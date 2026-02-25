Dosarele Epstein: Bill Gates recunoaşte că a avut aventuri cu două rusoaice
Financial Intelligence, 25 februarie 2026 20:20
Bill Gates, cofondatorul Microsoft, s-a scuzat faţă de personalul fundaţiei sale pentru legăturile pe care le-a avut cu
Eugen Rădulescu, despre pensiile speciale: Nu e vorba numai de cuantum, ci de ieşirea la pensie la o vârstă la care sunt unii care abia se pregătesc să aibă copii. Să vedem dacă mai sunt ţări în Europa unde se iese la pensie la 48 de ani
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, afirmă, referitor la pensiile speciale, că în opinia sa nu este vorba numai
Dosarele Epstein: Bill Gates recunoaşte că a avut aventuri cu două rusoaice
Bill Gates, cofondatorul Microsoft, s-a scuzat faţă de personalul fundaţiei sale pentru legăturile pe care le-a avut cu
Fostul comisar european Breton, sancţionat de SUA, cere apărarea "independenţei" UE şi sprijin politic în disputa sa cu SUA
Fostul comisar european francez Thierry Breton, artizanul normelor digitale ale Uniunii Europene şi care este sancţionat de SUA
Guvernul american confirmă că petrolul de origine venezueleană poate fi revândut şi achiziţionat de Cuba în anumite condiţii
Guvernul american a subliniat miercuri că petrolul de origine venezueleană poate fi revândut şi achiziţionat de Cuba cu
IIF: Cheltuielile guvernamentale au dus datoria mondială la un nivel record de 348.000 de miliarde de dolari în 2025
Datoria globală a atins un nivel record de 348.000 de miliarde de dolari la sfârşitul anului 2025, după
Islanda va organiza în lunile următoare un referendum privind redeschiderea negocierilor de aderare la UE, spune şefa guvernului
Islanda va organiza în lunile următoare un referendum pe tema aderării la Uniunea Europeană, a declarat miercuri prim-ministrul
Arctic Stream încheie anul 2025 cu venituri de 101,4 milioane și profit net de 3,4 milioane lei
Arctic Stream, integrator de infrastructură și securitate IT și emitent listat la Bursa de Valori București (BVB) sub
Simtel depășește 600 milioane de lei venituri în 2025 și intră în 2026 cu un portofoliu solid de proiecte
Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie și tehnologie listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București și
Ionuț Pătrăhău, avizat de BNR pentru mandatul de Vicepreședinte IMM în cadrul Directoratului Raiffeisen Bank România
Ionuț-Octavian Patrahau a fost autorizat de Banca Națională a României și a preluat astfel oficial mandatul de Vicepreședinte
Virgil Popescu – votat raportor, din partea PPE, pe Pachetul privind rețelele europene
Virgil Popescu a fost votat, în cadrul Comisiei ITRE, raportor, din partea PPE, pe Pachetul privind rețelele europene.
