Coaliția, acord pe reforma administrației, reducerea impozitelor pentru clădiri de peste 50 de ani și pentru persoanele cu handicap
RFI, 23 februarie 2026 20:10
Coaliţia de guvernare a ajuns, în ședința de luni, la un acord asupra unui set de măsuri, printre care reduceri la impozite pe clădiri cu o vechime de peste 50 de ani dar și la impozitele pentru clădiri şi maşini pentru persoanele cu handicap.
Educația încă nu are un ministru și interimatul lui Ilie Bolojan se apropie de final. "Este un minister abandonat" # RFI
Cu doar câteva zile înainte de expirarea interimatului, Ministerul Educației nu are încă un ministru plin. În timp ce negocierile politice bat pasul pe loc, bugetul și alte acte normative sunt gestionate de premier. Mihai Peticilă, jurnalist la EduPedu explică la RFI de ce portofoliul este ocolit și ce riscuri implică prelungirea incertitudinii.
Sănătate mintală în război: Centru de excelență în psihoterapie pentru specialiștii din Ucraina # RFI
Un grup de 10 medici și psihologi din Ucraina a finalizat recent un curs de formare intensivă în psihoterapii cognitiv-comportamentale, susținut de specialiști români de la Facultatea de Psihologie a Universității Babeș-Bolyai. Inițiativa vizează pregătirea practicienilor pentru a gestiona trauma și tulburările psihologice agravate de contextul războiului. Printre pacienți se află și copii care au fost răpiți de ruși.
Reducerea indemnizației pentru titlul științific de doctor la 500 de lei brut lunar, adică sub 300 de lei net, a revoltat comunitatea cercetătorilor din Iași. Aceștia susțin că aceste tăieri nu vor repara deficitul bugetar, ci sunt mai degrabă un indiciu al faptului că cercetarea din România este în pragul dispariției. Această măsură vine în condițiile în care granturile sunt puține, iar contractele de finanțare se semnează chiar și cu întârzieri de un an.
România susține adoptarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care nu folosește în războiul său doar arme convenționale, ci și campanii de dezinformare prin care încearcă să slăbească UE, a declarat luni ministrul de externe român Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE).
Șase noi instituții culturale din Cluj se alătură programului prin care medicii prescriu pacienților cultură pe rețetă. Acest program a generat și un studiu științific: medicii clujenii vor să măsoare efectele benefice ale expunerii la cultură asupra sănătății pacienților. Până acum, aceste efecte sunt doar bănuite. De aceea, pacienții clujeni vor fi monitorizați până la finalul lunii iunie.
Radiografia deciziei CCR care micșorează pensiile magistraților. Adevărata problemă rămâne intervenția politicului în Justiție (Spotmedia) # RFI
Criza de personal și plecările masive din sistem, anunțate de CSM, sunt teme false. Principala problemă e subfinanțarea Justiției de către liderii politici cu scopul de a lungi procesele și de a scăpa de eventualele dosare de corupție prin prescripție, scrie jurnalistul Emilian Isăilă în Spotmedia.ro
PSD să nu mai bage bățul prin gard, pentru că pierde alegători, care pleacă la AUR, spune la RFI primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma. El cere propriului partid să nu mai blocheze reformele propuse de premierul Ilie Bolojan. Edilul consideră că fostul premier Marcel Ciolacu greșește atunci când îl critică pe actualul șef al Guvernului: ”Eu l-aș întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? Asta este realitatea (...), s-a aruncat cu banii și la câini”.
Discutăm astăzi cu liberalul Paul Moldovan, primar al sectorului 6 al Capitalei, despre proiectul de regenerare urbană a României după multilarea din perioada comunistă, un adevărat proiect geopolitic...
Uniunea Elenă din România a organizat, sâmbătă, cea de-a XVI-a ediție a proiectului "E vremea Carnavalului! Lunea Curată – Kathara Deftera", la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din Capitală. În pofida vremii, la eveniment au participat, ca în fiecare an, și reprezentanți ai altor minorități naționale din România, în special copii și tineri, veniți din mai multe județe ale țării. Afară zăpadă, înăuntru dans și voie bună!
Raed Arafat: Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei # RFI
Secretarul de stat în MAI Rd Arafat anunță că mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei. Doar alerta de risc iminent şi alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internaţional, a mai spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.
Kelemen Hunor, despre unirea cu Republica Moldova: Nu cred că renunţă la statalitate ca să fie două judeţe la periferia României # RFI
”Nu cred că Moldova renunţă la statalitate ca să fie două judeţe la periferia României, de unde să vină iarăşi în Bucureşti să ceară voie unde să construiască un pod”, a declarat, sâmbătă, Kelemen Hunor, liderul UDMR, la Prima TV. Politicianul a fost întrebat cum ar vota în cazul în care s-ar organiza un referendum pentru unirea dintre România şi Republica Moldova.
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei: La STB s-au adunat ”foarte mulţi angajaţi susţinuţi de unul sau de altul” # RFI
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că funcţionarea Societăţii de Transport Public din Bucureşti costă municipalitatea ”de două ori bugetul oraşului Braşov”, el reafirmând ca este necesară eficientizarea societăţii. Ciprian Ciucu este de părere ca miza STB este ca ”această companie să continue să funcţioneze”.
Kelemen Hunor, liderul UDMR, îl descrie pe preşedintele PNL, Ilie Bolojan, drept un om cu rezistenţă remarcabilă la atacuri. Acesta a refuzat că comenteze situaţia din interiorul partidului condus de Ilie Bolojan.
Ciprian Ciucu: Bucureştiul are nevoie de aproximativ 4 miliarde de lei pentru a evita incapacitatea de plată # RFI
Ciprian Ciucu, primarul municipiului Bucureşti, spune ca Primăria Generală este ”un monstru administrativ care are nevoie de o reformă amplă”. Edilul spune că Bucureştiul are nevoie acum de aproximativ 4 miliarde de lei pentru a evita incapacitatea de plată, explicând ca aceasta este suma pe care Capitala a pierdut-o în urma deciziilor guvernelor din ultimii ani.
Cod galben de ninsori și viscol | Județe cu drumuri închise, trenuri și zboruri întârziate, mașini blocate în nămeți # RFI
Ninge în Capitală și în alte 16 județe, aflate sub cod galben de ninsori, polei şi viscol până duminică dimineața. Circulația pe mai multe drumuri este oprită din cauza condițiilor meteo iar pe principalul aeroport din țară traficul este perturbat, zborurile înregistrând întârzieri, însă nu există curse anulate. În Gara de Nord, mai multe trenuri nu vor ajunge la ora stabilită.
Toate Curțile de Apel din țară fac apel la Nicușor Dan să ceară Parlamentului reexaminarea legii privind pensiile magistraților # RFI
Curţile de Apel din România îi solicită preşedintelui Nicuşor Dan să trimită în Parlament o cerere de reexaminare a legii privind pensiile magistraţilor. În documentul transmis șefului statului se precizează că în ultimii 30 de ani magistraţii români au fost nevoiţi să gestioneze şi să soluţioneze mai multe dosare decât omologii din statele europene şi în condiţii improprii.
Buzoianu: România, raiul iazurilor piscicole pe hârtie| În ultimii 10 ani au fost date 1200 de avize pentru iazuri piscicole şi au fost realizate 102 # RFI
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că, în ultimii 10 ani, au fost emise 1.200 de avize pentru realizarea de iazuri piscicole, însă doar 102 dintre acestea au fost efectiv construite. Ea a menționat că aceste avize au fost acordate, de cele mai multe ori, unor firme de construcții interesate să desfășoare activități de tip iaz piscicol în apropierea terenurilor unde au și investiții.
