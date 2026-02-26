Vizită surpriză la Casa Albă. Donald Trump, față în față cu rivalul său. Primarul New York-ului va discuta cu președintele american
Gândul, 26 februarie 2026 20:10
Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a efectuat joi o vizită neanunțată la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump, anunță New York Times, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Nici președintele american și nici Mamdani nu au inclus această întâlnire în programul lor public. Donald Trump și Zohran Mamdani vor avea o întâlnire […]
• • •
Acum 10 minute
20:20
Miruță dă jos armata din pod. Ministrul USR susține că a început igienizarea în Armată. Contracte și achiziții dubioase depistate # Gândul
Radu Miruță, actualul viceprim-ministru şi ministru al Apărării Naţionale, susține că a început igienizarea Armatei Române. Demnitarul USR consideră că în pragul marilor contracte de înarmare și revitalizare a industriei de militare, în care vor fi posibil atrase miliarede de euro prin programul SAFE în România, instituția pe care o conduce trebuie să fie impecabilă […]
Acum 30 minute
20:10
Porturile ucrainene de la Dunăre au fost din nou ținta unui atac rusesc. O dronă a intrat în spațiul național # Gândul
Au fost ridicate de la sol patru aeronave de luptă, joi, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au semnalat prezența a două drone aproape de granița cu Ucraina, una dintre ele a pătruns pentru scurt timp pe spațiul aerian național, relatează Agerpres. Porturile ucrainene de la Dunăre au fost din nou ținta unui atac rusesc, […]
20:10
20:00
Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 a avut loc joi seară, 26 februarie, în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 120 km. Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 39km Vest de Focșani, 72km Est de Sfântu-Gheorghe, 76km Nord de Buzău, 83km Sud de Bacău, 86km […]
Acum o oră
19:30
Von der Leyen dă România ca exemplu pentru angajamentul de creștere a investițiilor militare și anunță investiții în fabrica de medicamente din Iași # Gândul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a oferit România drept exemplu pentru angajamentul strategic în cadrul Uniunii Europene, unde a evidențiat creșterea investițiilor în apărare și mobilitate militară. În cadrul conferinței de joi, von der Leyen a lansat EastInvest, un mecanism de finanțare de 20 de miliarde de euro dedicat regiunilor de la frontiera […]
Acum 2 ore
19:10
Apar noi detalii despre petrecerea la care a participat Bolojan. Câți bani ar fi trebuit să scoată invitații din buzunar: „E ziua lui șefu” # Gândul
Apar noi informații despre petrecerea organizată de Mircea Roșca, liderul PNL Prahova, care și-a sărbătorit ziua de naștere pe 24 februarie, la Casa Timiș. Deși au avut statut de invitați, mulți dintre participanți ar fi fost nevoiți să contribuie financiar la organizarea petrecerii, după cum relatează Observatorul Prahovean. La eveniment au participat numeroși membri ai […]
19:10
Cine este omul cu care Bolojan și Cătălin Predoiu, fost ministru de Justiție și actual de Interne, au petrecut cu lăutari, după ce guvernul a dat ordonanțele tăierii. Mircea Roșca a fost condamnat penal # Gândul
Liberalul Mircea Roșca, care și-a sărbătorit, în stil mare, ziua de naștere alături de premierul Ilie Bolojan și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a fost condamnat penal pentru trafic de influență într-un dosar instrumentat de DNA. Roșca a ajuns și după gratii, pe vremea când deținea funcția de șef al PNL Prahova. Mircea Roșca a […]
19:00
Avocatul Gabriel Biriș critică felul în care a fost publicată la repezeală OUG 7. „Muncim, dar și gândim?” # Gândul
Gabriel Biriș, avocat specializat în chestiuni de fiscalitate critică felul în care a fost publicată la repezeală OUG 7. Conform expertului, va exista un moment de blocaj pe piața imobiliară din cauza confuziilor create de noile reglementări. Azi noapte, pe la 11:00, a fost publicată OUG 7, parte din Pachetul doi, amânat, cel cu reforma […]
