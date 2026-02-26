Mitică Dragomir a explodat după informaţiile că ferma lui Gigi Nețoiu ar fi fost închisă: „Ce avize? Sunteţi nebuni? Îl vor opri să mulgă vacile?”
Fanatik, 26 februarie 2026 19:50
Dumitru Dragomir consideră că autorităţile nu au cum să închidă ferma de la Cetate a lui Gigi Neţoiu, pentru că nu îl pot obliga pe acesta să mulgă sau hrănească animalele.
Acum 5 minute
20:00
Fanatik SuperLiga, vineri, 27 februarie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de top înaintea etapei cu numărul 29, care se anunță incendiară # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție spectaculoasă, vineri, 27 februarie, ora 13:30. Cristi Coste îi va avea invitați pe Sabin Ilie, Vivi Răchită și Super-Gigi.
Acum 15 minute
19:50
Acum 30 minute
19:40
Ilie Năstase este unul dintre cei mai mari sportivi români din toate timpurile. Cu puțin înainte ca fostul tenismen să împlinească 80 de ani a primit o veste excelentă din partea politicienilor.
Acum o oră
19:10
Fostul coleg al lui Gabi Matei de la FCSB, stupefiat de problemele în care s-a băgat fotbalistul. „Doamne, ferește! Trebuie să fii idiot rău de tot” # Fanatik
Nu l-a bănuit niciodată de așa ceva! Fostul coleg al lui Gabi Matei de la FCSB a vorbit despre scandalul pariurilor din fotbalul românesc. „Mai bine te lași de fotbal”.
Acum 2 ore
18:50
Vecinii se vor lupta online pentru locurile de parcare. Licitații cu potențial de scandal la Oradea: câștigă cine dă mai mult # Fanatik
O hotărâre a Consiliului Local din Oradea anunță o premieră în țara noastră: locurile de parcare nu se mai atribuie direct, ci prin licitație electronică. Problemele din spatele deciziei
18:40
Victor Angelescu a confirmat plecarea de la Rapid! Lovitură de proporții: este așteptat să semneze în Ligue 1!
18:20
De nicăieri! S-a înțeles cu Rapid, iar președintele clubului a făcut imediat anunțul: „Îi mulțumim domnului primar pentru susținere!” # Fanatik
A început colaborarea cu Rapid, iar anunțul a fost făcut imediat de președintele clubului. Parteneriatul cu formația din Giulești este văzut drept unul istoric
18:10
Președintele echipei lui Gabi Matei a rupt tăcerea după scandalul pariurilor: „Sunt curios dacă o să vină la antrenament”. Exclusiv # Fanatik
Președintele clubului la care este legitimat Gabi Matei a rupt tăcerea după ce jucătorul s-a prezentat în cătușe la tribunal. Ce se întâmplă cu fostul fotbalist de la FCSB.
Acum 4 ore
17:50
Andrei Vochin, editorial dur despre dosarul pariurilor: „FRF a impus toleranță zero! Cătușele, ultimul material didactic” # Fanatik
Editorial Andrei Vochin după „dosarul Păulești”, care se referă la trucarea de meciuri de la CS Păulești, echipă din liga a 3-a a României. Ce opinie categorică are oficialul FRF.
17:40
Jucării periculoase: peste 80 de alerte pentru produsele vândute pe Shein. „Nu întotdeauna toate autoritățile își fac treaba la timp” # Fanatik
Jucăriile și produsele destinate copiilor, printre cele mai periculoase produse de pe Shein. InfoCons avertizează cu privire la peste 80 de alerte privind articolele de pe această platformă online
17:40
Daniel Băluţă cere intervenţia de urgenţă pentru asfaltarea străzilor Capitalei. „Bucureştiul arată ca după război” # Fanatik
Daniel Băluță propune un mecanism de intervenție coordonată între cele șapte primării, pentru refacerea rapidă a carosabilului afectat după ninsorile din ultimele săptămâni.
17:20
Și-a cerut iubita în căsătorie în public, dar ce a urmat peste trei zile i-a șocat pe mulți # Fanatik
Fotbalistul care s-a logodit în văzul lumii, pe stadion, a uimit. Ce s-a întâmplat la scurtă vreme după ce i-a pus inelul pe deget partenerei sale de viață.
17:10
Banca din România a semnat și va apărea pe monoposturile din Formula 1. Lovitură uriașă de imagine # Fanatik
Logo-ul unei bănci din România va apărea din nou pe monoposturile din Formula 1, în două Mari Premii importante. Despre ce curse este vorba. Toate detaliile.
