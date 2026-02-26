Singurul mod în care ar trebui să depozitezi uleiul de măsline, pentru a rămâne proaspăt, potrivit fermierilor
Gândul, 26 februarie 2026 15:10
Fermierii arată care este singurul mod în care ar trebui să depozitezi uleiul de măsline, pentru a rămâne proaspăt. Depozitarea uleiului într-un mod și mediu optim este importantă, pentru a te bucura de aroma sa și pentru a nu se altera rapid. Iată mai jos detaliile. Pentru ca uleiul de măsline să își mențină prospețimea, […]
• • •
Acum 10 minute
15:20
Viktor Orban cere intervenția Uniunii Europene în scandalul conductei Drujba, care condiționează împrumutul UE către Ucraina # Gândul
Viktor Orban a cerut Uniunii Europene să trimită „o misiune de constatare a faptelor”, pentru verificarea conductei Drujba, pe fondul tensiunilor cu Ucraina, privind tranzitul de petrol, transmite The Guardian. Într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, Viktor Orbán a susținut că inițiativa sa urmărește „să faciliteze soluționarea la timp a acestei probleme”, care […]
15:20
Ce cred moldovenii despre o eventuală unire cu România, dar și despre aderarea la Uniunea Europeană # Gândul
Mai mult de jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România, dacă s-ar organiza un referendum pe această temă. Potrivit ziare.com, peste o treime ar vota împotriva aderării la Uniunea Europeană și mai mult de jumătate ar vota împotriva aderării la NATO, arată un sondaj IMAS. Majoritatea moldovenilor ar vota împotriva unirii […]
Acum 30 minute
15:10
15:00
Cine a fost Sfântul Cuvios și Mărturisitor Talaleu, pomenit în calendarul ortodox la 27 februarie # Gândul
Sfinții Cuvioși Mărturisitori Procopie și Talaleu sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox în ziua de 27 februarie. Procopie s-a născut în timpul când, la Constantinopol, împărat era Leon al III-lea Isaurul (717-741), cel care a declanșat prigoana iconoclastă împotriva drept credincioșilor, considerați de autoritățile eretice închinători la idoli. „Atunci, acest mare și nemișcat stâlp și […]
15:00
Efort comun pentru repararea de urgență a străzilor și bulevardelor din București. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, solicită implicarea simultană a celor 7 primării din Capitală pentru punerea de îndată în siguranță a traficului rutier – COMUNICAT # Gândul
Având în vedere starea extrem de degradată a carosabilului din București, accentuată de episoadele severe de iarnă din ultima perioadă, precum și declarația recentă a Primarului General al Bucureștiului, conform căruia „ …din păcate, Administrația Străzilor nu mai are, nu a mai avut acele contracte cadru care îți permit să faci asfaltare, de vreo 6-7 […]
15:00
Președintele Donald Trump ar putea veni în România. Liderul SUA a fost invitat la Summit-ul B9 de la București # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, va fi invitat la Summit-ul B9 de la București, potrivit surselor Mediafax. Evenimentul ar trebui să se desfășoare pe 13 mai. Totuși, asta nu înseamnă că liderul american va face deplasarea în capitala României. Dacă Trump va declina invitația, delegația SUA va fi condusă de un alt oficial american. Summit-ul B9 […]
15:00
PSD cere USR să-l revoce pe „pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu” # Gândul
Partidul Social Democrat cere, printr-un comunicat, ca „Uniunea Salvador România să revoce numirea lui Salvador!”. „PSD solicită Uniunii Salvador România să îl retragă urgent pe pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu”, mai transmite în comunicat. „Este incalificabil ca un partid care și-a construit platforma politică pe condamnarea pensiilor speciale, a sinecuriștilor […]
Acum o oră
14:50
