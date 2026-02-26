Românul care a jefuit o bătrână în centrul orașului Cremona a fost prins
StiriDiaspora.ro, 26 februarie 2026 19:50
Românul care a jefuit o bătrână în centrul orașului Cremona a fost prins
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 30 minute
19:50
Românul care a jefuit o bătrână în centrul orașului Cremona a fost prins
Acum 2 ore
19:00
Italia sporește controalele la angajații aflați în concediu medical. Cine nu e acasă poate fi concediat # StiriDiaspora.ro
Italia sporește controalele la angajații aflați în concediu medical. Cine nu e acasă poate fi concediat
18:20
Bolojan spune că îmbunătăţirea serviciilor consulare rămâne o prioritate pentru Guvern # StiriDiaspora.ro
Bolojan spune că îmbunătăţirea serviciilor consulare rămâne o prioritate pentru Guvern
Acum 4 ore
17:40
Vameșii din orașul german Ulm au confiscat 184 de mașini. Cea mai scumpă: un Lamborghini condus de un român # StiriDiaspora.ro
Vameșii din orașul german Ulm au confiscat 184 de mașini. Cea mai scumpă: un Lamborghini condus de un român
17:00
Dorian Popa, condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare şi muncă în folosul comunităţii # StiriDiaspora.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare şi muncă în folosul comunităţii
Acum 6 ore
16:00
După Therian urmează Hobby Dogging, alt fenomen cu priză la tineri
15:40
Austria, lege împotriva hipermarketurilor: "Gata cu șmecheriile de la rafturi"
14:30
Unde sunt cele mai scumpe apartamente din România. Prețurile ajung până la 13 000 euro pe metrul pătrat # StiriDiaspora.ro
Unde sunt cele mai scumpe apartamente din România. Prețurile ajung până la 13 000 euro pe metrul pătrat
14:20
Ilie Bolojan, vizită neanunțată la un consulat de peste hotare: "Vrem să vedem cum sunt tratați oamenii" # StiriDiaspora.ro
Ilie Bolojan, vizită neanunțată la un consulat de peste hotare: "Vrem să vedem cum sunt tratați oamenii"
Acum 8 ore
13:40
Marcel Ciolacu îl critică pe Ilie Bolojan: "Face cel mai mare rău românilor"
12:50
Un român condamnat râde de pedepsele din Italia: "Stau ca la hotel. Am spart casa unui mareșal. În România primeam 15 ani" # StiriDiaspora.ro
Un român condamnat râde de pedepsele din Italia: "Stau ca la hotel. Am spart casa unui mareșal. În România primeam 15 ani"
Acum 12 ore
11:00
Donald Trump, jignire pentru Robert de Niro: "E un bolnav cu mintea tulburată"
09:00
Patru români din Germania, arestați după ce au jefuit vila unui manager din Formula 1. Au dat lovituri de milioane de euro # StiriDiaspora.ro
Patru români din Germania, arestați după ce au jefuit vila unui manager din Formula 1. Au dat lovituri de milioane de euro
08:30
Ilie Bolojan merge la Bruxelles, la o întâlnire cu Ursula von der Leyen. Ce vrea să-i ceară # StiriDiaspora.ro
Ilie Bolojan merge la Bruxelles, la o întâlnire cu Ursula von der Leyen. Ce vrea să-i ceară
Acum 24 ore
22:30
Studiu: risc redus de accident vascular la femeile care urmează dieta mediteraneană # StiriDiaspora.ro
Studiu: risc redus de accident vascular la femeile care urmează dieta mediteraneană
22:10
O româncă și o croată au dat zeci de spargeri în locuințe din Viena
21:20
Atacuri ruseşti asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. O dronă a intrat în spaţiul României, în zona Sf. Gheorghe # StiriDiaspora.ro
Atacuri ruseşti asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. O dronă a intrat în spaţiul României, în zona Sf. Gheorghe
20:40
Italianul care a lăsat o româncă fără un ochi s-ar putea întoarce în arest. Inițial, a fost declarat nebun # StiriDiaspora.ro
Italianul care a lăsat o româncă fără un ochi s-ar putea întoarce în arest. Inițial, a fost declarat nebun
Ieri
19:40
Prima fabrică ucraineană de drone din Anglia şi-a început activitatea
18:40
Ro-Alert la Galați și Tulcea: Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian # StiriDiaspora.ro
Ro-Alert la Galați și Tulcea: Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
17:50
Doi frați gemeni au recunoscut că l-au ucis pe Ionel, un român de 45 de ani din Dublin # StiriDiaspora.ro
Doi frați gemeni au recunoscut că l-au ucis pe Ionel, un român de 45 de ani din Dublin
17:00
Germania înăsprește legea pentru a confisca mai ușor bunurile care nu pot fi justificate # StiriDiaspora.ro
Germania înăsprește legea pentru a confisca mai ușor bunurile care nu pot fi justificate
16:20
Autocar cu elevi români, confiscat în Austria. Avea 14 defecțiuni extrem de grave # StiriDiaspora.ro
Autocar cu elevi români, confiscat în Austria. Avea 14 defecțiuni extrem de grave
15:30
Barcelona dublează taxa turistică
14:40
Elveția, invadată de falși „strângători de donații” români. Sunt zeci de cazuri pe săptămână # StiriDiaspora.ro
Elveția, invadată de falși „strângători de donații” români. Sunt zeci de cazuri pe săptămână
13:30
A murit Roxana Dascălu, jurnalistă româncă, stabilită în Franța
12:40
Concedieri majore la poliția locală. Ministrul Dezvoltării anunță câte persoane își pierd locul de muncă # StiriDiaspora.ro
