Andreea Paul, INACO: ”Educația este infrastructură strategică. Fără educație solidă, nu există economie competitivă”
Financial Intelligence, 26 februarie 2026 15:10
„9 ani, 9 soluții pentru educație”. La împlinirea a nouă ani de activitate, INACO – Inițiativa pentru Competitivitate […] The post <b>Andreea Paul, INACO:</b> ”Educația este infrastructură strategică. Fără educație solidă, nu există economie competitivă” appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
15:10
Nanu: Împrumuturile din PNRR şi SAFE în 2026 pot însemna până la 6 miliarde euro; context bun de finanţare # Financial Intelligence
Anul 2026 este într-un context de finanţare foarte bun pentru reducerea costurilor prin suprapunerea de împrumuturi din Planul […] The post Nanu: Împrumuturile din PNRR şi SAFE în 2026 pot însemna până la 6 miliarde euro; context bun de finanţare appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Andreea Paul, INACO: ”Educația este infrastructură strategică. Fără educație solidă, nu există economie competitivă” # Financial Intelligence
„9 ani, 9 soluții pentru educație”. La împlinirea a nouă ani de activitate, INACO – Inițiativa pentru Competitivitate […] The post Andreea Paul, INACO: ”Educația este infrastructură strategică. Fără educație solidă, nu există economie competitivă” appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
14:50
Cancelarul german Friedrich Merz vizitează Unitree Robotics în Hangzhou, urmărind Wubot și luptele între roboți # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a vizitat joi după-amiază firma chineză de robotică Unitree Robotics din Hangzhou, provincia Zhejiang, […] The post Cancelarul german Friedrich Merz vizitează Unitree Robotics în Hangzhou, urmărind Wubot și luptele între roboți appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
14:20
Narendra Modi, primul lider care atinge pragul de 100 de milioane de urmăritori pe Instagram # Financial Intelligence
Prim-ministrul indian Narendra Modi a devenit joi primul lider care a atins pragul de 100 de milioane de […] The post Narendra Modi, primul lider care atinge pragul de 100 de milioane de urmăritori pe Instagram appeared first on Financial Intelligence.
14:10
BCE nu vede până acum valuri de concedieri determinate de AI (Christine Lagarde) # Financial Intelligence
Inteligenţa artificială (AI) stimulează productivitatea în zona euro, dar încă nu a provocat un val de concedieri în […] The post BCE nu vede până acum valuri de concedieri determinate de AI (Christine Lagarde) appeared first on Financial Intelligence.
13:30
STAR RESIDENCE INVEST S.A. – Disponibilitate rezultate financiare la 31 decembrie 2025 # Financial Intelligence
Data raportului: 26 februarie 2026 Denumirea societății: STAR RESIDENCE INVEST S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 119, […] The post STAR RESIDENCE INVEST S.A. – Disponibilitate rezultate financiare la 31 decembrie 2025 appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Auchan: La 5 ani de la lansarea primului shop O nouă viață, clienții cumpără zilnic, în medie, 1.000 de articole vestimentare pre-purtate # Financial Intelligence
Peste 360.000 de articole vestimentare reutilizate au fost vândute doar anul trecut din shop-in-shop-urile „O nouă viață by […] The post Auchan: La 5 ani de la lansarea primului shop O nouă viață, clienții cumpără zilnic, în medie, 1.000 de articole vestimentare pre-purtate appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
13:20
PNL îi cere președintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție; PNL spune că nu va ceda niciunui șantaj politic # Financial Intelligence
PNL îi cere președintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziției, potrivit unui […] The post PNL îi cere președintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție; PNL spune că nu va ceda niciunui șantaj politic appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” convoacă AGA pentru majorarea capitalului cu până la 281,6 milioane lei; Fondul Proprietatea, acționar cu 20%, analizează propunerea # Financial Intelligence
Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” S.A. („CNAPM”) a comunicat azi Fondului Proprietatea convocatorul aferent Adunării Generale Extraordinare a […] The post Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” convoacă AGA pentru majorarea capitalului cu până la 281,6 milioane lei; Fondul Proprietatea, acționar cu 20%, analizează propunerea appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. # Financial Intelligence
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, el urmând să îşi […] The post Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. appeared first on Financial Intelligence.
