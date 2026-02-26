Un bărbat a rămas fără splină în urma unui accident produs din cauza unei gropi. A primit 100.000 euro
Newsweek.ro, 26 februarie 2026 17:50
După 12 ani de procese şi tratamente medicale, un bărbat din Capitală a obţinut despăgubiri morale de 100.000 de euro de la Administraţia Străzilor Bucureşti. Victima şi-a pierdut splina în urma unui accident cu bicicleta - a căzut într-o groapă adâncă şi nesemnalizată.
Acum 15 minute
18:20
Scandal în parcarea unui supermarket din București. Un bărbat a scos o armă și a amenințat că trage # Newsweek.ro
A fost scandal în parcarea unui supermarket din București. Un clinet nervos a scos arma din portbagaj și a amenințat șoferul unui tir care aproviziona magazinul.
18:20
Horoscopul ultimelor zile din februarie. Berbec – succes profesional, Săgetător – oboseală, Pești – emoții # Newsweek.ro
Finalul lunii februarie aduce schimbări și provocări pentru toate zodiile. Berbecii au parte de reușite profesionale, Săgetătorii resimt oboseala acumulată, iar Peștii traversează o perioadă intensă din punct de vedere emoțional. Vezi ce îți rezervă astrele în aceste zile.
Acum 30 minute
18:10
Pe Orban l-a apucat spiritul războinic în ajun de alegeri. Ce armată are Ungaria contra „atacurilor Ucrainei”? # Newsweek.ro
Viktor Orbán a trimis o scrisoare deschisă președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și l-a acuzat că duce o „politică antiungară”. La 25 februarie, Orbán a ordonat desfășurarea de trupe împotriva „amenințării ucrainene” la adresa sistemului energetic al țării.
18:10
Bolojan anunță bani pentru centre sociale în comunităţi defavorizate şi programe de recalificare # Newsweek.ro
Boljan anunţă, în urma vizitei făcute la Bruxelles, că două dintre priorităţile Guvernului în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) sunt legate de centre sociale pentru comunităţile defavorizate şi recalificarea forţei de muncă.
Acum o oră
17:50
Acum 2 ore
17:30
CCR a motivat de ce a fost de acord să taie pensie speciale cu 7.000 de lei. Care judecători s-au opus? # Newsweek.ro
CCR a motivat de ce a fost de acord cu tăierea pensiilor speciale în medie cu 7.000 de lei. Doi dintre judecătorii CCR nu au fost de acord cu tăierea pensiilor speciale.
17:30
Minune medicală la București: o pacientă de 71 de ani, salvată printr-o operație extrem de rară # Newsweek.ro
Operaţie rară şi extrem de dificilă reuşită d emedicii de la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Capitală împreună cu o echipă sosită din Polonia. Aceştia au salvat viaţa unei paciente de 71 de ani despre care spun acum că are o evoluţie favorabilă.
17:20
Plan dur al UE împotriva armelor ilegale. În România se confiscă anual peste 4.000 de arme deținute ilegal # Newsweek.ro
UE vrea să elimine lacunele legale care au împiedicat până acum sancțiuni dure pentru deținerea sau fabricarea de arme de foc ilegale. România face parte din acest fenomen fiind confiscate anual mii de arme.
17:20
„Meseriașul” fantomă din Cluj: promitea reparații la centrale și dispărea cu banii. A fost depistat de poliție # Newsweek.ro
Un bărbat dintr-o comună clujeană a fost arestat preventiv pentru înşelăciune în formă continuată, după ce a încasat peste 20.000 de lei de la persoane cărora le promitea că le repară centralele termice.
17:10
Surpriză: Apare o nouă clădire de spital în România. Costă 500.000.000€ și are 320 paturi. Ce boli tratează? # Newsweek.ro
România nu a reușit să facă niciun spital regional, deși promisiunile datează de 12 ani. O investiție importantă a fost anunțată de guvern în cursul zilei azi. Apare o nouă clădire de spital în România care costă 500.000.000 euro și are 320 de paturi.
17:10
Dorian Popa a fost condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise.
17:00
Joi vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Reportul la Joker # Newsweek.ro
Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Reportul la Joker, la categoria I, a ajuns la peste 54,36 milioane de lei (peste 10,66 milioane de euro), informează, luni, Loteria Română.