19:00
Pensionarul special, numit de USR administrator la o fabrică de armament, obligat să plătească daune unei prim-procuroare și unui primar # Gândul
După ce ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, l-a numit manager special la uzina de armament Sadu, fostul polițist Viorel Salvador Caragea, a fost condamnat definitiv în două procese diferite. El este obligat să achite daune morale de 10.000 de lei și 1.000 de euro și să șteargă postări de pe contul său de Facebook. […]
18:40
Trezoreria SUA a prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor Lukoil. Până la ce dată trebuie să-și vândă compania rusă activele externe # Gândul
Trezoreria Statelor Unite a prelungit termenul-limită pentru vânzarea activelor externe ale Lukoil, scrie Mediafax. Decizia a fost anunțată joi, cu mai puțin de două zile înainte de data la care expira termenul actual, 28 februarie. Prelungirea anunțată astăzi de Departamentul Trezoreriei SUA este a patra extindere a termenului-limită stabilit de autoritățile americane pentru vânzarea activelor […]
18:30
Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete. Hezbollah și Statul Islamic, bănuite de construirea structurilor subterane # Gândul
Rusia trimite migranți prin tuneluri subterane din Belarus în Europa, ca parte a războiului său hibrid împotriva Occidentului, transmite The Telegraph. Belarus, un stat marionetă a Federației Ruse, condus de dictatorul Alexandr Lukașenko, a folosit specialiști din Orientul Mijlociu cu „un nivel ridicat de expertiză” pentru a proiecta tunelurile, au declarat oficiali polonezi pentru sursa […]
Acum 4 ore
18:20
Specialiştii USR. PSD spune că Miruţă a numit un fost vânzător de obiecte şi stimulente erotice în CA unei companii care proiectează instalaţii chimice şi petrochimice # Gândul
În timp ce USR arată cu degetul în direcţia sinecurilor celorlalte partide, formaţiunea lor politică se asigură la capitolul acesta cu numiri în consilii de administraţie ale unor persoane care aparent, şi nu numai, nu au nicio legătură cu obiectul activităţii companiei respective. O astfel de situaţie este şi la IPROCHIM, care este o societate […]
18:20
CCR a publicat motivarea oficială a deciziei pe pensiile magistraților. Pensia de serviciu nu va fi eliminată # Gândul
CCR a publicat motivarea pentru decizia prin care a declarat constituțională legea Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților. Curtea Constituțională a transmis printr-un comunicat oficial că pensia de serviciu nu este eliminată, ci doar modificată. După publicarea motivării în Monitorul Oficial, legea va merge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare. „Curtea Constituțională informează că extrasele apărute […]
18:20
Doi frați gemeni au ucis un român în Irlanda. Aceștia și-au recunoscut fapta în fața instanței # Gândul
Un român în vârstă de 45 de ani a fost ucis în Tallaght, în sudul Dublinului, iar doi frați gemeni irlandezi au recunoscut în fața instanței că sunt responsabili de omorul lui Ionel Nicolae Diaconu. Aceștia au admis fapta, însă au negat acuzația de omor cu premeditare. Sentința lor urmează să fie pronunțată în luna […]
18:10
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta” # Gândul
După ce marți, în ședința de Guvern, Executivul condus de Ilie Bolojan a adoptat o ordonanță de urgență care prevede reduceri de personal administrativ și alte tăieri în sectorul public, premierul a fost surprins la o petrecere politică în aceeași seară. Criticile au venit atât din partea sindicatelor, cât și din zona publică, care au […]
18:10
Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional din Chișinău. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați # Gândul
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a fost vizat joi după-amiază de o alertă cu bombă. Pasagerii și angajații au fost evacuați din clădire, iar forțele speciale ale Ministerului Afacerilor Interne au fost trimise la fața locului. „Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din aeroport”, a transmis Poliția de Frontieră. […]