12:50
BRK Financial Group S.A. informează investitorii că, începând cu data de 27 februarie 2026, ora 8:00 (ora locală), […] The post BRK Financial Group S.A. – Disponibilitate Raport Anual Preliminar 2025 appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Paula Toma: Arabia Saudită urmărește o strategie de acoperire tehnologică, combinând accesul la tehnologii de ultimă generație și ecosisteme avansate din SUA, cu implementarea infrastructurii și implementarea rapidă din China # Financial Intelligence
Grupul de politică externă „Titu Maiorescu”, coordonat de prof. univ. dr Dan Dungaciu, a organizat conferința intitulată „Modelarea […] The post Paula Toma: Arabia Saudită urmărește o strategie de acoperire tehnologică, combinând accesul la tehnologii de ultimă generație și ecosisteme avansate din SUA, cu implementarea infrastructurii și implementarea rapidă din China appeared first on Financial Intelligence.
12:40
CEC Bank a acordat o finanţare în valoare de 36 de milioane de euro companiei Veranda Obor SA, […] The post CEC Bank a acordat o finanţare de 36 milioane euro pentru Veranda Mall appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Ciucu: Creșterea problemelor financiare la Termoenergetica poate să însemna intrarea în insolvență; ședința de joi a Consiliului General al Capitalei nu a putut avea loc din cauza lipsei de cvorum # Financial Intelligence
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, joi, că proiectul PSD privind diminuarea facturilor la termie în […] The post Ciucu: Creșterea problemelor financiare la Termoenergetica poate să însemna intrarea în insolvență; ședința de joi a Consiliului General al Capitalei nu a putut avea loc din cauza lipsei de cvorum appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Greenvolt Power a securizat un pachet de finanțare de 348 de milioane de euro pentru construcția unui proiect eolian de 253,1 MW în județul Ialomița, România # Financial Intelligence
Pachetul de finanțare a fost structurat alături de un grup de instituții financiare de top, din care fac […] The post Greenvolt Power a securizat un pachet de finanțare de 348 de milioane de euro pentru construcția unui proiect eolian de 253,1 MW în județul Ialomița, România appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Portul Constanța a convocat acționarii pentru majorarea capitalului social cu suma maximă de 281.625.500 lei # Financial Intelligence
Portul Constanța a convocat acționarii pentru majorarea capitalului social cu suma maximă de 281.625.500 lei, potrivit unui comunicat […] The post Portul Constanța a convocat acționarii pentru majorarea capitalului social cu suma maximă de 281.625.500 lei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
11:20
Comisia Europeană găzduiește lansarea Instrumentului EastInvest pentru sprijinirea regiunilor UE afectate de războiul din #Ucraina # Financial Intelligence
Comisia Europeană va găzdui joi lansarea unei noi inițiative menite să faciliteze accesul la sprijin sub formă de […] The post Comisia Europeană găzduiește lansarea Instrumentului EastInvest pentru sprijinirea regiunilor UE afectate de războiul din #Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
10:10
România între risc real și alarmism strategic. De ce scenariile privind pierderi teritoriale sunt false, dar pericolul rămâne (Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
„Istoria nu impune fatalități; ele apar atunci când judecata politică abdică.” (Parafrază după Raymond Aron) Autor: Corneliu Pivariu […] The post România între risc real și alarmism strategic. De ce scenariile privind pierderi teritoriale sunt false, dar pericolul rămâne (Corneliu PIVARIU) appeared first on Financial Intelligence.