Comisia Europeană nu observă nicio criză energetică în Ungaria după închiderea conductei Drujba
Comisia Europeană (CE) a respins miercuri afirmaţiile privind existenţa unei crize energetice iminente, într-un conflict legat de suspendarea
Dr. Ioana Constantin-Bercean: Noul tip de diplomație și politică externă a SUA, expansiunea diplomației economice a Chinei și angajamentul normativ al UE au dus la un mediu strategic multipolar; Arabia Saudită se află în centrul recalibrării regionale
Grupul de politică externă „Titu Maiorescu", coordonat de prof. univ. dr Dan Dungaciu, a organizat conferința intitulată „Modelarea
Comisia Europeană propune ca UE să devină membru fondator al Comisiei Internaționale de Despăgubiri pentru Ucraina
Comisia Europeană propune ca Uniunea Europeană să devină membru fondator al Comisiei Internaționale de Despăgubiri pentru Ucraina, organism
Companiile europene de apărare ar trebui să-și intensifice colaborarea pentru a ajusta sectorul „fragmentat", declară CEO-ul Leonardo (CNBC)
Companiile europene de apărare trebuie să preia o inițiativă mai puternică în colaborarea pentru a ajuta continentul să
Guvernul elveţian va plăti 56.000 de dolari fiecărei victime a incendiului din barul din Crans-Montana
Elveţia a anunţat miercuri că va efectua o plată unică de 50.000 de franci elveţieni (56.000 de dolari)
Fifor: Bolojan a pus din nou Parlamentul între paranteze prin două ordonanţe de urgenţă
Deputatul PSD Mihai Fifor a susţinut, miercuri, că premierul Ilie Bolojan a pus din nou Parlamentul "între paranteze",
Bolojan: Ordonanţa privind reforma în administraţie – trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare
Premierul Ilie Bolojan anunţă miercuri că ordonanţa de urgenţă privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul
Petrișor Peiu: Arabia Saudită este liderul celei de-a doua regiuni cele mai dinamice din lumea de astăzi
Grupul de politică externă „Titu Maiorescu", coordonat de prof. univ. dr Dan Dungaciu, împreună cu Partidul Alianța pentru
BCR Social Finance lansează, în parteneriat cu Clubul Fermierilor Români, un program pentru susținerea tinerilor antreprenori din agribusiness
BCR Social Finance, în parteneriat cu Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă, lansează un program dedicat susținerii tinerilor
România a ieşit să se împrumute pe pieţele externe după ce a aprobat reforme pentru reducerea deficitului bugetar (Bloomberg)
România a lansat miercuri o emisiune de obligaţiuni pe pieţele internaţionale pentru prima dată în acest an, pentru
Ministrul ungar de externe acuză UE că alocă pentru #Ucraina mai multe fonduri decât pentru ţara sa
Ucraina a primit mai multe ajutoare de la Uniunea Europeană în ultimii patru ani decât Ungaria din 2004,
Procedurile de eșalonare aflate în derulare au nevoie de clarificări urgente pentru a nu se bloca (CCF)
Modificările fiscale introduse în privința eșalonărilor la plată ale datoriilor, prin cel de-al doilea pachet fiscal (L239/2025) și
Turcia neagă că ar plănui o incursiune în Iran în eventualitatea unui atac american
Guvernul turc a negat miercuri relatările din media potrivit cărora intenţionează să invadeze teritoriul Iranului din motive de
Analist economic: Scăderea cifrei de afaceri în servicii, semnal de alarmă pentru economie
Analistul economic Adrian Negrescu avertizează, într-o postare pe Facebook, că scăderea cifrei de afaceri în serviciile prestate populației
Angajații din Guvern continuă să îl atace pe Bolojan după adoptarea tăierilor în administrație: „Cultivă ura de clasă"
Sindicatul angajaților de la Palatul Victoria continuă să îl critice pe premierul Ilie Bolojan după ce a fost
Germania doreşte o cooperare economică mai profundă şi echitabilă cu China, îi transmite cancelarul german premierului chinez
Cancelarul german Friedrich Merz şi premierul chinez Li Qiang s-au declarat în favoarea unei cooperări mai strânse între
Rompetrol contestă decizia Primăriei Constanța privind închiderea a trei stații de distribuție carburanți și avertizează asupra impactului economic local
KMG International (Rompetrol) a luat act de intenția autorităților locale din Constanța, prin care trei stații de distribuție
Antreprenorul Raul Țărnaru preia 80% din Novarion DMX Construction pe care intenționează să o listeze la Bursa de Valori București în acest an
Novarion DMX Construction, companie sibiană cu peste 11 ani de experiență în construcții și antrepriză generală, cu un
NEPI Rockcastle a înregistrat un venit operațional net de 618 milioane de euro
NEPI Rockcastle, a treia cea mai mare companie de real‑estate comercial listată la bursă din Europa raportat la
Hidroelectrica lansează campania „Giga Oferte la Mini Prețuri", dedicată atât marilor consumatori, cât și clienților casnici
Hidroelectrica lansează campania „Giga Oferte la Mini Prețuri", o inițiativă comercială care oferă prețuri fixe și garantate pentru
Grupul media Paramount a majorat oferta pentru achiziţionarea Warner Bros Discovery (WBD), intensificând bătălia ofertelor cu gigantul american
FNGCIMM lansează refinanțarea IMM INVEST și IMM INVEST PLUS: soluții optime pentru capital, investiții și creșterea competitivității IMM-urilor
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a primit acordul Ministerului Finanțelor, în
SUA au avertizat Ucraina să nu atace interesele americane în raidurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei (ambasadoarea Ucrain
Departamentul de Stat al SUA i-a cerut guvernului ucrainean să se abţină de la a ataca interesele americane, […] The post SUA au avertizat Ucraina să nu atace interesele americane în raidurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei (ambasadoarea Ucrainei la Washington) appeared first on Financial Intelligence.