17:50
Bolojan îi răspunde lui Grindeanu, după ce a spus că PSD va vota dacă-l mai susține: „Partidele politice pot face consultări interne” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a reacționat, de la Bruxelles, la declarațiile făcute de Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a anunțat că va propune o consultare internă privind susținerea actualei formule de coaliție și a premierului. Întrebat despre poziția PSD, Bolojan a spus că nu a urmărit declarațiile făcute în țară, pentru că a fost prins […]
17:50
Traian Băsescu aruncă săgeți către Bolojan, după un nou val de concedieri: „Să faci reduceri de personal nu este reformă” # Gândul
Traian Băsescu, fostul președinte al României, a declarat la DIGI 24 că măsurile impuse de Bolojan, ce implică concedieri în masă, nu înseamnă reformă. „Nu le spun reforme, e greu de convins că ce se face se numește reformă. Discutăm de niște ajustări care au ca obiectiv să restabilească deficitul bugetar al României. Sunt convins […]
17:50
Primăria a solicitat întreruperea iluminatului public într-o comună din România. Instituția nu mai are bani să plătească facturile # Gândul
Primăria comunei Almașu Mare din județul Alba a cerut furnizorului de electricitate să întrerupă iluminatul public în toate satele comunei, pe motiv că administrația locală nu are bani pentru a plăti facturile. Primăria care a rămas fără bani de facturi pentru iluminatul public Consilierii locali s-au întrunit de șapte ori în ședință și nu au […]
17:50
UE și Regatul Unit ajung, în sfârșit, la un acord privind Gibraltarul după Brexit. Cum vor putea călători cetățenii. Spania „ar putea bloca accesul” # Gândul
Gibraltar va rămâne britanic, dar oamenii vor putea călători liber peste granița terestră cu Spania, conform unui acord post-Brexit privind teritoriul, relatează Press Association, prelulat de The Guardian. Gibraltarul nu a fost inclus în acordul comercial post-Brexit, negociat între Marea Britanie și UE, în urmă cu mai bine de cinci ani. Însă cele două părți […]
17:50
McDonald’s a lansat o campanie publicitară neobișnuită în Germania în perioada Ramadanului. Sunt afișate ambalajele goale, pentru a nu crea pofte # Gândul
McDonald’s a lansat o nouă campanie în Germania pe perioada Ramadanului, unde panourile publicitare digitale se sincronizează cu soarele pentru a dezvălui mâncarea doar după lăsarea întunericului, scrie Newsweek. Panourile digitale din orașele germane sunt programate astfel încât, pe timpul zilei, să fie afișate doar ambalajele de mâncare, cum ar fi recipientul roșu de cartofi […]
17:40
Oana Țoiu anunță că mai sunt 4 pași ca România să intre în OCDE: „Ultimul aviz favorabil obținut astăzi” # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, transmite că România a primit cel de-al 21-lea aviz favorabil din cele 25 necesare pentru aderarea la OCDE. Ultimul aviz a fost acordat de Comitetul pentru piețe financiare, unul dintre cele mai importante și mai dificile capitole din procesul de aderare. Potrivit acesteia, evaluarea pozitivă în domeniul piețelor financiare reprezintă […]
17:40
Impozit de infarct pentru un antreprenor din Cluj. Cât trebuie să plătească pentru o cabană în Munții Apuseni # Gândul
Șoc pentru un tânăr antreprenor care deține o cabană în Apuseni. Impozitul pe clădire i-a crescut de aproape 7 ori într-un singur an. Dacă în 2025, proprietarul a trebuit să plătească suma de 1.400 de lei, anul acesta a fost nevoit să scoată din buzunar nu mai puțin de 9.015 lei. Un antreprenor de 33 […]
17:40
Grindeanu, atacuri în rafală la Bolojan: „Nu l-am simțit ca fiind premierul coaliției. A fost premierul USR, nu al PNL” # Gândul
Joi, în cadrul conferinței de presă pe care Sorin Grindeanu a susținut-o, după Consiliul Politic Județean Constanța, președintele PSD a lansat noi atacuri la adresa premierului PNL Ilie Bolojan, amenințând clar cu ieșirea de la guvernare. Grindeanu: ”Stabilitatea nu înseamnă supunere” Grindeanu a transmis că nu l-a simțit pe Ilie Bolojan ca fiind premierul coaliției, […]
