Ciprian Ciucu, blocat de social-democrați la Consiliul General. "PSD-ul ține să își păstreze poziția de partid dominant" (Interviu)
RFI, 26 februarie 2026 20:20
Tensiunile dintre PSD și PNL cresc si la nivel local. Ședința Consiliului General al Capitalei convocată joi de primarul liberal Ciprian Ciucu nu a putut avea loc pentu că a fost boicotată de consilierii PSD, AUR și PUSL. Aleșii social-democrați anunțaseră la începutul acestei săptămâni că vor intra în grevă până când aparatul de specialitate al municipalității va redacta rapoartele necesare proiectului privind diminuarea facturilor la termoficare în cazul nerespectării parametrilor contractuali.
Curtea Constituțională a publicat joi motivarea în cazul deciziei din 18 februarie prin care a declarat constituțional proiectul privind pensiile magistraților, care scade pensiile judecătorilor și procurorilor și creste vârsta de pensionare, transmite Agerpres. După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.
Lăutăresele este un proiect cultural care celebrează muzica lăutărească autentică, prin prisma energiei feminine. Acum, Șaraimanic vine cu un proiect cultural paralel, dedicat bărbaților. 8 muzicieni din culturi diferite (România, Republica Moldova, Grecia, Franța, Iran și Maroc), se „recunosc” doar prin sunet. Vorbim despre „Roda de Hombres” în emisiunea RFI360, invitați, Larisa Perde și unul dintre cei mai virtuozi și apreciați violoniști lăutari din România, Marin Alexandru.
PNL spune că a luat act de declaraţiile lui Grindeanu şi îi cere să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie # RFI
PNL anunţă joi că a luat act de declaraţiile lui Grindeanu privind consultarea din partid privind păstrarea coaliţiei în această formă sau într-o formă mai restrânsă, fără USR şi fără premierul Ilie Bolojan şi îi cere să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie, Liberalii mai transmit că nu vor ceda niciunui şantaj politic, iar în cazul în care PSD doreşte schimbarea Acordului, să se gândească că PNL îşi rezervă dreptul să acţioneze în consecinţă plecând de la principiu ”un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri şi dispariţia oricărei garanţii că un nou acord va fi respectat”.
Sedința Consiliului General, boicotată de consilierii PSD, AUR și PUSL. Ciprian Ciucu spune că este „un șiretlic” # RFI
Ședința Consiliului General al Capitalei de joi, convocată primarul liberal Ciprian Ciucu, nu a putut avea loc din cauza lipsei de cvorum, fiind prezenți doar 27 de consilieri.De la ședință au lipsit consilierii PSD, AUR și PUSL, potrivit Spotmedia. Aleșii social-democrați au anunțat marți că vor intra în grevă până când aparatul de specialitate al municipalității va redacta rapoartele necesare proiectului privind diminuarea facturilor la termie în cazul nerespectării parametrilor contractuali, notează Agerpres.
Andrea Chiș, fost judecător și fost membru al CSM, și-a ținut la Cluj, în fața unui public numeros, ultimul său curs academic. De curând, Andrea Chiș și-a dat demisia din postul delector al Facultății de Drept de la UBB.
Partidul Național Liberal nu se va alinia la dorințele PSD, spune la RFI liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran. Asta după ce președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat pentru G4Media că va propune un vot intern în partid, pentru ca formațiunea să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vrea alt prim-ministru de la PNL. În plus, votul va arăta dacă PSD vrea să rămână în coaliție cu sau fără USR.
Sute de refugiați au crezut că municipiul este doar o etapă. Că războiul se va sfârși. Sute de ucraineni au ales să rămână aici. Deși nu există statistici oficiale, acestea sunt cifrele estimate de reprezentanții organizațiilor de caritate. Ucrainenii și-au găsit locuri de muncă, iar mulți și-au întemeiat propriile afaceri. Copiii învață și ei limba română și sunt înscriși la școli din Iași. Dar toți speră să vină ziua în care războiul se va sfârși și se vor putea întoarce în Ucraina.
Este primul liceu din Iași care a stabilit reguli foarte clare în acest domeniu. Procedura prevede regulile de utilizare a inteligenței artificiale de către elevi. Documentul stabilește și măsurile pe care profesorii trebuie să le ia atunci când există suspiciuni privind folosirea neautorizată a AI.