Încurajat de decizia CCR, Bolojan anunță reforma tuturor pensiilor speciale | Cea mai mare opoziție va veni din zona politică (Analist) # RFI
După victoria de la Curtea Constituțională cu privire la pensiile speciale ale magistraților, premierul Ilie Bolojan anunță că vrea modificarea legilor și pentru celelalte pensii speciale, din luna martie. Este vorba de angajații care țin de Ministerul de Interne, zona de Apărare și zona de ordine publică și siguranță națională, a precizat premierul.La rândul său, ministrul Apărării, Radu Miruţă, a dat asigurări, că pensiile militarilor, soldele şi indemnizaţiile acestora nu scad, el arătând că pensia medie în MApN este de 5.000 lei.
METEO: Vreme rece, ninsori abundente, viscol cu vizibilitate sub o sută de metri, gheţuş şi polei # RFI
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă că, de vineri de la prânz până duminică dimineaţă vremea va fi rece, iar vântul se va intensifica, la început în sudul Moldovei, în Muntenia şi în Carpaţii de Curbură, iar apoi şi în sud-estul Olteniei şi în Dobrogea, cu viteze la rafală de 50...60 km/h şi local de 65...70 km/h. Precipitaţiile vor fi însemnate cantitativ, la început mixte, astfel încât local se vor forma polei şi gheţuş, apoi va ninge, exceptând zona litoralului, unde va ploua. Potrivit ANM, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub o sută de metri. De asemenea, se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi între 15 şi 20 de centimetri. Și în București ninge iar zapada va fi viscolită.
În România există peste 900 000 de persoane cu dizabilități, iar foarte puțini dintre aceștia ies din casă... și nu doar pentru că nu s-ar putea deplasa... Asociația Caiac Smile le dă o șansă de a face mișcare în natură și reușește astfel, de multe ori, să transforme dizabilitățile în abilități!
Anchetă penală în cazul fermei de bizoni și căprioare lăsate să moară de foame la Recea Cristur # RFI
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej au deschis o anchetă penală după ce mai multe sute de bizoni, bivoli și cerbi au murit într-o fermă din comuna Recea Cristur. Animalele sălbatice au fost lăsate să moară de foame, deși compania care deține ferma a primit, în ultimii 12 ani, subvenții care totalizează 10,5 milioane de lei. Acționarii fermei sunt un cetățean german și unul austriac, iar administratorii sunt români.
Confruntate cu dificultăți financiare, universitățile din Iași au găsit o soluție pentru a echilibra bugetele: mărirea taxelor de școlarizare. La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC), creșterea medie este între 10% și 20%, cele mai „piperate” taxe fiind anunțate, din anul universitar viitor, la facultățile de Drept, Informatică și Psihologie.
Extraordinar de complicat baletul pe care președintele Nicușor Dan a fost nevoit – sau a ales – să îl facă la Consiliul pentru Pace, forumul inițiat de Donald Trump...
„Arta este adevărul absolut”, a spus celebrul sculptor Constantin Brâncuși. Acesta este și titlul unui volum apărut în Franța, tradus și lansat recent la Iași. Pe 19 februarie, România sărbătorește Ziua Brâncuși: 150 de ani de la nașterea celui supranumit geniul sculpturii moderne.
Bilanț DNA| Voineag: Instabilitatea legislativă, cea mai serioasă ameninţare la adresa eficacităţii muncii noastre # RFI
Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Marius Voineag, susţine că cea mai serioasă ameninţare la adresa eficacităţii muncii procurorilor anticorupţie este instabilitatea legislativă. El a precizat că lipsa unei reacţii a Legislativului în urma deciziilor Curţii Constituţionale a României a dus la situaţia în care sute de dosare s-au prescris. De asemenea, Voineag a menţionat că rămâne sub aşteptări cooperarea cu instituţiile de control ale statului, sesizările sunt puţine, iar sprijinul operaţional, limitat.
Decizia României de a participa ca observator la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump este corectă, spune la RFI eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă. Președintele Nicușor Dan participă joi la Washington la prima reuniune a acestui for, pe care aliați tradiționali ai SUA, precum Franța, Germania și Marea Britanie, îl ocolesc.