16:50
Rusia spune că Ucraina pune în pericol securitatea energetică a Europei prin oprirea petrolului pe Drujba # Newsweek.ro
Ministerul de Externe de la Moscova a acuzat joi Ucraina că pune în pericol securitatea energetică a Europei, după oprirea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba, către Ungaria și Slovacia.
16:40
Institutul Național de Sănătate Publică: Cazurile de gripă scad, dar bilanțul deceselor ajunge la 83 # Newsweek.ro
Numărul cazurilor de infecţii respiratorii şi al celor de gripă a continuat să scadă, în săptămâna 16-22 februarie, faţă de cea anterioară, fiind raportate aproape 88.000 de cazuri de infecţii respiratorii, circa 2.500 de cazuri de gripă clinică şi 117 cazuri de gripă confirmate.
Acum 4 ore
16:20
Ciprian Ciucu propune o dezbatere privind măsuri de reducere a traficului în condiții de ninsoare abundentă # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu propune o dezbatere privind măsuri de reducere a traficului în condiții de ninsoare abundentă. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, propune inițierea unei discuții privind introducerea unor măsuri de reducere a traficului în zilele cu ninsoare abundentă.
16:00
Proces cu daune de sute de mii de euro după ce s-a semnat contractul: cumpărătorul își blestemă zilele # Newsweek.ro
Achiziționarea unei case într-o zonă mult râvnită a Iașului s-a transformat într-un coșmar pentru cumpărător.
16:00
Ministrul Agriculturii: România vizează 2,7 milioane ha irigate până în 2027 și supremația agricolă în UE # Newsweek.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat joi că România „a devenit grânarul Europei”, susținând că extinderea sistemelor de irigații va consolida poziția țării în fruntea producătorilor agricoli din Uniunea Europeană.
15:50
Mihai Daraban: România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere # Newsweek.ro
Președintele CCIR, Mihai Daraban, a avut o întâlnire oficială cu Nicolás Botero-Páramo Gaviria, directorul Consiliului Directiv al Confederației Camerelor de Comerț din Columbia, și Enrique Vargas Lleras, Președintele Consiliului de Administrație al Camerei de Comerț din Bogotá.
15:50
Bolojan poate face să devină istorie pensia specială record de 10.000€. Județul cu pensii de 100.000.000€ # Newsweek.ro
România ar putea câștiga 231 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dacă reforma pensiilor speciale (de serviciu) va fi dusă până la capăt.
15:40
Valentin, fiul lui Nicu Ceaușescu, câștigă procesul cu statul pentru decontarea unei injecții de 7.500 lei # Newsweek.ro
Valentin Ceaușescu a obținut în instanță obligarea statului să îi deconteze un tratament medical costisitor, după ce autoritățile au respins inițial solicitarea sa. O singură injecție necesară terapiei ajunge la peste 7.500 de lei.
15:20
Consilierii lui Trump vor ca Israelul să atace mai întâi Iranul. Un atac american ar consuma munițiile # Newsweek.ro
Consilierii principali ai președintelui Donald Trump preferă ca Israelul să atace Iranul înainte ca SUA să înceapă atacurile împotriva Republicii Islamice, potrivit Politico.
15:20
Alertă maximă în țările nordice. Avertisment privind un atac rusesc iminent asupra infrastructurii energetice # Newsweek.ro
Autoritățile din țările nordice sunt în stare de alertă după informații privind un posibil atac asupra infrastructurii energetice, pus la cale de o putere străină și care ar putea avea loc în „viitorul apropiat”.
15:10
Înalta Curte a decis cine judecă procesele pentru anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii # Newsweek.ro
Decizie foarte impoartantă a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Instanța supremă a anunțat cine este în măsură să judece cererile pensionarilor de anulare a CASS la pensie și de recuperare a banilor plătiți deja ca asigurări de sănătate. Un pensionar a recuperat deja banii.
15:00
O avalanșă de mari dimensiuni s-a declanșat joi, în jurul orei 11.00, în zona Bâlea Lac din Munții Făgăraș, pe fondul unui risc mare de producere a avalanșelor, cotat la gradul 4 din 5.
