14:20

PNL anunţă joi că a luat act de declaraţiile lui Grindeanu privind consultarea din partid privind păstrarea coaliţiei în această formă sau într-o formă mai restrânsă, fără USR şi fără premierul Ilie Bolojan şi îi cere să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie