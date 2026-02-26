Tăierea indemnizațiilor – cruzimea oficializată
Monitorul de Neamț , 26 februarie 2026 20:10
Nu este o măsură economică, nici o cifră pe un tabel. Este o lovitură în inimile celor care nu au altă apărare: mamele singure, persoanele cu dizabilități, oamenii care trăiesc de la o zi la alta cu speranța că statul nu îi va uita. Când taie indemnizațiile, nu taie hârtie sau conturi bancare – taie […]
• • •
Acum 30 minute
20:10
20:00
Caragiale la Girov: Un consilier mai mult demis decât revocat sau mai mult revocat decât demis?
■ Să se revoce, primesc, dar să nu se demită. Sau să se demită, primesc, dar să nu se revoce. Am zis! Mari patimi politice la Girov unde o consilieră locală trebuia musai să fie scoasă din consiliul de administraţie al unei şcoli. De ce? Nu e prea clar, dar asta chiar că nu contează, […]
Acum 2 ore
19:10
CSM Ceahlăul este în faţa unui test dificil pe care îl va susţine pe teren propriu în faţa formaţiei FC Voluntari. Partida, contând pentru etapa cu numărul 19 a Ligii 2 se va disputa sâmbătă, 28 februarie, cu începere de la ora 11. Oaspeţii sunt pe locul patru în clasament şi şi-au declarat răspicat intenţiile […]
Acum 4 ore
18:10
„Ținutul lui Creangă" – faza întâlnirilor. S-a discutat şi despre următorul exercițiu financiar european
Conducerea Consiliului Județean Neamț anunţă că, recent, a avut o întâlnire importantă cu reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, doamna Monica Harja-Zlăvog, Directorul Direcției Programul Regional Nord-Est 2021–2027, alături de colegii săi, Sergiu Blanuță și Ioana Șaramet. În cadrul acestei întâlniri s-au analizat oportunitățile de finanțare pentru proiectele strategice ale județului Neamț, atât în actualul […]
17:00
Ion Creangă, omagiat la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț. Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț omagiază memoria lui Ion Creangă, la 189 de ani de la nașterea sa (1 martie 1837), în zilele de 26 și 27 februarie (între orele 9.00 – 19.00) și 28 februarie și 1 martie (între orele 9.00 – 17.00), în spațiul […]
Acum 6 ore
16:10
Rugby Club Venus RIFIL marchează 35 ani de activitate și 30 ani de rugby feminin, în 2026, un moment aniversar important care reflectă munca susținută și impactul clubului în sportul românesc. Rugby Club Venus RIFIL a fost înființat în anul 1991, iar în 1996, la Piatra Neamț, a fost înregistrată oficial prima echipă de rugby feminin din România, […]
14:40
Focar de pestă porcină africană într-o exploataţie comercială din Neamţ, anunţă reprezentanţii Prefecturii Neamţ. 107 animale au murit. „La data de 25 februarie 2026, în cadrul ședinței Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) Neamț, condusă de prefectul județului Neamț, domnul Adrian Bourceanu, a fost analizată situația generată de confirmarea unui focar de pestă porcină africană […]
Acum 8 ore
14:10
Săptămâna Protecției Civile în Neamț: exerciții cu sirene, evacuări și activități pentru populație
Săptămâna Protecției Civile, marcată prin exerciții și activități preventive în Neamț. România marchează în acest an 93 de ani de Protecție Civilă, iar în perioada 26 februarie – 4 martie 2026, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava" al Județului Neamț organizează o serie de activități dedicate educației preventive și pregătirii populației pentru situații de urgență. […]
13:10
Două mașini neînmatriculate au fost depistate în aceeași zi la Roznov de polițiștii din cadrul Poliției orașului Roznov, în urma unor controale efectuate pe două străzi din localitate. Autoturism fără plăcuțe de înmatriculare La data de 25 februarie a.c., în jurul orei 13.10, polițiștii au efectuat semnal de oprire al unui autoturism care circula pe […]
Acum 12 ore
12:00
Autoturism cuprins de flăcări într-un garaj din Păstrăveni, în urma unui incendiu izbucnit în seara zilei de 25 februarie. La ora 21:26, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Păstrăveni pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism parcat într-un garaj situat pe strada Potcoavei. Proprietarul a scos mașina din […]
11:10
A intrat într-un magazin din mall și a plecat cu scule și bani: prejudiciu de 5.000 de lei
Furt într-un magazin din mall Piatra-Neamț. Un furt comis în plină zi, într-un centru comercial din Piatra-Neamț, s-a încheiat cu arest preventiv. La data de 24 februarie a.c., în jurul orei 11.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați direct de către un bărbat cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar […]
10:00
Impact între două autotrenuri pe DN 15B, la Pipirig, în urma unui accident rutier produs în seara zilei de 25 februarie. În jurul orei 19:30, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DN 15B, în comuna Pipirig, între localitățile Dolhești și Pluton. În eveniment au fost implicate două autotrenuri, în […]
Ieri
19:00
