din partidele coaliției de guvernare pentru a pregăti agenda discuțiilor pe care le va avea joi, la Bruxelles, cu înalți oficiali ai Uniunii Europene, inclusiv cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Întâlnirea cu europarlamentarii a avut loc la sediul Reprezentanței României pe lângă […]
Jandarmii au „moşit” un bebeluş, la Aviatorilor. Duba i-a însoţit pe părinţi până la Spitalul Filantropia # Gândul
O bucureşteancă a intrat în travaliu, în drum spre spital, alături de soţul său, în zona Aviatorilor din Bucureşti. Când a văzut că există riscul ca soţia sa să nască în trafic, soţul acesteia a oprit o maşină de jandarmi ca să-l ajute să ajungă la unitatea medicală înainte de venirea pe lume a bebeluşului. […]
Primăria București dă vina pe operatorii de salubritate pentru gropile din Capitală. „Au aruncat cu mii și mii de tone de sare” # Gândul
Primăria Capitalei a venit cu un răspuns după ce șoferii s-au plâns că sunt nevoiți să facă slalom pentru a evita craterele din București. Administrația Capitalei susține că vina aparține operatorilor de salubritate care au aruncat cu ”mii și mii de tone de sare” pe asfaltul care era ”și așa cu probleme”. În comunicatul emis, […]
Ce reacție a putut avea un primar din Gorj prins băut la volan: „Am fost la Policlinica din Motru, cu o măsea, și nu am avut șofer” # Gândul
Prins băut la final, primarul comunei Slivilești, din județul Gorj, a avut o reacție absolut de necrezut: el a găsit o scuză pentru faptul că s-a urcat la volan fiind sub influența alcoolului. Acum, edilul a făcut primele declarații publice, justificându-și gestul care a șocat o comunitate întreagă. Polițiștii gorjeni îl cercetează pentru conducerea unui […]
SUA și Iran, discuții nucleare la Geneva. Rubio acuză Teheranul că refuză să vorbească despre rachetele balistice. „Dețin deja arme capabile să ajungă în cea mai mare parte a Europei” # Gândul
Secretarul american de stat Marco Rubio a avertizat că Iranul reprezintă o amenințare foarte mare pentru Statele Unite și că refuzul său de a discuta despre programul de rachete balistice reprezintă „o mare problemă”, relatează Anadolu Agency. În cadrul unei vizite efectuate, miercuri, în statul insular din Caraibe Saint Kitts și Nevis, Rubio a încercat […]
Noapte de foc în Ucraina. Ploaie de drone și rachete în Kiev, Harkov și Zaporojiei. Zeci de civili răniți și blocuri de locuințe, grav aviariate # Gândul
Rusia a lansat un nou atac aerian de amploare asupra Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi, 26 februarie, folosind drone, rachete balistice și rachete de croazieră. Mai multe regiuni, printre care capitala Kiev, Harkov sau Zaporojie au fost ținta atacurilor rusești. Bilanțul preliminar din această dimineață indică zeci de civili răniți și pagube semnificative […]
„Dreptatea este ca sănătatea lumii. Fără ea, totul se îmbolnăvește”, spunea Nicolae Iorga. În România, nu numai justițiabilii au nevoie de dreptate, ci și magistrații. Cine și cum îi verifică pe cei care împart dreptatea, ce răspundere a magistraților există în România, ce a descoperit Inspecția Judiciară după documentarul Recorder, cât de „terorizați” sunt procurorii […]
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că „PSD își încordează din nou mușchii pe care nu-i are”. „Ca tot analistul care face chestia asta din 1990, în dimineața asta m-am uitat peste presă, peste site-urile principale să văd ce se mai întâmplă. Am citit titluri: «Sorin […]
Lia Savonea, președintele ÎCCJ, trage un semnal de alarmă: „O justiție puternică nu se apără prin izolare și nu se construiește din inerție” # Gândul
Lia Savonea, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), avertizează asupra unui risc major pentru justiția din România și încrederea publicului în sistemul judiciar. Discursul său a avut loc în cadrul unei dezbateri organizate la sediul instanței supreme. La sediul ÎCCJ s-a derulat a doua rundă de dezbateri în cadrul mecanismului permanent consultativ și […]
Dumitru Dragomir știe care echipă va fi campioana României. Profeția „Oracolului din Bălcești”: „Ia titlul la 10 puncte distanță” # Gândul
