Românul care a jefuit o bătrână în centrul orașului Cremona a fost prins

StiriDiaspora.ro, 26 februarie 2026 19:50

Românul care a jefuit o bătrână în centrul orașului Cremona a fost prins

Alte ştiri de StiriDiaspora.ro

Acum 30 minute
19:50
Românul care a jefuit o bătrână în centrul orașului Cremona a fost prins StiriDiaspora.ro
Acum 2 ore
19:00
Italia sporește controalele la angajații aflați în concediu medical. Cine nu e acasă poate fi concediat StiriDiaspora.ro
18:20
Bolojan spune că îmbunătăţirea serviciilor consulare rămâne o prioritate pentru Guvern StiriDiaspora.ro
Acum 4 ore
17:40
Vameșii din orașul german Ulm au confiscat 184 de mașini. Cea mai scumpă: un Lamborghini condus de un român StiriDiaspora.ro
17:00
Dorian Popa, condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare şi muncă în folosul comunităţii StiriDiaspora.ro
Acum 6 ore
16:00
După Therian urmează Hobby Dogging, alt fenomen cu priză la tineri StiriDiaspora.ro
15:40
Austria, lege împotriva hipermarketurilor: "Gata cu șmecheriile de la rafturi" StiriDiaspora.ro
14:30
Unde sunt cele mai scumpe apartamente din România. Prețurile ajung până la 13 000 euro pe metrul pătrat StiriDiaspora.ro
14:20
Ilie Bolojan, vizită neanunțată la un consulat de peste hotare: "Vrem să vedem cum sunt tratați oamenii" StiriDiaspora.ro
Acum 8 ore
13:40
Marcel Ciolacu îl critică pe Ilie Bolojan: "Face cel mai mare rău românilor" StiriDiaspora.ro
12:50
Un român condamnat râde de pedepsele din Italia: "Stau ca la hotel. Am spart casa unui mareșal. În România primeam 15 ani" StiriDiaspora.ro
Acum 12 ore
11:00
Donald Trump, jignire pentru Robert de Niro: "E un bolnav cu mintea tulburată" StiriDiaspora.ro
09:00
Patru români din Germania, arestați după ce au jefuit vila unui manager din Formula 1. Au dat lovituri de milioane de euro StiriDiaspora.ro
08:30
Ilie Bolojan merge la Bruxelles, la o întâlnire cu Ursula von der Leyen. Ce vrea să-i ceară StiriDiaspora.ro
Acum 24 ore
22:30
Studiu: risc redus de accident vascular la femeile care urmează dieta mediteraneană StiriDiaspora.ro
22:10
O româncă și o croată au dat zeci de spargeri în locuințe din Viena StiriDiaspora.ro
21:20
Atacuri ruseşti asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. O dronă a intrat în spaţiul României, în zona Sf. Gheorghe StiriDiaspora.ro
20:40
Italianul care a lăsat o româncă fără un ochi s-ar putea întoarce în arest. Inițial, a fost declarat nebun StiriDiaspora.ro
Ieri
19:40
Prima fabrică ucraineană de drone din Anglia şi-a început activitatea StiriDiaspora.ro
18:40
Ro-Alert la Galați și Tulcea: Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian StiriDiaspora.ro
17:50
Doi frați gemeni au recunoscut că l-au ucis pe Ionel, un român de 45 de ani din Dublin StiriDiaspora.ro
17:00
Germania înăsprește legea pentru a confisca mai ușor bunurile care nu pot fi justificate StiriDiaspora.ro
16:20
Autocar cu elevi români, confiscat în Austria. Avea 14 defecțiuni extrem de grave StiriDiaspora.ro
15:30
Barcelona dublează taxa turistică StiriDiaspora.ro
14:40
Elveția, invadată de falși „strângători de donații” români. Sunt zeci de cazuri pe săptămână StiriDiaspora.ro
13:30
A murit Roxana Dascălu, jurnalistă româncă, stabilită în Franța StiriDiaspora.ro
12:40
Concedieri majore la poliția locală. Ministrul Dezvoltării anunță câte persoane își pierd locul de muncă StiriDiaspora.ro
10:10
Bosch închide o mare fabrică, dă afară toți muncitorii și mută producția în China și Thailanda StiriDiaspora.ro
09:30
O întreagă echipă de fotbal din România, cu tot cu patron, săltată de mascați într-un dosar legat de meciuri aranjate pentru pariuri StiriDiaspora.ro
08:40
Donald Trump: "Am primit de la Venezuela 80 milioane de barili de petrol. E noul nostru prieten și partener" StiriDiaspora.ro
24 februarie 2026
23:00
Permis suspendat pentru cei care nu-și plătesc amenzile de circulație StiriDiaspora.ro
22:20
O clădire cu trei etaje din Verona s-a prăbușit după o explozie: un mort și trei răniți StiriDiaspora.ro
21:20
Guvernul a adoptat ordonanţele de urgenţă privind relansarea economică şi reforma administraţiei StiriDiaspora.ro
21:10
De ce divorțul trăit în afara țării ajunge să fie resimțit ca traumă pentru românii familiști și tradiționaliști? StiriDiaspora.ro
20:40
Mama spaniolui ucis de români în Valencia a povestit tot. Tatăl l-a ținut, fiul l-a înjunghiat, mama l-a lovit cu o bâtă StiriDiaspora.ro
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Rusia acuză Franţa şi Anglia că pregătesc să transfere clandestin Ucrainei arme nucleare StiriDiaspora.ro
19:00
Trei români arestați în Spania. Au furat telefoane mobile de 24.000 de euro din magazine StiriDiaspora.ro
18:30
Comunitatea românească din Sheffield, reprezentată pe scena din Peace Gardens cu ocazia celebrării Anului Nou Chinezesc StiriDiaspora.ro
17:40
Mașini căutate în Franța și Italia, vândute în România. Doi bărbați au fost reținuți de poliție StiriDiaspora.ro
17:10
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Bolojan. Banii europeni, în centrul discuțiilor dintre președinte și premier StiriDiaspora.ro
16:30
Răsturnare de situație în cazul bebelușului român mort în Italia: a înghițit de cocaină. Mama e șocată: "Nu știam" StiriDiaspora.ro
15:40
CONAF cere stimulente fiscale pentru românii din diaspora care vor să revină acasă StiriDiaspora.ro
14:40
21 de carabinieri și polițiști din Italia, acuzați de furturi de 184 00 euro dintr-un magazin din Roma StiriDiaspora.ro
13:20
Nicușor Dan: Vom susține Ucraina, atât cât va fi necesar StiriDiaspora.ro
13:00
Trafic oprit total pe podul Giurgiu-Ruse, timp de o oră StiriDiaspora.ro
12:10
Modelul Okupas, copiat și în Italia. Locuință, ocupată imediat după ce proprietara a decedat StiriDiaspora.ro
10:00
Șofer de TIR, abia intrat în România, prins cu produse "fake" de 1.5 milioane euro StiriDiaspora.ro
08:50
Muncitor român din Germania, găsit mort în pat după un grătar cu colegii. Autoritățile au închis ancheta StiriDiaspora.ro
23 februarie 2026
16:40
Furtună istorică în Statele Unite: 40 de milioane de persoane afectate; oraşul New York, paralizat complet StiriDiaspora.ro
15:10
Potra a leșinat în instanță. A fost chemată salvarea la Curtea de Apel StiriDiaspora.ro
