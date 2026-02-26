Bolojan anunță de la Bruxelles cum va ajuta România la reconstrucția Ucrainei: construiește drumurile până acolo. „Investiții care să conecteze România cu Republica Moldova și Ucraina”
Gândul, 26 februarie 2026 16:40
România va miza pe investiții masive în infrastructură pentru a deveni un pilon al reconstrucției Ucrainei și un coridor strategic între Uniunea Europeană, Republica Moldova și Kiev. Mesajul a fost transmis de premierul Ilie Bolojan, la Bruxelles, în cadrul Conferinței la nivel înalt privind regiunile estice ale Uniunii Europene. Într-un context marcat de împlinirea a […]
Acum 5 minute
17:00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 februarie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
17:00
Patru români din Vaslui, arestați pentru că l-ar fi bătut pe fostul manager al lui Michael Schumacher # Gândul
Patru români sunt suspectaţi că l-ar fi bătut cu bestialitate şi jefuit pe Willi Weber, fostul manager al legendarului Michael Schumacher. Tâlharii au fost arestaţi la Vaslui. Moldovenii ar fi procedat similar şi cu cel puţin alte două cupluri din Germania, în urma tâlhăriilor alegându-se cu milioane de dolari, publică Bild. Potrivit poliției din Stuttgart, […]
17:00
Metrou în Militari Residence. Anunțul făcut de Primăria Sectorului 6: Vorbim despre un trafic rutier mai redus, mai puțină poluare și nervi # Gândul
Proiectul liniei de metrou către Militari Residence de la Preciziei prinde tot mai mult contur. Sectorul 6 va fi principalul beneficiar al acestei rute, care va fluidiza traficul pe Iuliu Maniu, dar și accesul în „cartierul – dormitor”. Pe lângă acest proiect dezvoltat de Ministerul Transporturilor și Metrorex, Primăria Sectorului 6 are în plan construirea […]
17:00
Garnitura de sinecuri USR continuă cu un fost vânzător de obiecte şi stimulente erotice. USR îl vrea încă un mandat la vârful unei companii de stat care proiectează instalaţii chimice şi petrochimice # Gândul
În timp ce USR arată cu degetul în direcţia sinecurilor celorlalte partide, formaţiunea lor politică se asigură la capitolul acesta cu numiri în consilii de administraţie ale unor persoane care nu au nicio legătură cu obiectul activităţii companiei respective. O astfel de situaţie este şi la IPROCHIM, care este o societate care se ocupă de […]
Acum 10 minute
16:50
După interesul de anul trecut, Banca Transilvania își extinde în acest an parteneriatul cu McLaren Mastercard Formula 1® Team pentru o cursă adițională, Austrian Grand Prix 2026 (Spielberg), din 26-28 iunie. Parteneriatul început anul trecut la Hungaroring se continuă și în acest an, adăugând o bornă nouă; așadar, banca românească va fi prezentă în Marele […]
Acum 30 minute
16:40
Ursula von der Leyen anunță un plan special pentru regiunile de frontieră estică: securitate sporită și investiții de sute de miliarde de euro # Gândul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat Comunicarea privind regiunile de frontieră estică, un plan dedicat consolidării securității și dezvoltării economice a zonelor aflate la granița de est a Uniunii Europene, în contextul războiului din Ucraina. Von der Leyen a amintit că invazia ordonată de Vladimir Putin în urmă cu patru ani a […]
16:40
16:40
Cum motivează CAB condamnarea definitivă a influencerului Dorian Popa la 8 luni cu suspendare, supraveghere 2 ani și muncă neremunerată 60 de zile # Gândul
Cunoscutul influencer Dorian Popa a primit azi, la Curtea de Apel București, condamnarea definitivă după ce Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu a declarat apel la sentința pe fond. El a fost acuzat de conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive. Parchetul contestase sentința inițială pronunțată în 29 august 2025 de Judecătoria Cornetu. Judecătorii […]
16:30
Ministrul de externe polonez transmite un mesaj alarmant în Sejm: Trebuie să fim pregătiți de război așa cum au fost bunicii noștri” # Gândul