Premierul Bolojan, la Bruxelles: Recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, printre temele abordate (Calea Europeană) # RFI
Sorin Grindeanu aruncă în aer acordul coaliției de guvernare după 8 luni: Vom extinde consultarea internă în PSD dacă să mergem înainte cu Ilie Bolojan sau alt premier PNL și dacă USR să rămână sau nu în coaliție (G4Media) - Adevărul despre studiile la Drept ale ministrului Radu Miruță. A dat licența în prelungiri, a scris „Dreptul familiei” cu tatăl său şi s-a luptat să devină avocat (Libertatea) - P - Testul restructurării sistemului bugetar: vor fi cheltuielile salariale cu bugetarii, în valoare nominală, mai mici anul acesta decât anul trecut? (Ziarul Financiar)
Lipsa de transparență și predictibilitate în aplicarea legii a accentuat anul trecut discrepanța dintre normele legale și realitatea practică și a afectat astfel libertățile civice. Este una dintre concluziile raportului Monitoring Action for Civic Space realizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. La Tânăr în Europa Simona Constantinescu, autoarea raportului prezintă impactul contextului electoral și post-electoral asupra ONG-urilor din România.
Sorin Grindeanu: Vom extinde consultarea internă în PSD dacă să mergem înainte cu Ilie Bolojan sau alt premier PNL (G4Media) # RFI
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri într-un interviu acordat G4Media că va propune un vot intern în PSD pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vrea alt premier de la PNL.
Guvernul a adoptat marți pachetul de ordonanțe de urgență vizând reforma administrației publice și relansarea economică. Reforma administrației va conduce la reducerea numărului de posturi cu aproximativ 45.600 și la diminuarea cheltuielilor de personal cu peste 1,6 miliarde de lei în 2026 și cu peste 3 miliarde de lei anul viitor. Potrivit premierului, noile reglementări de relansare economică vor completa cadrul fiscal-bugetar pentru a stimula investițiile în anii următori.
Judecătorii îi cer lui Nicuşor Dan să trimită la reexaminare Parlamentului legea pensiilor speciale| Ei îl acuză pe Bolojan de „mentalitate stalinistă” # RFI
Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) solicită preşedintelui Nicuşor Dan să retrimită în Parlament, spre reexaminare, Legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Judecătorii susţin că reexaminarea este „esenţială” pentru garantarea dreptului cetăţenilor la o justiţie independentă şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. Judecătorii îl atacă dur pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l de „mentalitate stalinistă” în raporturile dintre puterea executivă şi cea judecătorească, în care „Partidul era cel care decidea ce hotărâri judecătoreşti trebuie pronunţate”.
Mai mult de 100 de studenți au protestat în fața rectoratului Universității Babeș-Bolyai împotriva măririlor de taxe decise de senatul universitar. La unele specializări, taxele vor crește cu 120 la sută. Liderii studenților spun că, în condițiile în care Clujul este cel mai scump oraș din România din punct de vedere al chiriilor, foarte mulți dintre studenți vor abandona facultatea pentru că familiile lor nu își vor mai permite să plătească toate costurile.
Federaţiile sindicale din Educaţie, protest la Palatul Cotroceni | La acţiune se alătură şi studenţii # RFI
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală ”Alma Mater” organizează, miercuri, un protest la Palatul Cotroceni. La evenimentul care se derulează sub sloganul ”Şcoală săracă – Ţară needucată” ar urma să participe 500 de persoane. Studenţii de la ANOSR se vor alătura protestului, nemulţumiţi de limitarea transportului gratuit, reducerea burselor şi bugetul alocat Educaţiei.
PSD va susține bugetul pe 2026, dar cu două condiții, declară la RFI deputatul Adrian Câciu. ”Dacă veți vedea că nu este o reducere de cheltuieli de personal în bugetul lui 2026, care va fi surpriza dvs.?”, întreabă fostul ministru de Finanțe. În opinia sa, premierul Ilie Bolojan trebuie ”să nu se mai transforme într-un croitor și un tăietor, ci într-un premier care să gândească pe termen mediu și lung”.
Guvernul a adoptat marți două pachete esențiale: reforma administrației și pachetul de relansare economică, menite să eficientizeze funcționarea aparatului central și local, să întărească descentralizarea și să stimuleze investițiile strategice în România. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete anunță că „Spitalele publice și serviciile de ambulanță sunt exceptate de la această tăiere de 10%”, scrie Adevărul.