16:50
De la Survivor, direct la FRF! Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești”: „Eram conștient că o să și pierdem” # Fanatik
Adrian Petre, fost concurent la Survivor, a fost chemat la sediul FRF pentru a fi audiat după scandalul ce privește trucarea meciurilor din Liga a III-a a României. Ce a declarat fotbalistul
16:50
Cele 30 de zile care pot opri planeta. Apocalipsa digitală vine din Taiwan, raiul microcipurilor: cu cât s-ar vinde un iPhone dacă țara ar pica în mâinile Chinei # Fanatik
Îngrijorări tot mai mari la nivel planetar în contextul noilor amenințări chineze de invadare a Taiwanului: omenirea ar putea trăi o apocalipsă digitală, în premieră, iar bursele ar pica
16:10
FCSB, atacată de rivali pentru bannerul de la câştigarea titlului: “Acum sunt ei în genunchi! Poate n-ar trebui să îţi baţi joc de adversari” # Fanatik
FCSB este într-o situaţie dificilă, în mare pericol să rateze play-off-ul. Rivalii le reamintesc roş-albaştrilor bannerul "sfidător" de la petrecerea de titlu, când celelalte echipe erau în genunchi în faţa campionilor.
16:10
PCH, mesaj categoric înaintea meciului cu FC Argeș! Fanii lui Dinamo nu au lăsat loc de îndoieli: „Asta ne dorim” # Fanatik
FCSB stă la mâna lui Dinamo, iar răspunsul a venit. „Nu ne interesează de ceilalți. Duminică vrem victorie!”. Se joacă soarta play-off-ului! De ce rezultat au nevoie roș-albaștrii.
Acum 6 ore
15:50
Liberalul care și-a petrecut ziua de naștere cu Ilie Bolojan, trecut penal. Cum a scăpat Mircea Roșca, în 2024, alături de vărul său, de condamnare și de ce a fost anchetat # Fanatik
Liberalul cu care și-a petrecut ziua de naștere Ilie Bolojan, Mircea Roșca, a scăpat de o condamnare într-un dosar penal, căci faptele anchetate s-au prescris, în 2024
15:40
Fotbalistul lui FCSB a atras atenția în Belgia! Care este echipa ce este interesată de transferul unuia dintre jucătorii cheie din sezoanele precedente ale campioanei României
15:20
Alexandru Chipciu, show la conferință! Șocat de imaginile cu Gabi Matei, jucătorul i-a răspuns lui Gigi Becali și a comentat declarațiile șefului LPF: „E dramatic!” # Fanatik
Alex Chipciu a abordat la conferința de presă cele mai „fierbinți” subiecte ale momentului din fotbalul românesc. Cum a comentat imaginile cu Gabi Matei și declarațiile lui Gigi Becali și Gino Iorgulescu.
15:10
Mai multe echipe implicate în dosarul pariurilor!? Președintele AFAN face lumină în cazul CS Păulești: „Există semnale!” # Fanatik
Scandalul trucării de meciuri și a pariurilor sportive nu se oprește doar la CS Păulești. Ce spune Emilian Hulubei, președintele AFAN, despre posibilitatea ca mai multe echipe să fie implicate
14:50
UTA nu o vrea pe FCSB în play-off! Adrian Mihalcea, sinceritate totală: „Din postura mea de dinamovist, ar fi o bucurie în plus” # Fanatik
UTA nu a predat armele și încă speră la o poziție de play-off, însă pentru asta trebuie să treacă mai întâi de FCSB. Ce a declarat Adrian Mihalcea cu câteva zile înainte de meciul de la Arad
14:40
Vreme neașteptat de caldă de 1 Martie în România. Câte grade anunță ANM pentru primele zile de primăvară # Fanatik
ANM anunță că România va avea un început de primăvară blând chiar de 1 Martie, cu temperaturi care pot ajunge peste media normală. Vezi prognoza completă pe regiuni.
14:40
Înaintea meciului decisiv pentru play-off, antrenorul din SuperLiga a răbufnit: „Discuții bolnave. Nu putem să ignorăm matematica” # Fanatik
Final incendiar în sezonul regular din Superligă. Cum comentează un antrenor bătălia pentru locurile care duc în play-off. „Noi jucăm doar pentru noi”.
14:20
Unde a fost văzut Marius Urzică, în timpul finalei de la Power Couple. A fost însoțit de soția sa, Simona # Fanatik
Ce a făcut, de fapt, Marius Urzică, când Antena 1 difuza finala de la Power Couple. Campionul olimpic a avut-o alături pe Simona, partenera sa de viață.