Războiul din Ucraina și amenințarea Rusiei la adresa Europei au produs o schimbare geopolitică rapidă pe vechiul continent. Viceprim-ministrul și ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, a susținut un discurs în Sejm în care a avertizat polonezii că trebuie să fie pregătiți pentru un război la fel cum au fost pregătiți bunicii lor. Discursul său […]
Acum o oră
16:20
Danemarca anunță alegeri parlamentare anticipate. Când se vor prezenta la urne cetățenii danezi. Frederiksen: „Actualul guvern rămâne vigilent. Conflictul privind Groenlanda nu s-a încheiat“ # Gândul
Danemarca va organiza alegeri parlamentare anticipate, luna viitoare, a anunțat joi prim-ministrul Mette Frederiksen, relatează Politico. „I-am recomandat regelui Frederik (Frederic al X-lea al Danemarcei n.r.) să organizeze alegeri pe 24 martie”, a declarat Frederiksen în fața parlamentarilor, în cadrul unei sesiuni plenare a parlamentului danez. Cu mai puțin de un an rămas din actualul […]
16:10
Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București, raportează venituri consolidate preliminare (inclusiv venituri și alte câștiguri) de 579 milioane euro în T4 2025, în creștere cu 12% față de anul precedent. EBITDA ajustată (excluzând impactul IFRS 16) pentru T4 2025 a crescut cu 5% comparativ cu […]
Acum 2 ore
16:00
Dorian Popa, condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins drogat la volan în 2023 # Gândul
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare și a primit o pedeapsă accesorie prin care este obligat ca, timp de doi ani, să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității, fie la Primăria Domnești, fie la școala din această localitate, după ce a fost prins la volan sub influența substanțelor […]
15:50
Monica Macovei a pierdut procesul intentat României la CEDO. Curtea a declarat cererea inadmisibilă # Gândul
Monica Macovei, fostul ministru al Justiției și fost europarlamentar, a pierdut procesul intentat împotriva României la CEDO după ce AEP i-a acordat sancțiuni pentru nerespectarea normelor de finanțare a campaniei electorale din 2014. Potrivit Mediafax, Curtea a declarat cererea inadmisibilă. În ianuarie 2015, AEP a constatat patru încălcări ale legii privind finanțarea partidelor și a […]
15:50
Suma impresionantă cu care se vinde în 2026 celebra monedă de 100 lei din anii ’90, cu chipul lui Mihai Viteazu # Gândul
Nu mai este un secret pentru nimeni că monedele vechi au ajuns să valoreze tot mai mult și pot fi comercializate la sume surprinzătoare. Totuși, nu trebuie uitat faptul că ele sunt extrem de căutate de colecționari. Chiar și în țara noastră există o monedă care, deși nu este foarte veche, se vinde la un […]
15:40
Le Pen și Bardella, „vedetele“ extremei drepte din Franța, fac „spectacol” la Salonul Agricol de la Paris. Cum s-au fotografiat cei doi politicieni # Gândul
Marine Le Pen și protejatul ei, actualul președinte al partidului francez de extremă-dreapta Adunarea Națională (RN), Jordan Bardella, au făcut spectacol la Salonul Agricol de la Paris. Cei doi politicieni au defilat printre tarabele fermierilor francezi și s-au arătat dornici să facă selfie-uri, însă nu numai cu susținătorii lor, ci și cu o pereche de […]
15:40
Rebelul PSD din Buzău, Constantin Toma, mesaje tandre către Ciolacu: Ne-am împăcat, ne-am îmbrățișat, ne-au dat lacrimile/Va fi pace, va fi dragoste # Gândul
Primarul din Buzău, Constantin Toma, anunță că s-a împăcat cu colegul său de partid Marcel Ciolacu, făcând mai multe declarații extrem de calde în direcția acestuia. Toma este cunoscut ca una dintre vocile oponente din interiorul PSD, unde este coleg cu fostul premier născut în județul Buzău, în prezent președintele Consiliului Județean Buzău. Primarul PSD […]
15:30
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen la Bruxelles. Ce a discutat premierul cu președinta Comisiei Europene # Gândul