Grindeanu: „O majoritate fără PSD se poate cu AUR. Le urez succes”. Liderul social-democrat respinge orice alianță cu partidul lui George Simion # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, transmite un nou mesaj dur în plină criză în Coaliție și spune deschis că, dacă partenerii vor o altă formulă de guvernare, social-democrații pot trece în opoziție. În același timp, liderul PSD exclude categoric orice alianță cu AUR, chiar și pe termen mediu. Întrebat într-un interviu pentru G4Media cum ar putea […]
14:50
Este doliu în presa din România. A murit fosta jurnalistă Anca Pandea, la vârsta de 70 de ani. Anunțul a fost făcut de apropiații ei. Anca Pandea va fi înmormântată vineri, 27 februarie, la Cimitirul Ghencea. „Cu nesfârșită durere, vă anunțăm că Anca Pandea a trecut la cele veșnice la 24 februarie 2026. Anca Pandea […]
14:40
Şeful Consiliului Judeţean Buzău anunţă că „peste 55% din resurse merg către dezvoltare”. Marcel Ciolacu: „Avansăm cu proiectul Parcului Industrial” # Gândul
Bugetul anului 2026, la Buzău, este unul centrat pe investiţii, spune şeful Consiliului Județean, Marcel Ciolacu. Excedentul bugetar este direcţionat către cofinanțarea proiectelor europene și pentru a menține ritmul investițiilor deja începute, mai spune acesta. Ciolacu mai spune că bugetul de la Buzău este unul orientat spre investiții: peste 55% din resurse merg către dezvoltare, […]
14:40
Tu știai ce funcție să dezactivezi din telefonul mobil, pentru ca bateria să reziste mai mult timp? Specialiștii au arătat că există un pas care ar trebui făcut, dacă dorești ca timpul de utilizare să fie mai mare, iar experiența ta ca utilizator să nu fie afectată. Iată mai jos, în articol. O anumită funcție […]
14:40
Marea Cuponiadă, mica țeapă. Parlamentul a votat pe șest ca proprietatea a 5 milioane de români să fie pierdută. Miza este de 100 milioane euro # Gândul
În anii ’90, milioane de români au primit cupoane care s-au transformat în acțiuni la fonduri de investiții (SIF-uri) și la companii listate la bursă. O lege votată discret în decembrie 2025 și promulgată de președintele Nicușor Dan pune 5 milioane de români în situația de a pierde proprietatea cupoanelor. Valoarea totală a acțiunilor din […]
14:30
Depozitarea roșiilor direct în frigider imediat după cumpărare este una dintre cele mai frecvente greșeli din bucătărie, avertizează specialiștii. Ele pot fi păstrate ferme și aromate săptămâni întregi dacă nu sunt puse la rece de cum ajungeți acasă. Deși pare o soluție logică pentru a le menține proaspete mai mult timp, temperaturile scăzute le afectează […]
14:30
Meciuri de box și spectacole de arte marțiale cu roboți: Cancelarul Merz al Germaniei face cunoștință cu umanoizii AI din China # Gândul
Cancelarul german Friedrich Merz a vizitat, joi, compania chineză de roboți Unitree Robotics din Hangzhou, estul Chinei, unde a asistat la spectacole de box și arte marțiale ale umanoizilor, relatează Al Jazeera. Fondatorul Unitree, Wang Xingxing, a declarat, joi, într-un interviu, că se simte profund onorat. El a descris vizita lui Merz ca o oportunitate […]
14:30
Sorin Grindeanu spune că „lucrurile nu funcționează” în coaliție și pune sub semnul întrebării acordul de guvernare # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, admite, într-un interviu pentru G4Media, că relația din interiorul Coaliției nu funcționează și sugerează că atât protocolul, cât și susținerea pentru premierul Ilie Bolojan pot intra în discuție, în funcție de forma finală a bugetului. Întrebat ce s-a întâmplat atât de grav în mai puțin de un an încât PSD să […]
14:30
Dosar pentru trucarea la pariuri a unor meciuri din fotbalul românesc. Un fost jucător de la FCSB, în cătușe la Parchet # Gândul
Poliţiştii au făcut miercuri 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar legat de trucarea de meciuri în fotbalul românesc pentru pariuri. La CS Păulești, echipă din Liga 3, mai multe persoane sunt cercetate pentru „blaturi”, câștigurile la pariuri fiind de 840.000 de lei. Joi, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești […]