Concedieri majore la poliția locală. Ministrul Dezvoltării anunță câte persoane își pierd locul de muncă
10:10
Bosch închide o mare fabrică, dă afară toți muncitorii și mută producția în China și Thailanda # StiriDiaspora.ro
Bosch închide o mare fabrică, dă afară toți muncitorii și mută producția în China și Thailanda
09:30
O întreagă echipă de fotbal din România, cu tot cu patron, săltată de mascați într-un dosar legat de meciuri aranjate pentru pariuri # StiriDiaspora.ro
O întreagă echipă de fotbal din România, cu tot cu patron, săltată de mascați într-un dosar legat de meciuri aranjate pentru pariuri
08:40
Donald Trump: "Am primit de la Venezuela 80 milioane de barili de petrol. E noul nostru prieten și partener" # StiriDiaspora.ro
Donald Trump: "Am primit de la Venezuela 80 milioane de barili de petrol. E noul nostru prieten și partener"
24 februarie 2026
23:00
Permis suspendat pentru cei care nu-și plătesc amenzile de circulație
22:20
O clădire cu trei etaje din Verona s-a prăbușit după o explozie: un mort și trei răniți # StiriDiaspora.ro
O clădire cu trei etaje din Verona s-a prăbușit după o explozie: un mort și trei răniți
21:20
Guvernul a adoptat ordonanţele de urgenţă privind relansarea economică şi reforma administraţiei # StiriDiaspora.ro
Guvernul a adoptat ordonanţele de urgenţă privind relansarea economică şi reforma administraţiei
21:10
De ce divorțul trăit în afara țării ajunge să fie resimțit ca traumă pentru românii familiști și tradiționaliști? # StiriDiaspora.ro
De ce divorțul trăit în afara țării ajunge să fie resimțit ca traumă pentru românii familiști și tradiționaliști?
20:40
Mama spaniolui ucis de români în Valencia a povestit tot. Tatăl l-a ținut, fiul l-a înjunghiat, mama l-a lovit cu o bâtă # StiriDiaspora.ro
Mama spaniolui ucis de români în Valencia a povestit tot. Tatăl l-a ținut, fiul l-a înjunghiat, mama l-a lovit cu o bâtă
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Rusia acuză Franţa şi Anglia că pregătesc să transfere clandestin Ucrainei arme nucleare # StiriDiaspora.ro
Rusia acuză Franţa şi Anglia că pregătesc să transfere clandestin Ucrainei arme nucleare
19:00
Trei români arestați în Spania. Au furat telefoane mobile de 24.000 de euro din magazine # StiriDiaspora.ro
Trei români arestați în Spania. Au furat telefoane mobile de 24.000 de euro din magazine
18:30
Comunitatea românească din Sheffield, reprezentată pe scena din Peace Gardens cu ocazia celebrării Anului Nou Chinezesc # StiriDiaspora.ro
Comunitatea românească din Sheffield, reprezentată pe scena din Peace Gardens cu ocazia celebrării Anului Nou Chinezesc
17:40
Mașini căutate în Franța și Italia, vândute în România. Doi bărbați au fost reținuți de poliție # StiriDiaspora.ro
Mașini căutate în Franța și Italia, vândute în România. Doi bărbați au fost reținuți de poliție
17:10
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Bolojan. Banii europeni, în centrul discuțiilor dintre președinte și premier # StiriDiaspora.ro
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Bolojan. Banii europeni, în centrul discuțiilor dintre președinte și premier
16:30
Răsturnare de situație în cazul bebelușului român mort în Italia: a înghițit de cocaină. Mama e șocată: "Nu știam" # StiriDiaspora.ro
Răsturnare de situație în cazul bebelușului român mort în Italia: a înghițit de cocaină. Mama e șocată: "Nu știam"
15:40
CONAF cere stimulente fiscale pentru românii din diaspora care vor să revină acasă # StiriDiaspora.ro
CONAF cere stimulente fiscale pentru românii din diaspora care vor să revină acasă
14:40
21 de carabinieri și polițiști din Italia, acuzați de furturi de 184 00 euro dintr-un magazin din Roma # StiriDiaspora.ro
21 de carabinieri și polițiști din Italia, acuzați de furturi de 184 00 euro dintr-un magazin din Roma
13:20
Nicușor Dan: Vom susține Ucraina, atât cât va fi necesar
13:00
Trafic oprit total pe podul Giurgiu-Ruse, timp de o oră
12:10
Modelul Okupas, copiat și în Italia. Locuință, ocupată imediat după ce proprietara a decedat # StiriDiaspora.ro
Modelul Okupas, copiat și în Italia. Locuință, ocupată imediat după ce proprietara a decedat
10:00
Șofer de TIR, abia intrat în România, prins cu produse "fake" de 1.5 milioane euro # StiriDiaspora.ro
Șofer de TIR, abia intrat în România, prins cu produse "fake" de 1.5 milioane euro
08:50
Muncitor român din Germania, găsit mort în pat după un grătar cu colegii. Autoritățile au închis ancheta # StiriDiaspora.ro
Muncitor român din Germania, găsit mort în pat după un grătar cu colegii. Autoritățile au închis ancheta
23 februarie 2026
16:40
Furtună istorică în Statele Unite: 40 de milioane de persoane afectate; oraşul New York, paralizat complet # StiriDiaspora.ro
Furtună istorică în Statele Unite: 40 de milioane de persoane afectate; oraşul New York, paralizat complet
15:10
Potra a leșinat în instanță. A fost chemată salvarea la Curtea de Apel
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.