Președintele Forumului Economic de la Davos demisionează după ancheta privind legăturile cu Epstein
Adevarul.ro, 26 februarie 2026 18:30
Președintele Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, Borge Brende, și-a dat demisia după o anchetă referitoare la legăturile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.
Pasajul Basarab intră în reparații. Când încep lucrările şi care este termenul de finalizare # Adevarul.ro
Primăria Capitalei a anunțat că la Pasajul Basarab, una dintre cele mai importante artere rutiere ale Capitalei, vor începe lucrări de reabilitare, care vor dura în jur de o jumătate de an.
„Este pace la Buzău”. Ciolacu și primarul Constantin Toma anunță că s-au împăcat. „Mai puţină politică şi mai multă administraţie” # Adevarul.ro
Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, și primarul municipiului, Constantin Toma, s-au întâlnit joi, 26 februarie, la sediul Primăriei Buzău, iar la final Ciolacu a declarat că „este pace la Buzău”, după mai multe dispute publice dintre cei doi.
Ilie Bolojan răspunde acuzațiilor că ar fi plecat mai repede de la ședința de Guvern pentru a ajunge la o petrecere de la Ploiești # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a răspuns, joi, valului de critici izbucnit după ce în spațiul publica au apărut imagini de la petrecerea privată la care a participat alături de deputatul liberal Mircea Roșca.
Firme de ridesharing, amendate de ANAF. S-au făcut 11 sesizări penale pentru evaziune fiscală # Adevarul.ro
135 de firme de ridesharing au fost verificate de ANAF în primele două luni din an, amenzile aplicate ridicându-se la aproape 3,3 milioane de lei, după ce inspectorii antifraudă au constatat nereguli fiscale în valoare de 78 de milioane de lei.
România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE. Oana Țoiu: „Mai avem de obținut 4, dar acest lucru nu este o simplă birocrație” # Adevarul.ro
Oana Țoiu, a anunțat joi, 26 februarie, că România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE din cele 25 necesare. Ultimul aviz, adaugă aceasta, a vizat piețele financiare, „printre cele mai grele pentru că reprezintă o «ștampilă» de încredere pentru marii investitori globali”.
PSD pune condiții privind propunerea USR pentru Avocatul Poporului și amenință cu blocarea bugetului de stat în Parlament: „Să renunțe la pensia specială” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a atenționat în cadrul unei conferințe de presă, la Constanța, că proiectul bugetului de stat pe anul 2026, pe care Guvernul se pregătește să îl aducă în Parlament trebuie să includă propunerile PSD.
Un fost participant la „Survivor”, audiat în „dosarul Păulești”. Procurorii prahoveni au continuat ancheta # Adevarul.ro
Adrian Petre s-a despărțit recent de CS Păulești.
SUA au prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor externe ale Lukoil până la 1 aprilie # Adevarul.ro
Statele Unite au încetinit procedurile pentru vânzarea activelor internaţionale ale gigantului petrolier rus Lukoil, cu scopul de a le folosi drept monedă de schimb în negocierile de pace din Ucraina.
CCR a publicat motivarea deciziei în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Argumentele Curții # Adevarul.ro
Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei din 18 februarie, prin care a respins, cu sesizarea de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva legii care reformează pensiile speciale ale magistraților.
USR anunță un Congres la Sibiu de mâine. Se vor discuta propuneri de modificare a statutului partidului # Adevarul.ro
În intervalul 27 februarie - 1 martie 2026, este programat, la Sibiu, Congresul USR, în cadrul căruia vor fi dezbătute propuneri de modificare a statutului partidului.
Rapperul Wiz Khalifa, sentinţă definitivă: nouă luni de închisoare cu executare după a fumat canabis pe scena Festivalului „Beach, Please!” # Adevarul.ro
Rapperul Wiz Khalifa va trebui să execute nouă luni de închisoare pentru fumatul unei țigarete cu canabis pe scenă, la Festivalul „Beach, Please!” din Costinești, după ce Curtea de Apel Constanța i-a respins definitiv contestația în care cerea anularea pedepsei.