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen și alți lideri europeni pentru a debloca cele 231 de milioane de euro din PNRR. Pe agendă se află, de asemenea, prioritățile României pentru viitorul buget european de după anul 2028. Prima întâlnire a premierului la Bruxelles a fost cu Roxana Mînzatu, vicepreşedinte […]
15:30
Cât a putut plăti un client Uber pentru o cursă de doar 6 minute, din București în Bălăceanca # Gândul
Prețul incredibil pe care l-a plătit un client Uber din București până în Bălăceanca. Cursa a fost postată de șofer pe un grup destinat celor care fac Uber, iar în dreptul fotografiilor postate, acesta a precizat că tariful nu a fost unul dinamic. Șase minute și 17 secunde, atât a durat ca șoferul de Uber […]
15:30
Ministrul Ciprian Șerban a participat la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa # Gândul
Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, ministrul Transporturilor a anunțat că a participat la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa, situat în Constanța. Ciprian Șerban a participat la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa Ministrul Transporturilor a menționat că noul […]
15:20
Viktor Orban cere intervenția Uniunii Europene în scandalul conductei Drujba, care condiționează împrumutul UE către Ucraina # Gândul
Viktor Orban a cerut Uniunii Europene să trimită „o misiune de constatare a faptelor”, pentru verificarea conductei Drujba, pe fondul tensiunilor cu Ucraina, privind tranzitul de petrol, transmite The Guardian. Într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, Viktor Orbán a susținut că inițiativa sa urmărește „să faciliteze soluționarea la timp a acestei probleme”, care […]
15:20
Ce cred moldovenii despre o eventuală unire cu România, dar și despre aderarea la Uniunea Europeană # Gândul
Mai mult de jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România, dacă s-ar organiza un referendum pe această temă. Potrivit ziare.com, peste o treime ar vota împotriva aderării la Uniunea Europeană și mai mult de jumătate ar vota împotriva aderării la NATO, arată un sondaj IMAS. Majoritatea moldovenilor ar vota împotriva unirii […]
15:10
Singurul mod în care ar trebui să depozitezi uleiul de măsline, pentru a rămâne proaspăt, potrivit fermierilor # Gândul
Fermierii arată care este singurul mod în care ar trebui să depozitezi uleiul de măsline, pentru a rămâne proaspăt. Depozitarea uleiului într-un mod și mediu optim este importantă, pentru a te bucura de aroma sa și pentru a nu se altera rapid. Iată mai jos detaliile. Pentru ca uleiul de măsline să își mențină prospețimea, […]
Acum 4 ore
15:00
Cine a fost Sfântul Cuvios și Mărturisitor Talaleu, pomenit în calendarul ortodox la 27 februarie # Gândul
Sfinții Cuvioși Mărturisitori Procopie și Talaleu sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox în ziua de 27 februarie. Procopie s-a născut în timpul când, la Constantinopol, împărat era Leon al III-lea Isaurul (717-741), cel care a declanșat prigoana iconoclastă împotriva drept credincioșilor, considerați de autoritățile eretice închinători la idoli. „Atunci, acest mare și nemișcat stâlp și […]
15:00
Efort comun pentru repararea de urgență a străzilor și bulevardelor din București. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, solicită implicarea simultană a celor 7 primării din Capitală pentru punerea de îndată în siguranță a traficului rutier – COMUNICAT # Gândul
Având în vedere starea extrem de degradată a carosabilului din București, accentuată de episoadele severe de iarnă din ultima perioadă, precum și declarația recentă a Primarului General al Bucureștiului, conform căruia „ …din păcate, Administrația Străzilor nu mai are, nu a mai avut acele contracte cadru care îți permit să faci asfaltare, de vreo 6-7 […]
15:00