Lumea evoluează tot mai rapid, întreaga planetă se digitalizează accelerat și asigurările sunt la vârful acestui trend. Cum se adaptează industria de profil la nevoile clienților? În ce măsură inovația digitală îi ”atinge” pe toți cei interesați? Pot acestia, acum, găsi, mai ușor și mai rapid, cele mai bune forme de protecție pentru ei înșiși și cei dragi? Invitat: Mihai Dan APOSTOL, CEO & Co-Fondator, Insuretech
Alegerea unui nou Avocat al Poporului se află pe ordinea de zi a plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului din 10 martie, după ce mandatul de cinci ani a actualului Avocat al Poporului, Renate Weber, a expirat de peste un an.
Doar 3 din 10 români cred că războiul din Ucraina se va încheia în 2026 printr-un acord de pace, potrivit celui mai recent sondaj realizat de INSCOP. În plus, aproape o treime dintre respondenți sunt de părere că Rusia va declanșa un nou război în Europa în următorii trei ani, transmite Agerpres.
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, anunță la RFI că îl susține pe premierul Viktor Orban la alegerile parlamentare din luna aprilie, din Ungaria. El spune că liderul Opoziției, Peter Magyar, nu l-a convins. Kelemen Hunor precizează că peste 90% dintre maghiarii din România vor vota cu Orban.
Nicuşor Dan: Ucraina luptă pentru noi toţi şi menţine securitatea întregului continent, cu un curaj şi o rezistenţă admirabile # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, la împlinirea a patru ani de război în Ucraina, că Rusia a declanşat ”un război fără milă împotriva unei naţiuni care a refuzat să se lase înfrântă”. ”Ucraina luptă pentru noi toţi şi menţine securitatea întregului nostru continent, cu un curaj şi o rezistenţă admirabile”, subliniază el. Nicuşor Dan adaugă că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condiţiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate.
România va pierde sute de milioane de euro din PNRR, pentru că nu va îndeplini unele jaloane. Iată ce spune la RFI președintele UDMR, Kelemen Hunor, care precizează că acest lucru va avea un impact și asupra bugetului de stat pe 2026.
Ce știm sigur - și aproape sigur - despre ajutorul militar pe care România l-a acordat Kievului ( PressOne) # RFI
Interviu cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război în g4media. „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”. Sunt câteva idei desprinse din interviu. Articolul complet pe g4media.ro
Timișorenii sunt mult mai optimiști decât în urmă cu câțiva ani în privința direcției în care merge orașul, însă această percepție pozitivă nu se reflectă în aceeași măsură în viața lor personală. Sunt concluziile Barometrului Calității Vieții în Timișoara, ajuns la ediția a zecea.
Pe 24 februarie se împlinesc patru ani de la începutul războiului din Ucraina. Timișoara a fost unul dintre orașele care au primit și au sprijinit mii de oameni fugiți din calea conflictului. Mulți au plecat mai departe. Alții au rămas. Iar acum întrebarea nu mai este doar câți refugiați sunt încă în oraș, ci dacă mai vorbim despre refugiați sau despre o comunitate care începe să se așeze în viața Timișoarei.
Într-un pub pe malul Begăi, la Timișoara, o dată la două săptămâni, peste 100 de oameni își pun la încercare memoria fotbalistică. Nu pentru premii spectaculoase, ci pentru pasiune și pentru bucuria de a ști cine a marcat, când și în ce minut. Timișoara Football Quizeste ideea unui fost jurnalist sportiv. De unde a pornit totul și cum ajungi să aduni atâția oameni în jurul unui quiz despre fotbal aflăm chiar de la Radu Faur.
Coaliția, acord pe reforma administrației, reducerea impozitelor pentru clădiri de peste 50 de ani și pentru persoanele cu handicap # RFI
Coaliţia de guvernare a ajuns, în ședința de luni, la un acord asupra unui set de măsuri, printre care reduceri la impozite pe clădiri cu o vechime de peste 50 de ani dar și la impozitele pentru clădiri şi maşini pentru persoanele cu handicap.
Educația încă nu are un ministru și interimatul lui Ilie Bolojan se apropie de final. "Este un minister abandonat" # RFI
Cu doar câteva zile înainte de expirarea interimatului, Ministerul Educației nu are încă un ministru plin. În timp ce negocierile politice bat pasul pe loc, bugetul și alte acte normative sunt gestionate de premier. Mihai Peticilă, jurnalist la EduPedu explică la RFI de ce portofoliul este ocolit și ce riscuri implică prelungirea incertitudinii.
