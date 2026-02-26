„Ce filmezi, mă? Ce filmezi, mă?” » Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești + Nepoata lui Florin Salam, printre agresori

14:10

Președintele LPF, Gino Iorgulescu, a rostit un adevăr pe care îl știu foarte mulți, dar pe care unii nu vor să-l admită sau să-l afirme public din rațiuni de rivalitate. Un playoff fără FCSB va fi mai puțin atractiv și, implicit, va genera pierderi financiare pentru toate entitățile care gravitează în jurul acelei mingi după care aleargă 22 de bărbați. Pentru că noi avem un fotbal „monoteist” precum cel din Spania, Germania sau Ucraina. ...