Românul se plânge de corupție cu aceeași pasiune cu care o întreține. O condamnă la televizor, o înjură la colț de stradă, o analizează doct pe rețelele sociale – iar când i se ivește ocazia, o justifică în șoaptă: „toți fac la fel", „dacă nu dai, nu rezolvi", „așa merg lucrurile la noi". Dar poate […]
18:10
Infecţiile respiratorii continuă să-şi facă de cap, numărul total de îmbolnăviri crescând săptămâna aceasta, la fel şi numărul internărilor, faţă de săptămâna trecută. Datele au fost puse la dispoziţie într-un comunicat de presă emis de DSP Neamţ. "În săptămâna 16-22.02.2023 (S08/2026) conform datelor transmise au fost raportate 2.363 cazuri de infecții respiratorii (infecții acute de […]
17:10
Judeţul Neamţ are nouă destinaţii pe lista celor care concurează în competiţia "Destinația Anului 2026", anunţă reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ. „Județul Neamț primește un cadou inedit: nouă destinații de vis se află pe lista celor care concurează în cadrul competiției "Destinația Anului 2026". Peste 250 de destinații din întreaga țară au fost nominalizate în această […]
16:10
Cinci persoane au decedat în incendii doar în primele două luni ale acestui an, transmit reprezentanţii ISU Neamţ. Patru dintre acestea aveau vârste cuprinse între 61 și 94 de ani, iar cele mai multe incendii au fost provocate de mijloacele de încălzire și cele de gătit lăsate nesupravegheate. Pompierii nemțeni recomandă cetățenilor să acorde o […]
15:10
Expoziție de acuarelă Arcadie Răileanu, la Biblioteca Județeană. Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț găzduiește expoziția de acuarelă „Instantanee cromatice" a pictorului basarabean Arcadie Răileanu, pe simezele Sălii Cupola, în perioada 2-15 martie 2026. Vernisajul va avea loc marți, 3 martie 2026, cu începere de la ora 12:00, cu o prezentare asigurată de preotul și poetul […]
14:00
Accident rutier în Târgu-Neamț: tânără lovită de o mașină care dădea cu spatele
Tânără lovită de o mașină care dădea cu spatele, în urma unui accident rutier produs la data de 24 februarie, în municipiul Târgu-Neamț. La data de 24 februarie a.c., în jurul orei 12.30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. Manevră de mers înapoi fără asigurare […]
13:10
Un bărbat de 59 de ani, găsit fără viață de fratele său, în cursul zilei de 24 februarie, în localitatea Țibucani. La data de 24 februarie a.c., în jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost sesizați prin apel la 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că […]
12:40
Urmărire pe DN 15D, în Girov: tânăr cu permisul suspendat și 1,00 mg/l alcool, oprit de polițiști
Urmărire pe DN 15D, în Girov: tânăr cu permisul suspendat și 1,00 mg/l alcool, oprit de polițiști, în seara de 24 februarie. La data de 24 februarie a.c., în jurul orei 19.15, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au efectuat semnal de oprire al unui autoturism care circula pe DN 15D, în localitatea Girov. Nu […]
12:10
Casă cuprinsă de foc la Borlești: proprietarul, transportat la spital cu arsuri
Casă cuprinsă de foc la Borlești: proprietarul, transportat la spital cu arsuri, în urma unui incendiu izbucnit în zorii zilei de 25 februarie. În această dimineață, la ora 04:56, prin apel la 112, pompierii au fost înștiințați despre producerea unui incendiu la o locuință situată pe strada Aleea Speranței din comuna Borlești. Intervenție cu mai […]
10:20
Incendiu devastator la Humulești: un bărbat de 88 de ani, găsit carbonizat în locuință
Un bărbat de 88 de ani, găsit carbonizat în locuință, în urma unui incendiu izbucnit în cursul nopții de 24 februarie. Noaptea trecută, la ora 23:26, pompierii au fost solicitați să intervină în orașul Târgu-Neamț, satul Humulești, pentru stingerea unui incendiu produs la o casă situată pe strada Căprioara. Incendiul se manifesta generalizat La locul […]
09:50
A văzut fumul și a fugit spre flăcări: o femeie salvată dintr-o casă cuprinsă de incendiu, în Piatra-Neamț
A văzut fumul și a fugit spre flăcări: o femeie salvată dintr-o casă cuprinsă de incendiu, în Piatra-Neamț, după o intervenție rapidă care a făcut diferența dintre viață și moarte. În data de 24 februarie 2026, în jurul orei 14:10, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs […]
09:10
Buletinul electronic complică lucrurile. De ce românii trebuie să aibă încă un document la ei
Buletinul electronic complică lucrurile. Românii sunt obligați să poarte o adeverință obligatorie cu ei, după ce adresa de domiciliu nu mai este tipărită pe noua carte de identitate. În prezent, domiciliul este stocat exclusiv pe cipul electronic, invizibil pentru ochiul liber. Buletinul electronic complică lucrurile: adresa nu mai apare tipărită Introducerea cărții de identitate electronice […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Ne prăbușim încet, dar sigur. Nu sub bombe. Nu sub invazii. Nu sub ocupații străine. Ci sub propria noastră nepăsare. România nu moare din lipsă de discursuri patriotice. Moare din lipsă de cop
18:00