Președintele Donald Trump ar putea veni în România. Liderul SUA a fost invitat la Summit-ul B9 de la București # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, va fi invitat la Summit-ul B9 de la București, potrivit surselor Mediafax. Evenimentul ar trebui să se desfășoare pe 13 mai. Totuși, asta nu înseamnă că liderul american va face deplasarea în capitala României. Dacă Trump va declina invitația, delegația SUA va fi condusă de un alt oficial american. Summit-ul B9 […]
15:00
PSD cere USR să-l revoce pe „pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu” # Gândul
Partidul Social Democrat cere, printr-un comunicat, ca „Uniunea Salvador România să revoce numirea lui Salvador!”. „PSD solicită Uniunii Salvador România să îl retragă urgent pe pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu”, mai transmite în comunicat. „Este incalificabil ca un partid care și-a construit platforma politică pe condamnarea pensiilor speciale, a sinecuriștilor […]
14:50
Grindeanu: „O majoritate fără PSD se poate cu AUR. Le urez succes”. Liderul social-democrat respinge orice alianță cu partidul lui George Simion # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, transmite un nou mesaj dur în plină criză în Coaliție și spune deschis că, dacă partenerii vor o altă formulă de guvernare, social-democrații pot trece în opoziție. În același timp, liderul PSD exclude categoric orice alianță cu AUR, chiar și pe termen mediu. Întrebat într-un interviu pentru G4Media cum ar putea […]
14:50
Este doliu în presa din România. A murit fosta jurnalistă Anca Pandea, la vârsta de 70 de ani. Anunțul a fost făcut de apropiații ei. Anca Pandea va fi înmormântată vineri, 27 februarie, la Cimitirul Ghencea. „Cu nesfârșită durere, vă anunțăm că Anca Pandea a trecut la cele veșnice la 24 februarie 2026. Anca Pandea […]
14:40
Şeful Consiliului Judeţean Buzău anunţă că „peste 55% din resurse merg către dezvoltare”. Marcel Ciolacu: „Avansăm cu proiectul Parcului Industrial” # Gândul
Bugetul anului 2026, la Buzău, este unul centrat pe investiţii, spune şeful Consiliului Județean, Marcel Ciolacu. Excedentul bugetar este direcţionat către cofinanțarea proiectelor europene și pentru a menține ritmul investițiilor deja începute, mai spune acesta. Ciolacu mai spune că bugetul de la Buzău este unul orientat spre investiții: peste 55% din resurse merg către dezvoltare, […]
14:40
Tu știai ce funcție să dezactivezi din telefonul mobil, pentru ca bateria să reziste mai mult timp? Specialiștii au arătat că există un pas care ar trebui făcut, dacă dorești ca timpul de utilizare să fie mai mare, iar experiența ta ca utilizator să nu fie afectată. Iată mai jos, în articol. O anumită funcție […]
14:40
Marea Cuponiadă, mica țeapă. Parlamentul a votat pe șest ca proprietatea a 5 milioane de români să fie pierdută. Miza este de 100 milioane euro # Gândul
În anii ’90, milioane de români au primit cupoane care s-au transformat în acțiuni la fonduri de investiții (SIF-uri) și la companii listate la bursă. O lege votată discret în decembrie 2025 și promulgată de președintele Nicușor Dan pune 5 milioane de români în situația de a pierde proprietatea cupoanelor. Valoarea totală a acțiunilor din […]
14:30
Depozitarea roșiilor direct în frigider imediat după cumpărare este una dintre cele mai frecvente greșeli din bucătărie, avertizează specialiștii. Ele pot fi păstrate ferme și aromate săptămâni întregi dacă nu sunt puse la rece de cum ajungeți acasă. Deși pare o soluție logică pentru a le menține proaspete mai mult timp, temperaturile scăzute le afectează […]
14:30
Meciuri de box și spectacole de arte marțiale cu roboți: Cancelarul Merz al Germaniei face cunoștință cu umanoizii AI din China # Gândul
Cancelarul german Friedrich Merz a vizitat, joi, compania chineză de roboți Unitree Robotics din Hangzhou, estul Chinei, unde a asistat la spectacole de box și arte marțiale ale umanoizilor, relatează Al Jazeera. Fondatorul Unitree, Wang Xingxing, a declarat, joi, într-un interviu, că se simte profund onorat. El a descris vizita lui Merz ca o oportunitate […]
14:30