Acum 2 ore
14:00
Samsung a lansat noua serie Galaxy S26, seara trecută, la ora 20:00 a României. Au fost prezentate modelele care vor putea fi achiziționate de clienți, precum și funcțiile AI avansate de care dispun modelele, noutățile, modul în care a fost îmbunătățită experiența utilizatorilor, precum și confidențialitatea și protecția acestora. Iată cât costă un astfel de […]
13:50
Ștefan Târnovanu e rezervă la FCSB, acum în poartă fiind Matei Popa. Nemulțumit că nu mai are postul de titular, goalkeeperul de 25 de ani a transmis că vrea să plece de la echipa lui Gigi Becali. Omul de afaceri îl lasă să plece, dar mercato de iarnă s-a terminat și se așteaptă finalul sezonului. […]
13:40
Descoperirea oamenilor de știință: cât de puternic influențează alcoolul creierul, de fapt. Ce se întâmplă după 30 de minute # Gândul
Un nou studiu analizează ce se întâmplă în creier după consumul de alcool și explică de ce percepem diferit starea de ebrietate. Chiar și consumul moderat de alcool poate modifica semnificativ modul în care creierul comunică, potrivit unui nou studiu. Cercetarea, coordonată de Universitatea din Minnesota, a descoperit că doar câteva băuturi pot fragmenta comunicarea […]
13:40
După ce Curtea Constituțională a admis legea pensiilor magistraților, USR vrea modificarea procesului de numire a judecătorilor CCR # Gândul
USR a depus un proiect de lege prin care propune modificarea procesului de numire a judecătorilor la Curtea Constituțională a României. Potrivit comunicatului, acest proiect ar crește transparența și ar asigura o mai bună „competență profesională”. Proiectul a fost inițiat de parlamentarii Alin Stoica, Oana Murariu, Simona Spătaru și Alexandru Dimitriu. Deputatul Alin Stoica acuză […]
13:40
Consilierii lui Trump ar prefera ca Israelul să atace Iranul primul. Surse Politico: „Situația politică ar fi mult mai favorabilă“ # Gândul
Consilierii principali ai președintelui american Donald Trump ar prefera ca Israelul să atace primul Iranul, înainte ca Statele Unite să lanseze lovitura lor, au relatat două surse pentru Politico. Acești oficiali ai administrației Trump ar considera că un atac israelian ar determina Iranul să riposteze, iar astfel s-ar obține sprijinul alegătorilor americani pentru un atac […]
13:40
Coaliția își sabotează propria guvernare. PNL îl acuză pe Sorin Grindeanu de „acțiuni duplicitare”. Liberalii spun că schimbarea lui Bolojan din funcția de premier este „nenegociabilă” # Gândul
Partidul Național Liberal a reacționat dur la declarațiile președintelui PSD Sorin Grindeanu, făcute într-un interviu pentru G4Media care, potrivit liberalilor, „contribuie la crearea unei senzații de instabilitate și afectează credibilitatea României”. În același comunicat, PNL reafirmă susținerea pentru premierul Ilie Bolojan și anunță că „schimbarea acestuia este nenegociabilă”. În interviu, Grindeanu a anunțat că va propune […]
Acum 4 ore
13:20
Propunere surpriză din partea Procurorului General al României, Alex Florența. Dacă ideea va fi aplicată, va zgudui din temelii DIICOT # Gândul
Un număr de 5 candidați pentru funcția de adjunct al DIICOT intră în cursă și urmează să fie audiați astăzi de comisia de interviu de la Ministerul Justiției. O prezență sonoră pe listă este procurorul general al României, Alex Florența, care a venit cu o propunere inedită legată de activitatea DIICOT. Cei audiați sunt procurorii […]
13:00
12:50
Un celebru actor român, reținut de polițiști în ancheta ”The Buddhist”. Bărbatul s-ar fi aflat la masă alături de Adrian Minune în momentul intervenției # Gândul