■ câștigătoarea competiției organizate de AJF Neamț se va desemna duminică, în Sala Sporturilor din Roman CSM Roman, AS Unirea Trifești, AS Voința Ion Creangă și CS Cimentul Bicaz sunt cele patru formații calificate în semifinalele Cupei de Iarnă la fotbal în sală, întrecere organizată de Asociația Județeană de Fotbal Neamț. Competiția își va afla […] Articolul S-au stabilit semifinalele Cupei de Iarnă la fotbal în sală apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Iarna aduce mereu provocarea de a combina confortul termic cu un stil care să ne reprezinte. Într-o perioadă în care temperaturile scad, hainele devin mai mult decât simple piese vestimentare: sunt un scut împotriva frigului și un mod de a ne exprima personalitatea. Alegerea corectă nu se rezumă la grosimea materialului, ci implică atenție la […] Articolul Cum alegi hainele potrivite pentru iarnă: stil, confort și protecție apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
33 de elevi ai Școlilor de Agenți de Poliție, în stagiu de practică la IPJ Neamț # Monitorul de Neamț
33 de elevi ai Școlilor de Agenți de Poliție, în stagiu de practică la IPJ Neamț, începând de astăzi, în structurile de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Tinerii provin de la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, iar stagiul de […] Articolul 33 de elevi ai Școlilor de Agenți de Poliție, în stagiu de practică la IPJ Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
WhatsApp pregătește o schimbare uriașă și schimbă regulile jocului în comunicarea online # Monitorul de Neamț
Noua funcție de programare a mesajelor, descoperită în versiunea beta pentru iOS, ar putea permite trimiterea automată chiar și fără ca utilizatorul să fie activ în aplicație WhatsApp pregătește o schimbare uriașă și schimbă regulile jocului în comunicarea online, prin introducerea mesajelor programate care se trimit automat la data și ora stabilite. Funcția a fost […] Articolul WhatsApp pregătește o schimbare uriașă și schimbă regulile jocului în comunicarea online apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Dragobete, sărbătoarea iubirii la români, marchează în tradiția populară momentul în care natura renaște, iar tinerii își caută perechea. Dragobete, sărbătoarea iubirii la români, este celebrată la sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie, în funcție de zona etnografică. Considerată, local, prima zi de primăvară, această sărbătoare îmbină mitologia, credințele populare și obiceiurile legate de […] Articolul Dragobete, sărbătoarea iubirii la români și începutul simbolic al primăverii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:50
Primăriile vor putea plăti salariile cluburilor sportive private. Ce prevede inițiativa legislativă # Monitorul de Neamț
Primăriile vor putea plăti salariile cluburilor sportive private a fost adoptat de Senat și stabilește condițiile în care autoritățile locale pot finanța cheltuielile salariale pentru sportivi și antrenori din cluburile sportive private. Inițiativa legislativă completează Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000. Ce prevede proiectul adoptat de Senat Propunerea legislativă completează articolul 18 indice 1 […] Articolul Primăriile vor putea plăti salariile cluburilor sportive private. Ce prevede inițiativa legislativă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:20
Fără permis în Roznov și 1,75 mg/l alcool pe DN 15D: două infracțiuni rutiere într-o singură zi # Monitorul de Neamț
Fără permis în Roznov și 1,75 mg/l alcool pe DN 15D: două infracțiuni rutiere într-o singură zi, constatate de polițiștii Serviciului Rutier Neamț, la data de 23 februarie. Depistat fără permis, cu ITP-ul expirat, în Roznov La data de 23 februarie a.c., în jurul orei 08.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au oprit pentru […] Articolul Fără permis în Roznov și 1,75 mg/l alcool pe DN 15D: două infracțiuni rutiere într-o singură zi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:20
Nu a oprit la semnal și a fost prins după 2,5 km: șofer reținut în Borlești, în urma unei urmăriri desfășurate în seara de 23 februarie. La data de 23 februarie a.c., în jurul orei 18.15, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Borlești au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe DC 125, […] Articolul Nu a oprit la semnal și a fost prins după 2,5 km: șofer reținut în Borlești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:10
Sfântul Cuvios Petroniu de la Schitul Prodromu – lumină și mângâiere pentru omul contemporan # Monitorul de Neamț
Într-o lume marcată de neliniște, zbucium și răniri adânci ale sufletului, viața Sfântului Cuvios Petroniu de la Schitul Românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, strălucește ca o lumină neîntreruptă. Ea ne arată că sfințenia nu este un ideal abstract, ci o cale concretă de a trăi prin rugăciune, ascultare și iubire, transformând durerea, frica și […] Articolul Sfântul Cuvios Petroniu de la Schitul Prodromu – lumină și mângâiere pentru omul contemporan apare prima dată în Monitorul de Neamț.