17:30
După 12 ani de procese, un biciclist rănit grav din cauza gropilor din București va primi 100.000 euro despăgubiri # Gândul
După 12 ani, un bărbat va primi 100.000 de euro despăgubiri de la Administrația Străzilor București, după ce a intrat cu bicicleta într-o groapă și s-a accidentat grav, relatează Digi24. Administrația Străzilor București a fost obligată de instanță să plătească 100.000 de euro despăgubiri morale unui bărbat care și-a pierdut splina în urma unui accident […]
17:20
Joi, 26 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto de Dragobete care au avut loc duminică, 22 februarie, Loteria Română a acordat 36.172 de câștiguri în valoare totală de peste 2,94 milioane de lei. La Loto 6/49, la categoria I, […]
17:20
PSD face precizări despre consultarea internă pentru participarea la Coaliție: „Măsurile Guvernului Bolojan afectează puternic cetățenii” # Gândul
PSD transmite că nu a cerut schimbarea premierului Ilie Bolojan și nici nu a solicitat USR să-și retragă miniștrii din Guvern. În schimb, partidul explică faptul că analizează dacă va continua sau nu să susțină actuala Coaliție. Social-democrații amintesc printr-o postare pe Facebook că Guvernul a fost învestit și cu voturile parlamentarilor PSD. Prin urmare, […]
17:20
Diana Buzoianu: Ministerul Mediului va avea un for care va decide cu privire la existența conflictelor de interese din cadrul Romsilva # Gândul
Ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor al României, Diana Buzoianu, a anunțat că ministerul Mediului va avea un for care va decide cu privire la existența conflictelor de interese din cadrul Romsilva. Diana Buzoianu: Ministerul Mediului va crea un for care să verifice conflictele de interese din Romsilva „Ministerul Mediului va avea un for care […]
17:20
Rusia folosește în Ucraina racheta care l-a făcut pe Trump să se retragă din Tratatul INF, capabilă să transporte o încărcătură nucleară # Gândul
Potrivit unor surse oficiale de la Kiev și a unor analiști militari independenți, Rusia a lansat asupra Ucrainei rachete de croazieră 9M729, capabile să transporte atât încărcătură convențională, cât și încărcătură nucleară. Această rachetă l-a determinat pe Donald Trump, în 2019, să renunțe la Tratatul privind Forțele Nucleare cu Rază Intermediară de Acțiune (INF), pe […]
17:00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 februarie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
17:00
Patru români din Vaslui, arestați pentru că l-ar fi bătut pe fostul manager al lui Michael Schumacher # Gândul
Patru români sunt suspectaţi că l-ar fi bătut cu bestialitate şi jefuit pe Willi Weber, fostul manager al legendarului Michael Schumacher. Tâlharii au fost arestaţi la Vaslui. Moldovenii ar fi procedat similar şi cu cel puţin alte două cupluri din Germania, în urma tâlhăriilor alegându-se cu milioane de dolari, publică Bild. Potrivit poliției din Stuttgart, […]
17:00
Metrou în Militari Residence. Anunțul făcut de Primăria Sectorului 6: Vorbim despre un trafic rutier mai redus, mai puțină poluare și nervi # Gândul
Proiectul liniei de metrou către Militari Residence de la Preciziei prinde tot mai mult contur. Sectorul 6 va fi principalul beneficiar al acestei rute, care va fluidiza traficul pe Iuliu Maniu, dar și accesul în „cartierul – dormitor”. Pe lângă acest proiect dezvoltat de Ministerul Transporturilor și Metrorex, Primăria Sectorului 6 are în plan construirea […]
17:00
Garnitura de sinecuri USR continuă cu un fost vânzător de obiecte şi stimulente erotice. USR îl vrea încă un mandat la vârful unei companii de stat care proiectează instalaţii chimice şi petrochimice # Gândul
În timp ce USR arată cu degetul în direcţia sinecurilor celorlalte partide, formaţiunea lor politică se asigură la capitolul acesta cu numiri în consilii de administraţie ale unor persoane care nu au nicio legătură cu obiectul activităţii companiei respective. O astfel de situaţie este şi la IPROCHIM, care este o societate care se ocupă de […]
16:50
