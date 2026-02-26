Un nou împrumut al statului român. Ministerul Finanţelor a luat 500 de milioane de lei de la bănci la o dobândă de 6,21% pe an
Economica.net, 26 februarie 2026 15:30
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 500 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 101 de luni, la un randament mediu de 6,21% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
15:50
VIDEO Autostrada Craiova – Filiași: Cum va arăta lotul 2, lung de peste 14 kilometri # Economica.net
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova prezintă joi animația grafică, 3D, a lotului 2 din Autostrada Craiova – Filiași, parte a drumului de mare viteză Craiova – Târgu Jiu – un proiect strategic care consolidează infrastructura rutieră a Olteniei.
15:50
Care sunt mărcile şi modele de maşini care cel mai des kilometrajul dat înapoi – analiză carVertical # Economica.net
Audi, Toyota şi Renault sunt mărcile de automobile din România care au avut cel mai frecvent kilometrajul manipulat, potrivit unui studiu realizat de carVertical, companie de profil, care a analizat rapoartele de istoric al vehiculelor achiziţionate de utilizatori în 2025.
Acum 10 minute
15:40
O veste bună pentru România. Împrumuturile din PNRR şi SAFE în 2026 pot însemna până la 6 miliarde euro, un context foarte bun de finanţare, spune şeful Trezoreriei Statului # Economica.net
Anul 2026 este într-un context de finanţare foarte bun pentru reducerea costurilor prin suprapunerea de împrumuturi din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi din SAFE (programul european SAFE - Security Action For Europe - n.r.) de până la şase miliarde de euro, a afirmat joi directorul general al Trezoreriei Statului, Ştefan Nanu, la o dezbatere de specialitate.
Acum 30 minute
15:30
Un nou împrumut al statului român. Ministerul Finanţelor a luat 500 de milioane de lei de la bănci la o dobândă de 6,21% pe an # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 500 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 101 de luni, la un randament mediu de 6,21% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
Acum o oră
15:00
Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș: Turcii de la Makyol au primit autorizație de construire pentru lucrări la nodul Victoria # Economica.net
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a emis autorizația de construire etapa 3 pentru lotul 3 din Autostrada A13 Sibiu - Făgăraș. Acest tronson este construit de Makyol, al doilea cel mai mare constructor de autostrăzi din România în funcție de valoarea contractelor, după UMB.
Acum 2 ore
14:40
Şoc valutar – „Leul a luat foc”. Ce spune consilierul lui Isărescu despre câte miliarde a pierdut BNR din rezerva valutară în două zile, înainte de turul doi al alegerilor prezidenţiale # Economica.net
Piaţa valutară "a luat foc" înaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, iar România a pierdut opt miliarde de euro din rezerva valutară în două zile, prin intervenţii menite să calmeze deprecierea extrem de puternică, a declarat joi Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, la o dezbatere de specialitate.
14:40
Familia Erbașu investește 5 milioane euro pentru a dubla capacitatea de producție pentru lactatele Nucet # Economica.net
Familia Erbașu continuă investițiile în sectorul agroalimentar și pregătește o investiție de 5 mil. euro pentru a dubla capacitatea de producție pentru lactatele Nucet, după cum a explicat omul de afaceri Cristian Erbașu în emisiunea „A fost odată în business”, realizată de Termene.ro.
14:40
FOTO Cel mai mare centru de training maritim și offshore din Europa a fost deschis astăzi la Constanța # Economica.net
Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban anunță joi că a fost la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa. Acesta se află la Constanța și este realizat de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV).
14:30
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, joi, 26 februarie 2026, o echipă mixtă – formată din reprezentanți ai ARF, EGIS și ALSTOM - a efectuat recepția pentru punerea în serviciul comercial cu călători a ramei electrice RE-IR de tip Coradia Stream – TS12, la Depoul Alstom, situat în incinta Atelierelor CFR Grivița.
14:20
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, joi, că va dispune un control "mai amănunţit" privind modul în care au fost atribuite locuinţele convenabile de la Administraţia Fondului Imobiliar.