14:10
„Adevărata îngrijorare a președintelui Ligii”. Editorial Bogdan Baratky, după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Cine pierde, de fapt?!” # Fanatik
Bogdan Baratky a venit cu un amplu editorial ca răspuns al declarațiilor lui Gino Iorgulescu. Președintele LPF (Liga Profesionistă de Fotbal) a mărturisit că ar fi o pierdere pentru toată lumea ca FCSB să nu prindă playoff-ul.
Acum 8 ore
13:50
Moarte misterioasă la o bază sportivă! Ce s-a descoperit despre bărbatul găsit fără viață în saună # Fanatik
Un bărbat a fost găsit fără viață într-o saună din incinta unei baze sportive. Noi informații ies la iveală despre circumstanțele în care s-a produs tragedia.
13:40
Zeljko Kopic, reacţie după ce fanii lui Dinamo au transmis echipei să se dea la o parte cu FC Argeş: “Înţeleg rivalitatea, dar ăsta e singurul obiectiv” # Fanatik
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a reacționat după ce fanii ”câinilor” le-au cerut jucătorilor să se dea la o parte cu FC Argeș pentru ca FCSB să rateze play-off-ul. Croatul este extrem de ferm în această speță.
13:20
Liga 2, live video etapa 19. Steaua – CSM Slatina, primul meci al rundei! Programul complet și televizările # Fanatik
Liga 2 continuă cu etapa 19, care începe joi, 26 februarie. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre această rundă din eșalonul secund din România.
13:10
Pavlo Isenko, nemulţumit că a ajuns rezervă la Universitatea Craiova?! “Am vrut concurenţă pe toate posturile! Dacă Popescu ţine poarta ferecată…” # Fanatik
Cum s-a ajuns ca Pavlo Isenko să iasă din poarta celor de la Universitatea Craiova. Sorin Cârțu a oferit toate detaliile
13:10
Live video UEFA Conference League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Fostele adversare ale echipelor românești se luptă pentru calificare # Fanatik
Play-off-ul UEFA Conference League propune meciuri interesante. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre manșa retur, de la meciuri, la scoruri, marcatori până la reacțiile de după.
12:50
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!” # Fanatik
CFR Cluj adoră meciurile cu FCSB, motiv pentru care ardelenii ar dori să întâlnească campioana și în a doua parte a sezonului. Clubul lui Neluțu Varga face bani frumoși la partidele cu roș-albaștrii
12:40
Gigi Becali, discuţie cu Ştefan Târnovanu: “De ce vorbeşti acum? E perioadă de transferuri?”. Ce clauză de reziliere are portarul FCSB # Fanatik
Gigi Becali a spus totul despre discuția personală avută cu portarul Ștefan Târnovanu. Ce i-a transmis patronul FCSB-ului internaționalului român după ce și-a pierdut postul de titular.
12:30
Sora lui Mario Berinde, tânărul ucis de alți doi minori în Cenei, victima unui fake news uriaș. Detalii de ultimă oră: ce arată raportul INML # Fanatik
Informații exclusive de ultimă oră în cazul lui Mario Berinde! Ambii minori implicați au discernământ complet și vor răspunde penal. Află adevărul despre consumul de substanțe interzise.
12:20
Imagini devastatoare pentru fostul jucător FCSB. Adus în cătușe la Parchet în dosarul blaturilor pentru pariuri # Fanatik
Fostul jucător de la FCSB, Gabi Matei, a fost adus în cătușe la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, după ce a fost reținut în dosarul de trucare de meciuri din Liga a III-a.
12:10
RO-Alert la ISU. Număr tot mai mare de pensionări și demisii în ultimii ani. Pompierii abia mai fac față în unele județe. Date exclusive # Fanatik
RO-Alert la IGSU. După moartea unui jandarm - subiect care a deschis discuția despre deficitul personal din instituțiile MAI - FANATIK a aflat că și pompierii-salvatori funcționează, în unele județe, la limită
Acum 12 ore
12:00
Eddy Gnahore și-a anunțat următoarea destinație! Unde semnează fotbalistul, dacă pleacă de la Dinamo: „Sentimentele nu sunt tot ce contează” # Fanatik
Eddy Gnahore, unul dintre jucătorii importanți de la Dinamo, a dezvăluit care va fi următoarea sa destinație. Cum a comentat o posibilă mutare la o altă echipă din SuperLiga României
11:40
Denis Alibec, replică devastatoare pentru Gigi Becali, înaintea meciurilor decisive pentru play-off: „Să cumpere toată Liga 1!”. Mesajul lui Ianis Zicu, criticat și el de patronul FCSB # Fanatik
Denis Alibec a reacționat dur la declarațiile lui Gigi Becali înainte de Farul – CFR Cluj. Atacantul a transmis un mesaj clar patronului de la FCSB. „Eu joc pentru mine”.