Un dosar de amploare instrumentat de DIICOT, care vizează destructurarea unei rețele suspectate de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, aduce în atenție nume cunoscute din zona divertismentului. Potrivit unor surse judiciare, Vlad Marinescu, un actor român cunoscut din mai multe producții TV, ar fi fost ridicat de anchetatori din clubul The Buddhist […]
12:50
Pe piața globală a alimentației, orezul rămâne unul dintre cele mai accesibile alimente. Totuși, există și excepții care transformă acest produs de bază într-un veritabil lux gastronomic, arată CNN. Un astfel de exemplu este Kinmemai Premium, produs care a fost certificat de Guinness World Records drept cel mai scump orez din lume. De ce esrte […]
12:50
Percheziții în forță la furnizorii de droguri care i-au aprovizionat pe ucigașii lui Mario Berinde. Captura anchetatorilor # Gândul
Percheziții la furnizorii de droguri care îi coordonau pe dealerii ucigașilor din localitatea Cenei, decorul crimei abominabile făptuită de mai mulți adolescenți asupra unui prieten de-al lor. Ce-au găsit polițiștii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT Timișoara. La mai bine de o lună de la crima abominabilă care a zguduit România, când un adolescent […]
12:50
Unde se află cel mai toxic oraș din lume. Totul este contaminat, iar mii de familii și-au abandonat casele. De ce se întorc o singură zi pe an, aici # Gândul
Cel mai toxic oraș din lume. Cândva, a fost o urbe dinamică și aglomerată, dar când minele de plumb și zinc au secat, problemele au început să apară. Mii de locuitori au părăsit orașul, zona fiind extrem de contaminată. Acum, o singură dată pe an, orașul „renaște”, fiind animat de cei care, cândva, îl considerau […]
12:50
Ciprian Ciucu a fost boicotat de PSD, AUR și PUSL în Consiliul General. Primarul îi acuză de „șiretlic” # Gândul
Ședința Consiliului General al Municipiului București, programată joi și convocată de primarul liberal Ciprian Ciucu, nu s-a putut desfășura din lipsă de cvorum. În sală s-au prezentat doar 27 de consilieri. Au absentat consilierii PSD, AUR și PUSL. Social-democrații anunțaseră încă de marți că intră în grevă până când aparatul de specialitate al Primăriei va […]
12:30
Denis Alibec, atacantul de la Farul, i-a dat replica lui Gigi Becali, după ce omul de afaceri a spus că l-a cedat la echipa constănțeană pentru a încurca rivalele FCSB în lupta pentru titlu. Atacantul de 35 de ani a jucat puțin la FCSB și în iarnă și-a încheiat contractul cu roș-albaștri. Farul va juca […]
12:20
Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România # Gândul
Prețul cărnii de porc la poarta fermei este, în medie, între 4,5 și 5 lei, cu aproape doi lei pe kilogram sub costul de producție. Realitatea din piață a fost făcută publică de Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR), înaintea unei întâlniri cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu. El a […]
12:20
12:20
Zelenski acuză Rusia că încearcă să se joace cu Trump pentru a amâna negocierile și a evita să facă concesii. „Nu a putut și nu poate să ne ocupe“ # Gândul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Rusia încearcă „să se joace cu președintele Statelor Unite” și să blocheze eforturile mediate de SUA pentru a pune capăt războiului. Într-un interviu acordat Fox News, la Kiev, Zelenski a respins sugestiile președintelui Trump potrivit cărora Kievul blochează procesul de pace și a subliniat că Rusia nu a putut […]
12:10
Cristian Tudor Popescu: „Dl. Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit. Kievul, în schimb, e prea departe”/ „Dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev” # Gândul
Gazetarul Cristian Tudor Popescu lansează un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzându-l de pasivitate în chestiuni interne și de lipsă de implicare în plan extern. Într-un comentariu acid postat pe pagina sa de Facebook, CTP susține că șeful statului nu a făcut nimic pentru a grăbi promulgarea legii pensiilor magistraților și că a […]