10:00
UniCredit Bank a atras 600 milioane de lei printr-o nouă emisiune de obligațiuni # Financial Intelligence
UniCredit Bank S.A. a încheiat cu succes o emisiune de obligațiuni negarantate în lei, de rang senior, cu […] The post UniCredit Bank a atras 600 milioane de lei printr-o nouă emisiune de obligațiuni appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 1,2% prognoza de creştere a economiei […] The post BERD reduce la 1,2% prognoza de creştere a economiei României pentru 2026 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
09:20
Grupul TeraPlast: creștere de 75% a EBITDA și cifra de afaceri de peste 1 miliard de lei în 2025 # Financial Intelligence
Cifra de afaceri consolidată a Teraplast a crescut cu 21%, de la 897,9 milioane de lei în 2024 […] The post Grupul TeraPlast: creștere de 75% a EBITDA și cifra de afaceri de peste 1 miliard de lei în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
09:10
BCR a raportat un profit net de 658 milioane de euro în 2025, în creștere cu 20% # Financial Intelligence
BCR a raportat un profit net de 3.320 milioane de lei (658 milioane de euro) în 2025, în […] The post BCR a raportat un profit net de 658 milioane de euro în 2025, în creștere cu 20% appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Codirlașu, CFA: S-a redus riscul de majorare a fiscalității, ceea ce a condus și la reducerea anticipațiilor inflaționiste # Financial Intelligence
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut substanțial, cu 10,4 puncte, în luna ianuarie. Astfel, […] The post Codirlașu, CFA: S-a redus riscul de majorare a fiscalității, ceea ce a condus și la reducerea anticipațiilor inflaționiste appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Dan Dungaciu: România nu are în prezent o politică pentru Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Grupul de politică externă „Titu Maiorescu”, coordonat de prof. univ. dr Dan Dungaciu, împreună cu Partidul Alianța pentru […] The post Dan Dungaciu: România nu are în prezent o politică pentru Orientul Mijlociu appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Grupul Electrica a înregistrat în 2025 un profit net preliminar de 1,22 miliarde lei, cu 159,2% peste 2024 # Financial Intelligence
Grupul Electrica a înregistrat în 2025 un profit net preliminar de 1.218,9 milioane lei, cu 159,2% peste profitul […] The post Grupul Electrica a înregistrat în 2025 un profit net preliminar de 1,22 miliarde lei, cu 159,2% peste 2024 appeared first on Financial Intelligence.
08:20
de Dan Pălăngean Dobânda medie pe termen lung pentru România a scăzut în ianuarie 2026 până la 6,59% […] The post Dobânda pe termen lung pe ianuarie 2026, în scădere la 6,59% appeared first on Financial Intelligence.
08:10
ANUNŢ privind selecția candidaților în vederea ocupării unei poziții de membru în consiliul de administrație al Societății Prahova Industrial Parc S.A. # Financial Intelligence
Consiliul local al orașului Vălenii de Munte, județul Prahova, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță reluarea procedurii […] The post ANUNŢ privind selecția candidaților în vederea ocupării unei poziții de membru în consiliul de administrație al Societății Prahova Industrial Parc S.A. appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Autor: Radu Magdin, CEO al Smartlink Communications și consultant și analist de risc (geo)politic Există o vorbă în […] The post Sectorul privat e bine? Mai așteaptă? (Radu Magdin) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
07:20
Documente despre Trump eliminate din dosarul Epstein, conform presei americane # Financial Intelligence
Apelurile la transparenţă s-au intensificat miercuri în Statele Unite după ce mai multe media au dezvăluit că guvernul […] The post Documente despre Trump eliminate din dosarul Epstein, conform presei americane appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Premierul Ilie Bolojan – la Bruxelles; se întâlneşte cu preşedinta Comisiei Europene # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită de lucru la Bruxelles, ocazie cu care va discuta cu preşedinta Comisiei […] The post Premierul Ilie Bolojan – la Bruxelles; se întâlneşte cu preşedinta Comisiei Europene appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Coreea de Nord, gata să “se înţeleagă bine” cu Washingtonul dacă este recunoscută ca putere nucleară # Financial Intelligence
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat că Phenianul s-ar putea “înţelege bine” cu Statele Unite dacă acestea […] The post Coreea de Nord, gata să “se înţeleagă bine” cu Washingtonul dacă este recunoscută ca putere nucleară appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Compania franceză de utilități Engie va cumpăra distribuitorul de energie electrică UK Power Networks pentru 10,5 miliarde de lire sterline # Financial Intelligence