14:20
Patronul BCR, Erste, anunţă un profit în creştere. Majorarea veniturile nete din dobânzi, comisioane şi taxe au propulsat rezultatele grupului bancar austriac # Economica.net
Grupul bancar austriac Erste a raportat joi un profit anual mai ridicat, sprijinit de creşterea veniturilor nete din dobânzi şi a veniturilor nete din comisioane şi taxe, transmite DPA.
14:10
FOTO Sinagoga Mare din Constanța revine în circuitul public, după o investiție a Guvernului de 10 milioane de lei # Economica.net
Lucrările de reabilitare generală de la Sinagoga Mare din Constanța au fost finalizate, urmând ca în curând să fie realizată recepția obiectivului, anunță joi Compania Națională de Investiții (CNI).
Acum 4 ore
13:30
FOTO Autostrada A1 Lugoj – Deva: 10 fronturi deschise pentru excavarea tunelului de aproape doi kilometri # Economica.net
UMB și partenerii bosniaci au deschis 10 fronturi pentru excavarea tunelului mare din secțiunea - lipsă Margina - Holdea a A1 Lugoj - Deva, informează joi Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara. Luna trecută, erau deschise șase fronturi, potrivit CNAIR.
13:20
Amenințarea AI – BCE e optimistă şi vede doar creșterea productivităţii după boom-ul inteligenţei artificiale: Încă nu a provocat un val de concedieri # Economica.net
Inteligenţa artificială (AI) stimulează productivitatea în zona euro, dar încă nu a provocat un val de concedieri în urma unei automatizări mai ridicate a muncii, a afirmat joi Christine Lagarde, şeful Băncii Centrale Europene (BCE), transmite Reuters.
13:10
BYD a lansat în România un vehicul „super-hibrid” cu dimensiuni apropiate de Dacia Duster # Economica.net
Reprezentanța companiei chineze BYD în România a anunțat lansarea pe piață a modelului ATTO 2 DM-i. Dimensiunile acestuia îl plasează în același segment cu Dacia Duster și Ford Puma.
12:50
Cel mai mare număr de turişti din ultimii 30 de ani în hotelurile din România. Record în 2025 – Colliers # Economica.net
Industria hotelieră din România a atins un nou maxim anul trecut, înregistrând cel mai mare număr de turişti din ultimele trei decenii, dar provocările au crescut în 2025, într-o piaţă mai eterogenă, potrivit unui raport pe anul 2025, realizat Coliers, companie din domeniul consultanţei imobiliare.
12:50
Mulți proprietari care vor să vândă o locuință pornesc de la același gând: postez un anunț pe un site de imobiliare, aștept telefoane și gata. În teorie, sună simplu. În practică, cele mai multe vânzări care încep așa se termină fie cu un preț mult sub valoarea reală, fie cu luni de așteptare fără rezultate, fie cu o tranzacție blocată în ultimul moment din cauza unor acte lipsă sau a unei negocieri ratate.
12:30
Scandalul de la Primăria Capitalei – Ciucu spune că CGMB e blocat deoarece un consilier nu poate depune jurământul: PSD a folosit un şiretlic # Economica.net
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, susţine că în Consiliul General s-ar putea forma o majoritate fragilă, dar că aceasta este blocată, din cauză că un consilier REPER nu poate depune jurământul în lipsa cvorumului de şedinţă.
12:20
Primarul municipiului Ploieşti, Mihai Poliţeanu, susţine eliminarea jocurilor de noroc din oraş şi va propune Consiliului Local (CL) un proiect pe această temă, arătând că centrul municipiului a devenit o zonă "ciudată, cu accente interlope".
12:10
BIPA, brandul de drogherii al grupului german REWE, a deschis al doilea magazin din rețea, în Chiajna, la Chiajna Shopping Center.