14:50
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan în SUA, la Consiliul lui Trump. Diferența față de vizita lui Iohannis # Newsweek.ro
Administrația Prezidențială a făcut publice costurile deplasării președintelui Nicușor Dan la Washington, unde a participat la reuniunea Consiliului de Pace condus de președintele Donald Trump, datele fiind comparate cu o vizită similară a lui Klaus Iohannis.
Acum 6 ore
14:30
Blocaj la Bruxelles. Viktor Orbán condiționează sprijinul UE pentru Ucraina de verificarea conductei Drujba # Newsweek.ro
Premierul maghiar Viktor Orbán cere Uniunii Europene o misiune de constatare a faptelor pe conducta rusească de petrol "Drujba", amenințând că Budapesta nu va aproba împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina fără clarificări rapide.
14:30
Percheziții în România și Franța la solicitarea procuraturii din Germania. 4 români au fost arestați # Newsweek.ro
Patru români au fost arestați în urma unei mega acțiuni a Poliției Române și DIICOT, la solicitarea autorităților din Germania. Ar avea legătură cu o serie de tâlhării comise în această țară, anul trecut.
14:20
PNL, reacție la declarațiile lui Grindeanu: PSD să decidă dacă vrea să contribuie la relansarea României # Newsweek.ro
PNL anunţă joi că a luat act de declaraţiile lui Grindeanu privind consultarea din partid privind păstrarea coaliţiei în această formă sau într-o formă mai restrânsă, fără USR şi fără premierul Ilie Bolojan şi îi cere să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie
14:10
Asalt al Lukoil contra României și Bulgariei. Miza: 1.000.000.000 lei care alimentează războiul lui Putin # Newsweek.ro
Sub presiunea sancțiunilor impuse de SUA, România și Bulgaria au restricționat accesul Lukoil la piață, iar compania a acționat cele două țări în instanțe. România a fost dată în judecată, iar Bulgaria este amenințată cu proceduri de arbitraj.
14:00
Șoferii de camion care trec prin România, condamnați să facă plinul în Ungaria și Bulgaria. Economisesc 12-16% # Newsweek.ro
Șoferii de camion tranzitează România sunt condamnați să facă plinul în Ungaria și Bulgaria, deoarece motorina fără TVA și accize e mai ieftină cu 12-16% în aceste țări, în pofida mecanismului de compensare a accizei, de 65 de bani/litru, de la noi, valabil doar pentru români.
13:50
13:40
Donald Trump și Volodimir Zelenski ar fi acceptat să vină la București, la Summit-ul B9+ din 13 mai # Newsweek.ro
România ar urma să dea o lovitură de imagine fabtastică. Donald Trump și Volodimir Zelenski ar fi acceptat să vină la București, la Summit-ul B9+ din 13 mai
13:30
A fost aprobat calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare. Când se depun cererile # Newsweek.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că, joi, a fost aprobat calendarul pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2026-2027. Astfel, în prima etapă, cererile de înscriere se vor depune la şcoală sau se vor transmite online, în perioada 31 martie - 6 mai.
13:20
George Simion dat „dispărut” din AUR? Crin Antonescu și Dungaciu, la braț în retorica suveranistă: Soroșiștii! # Newsweek.ro
George Simion, odinioară omniprezent și vocal, pare să fi dispărut din prim-planul AUR. În locul său, Crin Antonescu și Dan Dungaciu preiau agresiv retorica suveranistă, cu „binecuvântarea” propagandei media aservite partidului extremist.
13:10
500 de lei la pensie și pentru persoanele cu handicap. În care oraș se oferă ajutorul financiar? # Newsweek.ro
Primăriile oferă ajutor persoanelor vulnerabile, iar în Cluj-Napoca, prin Programul „Alimente”, pensionarii, persoanele cu handicap și alte categorii pot primi tichete sociale de 500 lei/an, cu depunerea cererilor până pe 27 noiembrie 2026.
13:00
Inteligenţa artificială (AI) stimulează productivitatea în zona euro, dar încă nu a provocat un val de concedieri în urma unei automatizări mai ridicate a muncii, a afirmat joi Christine Lagarde, şeful Băncii Centrale Europene (BCE), transmite Reuters.
12:50
INHGA: Cod portocaliu de inundaţii pentru râuri din 4 judeţe;Cod galben pentru râuri din 7 judeţe # Newsweek.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a actualizat atenţionările hidrologice pentru următoarele 48 de ore şi a propagării şi cedării apei din stratul de zăpadă, şi a emis un Cod portocaliu de inundaţii pentru râuri din patru judeţe.