Sănătate mintală în război: Centru de excelență în psihoterapie pentru specialiștii din Ucraina # RFI
Un grup de 10 medici și psihologi din Ucraina a finalizat recent un curs de formare intensivă în psihoterapii cognitiv-comportamentale, susținut de specialiști români de la Facultatea de Psihologie a Universității Babeș-Bolyai. Inițiativa vizează pregătirea practicienilor pentru a gestiona trauma și tulburările psihologice agravate de contextul războiului. Printre pacienți se află și copii care au fost răpiți de ruși.
Reducerea indemnizației pentru titlul științific de doctor la 500 de lei brut lunar, adică sub 300 de lei net, a revoltat comunitatea cercetătorilor din Iași. Aceștia susțin că aceste tăieri nu vor repara deficitul bugetar, ci sunt mai degrabă un indiciu al faptului că cercetarea din România este în pragul dispariției. Această măsură vine în condițiile în care granturile sunt puține, iar contractele de finanțare se semnează chiar și cu întârzieri de un an.
România susține adoptarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care nu folosește în războiul său doar arme convenționale, ci și campanii de dezinformare prin care încearcă să slăbească UE, a declarat luni ministrul de externe român Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE).
Șase noi instituții culturale din Cluj se alătură programului prin care medicii prescriu pacienților cultură pe rețetă. Acest program a generat și un studiu științific: medicii clujenii vor să măsoare efectele benefice ale expunerii la cultură asupra sănătății pacienților. Până acum, aceste efecte sunt doar bănuite. De aceea, pacienții clujeni vor fi monitorizați până la finalul lunii iunie.
Radiografia deciziei CCR care micșorează pensiile magistraților. Adevărata problemă rămâne intervenția politicului în Justiție (Spotmedia) # RFI
Criza de personal și plecările masive din sistem, anunțate de CSM, sunt teme false. Principala problemă e subfinanțarea Justiției de către liderii politici cu scopul de a lungi procesele și de a scăpa de eventualele dosare de corupție prin prescripție, scrie jurnalistul Emilian Isăilă în Spotmedia.ro
PSD să nu mai bage bățul prin gard, pentru că pierde alegători, care pleacă la AUR, spune la RFI primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma. El cere propriului partid să nu mai blocheze reformele propuse de premierul Ilie Bolojan. Edilul consideră că fostul premier Marcel Ciolacu greșește atunci când îl critică pe actualul șef al Guvernului: ”Eu l-aș întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? Asta este realitatea (...), s-a aruncat cu banii și la câini”.
Discutăm astăzi cu liberalul Paul Moldovan, primar al sectorului 6 al Capitalei, despre proiectul de regenerare urbană a României după multilarea din perioada comunistă, un adevărat proiect geopolitic...
Uniunea Elenă din România a organizat, sâmbătă, cea de-a XVI-a ediție a proiectului "E vremea Carnavalului! Lunea Curată – Kathara Deftera", la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din Capitală. În pofida vremii, la eveniment au participat, ca în fiecare an, și reprezentanți ai altor minorități naționale din România, în special copii și tineri, veniți din mai multe județe ale țării. Afară zăpadă, înăuntru dans și voie bună!
Raed Arafat: Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei # RFI
Secretarul de stat în MAI Rd Arafat anunță că mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei. Doar alerta de risc iminent şi alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internaţional, a mai spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.
Kelemen Hunor, despre unirea cu Republica Moldova: Nu cred că renunţă la statalitate ca să fie două judeţe la periferia României # RFI
”Nu cred că Moldova renunţă la statalitate ca să fie două judeţe la periferia României, de unde să vină iarăşi în Bucureşti să ceară voie unde să construiască un pod”, a declarat, sâmbătă, Kelemen Hunor, liderul UDMR, la Prima TV. Politicianul a fost întrebat cum ar vota în cazul în care s-ar organiza un referendum pentru unirea dintre România şi Republica Moldova.
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei: La STB s-au adunat ”foarte mulţi angajaţi susţinuţi de unul sau de altul” # RFI
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că funcţionarea Societăţii de Transport Public din Bucureşti costă municipalitatea ”de două ori bugetul oraşului Braşov”, el reafirmând ca este necesară eficientizarea societăţii. Ciprian Ciucu este de părere ca miza STB este ca ”această companie să continue să funcţioneze”.
Kelemen Hunor, liderul UDMR, îl descrie pe preşedintele PNL, Ilie Bolojan, drept un om cu rezistenţă remarcabilă la atacuri. Acesta a refuzat că comenteze situaţia din interiorul partidului condus de Ilie Bolojan.