Dumitru Dragomir s-a remarcat de-a lungul timpului printr-o serie de previziuni făcute în legătură cu fotbalului românesc, fapt ce i-a adus supranumele „Oracolul din Bălcești”. Fostul șef al LPF „lovește” și acum: a anunțat care echipă va fi campioana României, scrie PROSPORT. Mai mult, Dragomir anticipează că va câștiga titlul „la 10 puncte distanță”. Dragomir […]
Percheziții la un club de lux din Capitală. Patronul, suspectat că ar fi coordonat o rețea de trafic de persoane # Gândul
Procurorii au descins la clubul The Buddhist din București, într-un dosar care vizează infracțiuni grave, potrivit unor surse judiciare. Anchetatorii ar fi prins în flagrant mai multe persoane, iar în timpul intervenției ar fi fost găsite și substanțe interzise, inclusiv cocaină. Sursele citate susțin că este vorba despre un grup organizat, acuzat de trafic de […]
Duș rece de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Prognoza de creștere economică pentru România a fost revizuită în scădere # Gândul
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 1,2% prognoza de creștere a economiei românești pentru 2026, față de 1,6% cât a estimat în septembrie. Datele raportului „Regional Economic Prospects” mai arată că deficitul fiscal ar urma să se reducă la 6,2% din PIB în acest an. Estimarea preliminară pentru 2025 […]
„Se ascut săbiile” între Cuba și SUA. Patru morți și șase răniți, după ce o ambarcațiune americană ar fi pătruns și deschis focul în apele Cubei # Gândul
Cresc tensiunile între Statele Unite și Cuba, după ce Autoritățile de la Havana au transmis că patru persoane au fost ucise și altele șase au fost rănite, după ce o ambarcațiune înregistrată în SUA ar fi pătruns în apele teritoriale ale Cubei și ar fi deschis focul. Incidentul a amplificat tensiunile dintre Havana și Washington. […]
Ții post? Ce greșeli alimentare să eviți pentru a nu îți afecta digestia și starea de energie în cele 40 de zile # Gândul
În urmă cu trei zile, pe 23 februarie, credincioșii au intrat oficial în cele 40 de zile de post. În această perioadă, unele dintre persoane aleg să țină post și să nu consume alimente de origine animală: carne, lactate, ouă, chiar și pește. Excepția reprezintă zilele în care există dezlegare la pește și vin. Iată […]
România este primul partener transatlantic al americanilor care implementează un model avansat de analiză legislativă # Gândul
România a devenit primul partener transatlantic al organizației americane The Institute for Legislative Analysis(ILA) în implementarea unui model avansat de analiză legislativă bazat pe date, evaluare obiectivă și instrumente moderne de monitorizare a politicilor publice. Institutul pentru Cercetare Legislativă (ICL – România) şi The Institute for Legislative Analysis au realizat o fuziune în scopul predictibilităţii […]
Viceprimar din județul Mureș, reținut pentru 24 de ore după o urmărire ca în filme pe șosea. A fugit de poliție și s-a răsturnat cu mașina în șanț # Gândul
Ștefan Adelin Laurențiu, viceprimarul comunei Pogăceaua din județul Mureș, a fost reținut pentru 24 de ore, după o urmărire ca în filme pe DJ 152B. Bărbatul nu a oprit la semnalul polițistului, iar, în goana sa, a pierdut controlul autoturismului și s-a răsturnat într-un șanț, relatează Știripesurse. Viceprimarul comunei Pogăceaua din județul Mureș, reținut pentru […]
Islanda va organiza un referendum privind reluarea discuțiilor de aderare la UE. Țara nordică înghețase negocierile de aderare în 2013 # Gândul
Islanda va organiza un referendum în „lunile următoare” pe tema reluării negocierilor de aderare la UE. Anunțul a fost făcut de premierul țării, Kristrun Frostadottir, în timpul unei vizite recente în Polonia. Islanda va organiza un referendum privind reluarea negocierilor de aderare a țării la UE în „următoarele luni”, a anunțat premierul țării, Kristrun Frostadottir. […]
Cu ce temperaturi începe primăvara. Meteorologii ANM vin cu date de ultimă oră pentru Gândul # Gândul