12:00
Greenvolt ia o finanțare de aproape 350 mil. euro pentru parcul eolian de 253 MW pe care îl va prelua Engie când va fi gata # Economica.net
Greenvolt Power a securizat un pachet de finanțare în valoare de 348 de milioane de euro pentru construcția unui proiect eolian de 253.1 MW în județul Ialomița, România, care va ajunge în proproietatea Engie România, după ce va fi finalizat, arată un comunicat de presă.
12:00
Coridorul Vertical ar putea aduce un profit suplimentar de până la 250 de milioane de euro anual pentru companiile românești – Bogdan Ivan # Economica.net
Coridorul Vertical ar putea aduce un profit suplimentar de până la 250 de milioane de euro anual pentru companiile românești, prin creșterea tranzitului și a lichidității în piață, susține ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Acum 6 ore
11:40
Premieră în retail. Kaufland devine primul operator de hypermarketuri care a atins borna de 200 de magazine # Economica.net
Retailerul german Kaufland, numărul doi pe piața retailului alimentar după cifra de afaceri din 2024, a atins astăzi borna de 200 de magazine la nivel național, după două inaugurări, în Dâmbovița și Ilfov.
11:40
FMI: Economia SUA va accelera anul acesta, dar există riscuri provocate de taxele vamale şi creşterea datoriei # Economica.net
O economie americană "dinamică" este pe punctul de a înregistra anul acesta o creştere mai rapidă şi o scădere a ratei şomajului, însă datoriile ridicate ale bugetului federal "reprezintă un risc tot mai mare pentru stabilitate", arată un raport al Fondul Monetar Internaţional, potrivit Reuters şi AP.
11:40
Alexandru Nazare: În ianuarie, România a înregistrat excedent bugetar pentru prima dată în ultimii șapte ani # Economica.net
România a raportat un excedent bugetar de 850 milioane lei (196 milioane dolari), echivalent cu 0,04% din produsul intern brut, în prima lună a acestui an, după ce guvernul a aprobat o serie de măsuri menite să reducă cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-un interviu telefonic acordat miercuri agenției de presă Bloomberg.
11:30
Țepele pe Facebook, Telegram și Tik Tok iau avânt în România. Fraudele legate de cumpărături și locuri de muncă sunt în top- Revolut # Economica.net
Un studiu Revolut arată că cele mai numeroase fraude online sunt legate de shopping, iar joburile false se situează pe locul doi. În România, criminalitatea financiară are ca principal motor Meta (Facebook), urmat de Telegram, aflat în creștere la nivel Mondial. Fraudele financiare au început să se înmulțească și pe TikTok.
11:30
Încă dezvoltator imobiliar se îndreaptă spre active de 3 miliarde de euro în România # Economica.net
CTP, cel mai mare dezvoltator de spații logistice și industriale din România, a realizat la nivel de grup venituri nete din chirii de 738 milioane de euro, în creștere cu 14% față de anul precedent, potrivit datelor financiare ale companiei.
11:30
CEC Bank a acordat o finanțare în valoare de 36 de milioane de euro companiei Veranda Obor SA, proprietarul centrului comercial Veranda Mall. Facilitatea are ca destinație refinanțarea expunerii existente, susținerea planurilor de dezvoltare ale proiectului și, în premieră, realizarea de distribuții de capital către acționarii companiei.
11:10
Peste 360.000 de articole vestimentare reutilizate au fost vândute doar anul trecut de magazinele Auchan. Retailerul a dezvoltat în urmă cu cinci ani, în premieră pentru piața locală, un proiect de economie circulară prin care a creat spații în hypermarketuri pentru comercializa haine purtate.
11:00
Costuri record pentru șoferi în 2026: RCA fără tarife plafonate, taxe auto majorate, scumpiri în lanț # Economica.net
Românii sunt din ce în ce mai îngrijorați pentru că mașinile lor devin tot mai costisitoare, că au de plătit tot mai mult pentru impozitul auto și polița RCA.
11:00
PREMIERĂ Fotovoltaicele ajung prima sursă de energie electrică a țării într-o zi de iarnă # Economica.net
În această dimineață, care este totuși una dintr-o zi lucrătoare de iarnă, parcurile fotovoltaice dispecerizabile au ajuns prima sursă de generare de energie electrică a României.