12:40
Industria hotelieră din România a atins un nou maxim anul trecut, înregistrând cel mai mare număr de turişti din ultimele trei decenii, dar provocările au crescut în 2025, într-o piaţă mai eterogenă.
Acum 8 ore
12:00
Barometrul Bunăstării: România, nota 6 la Educație. Sub Polonia - nota 8, Ungaria și Cehia - nota 7 # Newsweek.ro
România este evaluată cu nota 6 la Educație, în Barometrul Bunăstării, realizat de UNSAR, sub Polonia - nota 8, Ungaria și Cehia - nota 7. Iar proporția românilor cu un nivel scăzut de educație este dublă față de Polonia sau Slovacia, respectiv 22%.
12:00
Celebrul atacant portughez Cristiano Ronaldo a achiziţionat 25% din acţiunile clubului UD Almeria, aflat în prezent pe locul al treilea în liga scundă a campionatului de fotbal al Spaniei.
11:50
Veste proastă, de la BERD! Economia României frânează în 2026. Nu mai crește cu 1,6%, ci cu 1,2% # Newsweek.ro
BERD trage un semnal de alarmă, revizuindu-și prognoza cu privire la economia României în 2026. Nu mai crește cu 1,6%, ci frânează până la 1,2%, încrederea companiilor rămânând sumbră pe fondul turbulențelor politice și a încercărilor de reformă.
11:50
11:40
Cardul de carburant pentru persoanele cu handicap. După cât timp se încarcă de la depunerea cererii? # Newsweek.ro
Începând cu 2026, au fost eliminate bonurile de carburant pe suport hârtie și decontarea cheltuielilor de transport. Persoanele cu handicap beneficiază în prezent de un card pe care sunt virate sumele acordate de stat, valorile sprijinului rămânând neschimbate.
11:30
Horoscop martie: Explozie financiară și bunăstare pentru 6 zodii. Taur și Capricon deschid șampania # Newsweek.ro
Horoscop martie 2026 aduce o schimbare financiară pentru 6 zodii, cu oportunități neașteptate, un aflux de bani și sfârșitul unei lungi perioade de lipsă de lichidități. Explozie financiară și bunăstare pentru 6 zodii. Taur și Capricon deschid șampania
11:20
VIDEO Cum se va „zbura” pe autostradă de la Craiova la Filiași? Costă 27.000.000 € un kilometru # Newsweek.ro
Autostrada Craiova - Târgu Jiu, care va da un nou suflu economic Olteniei, începe să prindă contur. O simulare 3D arată cum se va „zbura” de la Craiova la Filiași pe lotul 2, care va avea 14,4 km și un cost estimat la 27.000.000 € per kilometru.
11:10
Cei 6 șefi de la Camera Deputaților au încasat 200.000 lei în trei ani pentru că au titlul de doctor # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a redus la jumătate sporul de doctorat și a stârnit reacția dură a mediului universitar. La camera Deputaților, 6 din cei 7 șefi primesc acest spor de doctorat, deși nu există nicio dovadă că acest titlu îmbunătățește activitatea camerei Deputaților.
11:00
Alertă de rabie și pestă porcină la granița României. Focare descoperite în mai multe raionare din Moldova # Newsweek.ro
Focare de rabie au fost confirmate recent pe teritoriul Republicii Moldova. Acestea au fost înregistrate în Cărpineni, Hâncești, și în raionul Dondușeni, informează autoritățile.
10:50
SUA au ambasador în România. Darryl Nirenberg a depus jurământul. Când își prea oficial funcția ? # Newsweek.ro
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, a transmis Ambasada SUA la București.
10:40
Ședința Consiliului General al Capitalei nu s-a mai ținut din lipsă de cvorum. Grupul PSD e în grevă # Newsweek.ro
Ședința Consiliului General al Municipiului București s-a suspendat, joi, din lipsă de cvorum. Consilierii PSD au anunțat că sunt în grevă.
Acum 12 ore
10:30
Vin vești bune despre vreme. Temperaturile vor urca în unele zone la 14 grade Celsius. Se va ântâmpla începând din prima săptămână a lunii martie.