Ciprian Ciucu: Bucureştiul are nevoie de aproximativ 4 miliarde de lei pentru a evita incapacitatea de plată # RFI
Ciprian Ciucu, primarul municipiului Bucureşti, spune ca Primăria Generală este ”un monstru administrativ care are nevoie de o reformă amplă”. Edilul spune că Bucureştiul are nevoie acum de aproximativ 4 miliarde de lei pentru a evita incapacitatea de plată, explicând ca aceasta este suma pe care Capitala a pierdut-o în urma deciziilor guvernelor din ultimii ani.
Cod galben de ninsori și viscol | Județe cu drumuri închise, trenuri și zboruri întârziate, mașini blocate în nămeți # RFI
Ninge în Capitală și în alte 16 județe, aflate sub cod galben de ninsori, polei şi viscol până duminică dimineața. Circulația pe mai multe drumuri este oprită din cauza condițiilor meteo iar pe principalul aeroport din țară traficul este perturbat, zborurile înregistrând întârzieri, însă nu există curse anulate. În Gara de Nord, mai multe trenuri nu vor ajunge la ora stabilită.
Toate Curțile de Apel din țară fac apel la Nicușor Dan să ceară Parlamentului reexaminarea legii privind pensiile magistraților # RFI
Curţile de Apel din România îi solicită preşedintelui Nicuşor Dan să trimită în Parlament o cerere de reexaminare a legii privind pensiile magistraţilor. În documentul transmis șefului statului se precizează că în ultimii 30 de ani magistraţii români au fost nevoiţi să gestioneze şi să soluţioneze mai multe dosare decât omologii din statele europene şi în condiţii improprii.
Buzoianu: România, raiul iazurilor piscicole pe hârtie| În ultimii 10 ani au fost date 1200 de avize pentru iazuri piscicole şi au fost realizate 102 # RFI
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că, în ultimii 10 ani, au fost emise 1.200 de avize pentru realizarea de iazuri piscicole, însă doar 102 dintre acestea au fost efectiv construite. Ea a menționat că aceste avize au fost acordate, de cele mai multe ori, unor firme de construcții interesate să desfășoare activități de tip iaz piscicol în apropierea terenurilor unde au și investiții.
Încurajat de decizia CCR, Bolojan anunță reforma tuturor pensiilor speciale | Cea mai mare opoziție va veni din zona politică (Analist) # RFI
După victoria de la Curtea Constituțională cu privire la pensiile speciale ale magistraților, premierul Ilie Bolojan anunță că vrea modificarea legilor și pentru celelalte pensii speciale, din luna martie. Este vorba de angajații care țin de Ministerul de Interne, zona de Apărare și zona de ordine publică și siguranță națională, a precizat premierul.La rândul său, ministrul Apărării, Radu Miruţă, a dat asigurări, că pensiile militarilor, soldele şi indemnizaţiile acestora nu scad, el arătând că pensia medie în MApN este de 5.000 lei.
METEO: Vreme rece, ninsori abundente, viscol cu vizibilitate sub o sută de metri, gheţuş şi polei # RFI
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă că, de vineri de la prânz până duminică dimineaţă vremea va fi rece, iar vântul se va intensifica, la început în sudul Moldovei, în Muntenia şi în Carpaţii de Curbură, iar apoi şi în sud-estul Olteniei şi în Dobrogea, cu viteze la rafală de 50...60 km/h şi local de 65...70 km/h. Precipitaţiile vor fi însemnate cantitativ, la început mixte, astfel încât local se vor forma polei şi gheţuş, apoi va ninge, exceptând zona litoralului, unde va ploua. Potrivit ANM, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub o sută de metri. De asemenea, se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi între 15 şi 20 de centimetri. Și în București ninge iar zapada va fi viscolită.
În România există peste 900 000 de persoane cu dizabilități, iar foarte puțini dintre aceștia ies din casă... și nu doar pentru că nu s-ar putea deplasa... Asociația Caiac Smile le dă o șansă de a face mișcare în natură și reușește astfel, de multe ori, să transforme dizabilitățile în abilități!
Anchetă penală în cazul fermei de bizoni și căprioare lăsate să moară de foame la Recea Cristur # RFI
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej au deschis o anchetă penală după ce mai multe sute de bizoni, bivoli și cerbi au murit într-o fermă din comuna Recea Cristur. Animalele sălbatice au fost lăsate să moară de foame, deși compania care deține ferma a primit, în ultimii 12 ani, subvenții care totalizează 10,5 milioane de lei. Acționarii fermei sunt un cetățean german și unul austriac, iar administratorii sunt români.