Arabia Saudită – o economie dinamică din rândul puterilor de rang mediu (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu În perioada Marilor Transformări în economia mondială, caracterizată prin persistența tensiunilor și a incertitudinii, puterile […] The post Arabia Saudită – o economie dinamică din rândul puterilor de rang mediu (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
34 DE PERCHEZIȚII DOMICILIARE ÎNTR-O CAUZĂ PENALĂ PRIVIND SĂVÂRȘIREA INFRACȚIUNII DE ÎNȘELĂCIUNE ÎN DOMENIUL PARIURILOR SPORTIVE # Financial Intelligence
La data de 25 februarie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, Poliția Municipiului Ploiești și […] The post 34 DE PERCHEZIȚII DOMICILIARE ÎNTR-O CAUZĂ PENALĂ PRIVIND SĂVÂRȘIREA INFRACȚIUNII DE ÎNȘELĂCIUNE ÎN DOMENIUL PARIURILOR SPORTIVE appeared first on Financial Intelligence.
Bolojan: Ne propunem ca săptămâna viitoare să închidem bugetul şi să îl trimitem la Parlament; facem un buget realist # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi, că îşi propune ca bugetul de stat pe anul 2026 să fie […] The post Bolojan: Ne propunem ca săptămâna viitoare să închidem bugetul şi să îl trimitem la Parlament; facem un buget realist appeared first on Financial Intelligence.
Guvern: CE Oltenia, exceptat de la prevederi ale Legii 296/2023; anunţă economii de 440 milioane de lei în 2026 # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi, un memorandum referitor la exceptarea Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. de […] The post Guvern: CE Oltenia, exceptat de la prevederi ale Legii 296/2023; anunţă economii de 440 milioane de lei în 2026 appeared first on Financial Intelligence.
Cseke Attila: Se intituie alte norme de reprezentare pentru poliţia locală; reducerea numărului de posturi va fi de 609 # Financial Intelligence
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunţat, marţi, că prin ordonanţa de urgenţă privind reforma administraţiei se instituie alte […] The post Cseke Attila: Se intituie alte norme de reprezentare pentru poliţia locală; reducerea numărului de posturi va fi de 609 appeared first on Financial Intelligence.
Darius-Georgel Vodă – numit temporar secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; Codruţ-Ştefănel Burcea – secretar general adjunct # Financial Intelligence
Darius-Georgel Vodă va exercita, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor […] The post Darius-Georgel Vodă – numit temporar secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; Codruţ-Ştefănel Burcea – secretar general adjunct appeared first on Financial Intelligence.
Florinel-Marian Sgărdea – numit, temporar, secretar general al Institutului Naţional de Statistică # Financial Intelligence
Florinel-Marian Sgărdea va exercita, temporar, funcţia de secretar general al Institutului Naţional de Statistică. Decizia de numire a […] The post Florinel-Marian Sgărdea – numit, temporar, secretar general al Institutului Naţional de Statistică appeared first on Financial Intelligence.
OUG privind reforma administraţiei/Noi reglementări referitoare la circulaţie: O zi de suspendare a permisului pentru fiecare 50 de lei datoraţi # Financial Intelligence
– În cazul în care contravenientul nu achită amenzile de circulaţie în termen de 90 de zile de […] The post OUG privind reforma administraţiei/Noi reglementări referitoare la circulaţie: O zi de suspendare a permisului pentru fiecare 50 de lei datoraţi appeared first on Financial Intelligence.