Sorin Grindeanu spune că „lucrurile nu funcționează” în coaliție și pune sub semnul întrebării acordul de guvernare # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, admite, într-un interviu pentru G4Media, că relația din interiorul Coaliției nu funcționează și sugerează că atât protocolul, cât și susținerea pentru premierul Ilie Bolojan pot intra în discuție, în funcție de forma finală a bugetului. Întrebat ce s-a întâmplat atât de grav în mai puțin de un an încât PSD să […]
14:30
Dosar pentru trucarea la pariuri a unor meciuri din fotbalul românesc. Un fost jucător de la FCSB, în cătușe la Parchet # Gândul
Poliţiştii au făcut miercuri 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar legat de trucarea de meciuri în fotbalul românesc pentru pariuri. La CS Păulești, echipă din Liga 3, mai multe persoane sunt cercetate pentru „blaturi”, câștigurile la pariuri fiind de 840.000 de lei. Joi, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești […]
14:00
Samsung a lansat noua serie Galaxy S26, seara trecută, la ora 20:00 a României. Au fost prezentate modelele care vor putea fi achiziționate de clienți, precum și funcțiile AI avansate de care dispun modelele, noutățile, modul în care a fost îmbunătățită experiența utilizatorilor, precum și confidențialitatea și protecția acestora. Iată cât costă un astfel de […]
13:50
Ștefan Târnovanu e rezervă la FCSB, acum în poartă fiind Matei Popa. Nemulțumit că nu mai are postul de titular, goalkeeperul de 25 de ani a transmis că vrea să plece de la echipa lui Gigi Becali. Omul de afaceri îl lasă să plece, dar mercato de iarnă s-a terminat și se așteaptă finalul sezonului. […]
13:40
Descoperirea oamenilor de știință: cât de puternic influențează alcoolul creierul, de fapt. Ce se întâmplă după 30 de minute # Gândul
Un nou studiu analizează ce se întâmplă în creier după consumul de alcool și explică de ce percepem diferit starea de ebrietate. Chiar și consumul moderat de alcool poate modifica semnificativ modul în care creierul comunică, potrivit unui nou studiu. Cercetarea, coordonată de Universitatea din Minnesota, a descoperit că doar câteva băuturi pot fragmenta comunicarea […]
13:40
După ce Curtea Constituțională a admis legea pensiilor magistraților, USR vrea modificarea procesului de numire a judecătorilor CCR # Gândul
USR a depus un proiect de lege prin care propune modificarea procesului de numire a judecătorilor la Curtea Constituțională a României. Potrivit comunicatului, acest proiect ar crește transparența și ar asigura o mai bună „competență profesională”. Proiectul a fost inițiat de parlamentarii Alin Stoica, Oana Murariu, Simona Spătaru și Alexandru Dimitriu. Deputatul Alin Stoica acuză […]
13:40
Consilierii lui Trump ar prefera ca Israelul să atace Iranul primul. Surse Politico: „Situația politică ar fi mult mai favorabilă“ # Gândul
Consilierii principali ai președintelui american Donald Trump ar prefera ca Israelul să atace primul Iranul, înainte ca Statele Unite să lanseze lovitura lor, au relatat două surse pentru Politico. Acești oficiali ai administrației Trump ar considera că un atac israelian ar determina Iranul să riposteze, iar astfel s-ar obține sprijinul alegătorilor americani pentru un atac […]
13:40
Coaliția își sabotează propria guvernare. PNL îl acuză pe Sorin Grindeanu de „acțiuni duplicitare”. Liberalii spun că schimbarea lui Bolojan din funcția de premier este „nenegociabilă” # Gândul
Partidul Național Liberal a reacționat dur la declarațiile președintelui PSD Sorin Grindeanu, făcute într-un interviu pentru G4Media care, potrivit liberalilor, „contribuie la crearea unei senzații de instabilitate și afectează credibilitatea României”. În același comunicat, PNL reafirmă susținerea pentru premierul Ilie Bolojan și anunță că „schimbarea acestuia este nenegociabilă”. În interviu, Grindeanu a anunțat că va propune […]
13:20
Propunere surpriză din partea Procurorului General al României, Alex Florența. Dacă ideea va fi aplicată, va zgudui din temelii DIICOT # Gândul