România poate salva, printr-o negociere, banii din PNRR aferenți reformei pensiilor pentru magistrați. Iată ce declară la RFI eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă, după ce Curtea Constituțională (CCR) a dat undă verde legii respective. ”Dacă ai o relație bună cu Comisia Europeană, posibil să recuperăm această sumă”, afirmă el. Teoretic, Bucureștiul ar fi trebuit să bifeze acest jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență până la finalul anului trecut.
România este departe de aderarea la zona euro, dar subiectul este discutat. În ultimii 15 ani, mai multe comitete și comisii au avut ca scop crearea unui plan de aderare la zona euro. Toate planurile, însă, s-au lovit de realitatea crudă a economiei.
Ilie Bolojan: Trebuie corectate toate sistemele în care se permite pensionarea la 50-52 de ani şi unde pensia e cât ultimul salariu # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că, la fel ca în cazul magistraţilor, trebuie corectate toate sistemele în care se permite pensionarea la 50-52 de ani şi unde pensia este cât ultimul salariu. În martie, Guvernul ar urma să vină cu proiecte de legi care să pună în practică acest principiu şi în cazul altor categorii care beneficiază de pensii speciale, a declarat premierul la Digi24.ro.
Dobânzile la care se împrumută România au scăzut rapid la cel mai mic nivel din ultimii doi ani, după decizia CCR privind pensiile speciale # RFI
Decizia Curții Constituționale de a valida reforma-cheie a pensiilor speciale ale magistraților cerută de UE pentru eliberarea banilor din PNRR a convins piețele să scadă rapid dobânzile la care se împrumută România, transmite Bloomberg.
CSM, după decizia CCR: Noul cadru legislativ va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar # RFI
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) afirmă, în urma decizie Curţii Constituţionale privind legea pensiilor magistraţilor, că acest nou cadru legislativ va produce ”efecte grave” asupra funcţionării sistemului judiciar. ”Creşterea din nou a vârstei de pensionare a magistraţilor şi eliminarea pensiei de serviciu nu doar că riscă să genereze plecări din sistemul judiciar, ci transformă profesia de magistrat într-una neatractivă pentru noile generaţii”, susţin reprezentanţii CSM.
Liviu Avram la RFI: Pentru ca românii sa își recapete încrederea în justiție, e nevoie să se întâmple mult mai multe # RFI
Curtea Constituțională a României a decis că reforma pensiilor magistraților este constituțională, după cinci amânări succesive care au amplificat tensiunile publice și politice. Hotărârea are implicații directe atât pentru sistemul de justiție, cât și pentru deblocarea unor fonduri importante din PNRR. Într-un interviu pentru RFI, jurnalistul Liviu Avram analizează mizele din spatele deciziei, posibilele negocieri politice și impactul asupra încrederii în justiție, dar și cine ar putea capitaliza electoral acest moment.
Sunt ani buni de când, Simona Herb psihoterapeut de referință în România, promovează găsirea de soluții utilizând Terapia centrată pe emoții (EFT). Acum, prin seria conferințelor "Love Talks", Simona Herb aduce psihologia relațiilor mai aproape de publicul larg. Următoarea întâlnire "Love Talks" propune un topic pe care nu foarte mulți bărbați sunt dispuși să-l exploreze. Cum împrietenim bărbații cu emoțiile, cum facem ca acest proces să vina natural, utilizând terapia centrată pe emoții?
Lia Savonea, după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraţilor: ICCJ ar putea sesiza instituțiile europene competente # RFI
Președinta Înaltei Curți, Lia Savonea a spus după ce legea de modificare a pensiilor magistraților a trecut de Curtea Constituțională, că „independența justiției nu este negociabilă, iar ICCJ va folosi toate instrumentele legale și instituționale pentru a o apăra, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene competente”, potrivit hotnews.ro.
