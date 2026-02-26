Un bărbat a rămas fără splină în urma unui accident produs din cauza unei gropi. A primit 100.000 euro

11:20

Autostrada Craiova - Târgu Jiu, care va da un nou suflu economic Olteniei, începe să prindă contur. O simulare 3D arată cum se va „zbura” de la Craiova la Filiași pe lotul 2, care va avea 14,4 km și un cost estimat la 27.000.000 € per kilometru.