Un număr de 5 candidați pentru funcția de adjunct al DIICOT intră în cursă și urmează să fie audiați astăzi de comisia de interviu de la Ministerul Justiției. O prezență sonoră pe listă este procurorul general al României, Alex Florența, care a venit cu o propunere inedită legată de activitatea DIICOT. Cei audiați sunt procurorii […]
Acum 6 ore
13:00
De la Washington, Bogdan Ivan: „Companiile românești pot obține până la 500 milioane de euro, dacă ducem la capăt Coridorul Vertical” # Gândul
Ministrul Bogdan Ivan spune că depune eforturi pentru „esențiale pentru poziționarea României în arhitectura energetică regională”. Aflat în SUA, la Washington, acesta a transmis că discuţiile cu reprezentanții Atlantic Council au vizat securitatea energetică în Europa Centrală și de Est și rolul României „ca furnizor de stabilitate într-un context regional volatil”. România are nevoie de […]
12:50
Un celebru actor român, reținut de polițiști în ancheta ”The Buddhist”. Bărbatul s-ar fi aflat la masă alături de Adrian Minune în momentul intervenției # Gândul
Un dosar de amploare instrumentat de DIICOT, care vizează destructurarea unei rețele suspectate de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, aduce în atenție nume cunoscute din zona divertismentului. Potrivit unor surse judiciare, Vlad Marinescu, un actor român cunoscut din mai multe producții TV, ar fi fost ridicat de anchetatori din clubul The Buddhist […]
12:50
Pe piața globală a alimentației, orezul rămâne unul dintre cele mai accesibile alimente. Totuși, există și excepții care transformă acest produs de bază într-un veritabil lux gastronomic, arată CNN. Un astfel de exemplu este Kinmemai Premium, produs care a fost certificat de Guinness World Records drept cel mai scump orez din lume. De ce esrte […]
12:50
Percheziții în forță la furnizorii de droguri care i-au aprovizionat pe ucigașii lui Mario Berinde. Captura anchetatorilor # Gândul
Percheziții la furnizorii de droguri care îi coordonau pe dealerii ucigașilor din localitatea Cenei, decorul crimei abominabile făptuită de mai mulți adolescenți asupra unui prieten de-al lor. Ce-au găsit polițiștii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT Timișoara. La mai bine de o lună de la crima abominabilă care a zguduit România, când un adolescent […]
12:50
Unde se află cel mai toxic oraș din lume. Totul este contaminat, iar mii de familii și-au abandonat casele. De ce se întorc o singură zi pe an, aici # Gândul
Cel mai toxic oraș din lume. Cândva, a fost o urbe dinamică și aglomerată, dar când minele de plumb și zinc au secat, problemele au început să apară. Mii de locuitori au părăsit orașul, zona fiind extrem de contaminată. Acum, o singură dată pe an, orașul „renaște”, fiind animat de cei care, cândva, îl considerau […]
12:50
Ciprian Ciucu a fost boicotat de PSD, AUR și PUSL în Consiliul General. Primarul îi acuză de „șiretlic” # Gândul
Ședința Consiliului General al Municipiului București, programată joi și convocată de primarul liberal Ciprian Ciucu, nu s-a putut desfășura din lipsă de cvorum. În sală s-au prezentat doar 27 de consilieri. Au absentat consilierii PSD, AUR și PUSL. Social-democrații anunțaseră încă de marți că intră în grevă până când aparatul de specialitate al Primăriei va […]
12:30
Denis Alibec, atacantul de la Farul, i-a dat replica lui Gigi Becali, după ce omul de afaceri a spus că l-a cedat la echipa constănțeană pentru a încurca rivalele FCSB în lupta pentru titlu. Atacantul de 35 de ani a jucat puțin la FCSB și în iarnă și-a încheiat contractul cu roș-albaștri. Farul va juca […]
12:20
Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România # Gândul
Prețul cărnii de porc la poarta fermei este, în medie, între 4,5 și 5 lei, cu aproape doi lei pe kilogram sub costul de producție. Realitatea din piață a fost făcută publică de Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR), înaintea unei întâlniri cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu. El a […]