Compania franceză de utilități Engie va cumpăra distribuitorul de energie electrică UK Power Networks pentru 10,5 miliarde de […] The post Compania franceză de utilități Engie va cumpăra distribuitorul de energie electrică UK Power Networks pentru 10,5 miliarde de lire sterline appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Xi s-a întâlnit cu Merz și a prezentat trei sugestii pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre China și Germania # Financial Intelligence
Cancelarul german conduce o delegație formată din 30 de companii în timpul vizitei, inclusiv producători auto de top, […] The post Xi s-a întâlnit cu Merz și a prezentat trei sugestii pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre China și Germania appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Guvernul elveţian a anunţat miercuri viitoarea interdicţie totală a achiziţionării şi importului de gaz natural lichefiat rusesc, aliniindu-se […] The post Elveţia interzice importul de GNL rusesc, aliniindu-se la deciziile UE appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
22:00
PSD extinde consultarea internă privind rămânerea la guvernare. Grindeanu: „Coaliția scârțâie rău” # Financial Intelligence
Președintele Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri seară că va extinde consultarea internă privind rămânerea formațiunii […] The post PSD extinde consultarea internă privind rămânerea la guvernare. Grindeanu: „Coaliția scârțâie rău” appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Eugen Rădulescu, despre pensiile speciale: Nu e vorba numai de cuantum, ci de ieşirea la pensie la o vârstă la care sunt unii care abia se pregătesc să aibă copii. Să vedem dacă mai sunt ţări în Europa unde se iese la pensie la 48 de ani # Financial Intelligence
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, afirmă, referitor la pensiile speciale, că în opinia sa nu este vorba numai […] The post Eugen Rădulescu, despre pensiile speciale: Nu e vorba numai de cuantum, ci de ieşirea la pensie la o vârstă la care sunt unii care abia se pregătesc să aibă copii. Să vedem dacă mai sunt ţări în Europa unde se iese la pensie la 48 de ani appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Dosarele Epstein: Bill Gates recunoaşte că a avut aventuri cu două rusoaice # Financial Intelligence
Bill Gates, cofondatorul Microsoft, s-a scuzat faţă de personalul fundaţiei sale pentru legăturile pe care le-a avut cu […] The post Dosarele Epstein: Bill Gates recunoaşte că a avut aventuri cu două rusoaice appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Fostul comisar european Breton, sancţionat de SUA, cere apărarea “independenţei” UE şi sprijin politic în disputa sa cu SUA # Financial Intelligence
Fostul comisar european francez Thierry Breton, artizanul normelor digitale ale Uniunii Europene şi care este sancţionat de SUA […] The post Fostul comisar european Breton, sancţionat de SUA, cere apărarea “independenţei” UE şi sprijin politic în disputa sa cu SUA appeared first on Financial Intelligence.
20:10
Guvernul american confirmă că petrolul de origine venezueleană poate fi revândut şi achiziţionat de Cuba în anumite condiţii # Financial Intelligence
Guvernul american a subliniat miercuri că petrolul de origine venezueleană poate fi revândut şi achiziţionat de Cuba cu […] The post Guvernul american confirmă că petrolul de origine venezueleană poate fi revândut şi achiziţionat de Cuba în anumite condiţii appeared first on Financial Intelligence.
20:10
IIF: Cheltuielile guvernamentale au dus datoria mondială la un nivel record de 348.000 de miliarde de dolari în 2025 # Financial Intelligence
Datoria globală a atins un nivel record de 348.000 de miliarde de dolari la sfârşitul anului 2025, după […] The post IIF: Cheltuielile guvernamentale au dus datoria mondială la un nivel record de 348.000 de miliarde de dolari în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
20:10
Islanda va organiza în lunile următoare un referendum privind redeschiderea negocierilor de aderare la UE, spune şefa guvernului # Financial Intelligence
Islanda va organiza în lunile următoare un referendum pe tema aderării la Uniunea Europeană, a declarat miercuri prim-ministrul […] The post Islanda va organiza în lunile următoare un referendum privind redeschiderea negocierilor de aderare la UE, spune şefa guvernului appeared first on Financial Intelligence.
