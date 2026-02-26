Ciprian Ciucu, blocat de social-democrați la Consiliul General. "PSD-ul ține să își păstreze poziția de partid dominant" (Interviu)

14:00

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă că, de vineri de la prânz până duminică dimineaţă vremea va fi rece, iar vântul se va intensifica, la început în sudul Moldovei, în Muntenia şi în Carpaţii de Curbură, iar apoi şi în sud-estul Olteniei şi în Dobrogea, cu viteze la rafală de 50...60 km/h şi local de 65...70 km/h. Precipitaţiile vor fi însemnate cantitativ, la început mixte, astfel încât local se vor forma polei şi gheţuş, apoi va ninge, exceptând zona litoralului, unde va ploua. Potrivit ANM, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub o sută de metri. De asemenea, se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi între 15 şi 20 de centimetri. Și în București ninge iar zapada va fi viscolită.