23 februarie 2026
20:10
Un consilier local din Neamţ este sub ameninţarea de a fi exclus din partdiul pe listele căruia a candidat la alegerile locale. Este vorba despre Elena Didilă, consilier local la Târgu Neamţ, care a obţinut această poziţie candidând pe listele SOS România. Motivul? Ar fi denigrat partidul şi pe preşedintele acestuia. Cazul ei este în […] Articolul Consilier ameninţat să fie exclus din partid apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:00
E greu să scrii aceste cuvinte. E incomod. E riscant. Dar poate că tocmai de aceea trebuie rostite. Am arătat cu degetul, ani la rând, către politicieni. I-am numit corupți, lacomi, cinici, incapabili. Și de multe ori am avut dreptate. Dar adevărul complet doare mai tare: ei nu au apărut din vid. Ei au crescut […] Articolul Cred că principalul vinovat de această situație este însuși poporul român! apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Consilierii locali pietreni sunt convocaţi în şedinţă ordinară pentru data de 26 februarie. Sunt 24 de proiecte pe ordinea de zi, printre acestea fiind unele referitoare la încheierea unor parteneriate, actualizarea cu rata inflaţiei a chiriilor la ANL-uri, dar şi aprobarea unor planuri urbanistice zonale. Un alt proiect de hotărâre interesant este cel privind darea […] Articolul Parteneriate, ANL-uri şi PUZ-uri în şedinţa de CL apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
■ pietrenii au învins în sferturi pe Clujana Cluj Napoca și au pierdut ieri cu Odorheiu Secuiesc ACS Futsal Ceahlăul Piatra Neamț a ajuns până în faza semifinalelor Cupei României U19 în ediția 2025-2026, fiind eliminată de CSM Odorheiu Secuiesc. Scorul final al partidei a fost 5-3 pentru harghiteni, iar golurile formației noastre au fost […] Articolul Futsal Ceahlăul – semifinalistă a Cupei României U19 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Beneficiile postului sunt analizate tot mai frecvent în literatura medicală, iar începutul Postului Mare readuce în atenție efectele pe care restricția alimentară le poate avea asupra sănătății. Specialiștii vorbesc despre impactul asupra metabolismului, inflamației și echilibrului cardiovascular. Postul Mare începe de astăzi pentru credincioșii ortodocși, fiind cea mai lungă și mai aspră perioadă de post […] Articolul Beneficiile postului, explicate medical chiar din prima zi a Postului Mare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Dosar penal pentru un șofer din Roman, depistat cu 0,98 mg/l alcool, după un control efectuat de polițiști în seara de 22 februarie. La data de 22 februarie a.c., în jurul orei 20.40, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au oprit pentru control, pe bulevardul Roman Mușat, un bărbat în vârstă de 42 de ani, […] Articolul Dosar penal pentru un șofer din Roman, depistat cu 0,98 mg/l alcool apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
Ce sistem de automatizări pentru uși de garaj propune Alexiana Group pentru locuințele moderne? # Monitorul de Neamț
Interesul pentru sisteme automatizate pentru uși de garaj este tot mai crescut în rândul românilor din toată țara. Ideea de casă practică nu mai înseamnă doar finisaje estetice și o curte atent îngrijită. Contează și cum arată și cât de practică este ușa de la garaj sau poarta de acces. Interesul pentru sisteme automatizate pentru […] Articolul Ce sistem de automatizări pentru uși de garaj propune Alexiana Group pentru locuințele moderne? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
75 de intervenții în 48 de ore și amenzi de peste 170.000 de lei, în Neamț, acesta este bilanțul acțiunilor desfășurate de polițiști în ultimele două zile. În acest interval, oamenii legii au intervenit la 75 de evenimente, dintre care 62 au fost sesizate de cetățeni prin apel la 112. Aproape 480 de sancțiuni aplicate […] Articolul 75 de intervenții în 48 de ore și amenzi de peste 170.000 de lei, în Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