20:10
Arctic Stream încheie anul 2025 cu venituri de 101,4 milioane și profit net de 3,4 milioane lei # Financial Intelligence
Arctic Stream, integrator de infrastructură și securitate IT și emitent listat la Bursa de Valori București (BVB) sub […] The post Arctic Stream încheie anul 2025 cu venituri de 101,4 milioane și profit net de 3,4 milioane lei appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Simtel depășește 600 milioane de lei venituri în 2025 și intră în 2026 cu un portofoliu solid de proiecte # Financial Intelligence
Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie și tehnologie listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București și […] The post Simtel depășește 600 milioane de lei venituri în 2025 și intră în 2026 cu un portofoliu solid de proiecte appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Ionuț Pătrăhău, avizat de BNR pentru mandatul de Vicepreședinte IMM în cadrul Directoratului Raiffeisen Bank România # Financial Intelligence
Ionuț-Octavian Patrahau a fost autorizat de Banca Națională a României și a preluat astfel oficial mandatul de Vicepreședinte […] The post Ionuț Pătrăhău, avizat de BNR pentru mandatul de Vicepreședinte IMM în cadrul Directoratului Raiffeisen Bank România appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Virgil Popescu – votat raportor, din partea PPE, pe Pachetul privind rețelele europene # Financial Intelligence
Virgil Popescu a fost votat, în cadrul Comisiei ITRE, raportor, din partea PPE, pe Pachetul privind rețelele europene. […] The post Virgil Popescu – votat raportor, din partea PPE, pe Pachetul privind rețelele europene appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Comisia Europeană nu observă nicio criză energetică în Ungaria după închiderea conductei Drujba # Financial Intelligence
Comisia Europeană (CE) a respins miercuri afirmaţiile privind existenţa unei crize energetice iminente, într-un conflict legat de suspendarea […] The post Comisia Europeană nu observă nicio criză energetică în Ungaria după închiderea conductei Drujba appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Dr. Ioana Constantin-Bercean: Noul tip de diplomație și politică externă a SUA, expansiunea diplomației economice a Chinei și angajamentul normativ al UE au dus la un mediu strategic multipolar; Arabia Saudită se află în centrul recalibrării regionale # Financial Intelligence
Grupul de politică externă „Titu Maiorescu”, coordonat de prof. univ. dr Dan Dungaciu, a organizat conferința intitulată „Modelarea […] The post Dr. Ioana Constantin-Bercean: Noul tip de diplomație și politică externă a SUA, expansiunea diplomației economice a Chinei și angajamentul normativ al UE au dus la un mediu strategic multipolar; Arabia Saudită se află în centrul recalibrării regionale appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Comisia Europeană propune ca UE să devină membru fondator al Comisiei Internaționale de Despăgubiri pentru Ucraina # Financial Intelligence
Comisia Europeană propune ca Uniunea Europeană să devină membru fondator al Comisiei Internaționale de Despăgubiri pentru Ucraina, organism […] The post Comisia Europeană propune ca UE să devină membru fondator al Comisiei Internaționale de Despăgubiri pentru Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Companiile europene de apărare ar trebui să-și intensifice colaborarea pentru a ajusta sectorul „fragmentat”, declară CEO-ul Leonardo (CNBC) # Financial Intelligence
Companiile europene de apărare trebuie să preia o inițiativă mai puternică în colaborarea pentru a ajuta continentul să […] The post Companiile europene de apărare ar trebui să-și intensifice colaborarea pentru a ajusta sectorul „fragmentat”, declară CEO-ul Leonardo (CNBC) appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Guvernul elveţian va plăti 56.000 de dolari fiecărei victime a incendiului din barul din Crans-Montana # Financial Intelligence
Elveţia a anunţat miercuri că va efectua o plată unică de 50.000 de franci elveţieni (56.000 de dolari) […] The post Guvernul elveţian va plăti 56.000 de dolari fiecărei victime a incendiului din barul din Crans-Montana appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.