12:10
Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România” # Gândul
Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a explicat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, care este situația cu privire la efectul gazului din Marea Neagră asupra prețurilor pentru consumatorii români și europeni. De asemenea, acesta spune că prețul gazului din România va fi influențat de prețul european. Potrivit lui Cristian Bușoi, […]
12:00
Ministrul Transporturilor explică eroarea din CV: „O inadvertență care nu a produs niciun efect academic sau profesional”/„Îmi place să cred că nu e o campanie împotriva mea” # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi trecut informații false în CV și susține, într-o declarație acordată în exclusivitate pentru MEDIAFAX, că este vorba despre o simplă inadvertență, fără consecințe academice sau profesionale. Ministrul Transporturilor a menționat în CV-ul său faptul că a urmat cursurile Universității „Petre Andrei” din Iași între 2008 […]
12:00
Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu # Gândul
Te-ai gândit vreodată care ar fi țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie? Într-un top realizat în urma unui studiu al Titan Travel găsim chiar 7 orașe ale acestui stat unde poți avea cele mai bune experiențe culinare. Este o destinație de top apreciată chiar de mulți cetățeni români. A fost realizat un studiu […]
12:00
Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie # Gândul
În ultimii ani, românii se confruntă cu facturi extrem de scumpe la energie electrică, în această iarnă România devenind oficial țara europeană cu cea mai scumpă energie. Această conjunctură a liberalizării pieței de energie servește actualei guvernări, care beneficiază de prețurile mari la facturi pentru a mai echilibra deficitul. O analiză a Asociației Energia Inteligentă, […]
11:50
Andrei Caramitru vede semne bune în economie. „Aterizare lină, după o criză bugetară gravă. E foarte rar, de obicei crizele bugetare se termină cu FMI și recesiune severă” # Gândul
Andrei Caramitru a prezentat, prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, motivele pentru care vede semne bune în economia României. Potrivit acestuia, estimările economiștilor privați din România arată o evoluția mai bună decât se anticipa și susține că „aterizarea lină” după criza bugetară este un scenariu extrem de rar. Caramitru susține că estimările […]
11:50
Departamentul de Justiție al SUA reanalizează dosarul Epstein, după acuzația gravă că ar fi ascuns documente care îl menționează explicit pe Trump # Gândul
Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că va reexamina documente din dosarul Epstein, după ce presa americană a relatat că mai multe acte controversate care îl menționau explicit pe Donald Trump nu au fost făcute publice. Postul public de radio NPR și ulterior New York Times au relatat că Departamentul de Justiție ar fi […]
11:40
Vizită cu miză pentru Guvern. Ilie Bolojan, față în față cu Ursula von der Leyen, după consultări cu europarlamentarii coaliției # Gândul
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri seară cu europarlamentari români din partidele coaliției de guvernare pentru a pregăti agenda discuțiilor pe care le va avea joi, la Bruxelles, cu înalți oficiali ai Uniunii Europene, inclusiv cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Întâlnirea cu europarlamentarii a avut loc la sediul Reprezentanței României pe lângă […]
11:40
Jandarmii au „moşit” un bebeluş, la Aviatorilor. Duba i-a însoţit pe părinţi până la Spitalul Filantropia # Gândul
O bucureşteancă a intrat în travaliu, în drum spre spital, alături de soţul său, în zona Aviatorilor din Bucureşti. Când a văzut că există riscul ca soţia sa să nască în trafic, soţul acesteia a oprit o maşină de jandarmi ca să-l ajute să ajungă la unitatea medicală înainte de venirea pe lume a bebeluşului. […]