Europa, la un pas de un incident major: dronă rusească, neutralizată lângă portavionul nuclear francez Charles de Gaulle # Adevarul.ro
Forțele NATO au fost nevoite să intercepteze o dronă rusească ce se îndrepta spre cel mai mare portavion al Europei, într-un episod catalogat drept „incident serios de securitate”, petrecut în portul Malmö, în Suedia.
Adolescentă de 15 ani, bătută și înțepată cu un briceag de o colegă, la instigarea fostului iubit, într-un parc din Ploiești. Agresorii au fost reţinuţi # Adevarul.ro
O adolescentă de 15 ani a fost transportată la spital după ce a fost lovită și înțepată cu un briceag de o colegă de aceeași vârstă, într-un parc din centrul Ploieștiului. Agresiunea a fost premeditată de fostul iubit al victimei, care i-a dat briceagul agresoarei și a asistat la atac.
România e pe cale să-şi recapete statutul de „grânar al Europei”, susţine ministrul Agriculturii. „Nimeni nu ne mai poate bate la nivelul UE” # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține că investițiile masive în infrastructura de irigații au readus România în poziția de „grânar al Europei”.
PSD își reafirmă dreptul de a analiza „dacă și în ce condiții va continua să susțină actuala Coaliție de guvernare” # Adevarul.ro
PSD a transmis joi, 26 februarie, că „nu a cerut celor din PNL să vină cu o altă propunere în locul premierului Bolojan și nici nu a solicitat conducerii USR să își retragă miniștrii din Guvern”.
Regimul umbrelor. Ayatollahul Khamenei a construit în jurul său un regim „rezistent la lovituri de stat”. O rețea clandestină formată din 4.000 de figuri obscure care îl protejează pe maleficul lider suprem al Iranului # Adevarul.ro
În spatele cortinei de fier a Teheranului, acolo unde deciziile nu se anunță, ci se execută, Ali Khamenei și-a clădit, timp de decenii, un mecanism de putere menit să nu poată fi răsturnat.
Primul studiu despre „părinții de blănoși” din România: 9 din 10 români își consideră animalul un membru al familiei, dar ignoră prevenția # Adevarul.ro
Deși românii declară un atașament profund față de animalele lor de companie, un studiu recent scoate la iveală un paradox îngrijorător: majoritatea posesorilor intervin medical abia după ce animalul s-a îmbolnăvit.
Ministerul Finanțelor va lansa un sistem digital modern bazat pe tehnologia blockchain pentru managementul bonurilor fiscale # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor implementează proiectul „Dezvoltarea serviciilor privind bonurile fiscale prin tehnologia blockchain (BF-CHAIN)”, o inițiativă de modernizare a modului în care sunt administrate, stocate și verificate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale.
Un acord nuclear „imediat” este posibil între SUA și Iran, susține Teheranul. Condiția impusă # Adevarul.ro
Un consilier al liderului suprem iranian susține că un acord nuclear „imediat” este posibil, dacă negocierile se vor limita la angajamentul Teheranului de a nu dezvolta arme atomice.
Cum arată în imagini 3D lotul 2 al viitoarei autostrăzi Craiova - Filiași. Cât vor dura lucrările # Adevarul.ro
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a publicat joi, 26 februarie, animația grafică 3D a Lotului 2 al Autostrăzii Craiova – Filiași din drumul de mare viteză Craiova - Târgu Jiu.
Banca Transilvania își extinde parteneriatul în Formula 1 și va fi prezentă la două curse europene în 2026 # Adevarul.ro
Banca Transilvania își extinde parteneriatul internațional din motorsport și va fi prezentă în 2026 la două etape europene din calendarul competițional, consolidând colaborarea cu McLaren Mastercard Formula 1® Team.