Dimineață rece în București și în țară, dar – până la această oră – meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis avertizări, informări meteo sau coduri de înrăutățire a vremii. Este în vigoare, până la ora 11:00, doar un cod galben de ceață în județul Timiș. La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al […]
Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA dacă Coreea de Nord este recunoscut drept o „putere nucleară” # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un afirmă că Phenianul ar putea avea relații bune cu administrația Trump dacă Statele Unite vor recunoaște statutul nuclear al Coreei de Nord. Kim Jong Un a declarat că ar putea „normaliza” relația cu Statele Unite dacă Washingtonul va recunoaște statutul de putere nucleară al Coreei de Nord, a relatat joi […]
Curtea Supremă a SUA, Trump și miza tarifelor vamale. Geopolitical Futures: „Echilibrul puterilor se ciocnește cu imperativele geopolitice, poziția Chinei este mult consolidată” # Gândul
George Friedman – fondatorul și președintele Geopolitical Futures – avertizează că președinții nu conduc SUA, ci supraveghează acțiunile guvernului național. În același timp, nu fac ce vor, ci operează în cadrul unui pachet de legi adoptate de Congres. Președinții pot opri prin veto orice lege adoptată, dar Congresul are puterea de a anula acest veto. […]
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al SUA în România. Când își va prelua oficial funcția # Gândul
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. Nominalizat oficial în luna iunie de președintele Donald Trump pentru funcție, Nirenberg urmează să îi prezinte scrisorile de acreditare președintelui Nicușor Dan, iar apoi să preia conducerea Ambasadei SUA la București. Noul ambasador, despre care președintele Trump afirma că are o […]
Fanii lui Nicuşor Dan cred că preşedintele „are nevoie de nişte şuturi”. Moise Guran: „E timpul să o spunem deschis” # Gândul
Nicuşor Dan a reuşit performanţa ca, în scurt timp de când a fost ales preşedintele României, să-i enerveze chiar şi pe susţinătorii săi cei mai înfocaţi. Unul dintre aceştia este chiar jurnalistul Moise Guran. Acesta scrie, recent, că „Dl Nicușor Dan are nevoie de niște șuturi”. Moise Guran spune că Nicuşor Dan a fost votat […]
Grupul Electrica a raportat cifre record în 2025. Profitul net preliminar al companiei a crescut cu 159,2% față de cel înregistrat în 2024 # Gândul
Grupul Electrica a înregistrat performanțe financiare-record cu un profit net preliminar de 1,218 miliarde lei în 2025, cu 159,2% peste profitul retratat înregistrat în 2024. Veniturile opraționale au fost de 12,165 miliarde lei, în creștere cu 12,9% comparativ cu 10,772 miliarde lei în anul precedent. În 2025, la nivelul Grupului Electrica, EBITDA a înregistrat o […]
O tragedie a avut loc în Timișoara pe 25 februarie 2026. Un bărbat în vârstă de 75 de ani a murit, la câteva minute după ce a intrat într-o saună a unei baze sportive. A fost găsit inconștient și plin de arsuri. Un bărbat în vârstă de 75 de ani a intrat în sauna de […]
Radu Miruţă nu se poate hotărî dacă a absolvit Dreptul sau, nu. Are studiile în CV, dar în sala de judecată susţine că nu le are # Gândul
Radu Miruţă nu se poate hotărî dacă a absolvit o facultate de Drept sau, nu, pare să fie concluzia la care au ajuns cei de la Libertatea, într-un articol recent. Actualul viceprim-ministru şi ministru al Apărării Naţionale a declarat în mai multe ocazii că a făcut Dreptul „ca hobby”. Poziţiile sale categorice cu privire la […]
Dezvăluiri din dosarele „Epstein”. Fizicianul Stephen Hawking apare într-o fotografie controversată. Ce anunț a făcut familia # Gândul
O imagine difuzată de presa internațională după publicarea noilor documente din dosarele „Epstein” îl înfățișează pe fizicianul Stephen Hawking alături de două femei, pe o plajă, scrie Mediafax. Reprezentanții familiei au precizat că fotografia datează din 2006, fiind realizată în timpul unui simpozion găzduit de hotelul Ritz-Carlton, din St. Thomas. Familia confirmă dezvăluirile O fotografie […]
