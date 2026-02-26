Tăierea indemnizațiilor – cruzimea oficializată

20:00

■ Să se revoce, primesc, dar să nu se demită. Sau să se demită, primesc, dar să nu se revoce. Am zis! Mari patimi politice la Girov unde o consilieră locală trebuia musai să fie scoasă din consiliul de administraţie al unei şcoli. De ce? Nu e prea clar, dar asta chiar că nu contează, […] Articolul Caragiale la Girov: Un consilier mai mult demis decât revocat sau mai mult revocat decât demis? apare prima dată în Monitorul de Neamț.