11:30
Live video UEFA Europa League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Reușește PAOK-ul lui Răzvan Lucescu să întoarcă soarta calificării la Celta Vigo acasă? # Fanatik
Returul play-off-ului UEFA Europa League este aici. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciuri, de la scoruri, la marcatori până la reacțiile de după.
11:20
Atacantul cu 5 titluri câștigate a revenit în România: „Îl cunoșteam din perioada CFR Cluj, FCSB” # Fanatik
Transfer important realizat de o echipă din România. Clubul s-a înțeles cu un fotbalist cu cinci titluri câștigate în Superliga. „Mai are multe de spus în fotbal”.
11:00
Cristiano Ronaldo, ce lovitură pe final de carieră! Și-a cumpărat un club important de fotbal din Spania # Fanatik
Lovitură de proporții dată de Cristiano Ronaldo! Portughezul a cumpărat un club de fotbal. Veste de senzație venită din Spania. Prima reacție a lui CR7.
11:00
Cu mai bine de zece etape de disputat din prima ligă italiană de fotbal, Inter Milano este noua campioană din Serie A! Deși matematic mai sunt destule puncte de cucerit și în același timp șanse […]
10:50
Fără precedent! Ce surpriză a pregătit UTA Arad la meciul care o poate trimite pe FCSB direct în play-out # Fanatik
UTA pregătește o surpriză în meciul cu FCSB, care îi poate decide soarta campioanei României! Ce anunț au făcut arădenii în urmă cu puțin timp pe paginile de social media
10:40
Dumitru Dragomir, propunere pentru Radu Miruţă după declaraţiile privind promovarea Stelei: “Îi dau o basculă de şampanie dacă reuşeşte asta” # Fanatik
Dumitru Dragomir a auzit declarațiile ministrului Radu Miruță despre posibilitatea promovării celor de la Steaua și i-a făcut o promisiune în direct dacă va reuși.
10:20
„Inter, o echipă pe cale de dispariție!”. Probleme mari pentru Chivu după eșecul din Champions League # Fanatik
Cristi Chivu se confruntă cu o problemă uriașă după eliminarea din Liga Campionilor. Situația de la club este una incertă, iar italienii au denumit-o pe Inter „echipă pe cale de dispariție”
10:10
Victor Angelescu reacționează dur după ultimele declarații din fotbalul românesc: „Am fost șocat!”. Exclusiv # Fanatik
Victor Angelescu reacționează dur după ultimele declarații date de șeful din fotbalul românesc. Președintele de la Rapid cere mai mult fair-play. „Să țină pentru el propriile păreri”.
09:50
Tensiuni în creștere la granițele României. Viktor Orban acuză Ucraina și ordonă mobilizarea de militari în punctele cheie # Fanatik
Viktor Orban acuză Ucraina că se pregătește pentru acțiuni de perturbare a sistemului energetic maghiar și anunță desfășurarea de trupe pentru a proteja instalațiile energetice de "atacurile" ucrainene.
09:40
Mihai Stoica a anunțat care este echipa din SuperLiga pe care o vede în acest moment ca fiind mare favorită să câștige titlul de campioană. E vorba de formația cea mai constantă din întrecerea internă.
09:40
„Dublu standard!”. Antrenorul a lansat acuzații grave la adresa lui Istvan Kovacs după PSG – AS Monaco 2-2. Verdictul specialistului # Fanatik
Istvan Kovacs, criticat după PSG – Monaco în Champions League. Eliminarea lui Coulibaly a stârnit controverse, iar antrenorul monegascilor acuză „dublă măsură” în deciziile arbitrului român.
09:20
S-a băgat Mihai Rotaru peste Mirel Rădoi la Universitatea Craiova?! Dezvăluiri în interior: „Peste tot există discuţii cu acţionarii” # Fanatik
S-a băgat Mihai Rotaru peste Mirel Rădoi la Universitatea Craiova? Sorin Cârțu a venit cu dezvăluiri tari despre ruptura dintre conducere și fostul antrenor, care s-a produs în etapa a 16-a