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, că salută decizia Curţii Constituţionale privind reforma pensiilor magistraţilor iar recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră.
Ilie Bolojan salută decizia CCR în privinţa pensiilor magistraţilor: Vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme # RFI
Premierul Ilie Bolojan salută decizia Curţii Constituţionale în privinţa pensiilor ocupaţionale ale magistraţilor şi anunţă că, din acest moment, vor face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme.
Judecătorii Curții Constituționale au decis miercuri, după cinci amânări, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională.
Ciprian Ciucu: Se circulă în condiţii de iarnă, dar Capitala nu e paralizată/ Fac un apel către populaţie să nu iasă din casă dacă nu e neapărat nevoie # RFI
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, face apel la locuitorii municipiului să nu iasă din casă ”dacă nu este neapărat nevoie” şi să nu plece cu autoturismele personale, el arătând că dacă bucureştenii ies cu maşinile personale, pot îngreuna intervenţia utilajelor de deszăpezire. Edilul spune că Bucureştiul nu este ”paralizat”, se circulă în condiţii de iarnă, iar principalele bulevarde nu sunt blocate.
Legea privind pensiile magistraților este perfect constituțională, spune la RFI deputatul USR Radu Mihaiu. CCR este așteptată să decidă miercuri dacă va sesiza sau nu Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința acestui document.
Ninsoarea din București a paralizat orașul. Stratul de zăpadă a ajuns la o jumătate de metru. Tramvaiele și autobuzele s-au blocat, în timp ce mii de oameni au mers pe jos la serviciu.
Mesajul Ro-Alert din noaptea de marți spre miercuri privind Codul Roșu de ninsori din Capitală a fost o greșeală, spune la RFI deputatul USR de București Radu Mihaiu. Fostul primar al Sectorului 2 crede că autoritățile au făcut exces de zel.
Traficul în Capitală aproape paralizat, autostrăzi închise, avioane și trenuri anulate... Peste jumătate din țară se află sub avertizări de vreme severă, în timp ce viscolul și vântul puternic reduc vizibilitatea și afectează circulația. Până la ora 12.00 este valabilă și alerta de cod portocaliu pentru 12 județe și Capitală.
ANSVSA anunță un plan național pentru gestionarea câinilor fără stăpân după ce în spațiul public au apărut imagini cu atrocitățile ce se petrec acolo. Ce ar trebui schimbat ca să și functioneze? Carmen Arsene, președintă a Federației Naționale pentru Protecția Animalelor explică.
V-ați întrebat vreodată ce semnifică prescurtarea MGA? Ce face efectiv un MGA și care este rolul său în asigurări? Ne poate ajuta un MGA să suportăm mai ușor consecințele riscurilor legate de viața, sănătatea, casa sau mașinile noastre? Aflăm răspunsurile în cadrul unei noi ediții a celei mai longevive emisiuni săptămânale de asigurări, ”Ora de Risc” by XPRIMM, difuzată de RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național.
Prezența președintelui României la Washington transmite un semnal diplomatic clar privind relansarea relației cu Statele Unite, după perioada de tensiuni apărută în urma anulării alegerilor prezidențiale de la sfârșitul lui 2024. Șeful statului a explicat la Radio România Actualități de ce România nu se alătură, cel puțin pentru moment, Consiliului pentru Pace și a abordat mai multe subiecte de politică internă, printre care amânările deciziei CCR, numirea directorilor SRI și SIE, și tensiunile din coaliție.
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a trimis Corpul de Control la Registrul Auto Român (RAR) pentru verificări, în urma incendiului auto din Sectorul 6 al Capitalei, petrecut săptămâna trecută, în care o femeie a murit, iar soțul acesteia a suferit arsuri grave. Se investighează modul în care sunt înmatriculate vehiculele de tipul celui care a luat foc. Între timp, potrivit Digi24, cea mai mare platformă de vânzări online din România a decis să retragă de la comercializare modelul respectiv.