82 de intervenții în trei zile: bilanțul pompierilor nemțeni, în perioada 20.02.2026 – 22.02.2026, în zona de competență a inspectoratului, unde s-au produs 82 de evenimente care au necesitat intervenția serviciilor profesioniste și voluntare pentru situații de urgență. 70 de urgențe SMURD și două incendii Din totalul misiunilor desfășurate: 70 au fost cazuri de urgență […] Articolul 82 de intervenții în trei zile: bilanțul pompierilor nemțeni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Lovitură pentru pensionari. Anunțul ministrului Finanțelor despre situația pensiilor pe 2026 # Monitorul de Neamț
Lovitură pentru pensionari. Anunțul ministrului Finanțelor despre situația pensiilor pe 2026 vine în contextul în care discuțiile privind o posibilă dezghețare a pensiilor anul viitor sunt considerate „premature”. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că orice eventuală creștere trebuie realizată „într-un mod sustenabil”, în funcție de evoluția lunară a veniturilor și de execuția bugetară. „Este […] Articolul Lovitură pentru pensionari. Anunțul ministrului Finanțelor despre situația pensiilor pe 2026 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:10
Postul Mare este timpul în care Biserica ne cheamă nu doar la o schimbare de ritm exterior, ci la o mutare lăuntrică a centrului vieții: de la risipirea minții în cele multe, la adunarea ei în inimă, acolo unde se naște adevărata întâlnire cu Dumnezeu. În limbajul Sfinților Părinți, aceasta este lucrarea cea mai adâncă […] Articolul Postul Mare: coborârea minții în inimă prin pocăință apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:10
Tragedie în Davideni: bărbat de 37 de ani găsit fără viață de un prieten, în urma unui apel la 112 efectuat în cursul zilei de 22 februarie. La data de 22 februarie a.c., în jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost sesizați prin apel la 112 de către un […] Articolul Tragedie în Davideni: bărbat de 37 de ani găsit fără viață de un prieten apare prima dată în Monitorul de Neamț.
21 februarie 2026
13:30
Protest al suporterilor pietreni la Bistriţa. Ceahlăul a pierdut la două goluri # Monitorul de Neamț
Banner de protest afişat de galeria Ceahlăului – Gate 7 – în deplasarea de la Bistriţa. „Promisiuni, vorbe şi minciuni, aleşii atât mai pot/Aveţi garanţia noastră că o să dispăreţi în 2028” este mesajul afişat, cu trimitere la faptul că încă nu a fost conturată o soluţie clară pentru finanţarea clubului pietrean. Iar lipsa de […] Articolul Protest al suporterilor pietreni la Bistriţa. Ceahlăul a pierdut la două goluri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
20 februarie 2026
19:10
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, le-a transmis recent un avertisment celor care se dau drept prieteni ai lui şi, din această postură, promit că „rezolvă” ei tot felul de lucruri. Edilul le-a transmis celor în cauză că „nu e ok” şi chiar că se expun – inclusiv din perspectivă penală. Adrian Niţă nu a […] Articolul Primarul de Piatra îşi avertizează „prietenii” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
18 februarie 2026. Te închini când vezi parlamentari care se bat în Parlament. Și te întrebi, în șoaptă: „Doamne, asta să fie oglinda poporului român?” Te uiți la imagini din Parlamentul României și pentru o clipă ai impresia că privești o scenă de mahala, nu forul suprem al democrației. Țipete. Îmbrânceli. Gesturi violente. Limbaj suburban. […] Articolul 18 februarie 2026 – Oglinda care ne doare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
■ turneul final al Cupei României U19 are loc la Târgu Mureș ACS Futsal Ceahlăul Piatra Neamț s-a calificat între cele mai bune opt echipe ale Cupei României U19 la fotbal în sală, iar în acest final de săptămână începe parcursul în turneul final al acestei întreceri. Competiția are loc la Târgu Mureș în acest […] Articolul Futsal Ceahlăul – meci tare în sferturile Cupei României U19 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