După interesul de anul trecut, Banca Transilvania își extinde în acest an parteneriatul cu McLaren Mastercard Formula 1® Team pentru o cursă adițională, Austrian Grand Prix 2026 (Spielberg), din 26-28 iunie. Parteneriatul început anul trecut la Hungaroring se continuă și în acest an, adăugând o bornă nouă; așadar, banca românească va fi prezentă în Marele […]
16:40
Ursula von der Leyen anunță un plan special pentru regiunile de frontieră estică: securitate sporită și investiții de sute de miliarde de euro # Gândul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat Comunicarea privind regiunile de frontieră estică, un plan dedicat consolidării securității și dezvoltării economice a zonelor aflate la granița de est a Uniunii Europene, în contextul războiului din Ucraina. Von der Leyen a amintit că invazia ordonată de Vladimir Putin în urmă cu patru ani a […]
16:40
Bolojan anunță de la Bruxelles cum va ajuta România la reconstrucția Ucrainei: construiește drumurile până acolo. „Investiții care să conecteze România cu Republica Moldova și Ucraina” # Gândul
România va miza pe investiții masive în infrastructură pentru a deveni un pilon al reconstrucției Ucrainei și un coridor strategic între Uniunea Europeană, Republica Moldova și Kiev. Mesajul a fost transmis de premierul Ilie Bolojan, la Bruxelles, în cadrul Conferinței la nivel înalt privind regiunile estice ale Uniunii Europene. Într-un context marcat de împlinirea a […]
16:40
Cum motivează CAB condamnarea definitivă a influencerului Dorian Popa la 8 luni cu suspendare, supraveghere 2 ani și muncă neremunerată 60 de zile # Gândul
Cunoscutul influencer Dorian Popa a primit azi, la Curtea de Apel București, condamnarea definitivă după ce Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu a declarat apel la sentința pe fond. El a fost acuzat de conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive. Parchetul contestase sentința inițială pronunțată în 29 august 2025 de Judecătoria Cornetu. Judecătorii […]
16:30
Ministrul de externe polonez transmite un mesaj alarmant în Sejm: Trebuie să fim pregătiți de război așa cum au fost bunicii noștri” # Gândul
Războiul din Ucraina și amenințarea Rusiei la adresa Europei au produs o schimbare geopolitică rapidă pe vechiul continent. Viceprim-ministrul și ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, a susținut un discurs în Sejm în care a avertizat polonezii că trebuie să fie pregătiți pentru un război la fel cum au fost pregătiți bunicii lor. Discursul său […]
Acum 6 ore
16:20
Danemarca anunță alegeri parlamentare anticipate. Când se vor prezenta la urne cetățenii danezi. Frederiksen: „Actualul guvern rămâne vigilent. Conflictul privind Groenlanda nu s-a încheiat“ # Gândul
Danemarca va organiza alegeri parlamentare anticipate, luna viitoare, a anunțat joi prim-ministrul Mette Frederiksen, relatează Politico. „I-am recomandat regelui Frederik (Frederic al X-lea al Danemarcei n.r.) să organizeze alegeri pe 24 martie”, a declarat Frederiksen în fața parlamentarilor, în cadrul unei sesiuni plenare a parlamentului danez. Cu mai puțin de un an rămas din actualul […]
16:10
Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București, raportează venituri consolidate preliminare (inclusiv venituri și alte câștiguri) de 579 milioane euro în T4 2025, în creștere cu 12% față de anul precedent. EBITDA ajustată (excluzând impactul IFRS 16) pentru T4 2025 a crescut cu 5% comparativ cu […]
16:00
Dorian Popa, condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins drogat la volan în 2023 # Gândul
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare și a primit o pedeapsă accesorie prin care este obligat ca, timp de doi ani, să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității, fie la Primăria Domnești, fie la școala din această localitate, după ce a fost prins la volan sub influența substanțelor […]
15:50
Monica Macovei a pierdut procesul intentat României la CEDO. Curtea a declarat cererea inadmisibilă # Gândul