Ce poate obține România prin vizita la Bruxelles a premierului Bolojan, pe lângă banii din PNRR pentru jalonul privind pensiile speciale. Explicațiile oficialilor UE # Adevarul.ro
Vizita premierului Ilie Bolojan la Bruxelles vine într-un moment-cheie, în care șeful Executivului poate bifa mai multe puncte importante pentru România.
Grindeanu, surprins că România nu recunoaște căsătoriile între persoanele de același sex. „Trebuie să aibă și ei drepturi, așa cum au și ceilalți” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 25 februarie, că „se miră” că România nu a aplicat decizia CEDO privind drepturile cuplurilor formate din persoane de același sex.
Oase și Maria Pitică au câștigat „Power Couple România” 2026. Finală dramatică, lacrimi și un gest care a emoționat o țară întreagă # Adevarul.ro
Sezonul 3 al emisiunii de la Antena 1 s-a încheiat cu o finală tensionată, plină de momente-limită, în care rezistența fizică și forța relațiilor au fost puse la încercare până la extrem.
Noi trageri loto joi, 26 februarie 2026. Report de peste 10,6 milioane de euro la Joker # Adevarul.ro
Joi, 26 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto de Dragobete care au avut loc duminică, 22 februarie, Loteria Română a acordat 36.172 de câștiguri în valoare totală de peste 2,94 milioane de lei.
FCSB i-a băgat pe toți în priză ca să prindă play-off-ul. Dorită de șeful LPF, campioana este persiflată de fotbaliștii rivali # Adevarul.ro
FCSB este disperată să prindă play-off, având are de recuperat 3 puncte în ultimele două etape din sezonul regular.
Accident teribil în Mureș: un microbuz cu 11 persoane s-a răsturnat în șanț. Toți pasagerii au ajuns la Urgențe # Adevarul.ro
Un microbuz s-a răsturnat joi, 26 februarie, într-un şanţ pe Valea Sânpetru, județul Mureș. Toți cei 11 ocupanți ai vehiculului au ajuns la UPU Târgu-Mureş, majoritatea fiind încadraţi în cod galben medical.
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al prezidenţialelor # Adevarul.ro
România a pierdut opt miliarde de euro din rezerva valutară în două zile de dinainte de turul doi al alegerilor prezidențiale de anul trecut, prin intervenţii menite să calmeze deprecierea extrem de puternică, a declarat joi Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR.
Andreea Paul, nume vehiculat la șefia Ministerului Educației: Care este „prioritatea de grad 0 a României, ratată de trei decenii și jumătate” # Adevarul.ro
Andreea Paul, nume vehiculat pentru portofoliul Educației în guvernul Bolojan, susține că învățământul are nevoie de o reformă profundă, bazată pe un „tablou de bord” al performanței, digitalizare prin AI și dialog constant cu actorii din sistem.
Bărbat din Kenya arestat pentru trafic de persoane. Cel puțin 25 de compatrioți, trimiși în Rusia cu promisiuni false și ajunși pe frontul din Ucraina # Adevarul.ro
Un cetățean kenyan a fost arestat și pus sub acuzare pentru trafic de persoane, fiind suspectat că a recrutat și trimis în Rusia cel puțin 25 de compatrioți sub promisiunea unor locuri de muncă bine plătite, pentru ca ulterior aceștia să ajungă să lupte pe frontul din Ucraina.
Dorian Popa, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare după ce a condus sub influența drogurilor. Decizia este definitivă # Adevarul.ro
Influencerul Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, joi, 26 februarie, pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive. Decizia judecătorilor este definitivă.
Bărbat de 58 de ani, cercetat pentru viol asupra unui minor și corupere sexuală. Și-ar fi forțat nepoata de opt ani să vizioneze filme pentru adulți # Adevarul.ro
Un bărbat de 58 de ani este cercetat de polițiști după ce ar fi agresat sexual o copilă de opt ani, nepoata acestuia. Miercuri, 26 februarie, acesta a fost dus la audieri, fiind acuzat de viol săvârșit asupra unui minor și corupere sexuală a minorilor.