11:30
Primăria București dă vina pe operatorii de salubritate pentru gropile din Capitală. „Au aruncat cu mii și mii de tone de sare” # Gândul
Primăria Capitalei a venit cu un răspuns după ce șoferii s-au plâns că sunt nevoiți să facă slalom pentru a evita craterele din București. Administrația Capitalei susține că vina aparține operatorilor de salubritate care au aruncat cu ”mii și mii de tone de sare” pe asfaltul care era ”și așa cu probleme”. În comunicatul emis, […]
Acum 6 ore
11:20
Ce reacție a putut avea un primar din Gorj prins băut la volan: „Am fost la Policlinica din Motru, cu o măsea, și nu am avut șofer” # Gândul
Prins băut la final, primarul comunei Slivilești, din județul Gorj, a avut o reacție absolut de necrezut: el a găsit o scuză pentru faptul că s-a urcat la volan fiind sub influența alcoolului. Acum, edilul a făcut primele declarații publice, justificându-și gestul care a șocat o comunitate întreagă. Polițiștii gorjeni îl cercetează pentru conducerea unui […]
11:20
SUA și Iran, discuții nucleare la Geneva. Rubio acuză Teheranul că refuză să vorbească despre rachetele balistice. „Dețin deja arme capabile să ajungă în cea mai mare parte a Europei” # Gândul
Secretarul american de stat Marco Rubio a avertizat că Iranul reprezintă o amenințare foarte mare pentru Statele Unite și că refuzul său de a discuta despre programul de rachete balistice reprezintă „o mare problemă”, relatează Anadolu Agency. În cadrul unei vizite efectuate, miercuri, în statul insular din Caraibe Saint Kitts și Nevis, Rubio a încercat […]
11:20
Noapte de foc în Ucraina. Ploaie de drone și rachete în Kiev, Harkov și Zaporojiei. Zeci de civili răniți și blocuri de locuințe, grav aviariate # Gândul
Rusia a lansat un nou atac aerian de amploare asupra Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi, 26 februarie, folosind drone, rachete balistice și rachete de croazieră. Mai multe regiuni, printre care capitala Kiev, Harkov sau Zaporojie au fost ținta atacurilor rusești. Bilanțul preliminar din această dimineață indică zeci de civili răniți și pagube semnificative […]
11:20
„Dreptatea este ca sănătatea lumii. Fără ea, totul se îmbolnăvește”, spunea Nicolae Iorga. În România, nu numai justițiabilii au nevoie de dreptate, ci și magistrații. Cine și cum îi verifică pe cei care împart dreptatea, ce răspundere a magistraților există în România, ce a descoperit Inspecția Judiciară după documentarul Recorder, cât de „terorizați” sunt procurorii […]
11:10
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că „PSD își încordează din nou mușchii pe care nu-i are”. „Ca tot analistul care face chestia asta din 1990, în dimineața asta m-am uitat peste presă, peste site-urile principale să văd ce se mai întâmplă. Am citit titluri: «Sorin […]
11:10
Lia Savonea, președintele ÎCCJ, trage un semnal de alarmă: „O justiție puternică nu se apără prin izolare și nu se construiește din inerție” # Gândul
Lia Savonea, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), avertizează asupra unui risc major pentru justiția din România și încrederea publicului în sistemul judiciar. Discursul său a avut loc în cadrul unei dezbateri organizate la sediul instanței supreme. La sediul ÎCCJ s-a derulat a doua rundă de dezbateri în cadrul mecanismului permanent consultativ și […]
11:00
Dumitru Dragomir știe care echipă va fi campioana României. Profeția „Oracolului din Bălcești”: „Ia titlul la 10 puncte distanță” # Gândul
Dumitru Dragomir s-a remarcat de-a lungul timpului printr-o serie de previziuni făcute în legătură cu fotbalului românesc, fapt ce i-a adus supranumele „Oracolul din Bălcești”. Fostul șef al LPF „lovește” și acum: a anunțat care echipă va fi campioana României, scrie PROSPORT. Mai mult, Dragomir anticipează că va câștiga titlul „la 10 puncte distanță”. Dragomir […]