OUG privind reforma administraţiei/Guvernul va aproba, la propunerea MApN şi MAI, modificarea legii privind pensiile militare, pentru creşterea etapizată a vârstei de pensionare # Financial Intelligence
În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă privind reforma […] The post OUG privind reforma administraţiei/Guvernul va aproba, la propunerea MApN şi MAI, modificarea legii privind pensiile militare, pentru creşterea etapizată a vârstei de pensionare appeared first on Financial Intelligence.
Bolojan: Trebuie să crească vârsta de pensionare pentru toate categoriile de angajaţi care beneficiază de pensionare anticipată # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, referitor la protestul poliţiştilor, că trebuie să crească vârsta de pensionare pentru […] The post Bolojan: Trebuie să crească vârsta de pensionare pentru toate categoriile de angajaţi care beneficiază de pensionare anticipată appeared first on Financial Intelligence.
OUG privind reforma administraţiei/ Noi limite maxime pentru personalul de la cabinetele demnitarilor # Financial Intelligence
Guvernul a stabilit, în Ordonanţa de urgenţă privind reforma administraţiei, noi limite maxime pentru personalul de la cabinetele […] The post OUG privind reforma administraţiei/ Noi limite maxime pentru personalul de la cabinetele demnitarilor appeared first on Financial Intelligence.
Bolojan: Dacă în anii următori se va găsi o susţinere politică pentru comasarea localităţilor, eu personal o voi susţine # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seara, că pe actualul sistem de organizare administrativ-teritorială a ţării fuziunea dintre […] The post Bolojan: Dacă în anii următori se va găsi o susţinere politică pentru comasarea localităţilor, eu personal o voi susţine appeared first on Financial Intelligence.
OUG privind reforma administraţiei/Spaţiile destinate jocurilor de noroc, autorizate în baza politicilor locale; taxa – stabilită de CL # Financial Intelligence
Guvernul a modificat, prin Ordonanţa de urgenţă privind administraţia, reglementările referitoare la organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, […] The post OUG privind reforma administraţiei/Spaţiile destinate jocurilor de noroc, autorizate în baza politicilor locale; taxa – stabilită de CL appeared first on Financial Intelligence.
Bogdan Ivan: Companiile românești pot obține profituri de până la 250 milioane de euro anual dacă ducem la capăt Coridorul Vertical # Financial Intelligence
Companiile românești pot obține profituri de până la 250 milioane de euro anual dacă ducem la capăt Coridorul […] The post Bogdan Ivan: Companiile românești pot obține profituri de până la 250 milioane de euro anual dacă ducem la capăt Coridorul Vertical appeared first on Financial Intelligence.
Banca Națională a Ungariei a lansat o anchetă asupra Mol, suspectată de tranzacții cu informații privilegiate # Financial Intelligence
Banca Națională a Ungariei a lansat o anchetă asupra unor tranzacții legate de acțiunile grupului petrolier MOL, pentru […] The post Banca Națională a Ungariei a lansat o anchetă asupra Mol, suspectată de tranzacții cu informații privilegiate appeared first on Financial Intelligence.
Premierul Bolojan răspunde la gestul lui Cristian Preda: „Nu de diplome ducem lipsă” # Financial Intelligence
Propunerea de reducere la jumătate a sporului pentru doctorat a venit în urma dialogului cu mediul universitar, a […] The post Premierul Bolojan răspunde la gestul lui Cristian Preda: „Nu de diplome ducem lipsă” appeared first on Financial Intelligence.
Ceke Attila: Permisele de conducere – suspendate pentru neplata amenzilor de circulaţie # Financial Intelligence
Cetăţenilor care nu-şi plătesc amenzile de circulaţie li se va suspenda permisul de conducere, după trecerea unei perioade […] The post Ceke Attila: Permisele de conducere – suspendate pentru neplata amenzilor de circulaţie appeared first on Financial Intelligence.