Danemarca va avea alegeri parlamentare anticipate pe 24 martie. Actualul prim-ministru, care a sfidat SUA, considerat favorit # Adevarul.ro
Danemarca va organiza alegeri parlamentare la 24 martie, a anunţat joi prim-ministrul Mette Frederiksen, care încearcă astfel să profite de creşterea popularităţii datorită poziţiei sale de sfidare a presiunilor SUA de a prelua Groenlanda, relatează Reuters.
Cât ar costa apărarea flancului estic al NATO în cazul unei agresiuni ruse? Polonia a făcut calculul # Adevarul.ro
Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a avertizat joi, într-un discurs susținut în Seim, că o eventuală agresiune a Russia împotriva statelor de pe flancul estic al NATO ar genera costuri uriașe, estimate la cel puțin 1.200 de miliarde de euro.
Viktor Orbán provoacă Bruxellesul pentru a-și salva campania electorală. Alegerile din Ungaria, transformate în referendum anti-UE # Adevarul.ro
Premierul ungar Viktor Orbán joacă una dintre cele mai riscante cărți politice din ultimii ani: un conflict deschis cu Bruxellesul, menit să-i resusciteze șansele electorale tot mai șubrede.
PNL îi cere lui Sorin Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie. „Nu ne permitem sabotaje” # Adevarul.ro
PNL anunţă joi, 26 februarie, că a luat act de declaraţiile lui Grindeanu privind consultarea din partid și îi cere să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie.
Soluția găsită de Daniel Băluță prin care ar ajuta toate primăriile din București să repare simultan străzile Capitalei # Adevarul.ro
Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a informat, joi, că va iniția un proiect de hotărâre menit să accelereze lucrările de reparații la nivelul întregii Capitale.
Bulgaria, în pragul unui posibil viraj politic: cum ar putea deveni posibil un reviriment pro-rus # Adevarul.ro
Pe 19 aprilie, în Bulgaria sunt programate alegeri parlamentare anticipate, într-un context politic marcat de instabilitate și oboseală electorală. Rezultatul ar putea fi semnificativ diferit față de scrutinele anterioare.
PSD cere „Uniunii Salvador România” să-l retragă pe Salvador Caragea, „un traseist pensionar special”, de la conducerea UM Sadu # Adevarul.ro
PSD a transmis joi, 26 februarie, că solicită USR retragerea de urgență a lui Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice (UM) Sadu, ironizând formațiunea pe care o numește, într-un comunicat oficial, „Uniunea Salvador România”.
Amenzi de 4,7 milioane de lei pentru munca nedeclarată. Anunțul ministrului Manole după controlele făcute de Inspecția Muncii # Adevarul.ro
Amenzi de peste 4,7 milioane de lei și 3.272 măsuri de remediere au fost dispuse de Inspecția Muncii în urma controalelor efectuate săptămâna trecută, a informat joi ministrul Muncii, Florin Manole.
Cum „se va schimba la față” litoralul românesc în vară. Măsurile luate de ministrul Mediului Diana Buzoianu # Adevarul.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a vorbit despre viitorul plajelor românești. Anul trecut, românii au cheltuit 11 miliarde de euro în vacanțe în străinătate, nemulțumiți de condițiile de pe litoral.
FIFA vrea să lanseze o criptomonedă proprie. Care este obiectivul acestui nou activ digital # Adevarul.ro
Președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat recent planurile de a lansa o monedă digitală proprie, iar odată cu acesta, apare o schimbare importantă la intersecția dintre sport și piața cripto.
Canotorii au donat sânge în campania „Sânge de campion”. Samuel Moldovan nu se teme de ac: „Pentru mine, este un gest firesc” # Adevarul.ro
Sportivii lotului de tineret al Federației Române de Canotaj au donat sânge în cadrul acțiunii „Sânge de Campion”, derulată în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București.