10:50
Coreea de Sud şi SUA vor participa în martie la exerciţiul militar anual „Freedom Shield” # Economica.net
Coreea de Sud şi SUA vor participa la un exerciţiu militar comun cunoscut sub numele de "Freedom Shield" între 9 şi 19 martie, au declarat miercuri oficiali din cele două ţări, relatează Reuters.
10:40
UniCredit Bank S. A. a încheiat cu succes o emisiune de obligațiuni negarantate în lei, de rang senior, cu maturitate de 5 ani și cupon fix anual, atrăgând 600 milioane de lei din partea investitorilor calificați. Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori București.
10:40
Ritmul de viață actual implică o expunere frecventă la factori care pot irita mucoasele respiratorii: poluare, praf, alegeni, aer condiționat, variații de temperatură, efort vocal prelungit. În aceste condiții, senzația de gât uscat, tusea iritativă sau disconfortul faringian pot apărea chiar și în absența unei infecții propriu-zise. Astfel că nu-i deloc de mirare că aceste manifestări ajung să fie de multe ori la ordinea zilei.
10:10
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 1,2% prognoza de creştere a economiei româneşti pentru 2026, faţă de 1,6% cât a estimat în septembrie, potrivit raportului "Regional Economic Prospects", publicat joi de instituţia financiară internaţională.
10:00
Samsung lansează seria Galaxy S26, a treia generație de telefoane cu AI. Ce aduce nou și cât costă în România # Economica.net
Samsung Electronics anunțat seria Galaxy S26, cea de-a treia generație de telefoane AI ale companiei, care dispune de trei agenţi AI: Gemini, Perplexity şi Bixby. S26, S26+ și S26 Ultra gestionează sarcini complexe în fundal, permițând utilizatorilor să se concentreze pe rezultate, mai degrabă decât pe modul în care funcționează tehnologia.
Acum 8 ore
09:50
Cât creşte euro la cursul BNR în 2026, ce se întâmplă cu preţurile şi deficitul anul acesta – CFA România # Economica.net
Leul se va deprecia în următoarele 12 luni, dar rata anticipată a inflației pentru următoarele 12 luni (februarie 2027) a scăzut comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă și a atins nivelul de 5,85%, se arată în cel mai recent sondaj CFA România, iar 94% dintre participanți anticipează o scădere a ratei inflației în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea prezentă a acesteia. Cât va creşte euro, ce se va întâmpla cu preţurile locuinţelor în marile oraşe şi prognoze pentru deficitul bugetar şi datoria publică, în articolul de mai jos.
09:30
Premieră în România – Prima bancă ce a depăşit pragul de 3 miliarde de lei profit. Record pentru BCR în 2025, pe grup # Economica.net
Grupul BCR a înregistrat un profit net de 3.320 miliarde de lei (658 milioane de euro) în 2025, în creștere cu 20% an pe an. BCR contribuie la bugetul de stat cu peste 1,5 miliarde de lei (295 milioane de euro), reprezentând impozit pe profit, impozit minim pe cifra de afaceri a băncilor și CASS. Este prima dată când un grup bancar depășește borna de 3 miliarde de lei ca profit.
09:20
Iranul şi Statele Unite încep joi o rundă crucială de negocieri, delegaţiile celor două ţări urmând să se întâlnească din nou la Geneva, informează dpa. Este a treia rundă de tratative indirecte din acest an, mediate încă o dată de statul Oman din Golf.
09:10
EastInvest – Lansarea noului instrument de 20 mld. euro, bani de la Comisia Europeană pentru ţările din estul Europei. România e pe listă # Economica.net
Comisia Europeană va găzdui joi lansarea unei noi iniţiative menite să faciliteze accesul la sprijin sub formă de împrumuturi pentru statele membre ale Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina, indică un comunicat al executivului comunitar. Programul EastInvest are disponibili 20 de miliarde de euro, de care poate beneficia și România pentru investiții în zona de sud-est a țării.
