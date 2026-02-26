Vizită surpriză la Casa Albă. Donald Trump, față în față cu rivalul său. Primarul New York-ului va discuta cu președintele american

15:20

Mai mult de jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România, dacă s-ar organiza un referendum pe această temă. Potrivit ziare.com, peste o treime ar vota împotriva aderării la Uniunea Europeană și mai mult de jumătate ar vota împotriva aderării la NATO, arată un sondaj IMAS. Majoritatea moldovenilor ar vota împotriva unirii […]