Monica Macovei, fostul ministru al Justiției și fost europarlamentar, a pierdut procesul intentat împotriva României la CEDO după ce AEP i-a acordat sancțiuni pentru nerespectarea normelor de finanțare a campaniei electorale din 2014. Potrivit Mediafax, Curtea a declarat cererea inadmisibilă. În ianuarie 2015, AEP a constatat patru încălcări ale legii privind finanțarea partidelor și a […]
15:50
Suma impresionantă cu care se vinde în 2026 celebra monedă de 100 lei din anii ’90, cu chipul lui Mihai Viteazu # Gândul
Nu mai este un secret pentru nimeni că monedele vechi au ajuns să valoreze tot mai mult și pot fi comercializate la sume surprinzătoare. Totuși, nu trebuie uitat faptul că ele sunt extrem de căutate de colecționari. Chiar și în țara noastră există o monedă care, deși nu este foarte veche, se vinde la un […]
15:40
Le Pen și Bardella, „vedetele“ extremei drepte din Franța, fac „spectacol” la Salonul Agricol de la Paris. Cum s-au fotografiat cei doi politicieni # Gândul
Marine Le Pen și protejatul ei, actualul președinte al partidului francez de extremă-dreapta Adunarea Națională (RN), Jordan Bardella, au făcut spectacol la Salonul Agricol de la Paris. Cei doi politicieni au defilat printre tarabele fermierilor francezi și s-au arătat dornici să facă selfie-uri, însă nu numai cu susținătorii lor, ci și cu o pereche de […]
15:40
Rebelul PSD din Buzău, Constantin Toma, mesaje tandre către Ciolacu: Ne-am împăcat, ne-am îmbrățișat, ne-au dat lacrimile/Va fi pace, va fi dragoste # Gândul
Primarul din Buzău, Constantin Toma, anunță că s-a împăcat cu colegul său de partid Marcel Ciolacu, făcând mai multe declarații extrem de calde în direcția acestuia. Toma este cunoscut ca una dintre vocile oponente din interiorul PSD, unde este coleg cu fostul premier născut în județul Buzău, în prezent președintele Consiliului Județean Buzău. Primarul PSD […]
15:30
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen la Bruxelles. Ce a discutat premierul cu președinta Comisiei Europene # Gândul
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen și alți lideri europeni pentru a debloca cele 231 de milioane de euro din PNRR. Pe agendă se află, de asemenea, prioritățile României pentru viitorul buget european de după anul 2028. Prima întâlnire a premierului la Bruxelles a fost cu Roxana Mînzatu, vicepreşedinte […]
15:30
Cât a putut plăti un client Uber pentru o cursă de doar 6 minute, din București în Bălăceanca # Gândul
Prețul incredibil pe care l-a plătit un client Uber din București până în Bălăceanca. Cursa a fost postată de șofer pe un grup destinat celor care fac Uber, iar în dreptul fotografiilor postate, acesta a precizat că tariful nu a fost unul dinamic. Șase minute și 17 secunde, atât a durat ca șoferul de Uber […]
15:30
Ministrul Ciprian Șerban a participat la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa # Gândul
Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, ministrul Transporturilor a anunțat că a participat la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa, situat în Constanța. Ciprian Șerban a participat la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa Ministrul Transporturilor a menționat că noul […]
15:20
Viktor Orban cere intervenția Uniunii Europene în scandalul conductei Drujba, care condiționează împrumutul UE către Ucraina # Gândul
Viktor Orban a cerut Uniunii Europene să trimită „o misiune de constatare a faptelor”, pentru verificarea conductei Drujba, pe fondul tensiunilor cu Ucraina, privind tranzitul de petrol, transmite The Guardian. Într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, Viktor Orbán a susținut că inițiativa sa urmărește „să faciliteze soluționarea la timp a acestei probleme”, care […]
15:20
Ce cred moldovenii despre o eventuală unire cu România, dar și despre aderarea la Uniunea Europeană # Gândul
Mai mult de jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România, dacă s-ar organiza un referendum pe această temă. Potrivit ziare.com, peste o treime ar vota împotriva aderării la Uniunea Europeană și mai mult de jumătate ar vota împotriva aderării la NATO, arată un sondaj IMAS. Majoritatea moldovenilor ar vota împotriva unirii […]