09:00
Coreea de Nord este gata să „se înţeleagă bine” cu SUA dacă este recunoscută ca putere nucleară # Economica.net
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat că Phenianul s-ar putea "înţelege bine" cu Statele Unite dacă acestea recunosc statutul de putere nucleară al ţării sale, a relatat joi presa de stat după închiderea congresului partidului la putere, notează AFP.
08:50
Oficialii care lucrează în cadrul Consiliului pentru Pace, grupul însărcinat cu reconstrucţia Gazei, explorează crearea unei monede stabile pentru enclava palestiniană, ca parte a eforturilor de restructurare a economiei teritoriului palestinian, informează publicaţia Financial Times (FT), citată de EFE.
08:30
Profit record la Electrica în 2025: 1,2 miliarde lei net, de două ori și jumătate mai mult decât în 2024 # Economica.net
Grupul Electrica a întergistrat performanțe financiare-record în 2024, generate mai ales de segmentul de furnizare, pe fondul re-liberalizării pieței de anul trecut.
08:30
Guvernul elveţian a anunţat miercuri viitoarea interdicţie totală a achiziţionării şi importului de gaz natural lichefiat rusesc, aliniindu-se astfel la cel mai recent pachet de sancţiuni impuse de Uniunea Europeană, transmite AFP.
08:30
Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită de lucru la Bruxelles, ocazie cu care va discuta cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Acum 24 ore
22:30
Tiberiu Dobre, vicepreședinte Samsung Electronics România & Bulgaria: Anul trecut s-au vândut 5 milioane de telefoane pe plan local. Valoarea a depășit 2 miliarde de euro # Economica.net
Piața locală de smartphone-uri a depășit anul trecut pragul de 5 milioane de unități, cu o valoare totală de peste 2 miliarde de euro, spune într-un interviu pentru Economica.net, Tiberiu Dobre, vicepreședinte Samsung Electronics România & Bulgaria. Segmentul premium continuă să câștige teren, ajungând la circa 60% din valoarea totală a pieței, în timp ce ciclul de înlocuire a telefoanelor se apropie de trei ani.
22:20
Cât îi costă pe olandezii de la Mega Image să pună legume românești pe rafturi. Creșterile de anul trecut sunt record # Economica.net
Programul Gusturi Românești de la gospodari al Mega Image, lanțul de supermarketuri operat de grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, a generat anul trecut creșteri și de 45% ale vânzărilor la anumite produse. Costurile anuale sunt însă de ordinul milioanelor de euro.
22:20
Cine va finalizata centrala electrică pe gaze a Iernut, întârziată șase ani? Romgaz a lansat licitația # Economica.net
Romgaz a lansat licitația pentru a selecta integratorul lucrărilor rămase de executat pentru finalizarea centralei electrice pe gaze de la Iernut de 430 MW, cel care va asigura și punerea în funcțiune a acestei centrale atât de întârziate.
22:20
Statul se împrumută tot mai ieftin. Cum profită românii cu credite ipotecare la început? ROBOR se duce sub rata BNR # Economica.net
Dobânzile la titlurile de stat pe 10 ani au ajuns la nivelul de 6,34%, sub rata de politică monetară de 6,5%. Scăderea accentuată a ROBOR, generată de surplusul de lichiditate, a antrenat automat și scăderea dobânzilor la creditele cu dobândă legată de acest indicator, dar nu suficient. Cu toate acestea, după cum subliniază Adrian Codîrlașu, președinte CFA România, dobânzile fixe la creditele ipotecare sunt mai mici decât cele la titlurile de stat, lucru rar întâlnit într-o economie normală.
22:10
Washingtonul își dă acordul pentru vânzarea, în anumite condiții, de petrol către Cuba # Economica.net
Guvernul american a subliniat miercuri că petrolul de origine venezueleană poate fi revândut şi achiziţionat de Cuba cu condiţia ca tranzacţiile să nu fie în profitul regimului de la Havana, ci al poporului insulei, potrivit AFP.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.